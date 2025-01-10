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Помощники по написанию ИИ - Самые популярные приложения - Пакистан
Помощники по написанию с использованием искусственного интеллекта используют машинное обучение для оптимизации процесса письма, выполняя такие задачи, как исследование, проверка грамматики и тона, а также локализация. Эти инструменты используют обработку естественного языка (НЛП) для тщательного изучения текста и предложения предложений или сопутствующего материала. Тем самым они ускоряют создание контента, давая пользователям возможность писать быстро и уверенно. Расширенное письмо находит применение в различных профессиях: оно подходит контент-маркетологам, стремящимся к более интересным материалам, или сотрудникам отдела кадров, уточняющим объявления о вакансиях. Ландшафт ИИ-помощников по написанию разнообразен: от комплексных платформ, на которых пользователи создают весь контент, до более простых ботов, предлагающих рекомендации после написания. В то время как некоторые сосредотачиваются на конкретных функциях, таких как создание форм или индивидуальные предложения по написанию, многие другие предоставляют широкую помощь. Чтобы продукт можно было отнести к категории «Помощник по написанию текста с использованием искусственного интеллекта», он должен: * Используйте искусственный интеллект для помощи в написании задач. * Предоставьте идеи или рекомендации по улучшению письменного контента. * Предоставьте дополнительные соответствующие ресурсы для обогащения знаний писателя. * Исправить грамматические ошибки в письменных работах.
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QuillBot
quillbot.com
QuillBot — это платформа для письма на базе искусственного интеллекта, помогающая более чем 35 миллионам активных пользователей в месяц в 150 странах. Благодаря своим инновационным продуктам, ориентированным на человека, QuillBot стремится сделать написание безболезненным, сохраняя при этом уникальную точку зрения и голос пользователя.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly — ведущая в мире компания по помощи в написании текстов с использованием искусственного интеллекта, которой ежедневно доверяют более 30 миллионов человек и 70 000 профессиональных команд. От мгновенного создания первого черновика до доработки каждого сообщения — Grammarly помогает людям из 96% компаний из списка Fortune 500 донести свою точку зрения и получить результаты без ущерба для безопасности или конфиденциальности. Мы верим, что хорошее письмо приносит результат. Продукты Grammarly — Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free и Grammarly for Education — работают там, где вы находитесь, обеспечивая контекстно-зависимую поддержку письма в более чем 500 000 приложений и веб-сайтов. Основанная в 2009 году, компания Grammarly занимает седьмое место в рейтинге Forbes Cloud 100, входит в число 100 самых влиятельных компаний по версии TIME, одну из самых инновационных компаний в области искусственного интеллекта по версии Fast Company и одно из лучших рабочих мест по версии Inc. Мы работаем по гибридной модели работы «сначала удаленно», то есть в основном работаем из дома и встречаемся для личного сотрудничества в наших центрах в Северной Америке и Европе.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — это платформа генеративного искусственного интеллекта для повышения производительности труда. Используя надежный GenAI, профессионалы из всех областей могут развивать свою карьеру и выделяться на работе. Пишите ли вы электронные письма, создаете документы или отправляете мгновенные сообщения коллегам или клиентам, Wordtune совершенствует ваше письмо и оптимизирует вашу работу с помощью искусственного интеллекта.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite — это инновационный инструмент для создания контента, который использует возможности искусственного интеллекта, чтобы помочь пользователям создавать высококачественный письменный контент. Благодаря передовым алгоритмам, настраиваемым параметрам и удобному интерфейсу GravityWrite стремится упростить процесс создания контента и повысить производительность. GravityWrite — это комплексный инструмент для создания контента, который использует технологию искусственного интеллекта для создания привлекательного и хорошо структурированного письменного контента. Он предлагает удобный интерфейс и ряд функций, которые позволяют легко создавать высококачественные статьи, сообщения в блогах, маркетинговые тексты и многое другое. GravityWrite стремится сэкономить время и усилия пользователей за счет автоматизации процесса создания контента. GravityWrite предлагает несколько функций, которые могут улучшить процесс создания контента: * Генерация контента с помощью искусственного интеллекта: GravityWrite использует передовые алгоритмы искусственного интеллекта для генерации высококачественных предложений по контенту на основе вашего ввода. Он анализирует данные из различных источников, чтобы предоставлять точные и актуальные рекомендации по контенту. * Параметры настройки: с GravityWrite у вас есть возможность настроить сгенерированный контент в соответствии с голосом вашего бренда и целевой аудиторией. Вы можете настроить тон, стиль и длину контента в соответствии с вашими конкретными потребностями. * Оптимизация ключевых слов: GravityWrite включает в себя интеллектуальную оптимизацию ключевых слов, помогая вам создавать оптимизированный для SEO контент, который может улучшить ваш рейтинг в поисковых системах. Путем плавной интеграции релевантных ключевых слов вы можете повысить видимость своего контента и привлечь больше органического трафика. * Обнаружение плагиата: GravityWrite включает встроенную функцию обнаружения плагиата, которая гарантирует, что создаваемый вами контент является оригинальным и уникальным. Это поможет вам сохранить авторитет и избежать возможных санкций со стороны поисковых систем. * Экономия времени: GravityWrite оптимизирует процесс создания контента, предоставляя вам хорошо структурированные предложения по контенту. Это экономит ваше время на исследования и написание статей, позволяя вам сосредоточиться на других аспектах вашей работы.
Jenni AI
jenni.ai
Дженни — это помощник с искусственным интеллектом, созданный, чтобы помочь вам писать быстрее и точнее. Его функции включают в себя автозаполнение AI, результаты без плагиата, цитаты в тексте и возможности перефразирования. Он может помочь вам писать такой контент, как блоги, эссе, электронные письма, личные заявления, истории и речи. Дженни можно использовать для письма на любом языке, и ее любят писатели из ведущих учреждений, таких как Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетский технологический институт и Астонский университет. Дженни также можно использовать для точного и творческого создания отчетов и подписей. Он использует комбинацию технологий искусственного интеллекта, таких как OpenAI, AI21, и пользовательских данных от каждого пользователя, для создания контента высочайшего качества. У Дженни также есть встроенная функция проверки на плагиат, позволяющая убедиться в оригинальности и точности контента. Вы можете попробовать Jenni бесплатно и начать писать с помощью самого продвинутого помощника по написанию текста с искусственным интеллектом уже сегодня.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — идеальное решение для корпоративных маркетинговых команд, стремящихся улучшить свою стратегию выхода на рынок и оптимизировать процесс создания контента. С помощью Copy.ai команды могут быстро создавать целевые рекламные тексты, которые напрямую отражают болевые точки и потребности конкретных сегментов клиентов, помогая им более эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами и заключать больше сделок. Кроме того, нашу платформу можно использовать для создания контента, который помогает установить лидерство и завоевать доверие потенциальных клиентов, что также может помочь повысить эффективность подхода GTM команды.
AI Writer
ai-writer.com
Создавайте точный, релевантный и качественный контент за 2 минуты. AI-Writer — это самая точная платформа для создания контента, использующая самые современные модели написания искусственного интеллекта для создания статей только из заголовка.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: Брендовый AI For Business создает контент везде, где бы вы ни находились в Интернете, всегда от лица вашего бренда. Джаспер — ваш творческий помощник с искусственным интеллектом, который может учиться и писать в вашем уникальном фирменном тоне. Говорите ли вы смело, нахально, официально или говорите только в Интернете (вы делаете вы). Кроме того, расширение браузера Jasper Everywhere держит Jasper под рукой — от вашей CMS до электронной почты, социальных сетей и платформы вашей собственной компании с помощью Jasper API. Самое главное, Jasper обеспечивает безопасность и конфиденциальность ваших данных благодаря встроенным функциям безопасности, которые обновляются по мере развития протоколов безопасности. Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетинговых материалов.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal — это комплексный помощник по академическому письму с использованием искусственного интеллекта, который обеспечивает генеративную поддержку искусственного интеллекта, подсказки по языку в режиме реального времени и проверку на плагиат, чтобы помочь вам писать лучше, быстрее и с более высокими шансами на успех. Paperpal, адаптированный для академического письма и прошедший обучение миллионам языковых исправлений под руководством профессиональных академических редакторов в более чем 1300 предметных областях, обеспечивает человеческую точность со скоростью машины. С Paperpal вы можете преодолеть писательский кризис, проводя мозговой штурм, ускорять написание с помощью четких схем и получать академические переводы на более чем 25 языков. Вы также получаете углубленную проверку языка и грамматики с помощью в перефразировании, сокращении слов и правильном выборе слов с учетом правил и тона академического письма. Paperpal поможет вам: от написания первого черновика до обеспечения готовности к отправке рукописи. Изучите бесплатно или подпишитесь на Paperpal Prime (19 долларов США в месяц) для неограниченного доступа к премиум-функциям, включая нашу надежную онлайн-проверку на плагиат и более 30 проверок отправки рукописей. Это так же просто, как написать, проверить, исправить, добиться успеха – начните прямо сейчас!
SEMrush
semrush.com
Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semrush предлагает компаниям идеи и решения для создания, управления и измерения кампаний по различным маркетинговым каналам. Semrush с более чем 87 000 платящих клиентов. Semrush в цифрах: - 808 миллионов профилей доменов для настольных компьютеров и 32,1 миллиона профилей доменов для мобильных устройств - Более 43 триллионов обратных ссылок и более 25 миллиардов URL-адресов, сканируемых в среднем в день - Более 24,3 миллиардов ключевых слов и 20 миллионов идей для одного ключевого слова - 30% компаний из списка Fortune 500 используют Semrush как их основной маркетинговый инструмент
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли более разумно продавать и быстрее развивать свой бизнес. Мобильное приложение Mailchimp Marketing & CRM поможет вам эффективнее продвигаться на рынке и быстрее развивать свой бизнес с первого дня. Получите доступ к необходимым инструментам, где бы вы ни находились, и приступайте к работе за считанные минуты — никакого опыта не требуется. С Mailchimp вы никогда не упустите возможность совершить продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией своего бренда. Используйте Mailchimp для: * Маркетинговая CRM. Следите за своими контактами с помощью маркетинговой CRM от Mailchimp. Находите и добавляйте новых клиентов с помощью инструментов импорта контактов, таких как сканер визитных карточек. Отслеживайте рост аудитории и просматривайте информацию об отдельных контактах на информационной панели. Делайте все это в одном месте: звоните, отправляйте текстовые сообщения и электронную почту прямо из приложения. Делайте заметки и добавляйте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика. Получите более глубокий анализ эффективности ваших продаж и маркетинга. Отслеживайте результаты всех своих кампаний и получайте практические рекомендации по их улучшению. Просматривайте отчеты и аналитику по кампаниям по электронной почте, целевым страницам, рекламе в Facebook и Instagram, публикациям в социальных сетях и открыткам. * Электронная почта и автоматизация. Создавайте, редактируйте и отправляйте маркетинговые кампании, информационные бюллетени и средства автоматизации по электронной почте. С помощью повторной отправки писем тем, кто не открывает, и ретаргетинга продуктов одним щелчком мыши вы сможете повторно привлечь клиентов и увеличить продажи в кратчайшие сроки. * Реклама в Facebook и Instagram. Составляйте и публикуйте объявления, устанавливайте бюджет и ориентируйтесь на определенную группу. Привлекайте новых людей, вовлекайте существующие контакты, настраивайте индивидуальные аудитории или возвращайте посетителей веб-сайта. * Маркетинговые рекомендации. Получите практические рекомендации, которые помогут улучшить ваш маркетинг. Узнайте, когда пришло время настроить электронное письмо о брошенной корзине или получить напоминание о необходимости установки логотипа вашего бренда. * Управление брендом — загружайте изображения со своего устройства прямо в Mailchimp и используйте их во всех своих кампаниях.
Murf AI
murf.ai
Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Murf.ai — это инструмент, который преобразует текст в речь, создает видео и субтитры и предлагает различные голоса для настройки. * Рецензентам нравится интуитивно понятный интерфейс, разнообразие доступных голосов, возможность настройки произношения и плавная интеграция с другими платформами, такими как Canva. * Рецензенты упомянули такие проблемы, как голоса, которые иногда звучат как роботы, необходимость большего количества голосов на разных языках и с разными акцентами, а также высокая стоимость дополнительных функций.
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser — лучший инструмент для перефразирования предложений и переписывания эссе. Наш преобразователь слов может менять структуру предложений и заменять синонимы.
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI — это инструмент для веб-издателей, который помогает им быть уверенными в том, что они создают оригинальный контент. Оригинальный контент = уникальный контент, созданный людьми... тот, который нужен Google и читателям! Originality.AI обеспечивает возможность публикации оригинального контента с помощью... Детектор AI — встроенный искусственный интеллект Originality.AI создан для идентификации контента, созданного с помощью любого из популярных API-интерфейсов NLP, включая GPT-2, GPT-J, GPT-NEO и GPT-3 (первый в мире инструмент для идентификации GPT-3). ). Originality.AI может предсказать, был ли контент создан каким-либо из популярных помощников по написанию ИИ. Проверка на плагиат. Серьезным веб-издателям/контент-маркетологам необходимо убедиться, что они публикуют контент без плагиата, чтобы их контент имел наилучшие шансы на ранжирование. Originality.AI — это средство проверки на плагиат, созданное для серьезных веб-издателей, которым нужно управлять командой авторов. Он предлагает управление командой, панель мониторинга, историю сканирования, автоматические кредиты и полное сканирование сайта, просто введя URL-адрес.
Rytr
rytr.me
Rytr — это платформа, предоставляющая решения для написания текстов с использованием искусственного интеллекта, предназначенные для различных нужд производства контента. Этот инструмент помогает как отдельным копирайтерам, так и предприятиям, помогая им более эффективно создавать оригинальный высококачественный контент. Он предлагает широкий спектр вариантов использования, включая создание привлекательных сообщений в блогах, мета-заголовков SEO, подписей в социальных сетях и ответов на обзоры и сообщения. Он также предоставляет функции для написания задач, включая описания продуктов, общение по электронной почте, бизнес-презентации, рекламу Google и многое другое. API Rytr также обеспечивает интеграцию с другими приложениями. Rytr утверждает, что сохраняет человеческий тон, а не роботизированный, благодаря чему сгенерированный контент кажется естественным. Rytr также предоставляет функцию проверки на плагиат, гарантируя уникальность контента. Уникальной особенностью является функция «Мой голос», которая, предположительно, позволяет ИИ адаптироваться к стилю письма пользователя. Кроме того, программное обеспечение имеет возможности автоматического редактирования, проверки грамматики и возможности перефразирования. Его функция «Text Inflator» расширяет контент путем переписывания, сохраняя при этом исходное значение. Инструмент также предлагает функцию автозаполнения текста AI, которая помогает улучшить скорость и качество письма. Rytr также включает в себя функцию извлечения и генерации ключевых слов, помогающую получить результаты SEO. С помощью этого инструмента пользователи могут создавать индивидуальный контент для ряда платформ, таких как LinkedIn, Facebook и Quora. Для творческого письма этот инструмент можно использовать для создания стихов, текстов песен и рассказов. Наконец, он также помогает в создании контента для целевых страниц, информационных бюллетеней, описаний видео и пунктов списка. Кажется, что он сочетает в себе техническое написание с творческими требованиями и призван помочь пользователям сэкономить время и усилия.
Type
type.ai
Type — это редактор документов, основанный на искусственном интеллекте, который помогает любому создавать эффективный контент. Вместо того, чтобы писать важный контент с нуля, отдельные люди и команды могут использовать Type для создания, редактирования и доработки текста в своем стиле и стиле.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic совершает революцию в сфере создания контента и качества обслуживания клиентов, выступая вашим надежным помощником в создании увлекательного контента и разработке мощных чат-ботов с искусственным интеллектом. Их платформа сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и креативность, предоставляя комплексный набор инструментов для создания контента, создания аудио и создания изображений. Они дают каждому возможность писать что угодно, публиковать где угодно и с беспрецедентной легкостью оптимизировать свой контент. Их надежный конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом Botsonic легко интегрируется с такими платформами, как Slack, WhatsApp, Telegram и FB Messenger, обеспечивая бесперебойное многоканальное общение. Он также предлагает функцию Hand-off, облегчающую плавный переход от взаимодействия с ботом к взаимодействию с человеком. Благодаря интеграции с Zapier они автоматизируют задачи и оптимизируют рабочие процессы, повышая вовлеченность клиентов. Botsonic соответствует требованиям GDPR и обещает безопасное взаимодействие с клиентами. Вместе их набор инструментов направлен на переосмысление создания контента и качества обслуживания клиентов, делая Writesonic универсальным решением для всех ваших цифровых потребностей.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутри и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, Контакт-центр, конструктор сайтов, интернет-магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, есть безопасный интранет, управление задачами и проектами, обмен и хранение файлов в реальном времени, инструменты связи и организация. HR-основы и AI встроены в структуру Битрикс24. Битрикс24 — это инициатива компании Bitrix, Inc., запущенная как облачный сервис в апреле 2012 года. Теперь он доступен в облаке и локально. В 2024 году у нашей компании более 12 миллионов организаций. Битрикс24 гордится тем, что обслуживает клиентов от небольших организаций до компаний из списка Fortune 500.
Yoodli
app.yoodli.ai
Юдли — тренер по общению с искусственным интеллектом (например, Grammarly, но для речи). Yoodli поможет вам добиться успеха в вашей следующей речи, интервью, разговоре или онлайн-встрече, предоставляя конфиденциальную, в режиме реального времени и без осуждения обратную связь о том, как вы общаетесь. Компания Toastmasters International внедряет Yoodli среди более чем 300 000 участников по всему миру, в ведущих бизнес-школах и в компаниях из списка Fortune 500, таких как Google, Microsoft и т. д.
Jounce AI
jounce.ai
Jounce — это инструмент на базе искусственного интеллекта, призванный совершить революцию в сфере маркетинга, значительно сократив время, необходимое для создания качественного контента. Платформа предлагает такие услуги, как AI Artwork, Chat, Templates и Documents, которые упрощают и оптимизируют маркетинговый процесс. Jounce предоставляет интуитивно понятное решение для копирайтинга, позволяющее пользователям создавать профессиональный контент всего за несколько шагов. Он предлагает ряд настраиваемых шаблонов для начала процесса копирайтинга. При вводе желаемой подсказки или рекомендаций искусственный интеллект Jounce обрабатывает создание контента, генерируя несколько вариантов для выбора пользователя. Дополнительные функции включают редактор документов на базе искусственного интеллекта для создания и редактирования маркетинговых материалов с автоматическим форматированием, проверкой орфографии и исправлением грамматики. Программное обеспечение также обеспечивает совместную работу, позволяя неограниченному числу членов команды вносить идеи и писать контент. Он предлагает более 70 маркетинговых шаблонов для различных типов контента, таких как публикации в социальных сетях, контент веб-сайтов, кампании по электронной почте и т. д. Кроме того, Jounce предоставляет такие функции, как Dark Mode, для удобства пользователей в ночное время работы. Он удовлетворяет потребности различных специалистов в области маркетинга, от создателей контента до владельцев малого бизнеса.
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для оптимизации и оптимизации процессов поиска продаж для бизнеса. Среди своих основных функций Regie.ai использует генеративный искусственный интеллект для облегчения автоматической идентификации и привлечения целевых учетных записей и контактов, даже тех, которые еще не присутствуют в вашей CRM-системе. Целью инструмента является сделать обмен сообщениями более специфичным для бренда и контекста для каждого получателя, что приведет к более эффективному охвату и вовлечению. Regie.ai также отдает приоритет охвату на основе данных об вовлеченности и намерениях, чтобы обеспечить более точный таргетинг во время активных циклов покупок. Уникальной особенностью этого инструмента является его способность изменять интенсивность охвата в зависимости от уровня вовлеченности покупателей. Следовательно, активно вовлеченные покупатели получают постоянный поток общения, в то время как невовлеченные потенциальные клиенты обрабатываются медленнее, пока они не будут готовы к продажам, что защищает здоровье вашей базы данных и улучшает время встречи. Regie.ai можно представить как виртуальных представителей по развитию продаж (SDR), которые работают круглосуточно, без необходимости привлечения дополнительных человеческих ресурсов или стороннего аутсорсинга. Платформа поддерживает ряд вариантов использования, таких как холодный исходящий трафик, взаимодействие с LinkedIn, стимулирование продаж, входящие ответы потенциальных клиентов, исходящие на входящие, расширение клиентов и многое другое. Кроме того, этот инструмент упрощает вашу стратегию управления доходами за счет интеграции с основными системами RevTech, что помогает автоматизировать бронирование встреч группы продаж.
PerfectEssayWriter.AI
perfectessaywriter.ai
PerfectEssayWriter.AI, инструмент для написания эссе с использованием искусственного интеллекта, которому доверяют более 11196 студентов и который представлен в ведущих новостных агентствах, таких как Yahoo, NewsDirect, Bezinga и многих других. Его платформа быстро стала популярным местом для студентов, желающих улучшить свои навыки письма и добиться успехов в учебе. Его инструмент предназначен для того, чтобы предоставить студентам простой и удобный интерфейс, упрощая создание высококачественных эссе и других письменных заданий.
Writecream
writecream.com
Writecream — это инновационный маркетинговый инструмент на базе искусственного интеллекта, который использует передовое машинное обучение для написания текстов для рекламы Google, целевых страниц, описаний продуктов, сообщений в блогах, социальных сетей и многого другого. Кроме того, вы можете использовать Writecream для создания убедительных, персонализированных представлений для исходящих маркетинговых кампаний.
Spike
spikenow.com
Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной почты Spike, которое превращает ваши электронные письма в чат. Это похоже на мощную платформу обмена сообщениями, которая отдает приоритет самым важным сообщениям, чтобы вы могли сосредоточиться на самых важных вещах. Используйте существующую электронную почту и наслаждайтесь работой с электронной почтой без помех. Spike для команд: ясность общения для команд! Spike предлагает комплексный пакет повышения производительности для команд. Он объединяет командный чат, электронную почту, видеоконференции, инструменты искусственного интеллекта и документы для совместной работы в единый канал. Легко общайтесь и сотрудничайте с внутренними командами и внешними заинтересованными сторонами, включая коллег, партнеров, клиентов и поставщиков, независимо от того, используют они Spike или нет. Spike — это первая служба деловой электронной почты, предназначенная для эффективного командного взаимодействия. Поддерживайте целостность бренда, используя собственный домен электронной почты или приобретая собственный домен у Spike. Наслаждайтесь безопасной, надежной и архивируемой электронной почтой и сообщениями, обеспечивающими бесперебойную связь.
WriteMe
writeme.ai
WriteMe AI Write Tool — это ваш помощник по написанию контента на базе искусственного интеллекта, позволяющий писать высококачественный контент за несколько кликов и всего за небольшую часть стоимости! Просто вводите свои идеи и создавайте столько выходных версий, сколько захотите, пока не будете довольны конечным результатом. Никаких дополнительных усилий, никаких дополнительных затрат! Станьте создателем контента без особых усилий Избегайте писательского тупика и оптимизируйте процесс написания контента с помощью инструмента WriteMe AI. Раскройте потенциал технологий и пишите с помощью ИИ, чтобы автоматически генерировать потрясающий контент на 20 различных языках для более чем 25+ вариантов использования. Отполируйте свой шедевр до совершенства во всех деталях Автоматически создавайте контент с помощью многофункционального и быстродействующего текстового генератора с искусственным интеллектом. Преобразуйте необработанные идеи контента в хорошо продуманный контент, который донесет суть до вашей аудитории. Переписывайте, форматируйте, расширяйте и улучшайте контент, чтобы повысить его качество, прежде чем нажимать кнопку публикации!
Yaara.ai
yaara.ai
Yaara AI предоставляет мощный инструмент перефразирования, целью которого является повышение уникальности и беглости письма пользователей. Инструмент предлагает широкий спектр из 49 различных режимов, с помощью которых пользователи могут настроить стиль или тон своего контента. Программное обеспечение включает в себя функции, которые позволяют пользователям добавлять больше глубины и ощущений к своему контенту, усиливать эмоциональное воздействие, улучшать ясность и краткость, а также повышать уровень детализации. Инструмент перефразирования Yaara AI также предоставляет возможности для повышения оригинальности, тем самым позволяя пользователям выделять свой контент. Программное обеспечение основано на GPT-3, что гарантирует правильное понимание контекста и значения текста, а также естественность и беглость созданных перефразирований. Пользователи могут контролировать уровень изменения словарного запаса в своих письмах, что позволяет настраивать их в желаемой степени. Инструмент Yaara AI позволяет пользователям эффективно перефразировать свои предложения, абзацы, эссе или статьи, одновременно улучшая различные аспекты, такие как беглость речи, словарный запас и стиль. Он поддерживает несколько диалектов английского языка, включая США, Великобританию, Калифорнию и Австралию. Различные способы перефразирования охватывают широкий спектр: от «творческого» и «формального» до «эмоционального» и «глубинного». Таким образом, программное обеспечение призвано предложить комплексное решение для перезаписи текста, которое является одновременно эффективным и простым в использовании.
NeuronWriter
neuronwriter.com
NeuronWriter — это умный помощник для всех, кто создает контент для Интернета. Это инструмент на базе искусственного интеллекта, что означает, что он использует искусственный интеллект, чтобы помочь вам лучше писать и повышать рейтинг в поисковых системах, таких как Google. Думайте об этом как об опытном гиде, который знает, что нравится Интернету, и поможет вам создать именно это. По своей сути NeuronWriter призван сделать процесс письма проще и эффективнее. Он делает это, предлагая предложения и улучшения, основанные на том, что в настоящее время популярно и эффективно в SEO (поисковая оптимизация). SEO направлен на то, чтобы сделать ваш контент более заметным и привлекательным для поисковых систем, поэтому, когда люди ищут что-то, связанное с вашим контентом, они находят вас первыми. NeuronWriter — это не просто еще один инструмент для письма; он оснащен функциями, которые выделяют его. Вот некоторые из его ключевых особенностей: * Генерация контента с помощью ИИ. Одна из самых крутых особенностей NeuronWriter — то, как он использует ИИ, чтобы помочь вам писать. Если у вас не хватает идей или вы не знаете, с чего начать, NeuronWriter предложит темы и даже напишет для вас фрагменты. Это похоже на приятеля по мозговому штурму, который всегда полон идей. * Интеграция SEO и NLP: SEO может быть сложным, но NeuronWriter упрощает его. Он использует так называемую НЛП (обработку естественного языка), чтобы понять, о чем ваш контент и как его можно улучшить для поисковых систем. Это все равно, что научить ваш контент говорить на языке Google, чтобы людям было легче его найти. * Инструменты контент-анализа: NeuronWriter не просто помогает вам писать; это помогает вам писать лучше. Он анализирует ваш контент и присваивает ему оценку в зависимости от того, насколько он оптимизирован для SEO. Он также анализирует рейтинг на страницах результатов поисковых систем (SERP) и дает вам представление о том, как согласовать ваш контент с наиболее эффективными статьями. * Интеграция с WordPress. Если вы используете WordPress для своего веб-сайта, NeuronWriter отлично подойдет. Он легко интегрируется с WordPress, позволяя оптимизировать контент непосредственно на вашем веб-сайте. Это похоже на наличие полезного помощника прямо на панели инструментов вашего блога. * Исследование и анализ ключевых слов: NeuronWriter анализирует ключевые слова, относящиеся к теме вашего контента. Это похоже на рыбалку в большом пруду: вам нужно знать, какую рыбу (или ключевые слова) вы ищете и где она может находиться. * Анализ конкурентов: инструмент проверяет, какой контент уже занимает высокие позиции по этим ключевым словам в поисковых системах. Это сродни пониманию того, какие рецепты популярны в ресторане, чтобы можно было создать блюдо, конкурирующее с ними. * Анализ намерений пользователя: он пытается понять, что, вероятно, ищет пользователь, когда вводит запрос в поисковую систему. Это похоже на то, как шеф-повар понимает, хочет ли его клиент быстрый перекус или полноценный обед. * Оценка SEO контента: после создания контента NeuronWriter оценивает его на основе того, насколько хорошо он оптимизирован для SEO. Представьте себе, что кулинарный критик оценивает блюдо.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который может помочь писателям овладеть искусством рассказывания историй и ускорить процесс творческого письма. Один из лучших генераторов историй с использованием искусственного интеллекта, этот инструмент не только исправляет грамматические и орфографические ошибки. Он выходит за рамки этого, предлагая способы улучшить ваш стиль письма, воплощая в жизнь новых персонажей и помогая вам сделать ваши истории более интересными. Это похоже на то, как если бы у вас был опытный словесник, готовый помочь вам найти правильные слова, перефразировать предложения и даже придумать повороты сюжета, о которых вы, возможно, даже не догадывались. Sudowrite использует современные методы глубокого обучения для создания реалистичного и контекстуально соответствующего текста. Sudowrite основан на GPT-3 и GPT-4, моделях трансформаторов с более чем 175 миллиардами параметров, которые изучают общие концепции на основе своих обучающих данных. Модель генерирует текст, угадывая, что, скорее всего, будет дальше, по одному слову за раз. Sudowrite не предназначен для написания за вас, но может помочь вам значительно улучшить и ускорить процесс написания. Это отличный инструмент для авторов, творческих людей и авторов романов.
Molin AI
molin.ai
Molin AI — это SaaS-стартап, специализирующийся на разработке чат-ботов с искусственным интеллектом для магазинов электронной коммерции, где каждый может создать своего собственного чат-бота с искусственным интеллектом за считанные минуты. Без какого-либо опыта кодирования. - интегрируется со всеми платформами электронной коммерции и любыми другими типами веб-сайтов: Shopify, Woocommerce, Wix... С Molin вы всегда будете рядом со своими клиентами, поэтому они будут чувствовать себя более уверенно при покупке, возврате и покупке. даже дать вам 5-звездочный обзор!
Conch
getconch.ai
Conch AI — это новый помощник в написании книг, который поможет превратить ваши мысли в слова. Используйте Conch для создания новых предложений и абзацев. Используйте функцию «Переписать», чтобы перефразировать текст. Используйте функцию следующего предложения в Документах Google и Gmail, чтобы сгенерировать следующее предложение. Конч тоже может помочь вам читать. С помощью инструмента «Суммаризатор» вы можете не только суммировать текст, но и использовать его для преобразования сложных фрагментов текста в простые для понимания предложения. Функции - Переписать: выделить и переписать предложения и абзацы. - Сумматор: суммируйте выбранный текст из PDF-файлов, книг и статей. - Раковина: отвечайте на любые вопросы или создавайте любой тип контента. - Шаблоны: создавайте вступления, схемы и многое другое. - Гуманизатор: перепишите текст, сгенерированный ИИ, чтобы пройти детекторы ИИ. - Finder: задавайте вопросы о текущем веб-сайте, любой статье или любом PDF-файле, и ИИ будет искать ответы. В 10 раз лучше, чем находка по умолчанию.
Creaitor.ai
creaitor.ai
Creaitor.ai — это универсальная генеративная платформа искусственного интеллекта, которая позволяет маркетологам создавать оптимизированный контент в 10 раз быстрее и менее чем в два раза дешевле. Возможности Creaitor.ai охватывают весь жизненный цикл контент-маркетинга: планирование ключевых слов, анализ результатов поиска, написание SEO-статей, расширенную оценку SEO, отслеживание эффективности контента и многое другое. Creaitor.ai позволяет МСП создавать контент от лица своего бренда на более чем 40 языках.
Krater AI
krater.ai
Krater.ai — это универсальная платформа для приложений искусственного интеллекта. Krater.ai позволяет вам легко создавать контент и копировать его за считанные секунды, используя возможности искусственного интеллекта. Поднимите свои предприятия на новый уровень с помощью Krater AI. Наше универсальное приложение SuperApp раскрывает возможности технологии искусственного интеллекта, позволяя выполнять любые задачи: от создания контента до преобразования текста в речь. С Krater вы получите доступ к безграничным возможностям и настоящим инновациям. Испытайте непревзойденную функциональность и простоту использования — зарегистрируйтесь сейчас и получите преимущество ИИ.
Flick
flick.social
От подписей с помощью искусственного интеллекта до планирования вашего контента — Flick помогает маркетологам, авторам и малому бизнесу делать больше каждый день. Flick — это инструмент искусственного интеллекта, хэштегов, планирования и аналитики в социальных сетях. Он помогает вам обсуждать идеи контента и подписей, помогает находить, управлять и анализировать хэштеги, планировать все ваши социальные сети, а также предоставляет вам новейшую аналитику для ваших учетных записей в социальных сетях.
Fibery
fibery.io
Fibery — это платформа для поиска и разработки продуктов. Большинство продуктовых стратегий строятся на случайных разбросанных данных и мнениях. Fibery помогает вам анализировать отзывы пользователей или сигналы рынка и выявлять важные идеи, чтобы вы знали, над чем работать дальше. 💡 Начните бесплатную 14-дневную пробную версию на сайте fibrey.io.
Article Rewriter
articlerewriter.net
Article Rewriter — это онлайн-редактор статей, который генерирует уникальный контент с использованием методов перефразирования на основе искусственного интеллекта.
MyEssayWriter.ai
myessaywriter.ai
MyEssayWriter.Ai — компания, которая производит революцию в процессе письма с помощью своих инновационных технологий. Мы сочетаем опыт профессиональных писателей со скоростью и точностью искусственного интеллекта, чтобы предоставить студентам первоклассную помощь в написании текстов. Наш инструмент для написания эссе с использованием искусственного интеллекта выделяется несколькими уникальными функциями. Во-первых, он создает точный контент без плагиата по любой заданной теме, используя свое обучение на миллионах высококачественных эссе и статей. Это избавляет от необходимости проводить многочасовые мозговые штурмы и исследования. Во-вторых, наш инструмент экономит время, создавая схемы и содержание ваших эссе. Это позволяет вам сосредоточиться на других важных аспектах вашей академической и личной жизни. В-третьих, просмотр и изучение созданного контента может помочь вам улучшить свои навыки письма и глубже понять рассматриваемую тему. Наш инструмент использует обработку естественного языка и машинное обучение для постоянного улучшения своей производительности, что позволяет ему анализировать и интерпретировать сложную информацию. Наконец, алгоритм может генерировать контент для различных типов эссе, включая аргументированные, убедительные, описательные и повествовательные эссе. Он также может помочь с исследовательскими работами, статьями, отчетами и другими курсовыми заданиями. Тысячи студентов по всему миру доверяют нашему инструменту для написания эссе с искусственным интеллектом, который был разработан с учетом вашего успеха. Итак, независимо от того, столкнулись ли вы с писательским кризисом, изо всех сил пытаетесь придумать идеи или у вас мало времени, наш усовершенствованный алгоритм поможет вам в кратчайшие сроки создать высококачественные эссе.
Lavender
lavender.ai
Лаванда — ваш тренер по электронной почте с использованием искусственного интеллекта Он сочетает в себе все необходимое для легкого написания коммерческих писем, на которые будут получены ответы. Получайте консультации на основе искусственного интеллекта по своей электронной почте, исследуйте своих потенциальных клиентов, не выходя из почтового ящика, подтверждайте, что их адрес электронной почты действителен, проверяйте, попадет ли ваше электронное письмо в СПАМ, смотрите, как оно выглядит на мобильных устройствах, а также многое другое. СДР и AE крупнейших компаний мира используют лаванду для увеличения количества открытий и удвоения количества ответов. Если вы получите ответ, у вас больше шансов назначить встречу и заключить сделку.
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG — это приложение для повышения производительности на основе искусственного интеллекта, которое экономит вам более 1 часа в день, позволяя выполнять повторяющиеся задачи во время работы. Представьте себе помощника по продуктивности, который пишет, расширяет и вовлекает вас. FlyMSG автоматически заполняет фрагменты или целые сообщения в течение наносекунд в любом месте онлайн, позволяя любому пользователю: * Увеличение вовлеченности * Оптимизация личной продуктивности * Общайтесь более эффективно и результативно Основные особенности FlyMSG: * Назначьте ярлык FlyCut для любого типа сообщения или фрагмента (продажи, администрирование, поддержка клиентов, подбор персонала, управление персоналом, финансы и т. д.). * Классифицируйте свои FlyCuts в облаке для быстрого доступа из Google Chrome. * Введите FlyCut в любое поле ввода текста, чтобы автоматически заполнить, автозаполнить или расширить сохраненный контент.
1min.AI
1min.ai
Повышение производительности с помощью ИИ — хороший способ улучшить вашу работу и жизнь. Однако переключение или изучение новых инструментов для разных случаев использования — это не весело, да и дорого! 1min.AI — это универсальное приложение для искусственного интеллекта, которое открывает все функции искусственного интеллекта. Вы платите только за то, что используете на 1min.AI, без каких-либо скрытых затрат или необходимости настройки где-либо еще. Уникальные возможности 1min.AI заключаются в том, что они предлагают множество функций искусственного интеллекта, основанных на различных моделях искусственного интеллекта. Вы можете ясно увидеть это с помощью функции «Чат со многими помощниками», в которую входят Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI,… Другие мультимедийные функции, такие как «Контент», «Изображение», «Аудио», «Видео», также можно использовать с различными моделями, чтобы использовать их возможности и получить наилучшие результаты. Наконец, мы предлагаем оценку кредита и прозрачную историю использования, поэтому вы точно знаете, сколько стоит функция перед запуском, и можете легко отслеживать ее использование. Попробуйте 1min.AI бесплатно, чтобы убедиться, что он вам подходит, прежде чем принимать какое-либо решение!
Humbot
humbot.ai
Humbot — это гуманизатор искусственного интеллекта, который поможет вам обойти обнаружение искусственного интеллекта. Очеловечьте текст AI и пишите уверенно с помощью Humbot. Humbot предлагает передовую технологию для гуманизации текста ИИ и достижения 100% оценки человека, минуя обнаружение ИИ. Это гарантирует, что контент, созданный ИИ, является подлинным, оригинальным и необнаружимым большинством детекторов. Этот процесс быстрый, простой и позволяет получить высококачественный, читаемый текст без грамматических ошибок. Благодаря передовым технологиям он гарантирует оригинальность переписанного текста и предоставляет реальные примеры его эффективности. Пользователи высоко оценили его эффективность в уклонении от обнаружения и нашли его полезным для различных типов контента. Humbot также обеспечивает безопасность пользовательских данных. Благодаря своему инновационному подходу он получил положительные отзывы от создателей контента, исследователей и предприятий. Гуманизатор ИИ может принести пользу тем, кто пытается обойти обнаружение ИИ, не ставя под угрозу честность и целостность. В целом, Humbot предлагает надежное решение, позволяющее оставаться впереди в создании контента, легко обходя обнаружение искусственного интеллекта.
Eskritor
eskritor.com
Eskritor — это инструмент для создания контента на основе искусственного интеллекта, который помогает людям создавать статьи в блогах, описания продуктов и другой письменный контент одним нажатием кнопки. Вот мощные функции, которые выделяют Eskritor среди конкурентов. Это программное обеспечение, оснащенное инновационными инструментами и расширенными функциями, предлагает ряд преимуществ.
Super Plural
superplural.com
Super Plural — глобальное многопрофильное маркетинговое агентство со штаб-квартирой в Лиссабоне, Сан-Паулу и Лондоне, состоящее из эффективной команды стратегических мыслителей, клиентоориентированных менеджеров, создателей контента и технологов-новаторов. Мы владеем «цифровым языком», предлагая комплексные маркетинговые решения на 360° с обширным опытом работы в различных отраслях для бизнеса B2B и B2C, предоставляя стратегии бренда, креативные услуги, коммерческую интеграцию и оптимизацию, электронную коммерцию, SEO, SEM, социальные сети, веб-разработка, автоматизация маркетинга и инновационные кампании.
Matik
matik.io
Matik автоматизирует создание и отправку персонализированных презентаций на основе данных. Просто предоставьте Matik несколько входных данных (например, для какой учетной записи предназначена колода, диапазон дат), и Matik запросит данные для создания презентации Google Slides или Microsoft PowerPoint с персонализированным текстом, изображениями, диаграммами и таблицами. Matik может автоматически отправлять контент в виде вложения к электронной почте в учетную запись. Примеры контента, который можно автоматизировать, включают ежеквартальные/обзоры бизнеса для руководителей, обзоры обновлений, бизнес-кейсы, анализ стоимости и одностраничные страницы рентабельности инвестиций.
Chatbase
chatbase.co
Пользовательский ChatGPT для ваших данных. Просто загрузите свои документы или добавьте ссылку на свой веб-сайт и получите чат-бот, похожий на ChatGPT, для ваших данных. Затем добавьте его в качестве виджета на свой сайт или пообщайтесь с ним через API.
AI Article Spinner
aiarticlespinner.co
AI Article spinner — это средство для переписывания статей, которое может удалять плагиат из эссе и контента.
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker — это усовершенствованный инструмент, управляемый искусственным интеллектом, предназначенный для улучшения взаимодействия в сфере продаж за счет обеспечения гиперперсонализации в большом масштабе. Недавно инструмент собрал 2,5 миллиона евро, приобрел MyProfilia и выпустил новое расширение для Chrome. Одной из ключевых особенностей Humanlinker является возможность генеративного копирайтинга с использованием искусственного интеллекта, которая помогает отделам продаж создавать персонализированные ледоколы для своих информационно-просветительских усилий. Эти ледоколы создаются на основе анализа личности DISC, который дает представление о присущих личностных качествах потенциальных клиентов. Этот анализ помогает специалистам по продажам эффективно общаться, укреплять доверие и вести переговоры с потенциальными клиентами. Humanlinker также предлагает 360° Account & People Intelligence, который позволяет командам продаж получить более глубокое понимание своих целевых клиентов и отдельных лиц в этих аккаунтах. Эта информация включает в себя информацию с платформ социальных сетей, таких как LinkedIn и Twitter, а также подкастов, интервью и статей. Этот инструмент легко интегрируется с популярными платформами CRM, такими как Salesforce, Hubspot, Salesloft и Outreach, позволяя отделам продаж получать доступ к существующим данным и рабочим процессам и использовать их. Humanlinker предназначен для отделов продаж, стремящихся оптимизировать процессы поиска и продаж. Он предоставляет мощные ключи персонализации, которые используют информацию из различных источников, помогая специалистам по продажам назначать больше встреч и сокращать цикл продаж. Этот инструмент также помогает в подготовке встреч, предоставляя предложения и рекомендации, сгенерированные искусственным интеллектом, что позволяет торговым представителям оказывать большее влияние на каждую встречу. В целом, Humanlinker дает возможность отделам продаж персонализировать взаимодействие по всем каналам, что приводит к улучшению результатов продаж и повышению производительности.
Autobound
autobound.ai
Ежедневно отправляется 320 миллиардов электронных писем, и почтовый ящик каждого покупателя переполнен. Быть чрезвычайно персонализированным и актуальным — это уже не вариант, а необходимость. Autobound мгновенно генерирует гиперперсонализированные электронные письма на основе новостей, тенденций конкурентов, подкастов, социальных сетей, финансовых отчетов, общего опыта, хобби и многого другого. Наш ИИ-помощник автоматизирует более чем 30-минутный процесс исследования и написания, увеличивая частоту ответов в 2–3 раза. Когда вы впервые регистрируетесь, искусственный интеллект Autobound считывает общедоступную информацию о вашей компании, чтобы составить начальные сообщения для вашей учетной записи. Новые пользователи смогут выстраивать свой стиль письма, включать и выключать аналитическую информацию и многое другое. Благодаря интеграции с Gmail, Salesloft, Outreach, Salesforce, Hubspot и другими мы здесь, чтобы облегчить вашу жизнь. Бесплатные пользователи могут ежедневно писать контент для 5 потенциальных клиентов, а пользователи Pro получают неограниченные кредиты на контент. Autobound также предлагает предложение массового контента, позволяющее продавцам и маркетологам писать гиперперсонализированный контент для тысяч потенциальных клиентов одновременно через загрузку CSV. Любой может бесплатно начать создавать гиперперсонализированный контент менее чем за 30 секунд! Зарегистрируйтесь сегодня на сайте www.autobound.ai/sign-up-free.
Luna.ai
luna.ai
Старая книга продаж сломана. Сегодняшние потенциальные клиенты не имеют терпения к этим универсальным спам-сообщениям. А поставщики услуг электронной почты ужесточили политику в отношении массовых холодных рассылок. Наступила новая эра, и старые методы уже не подходят. И если вы думаете, что простое расширение команды продаж — это волшебное средство, подумайте еще раз. Несмотря на все усилия, многие продавцы не достигают цели в понимании и эффективном привлечении потенциальных клиентов. Окупаемость инвестиций торговых представителей становится все труднее и труднее обосновать. Звучит знакомо? Пришло время перемен. Встречайте Luna.ai, ваш ракетный корабль в темноте продаж. Luna.ai — это не просто еще один инструмент продаж ИИ; это универсальная платформа для потенциальных клиентов, которую вы ищете. Продажа на основе сигналов, масштабная персонализация, доставляемость электронной почты – Luna.ai предлагает все это. С Luna.ai вы не просто продаете; вы продаете умнее и эффективнее. Представьте себе систему, которая знает вашего потенциального клиента изнутри и снаружи, построенную на огромном количестве данных и идей, чтобы гарантировать, что каждый охват будет точным. Свободно говорит на 152 впечатляющих языках. И лучшая часть? Масштабируемость, неограниченное количество учетных записей электронной почты, и все это за одну десятую стоимости традиционных методов. По сути, Luna.ai дает вам возможность преуспеть в том, что вы любите делать больше всего: общаться с клиентами и заключать сделки. Речь идет об устранении догадок и обеспечении того, чтобы каждое отправляемое вами сообщение выглядело личным и актуальным. Создайте свою первую пьесу сегодня. Благодаря предустановкам Luna.ai вы сможете приступить к работе за считанные минуты. Увидимся на Луне!
GoZen Content.Ai
gozen.io
GoZen Content.Ai — это надежная платформа, которая позволяет легко создавать контент на нескольких языках с помощью встроенного инструмента преобразования языков. Создаете ли вы маркетинговые материалы, контент для веб-сайтов, сообщения в блогах и т. д., GoZen Content.ai поможет вам.
Cohesive AI
cohesive.so
Попрощайтесь с подсказками ChatGPT! Cohesive сочетает в себе блестящие возможности искусственного интеллекта и вашу креативность, позволяя вам без труда создавать контент мирового класса. Уточняйте, редактируйте и публикуйте без проблем с помощью мощного редактора. Привет волшебному созданию контента!
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine — это инструмент копирайтинга на базе искусственного интеллекта GPT-3, который позволяет пользователям быстро и легко создавать высококачественные и эффективные тексты. Он использует обработку естественного языка (NLP) для анализа текста и создания привлекательного, убедительного и адаптированного к целевой аудитории пользователя контента. TypeEngine также предоставляет пользователям библиотеку шаблонов, позволяющую быстро создавать копии для вашего проекта. С помощью TypeEngine вы можете создавать убедительные тексты, которые будут обращаться к вашей аудитории естественным и эффективным способом.
GetGenie Ai
getgenie.ai
Создавайте подробный контент, короткие копии и все, что между ними, с помощью GetGenie AI — вашего личного контента и помощника по SEO. Проанализируйте ключевые слова, вопросы на форуме и своих конкурентов, чтобы начать управлять поисковой выдачей — используя магию искусственного интеллекта Genie!
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: преобразование генерации лидов в B2B для растущих команд Откройте для себя Leadgenerator.io, инновационную платформу для генерации лидов в B2B, которая переосмысливает и автоматизирует процесс генерации лидов для специалистов по продажам, маркетингу и операциям. Наша современная платформа предлагает необходимые инструменты для достижения успеха в современной конкурентной среде. Основные функции: Точное создание списков: легко создавайте целевые списки потенциальных клиентов. Индивидуальные электронные письма: используйте персонализацию на основе искусственного интеллекта для повышения уровня вовлеченности. Автоматизированное информационно-просветительское обслуживание и последующие действия. Оптимизируйте свою информационно-пропагандистскую стратегию, чтобы извлечь выгоду из каждой возможности. Руководство и обучение продажам. Расширьте возможности своей команды и заключайте больше сделок. Тактические инструменты охвата: адаптируйте свой подход к продажам для эффективного достижения целей. Созданный для представителей по развитию продаж (SDR), менеджеров по работе с клиентами (AE) и маркетологов, Leadgenerator.io является идеальным решением для команд, ориентированных на рост, стремящихся революционизировать свои усилия по привлечению потенциальных клиентов.
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani — это мощный SaaS-инструмент для копирайтинга и создания изображений с использованием искусственного интеллекта (программное обеспечение как услуга), предназначенный для повышения производительности и оптимизации процессов написания контента для профессионалов. Zomani. предлагает интеллектуальную помощь в написании, проверку грамматики и орфографии, обнаружение плагиата, оптимизацию контента и функции бесперебойной совместной работы, которые помогают авторам контента эффективно создавать высококачественный контент без ошибок. Zomani сравнивает ваш контент с обширной базой данных существующего контента, чтобы выявить любые непреднамеренные сходства или случаи плагиата. И еще.
JustBlog.ai
justblog.ai
JustBlog.ai Blog Creator уникален тем, что фокусируется на SEO и партнерских блогах, которые помогают стимулировать электронную коммерцию. Вы можете использовать AI Selection Refinement, чтобы изменить любой раздел вашего блога, и AI для автоматического создания соответствующих ссылок. Хватит тратить время на написание обзорных статей о продуктах и позвольте JustBlog.ai предоставить вам инструменты, необходимые для победы! Используя инструменты искусственного интеллекта на JustBlog.ai, вы можете легко создавать блоги, которые автоматически добавляют продукты Amazon и помечают их своим партнерским тегом. * Генерация статей в блоге * Статьи по сравнению и обзору продуктов. * Выбирайте и уточняйте разделы статей с помощью AI
Swell AI
swellai.com
Swell AI — это помощник по написанию текстов с искусственным интеллектом, разработанный специально для производителей подкастов, агентств и сетей. Это помогает создавать конвейеры контента и масштабировать рабочие процессы производства подкастов с использованием передового искусственного интеллекта. Ключевые особенности и преимущества: * Автоматически генерирует заметки, стенограммы, резюме, заголовки, сообщения в социальных сетях и многое другое для подкастов. * Интегрируется с основными платформами, такими как Dropbox, Google Drive, RSS-каналы. * Управляет несколькими шоу с одной панели управления. * Включает доступ к Swell ChatGPT, чтобы отвечать на вопросы по эпизодам подкаста. * Корпоративный API для разработчиков для интеграции в существующие рабочие процессы. * Инструмент массового импорта для заполнения содержимого существующего каталога.
Zulla
zulla.it
Zulla — это платформа, которая использует искусственный интеллект, чтобы помочь маркетологам, брендам, копирайтерам, блоггерам, SMM-специалистам и SEO-специалистам создавать редакционный контент, подходящий для блогов, сайтов компаний, электронной почты, социальных сетей, ADV и многого другого. С помощью Zulla вы можете создавать высококачественные тексты на 24 языках. Сократите время написания вдвое и помогите найти вдохновение для всегда нового и оригинального контента. Все содержимое оптимизировано для SEO и уникально. Zulla — это платформа искусственного интеллекта, которая помогает брендам, маркетологам, копирайтерам, блоггерам, SMM-специалистам и SEO-специалистам вдвое сократить время на написание текстов с помощью оригинального, оптимизированного для SEO контента.