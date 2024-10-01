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Помощники по написанию ИИ - Самые популярные приложения - Германия

Помощники по написанию с использованием искусственного интеллекта используют машинное обучение для оптимизации процесса письма, выполняя такие задачи, как исследование, проверка грамматики и тона, а также локализация. Эти инструменты используют обработку естественного языка (НЛП) для тщательного изучения текста и предложения предложений или сопутствующего материала. Тем самым они ускоряют создание контента, давая пользователям возможность писать быстро и уверенно. Расширенное письмо находит применение в различных профессиях: оно подходит контент-маркетологам, стремящимся к более интересным материалам, или сотрудникам отдела кадров, уточняющим объявления о вакансиях. Ландшафт ИИ-помощников по написанию разнообразен: от комплексных платформ, на которых пользователи создают весь контент, до более простых ботов, предлагающих рекомендации после написания. В то время как некоторые сосредотачиваются на конкретных функциях, таких как создание форм или индивидуальные предложения по написанию, многие другие предоставляют широкую помощь. Чтобы продукт можно было отнести к категории «Помощник по написанию текста с использованием искусственного интеллекта», он должен: * Используйте искусственный интеллект для помощи в написании задач. * Предоставьте идеи или рекомендации по улучшению письменного контента. * Предоставьте дополнительные соответствующие ресурсы для обогащения знаний писателя. * Исправить грамматические ошибки в письменных работах.

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Grammarly

Grammarly

grammarly.com

Grammarly — ведущая в мире компания по помощи в написании текстов с использованием искусственного интеллекта, которой ежедневно доверяют более 30 миллионов человек и 70 000 профессиональных команд. От мгновенного создания первого черновика до доработки каждого сообщения — Grammarly помогает людям из...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли...

QuillBot

QuillBot

quillbot.com

QuillBot — это платформа для письма на базе искусственного интеллекта, помогающая более чем 35 миллионам активных пользователей в месяц в 150 странах. Благодаря своим инновационным продуктам, ориентированным на человека, QuillBot стремится сделать написание безболезненным, сохраняя при этом уникальн...

Copy.ai

Copy.ai

copy.ai

Copy.ai — идеальное решение для корпоративных маркетинговых команд, стремящихся улучшить свою стратегию выхода на рынок и оптимизировать процесс создания контента. С помощью Copy.ai команды могут быстро создавать целевые рекламные тексты, которые напрямую отражают болевые точки и потребности конкре...

Jasper

Jasper

jasper.ai

Джаспер: Брендовый AI For Business создает контент везде, где бы вы ни находились в Интернете, всегда от лица вашего бренда. Джаспер — ваш творческий помощник с искусственным интеллектом, который может учиться и писать в вашем уникальном фирменном тоне. Говорите ли вы смело, нахально, официально ил...

ContextMinds

ContextMinds

contextminds.com

ContextMinds — это бесплатный инструмент, который помогает вам проводить мозговой штурм, исследовать и планировать контент-проекты в одном месте. Вы можете создавать схемы контента, краткие описания или даже целую стратегию с помощью мощной базы данных искусственного интеллекта, которая гарантирует,...

Frase

Frase

frase.io

Frase — это инструмент для написания AI и SEO, который может помочь в решении различных задач, связанных с созданием контента. Он бесплатен в использовании и не требует каких-либо знаний в области кодирования. Инструменты написания ИИ включают в себя генератор ИИ-контента, генератор введения, генер...

nichesss

nichesss

nichesss.com

nichesss — это генератор контента и идей на базе искусственного интеллекта, цель которого — помочь предпринимателям, маркетологам, блоггерам и агентствам создавать высококонверсионные маркетинговые тексты и контент. Благодаря более чем 150+ инструментам искусственного интеллекта ниша может генериро...

Upword

Upword

upword.ai

Upword AI — это передовая платформа для исследований и управления знаниями в области искусственного интеллекта, созданная для оптимизации рабочих процессов отдельных лиц, команд и организаций. Upword легко интегрирует набор мощных инструментов искусственного интеллекта, которые помогают пользователя...

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Writesonic совершает революцию в сфере создания контента и качества обслуживания клиентов, выступая вашим надежным помощником в создании увлекательного контента и разработке мощных чат-ботов с искусственным интеллектом. Наша платформа сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и креативность, пр...

HelloScribe

HelloScribe

helloscribe.ai

HelloScribe — это инструмент искусственного интеллекта (ИИ), предназначенный для помощи в детальном планировании и разработке стратегии. Этот инструмент, предназначенный для широкого круга пользователей, предлагает приложения в различных областях, включая продажи и развитие бизнеса, маркетинг и рекл...

Rytr

Rytr

rytr.me

Rytr — это платформа, предоставляющая решения для написания текстов с использованием искусственного интеллекта, предназначенные для различных нужд производства контента. Этот инструмент помогает как отдельным копирайтерам, так и предприятиям, помогая им более эффективно создавать оригинальный высоко...

ChibiAI

ChibiAI

chibi.ai

Окончательно. Инструмент для письма с искусственным интеллектом на самом деле ориентирован на письмо. Думайте о Чиби как о своем творческом партнере по писательству. Он заканчивает ваши мысли, дает вам новые идеи и подталкивает вас, когда наступает писательский тупик.

Team-GPT

Team-GPT

team-gpt.com

Team-GPT — это платформа для совместной работы, на которой команды численностью от 2 до 2000 человек могут использовать ИИ в своей работе. Учитесь, сотрудничайте и осваивайте искусственный интеллект в одном общем рабочем пространстве. Представьте себе мир, в котором коллективный разум вашей команд...

WriterZen

WriterZen

writerzen.net

WriterZen — это программное обеспечение для работы с SEO-контентом, которое упрощает весь процесс: от исследования ключевых слов до написания контента. Он предназначен для пользователей всех уровней SEO. Инструмент включает в себя множество функций, таких как инструмент обнаружения тем для поиска и...

Bramework

Bramework

bramework.com

Bramework — это помощник по написанию текстов с искусственным интеллектом, призванный помочь блоггерам, фрилансерам и агентствам сэкономить часы времени на написании блогов. С Bramework вы можете: * Преодолеть писательский кризис * Проведите исследование ключевых слов. * Напишите названия блогов * ...

Fibery

Fibery

fibery.io

Fibery — это платформа для поиска и разработки продуктов. Большинство продуктовых стратегий строятся на случайных разбросанных данных и мнениях. Fibery помогает вам анализировать отзывы пользователей или сигналы рынка и выявлять важные идеи, чтобы вы знали, над чем работать дальше. 💡 Начните беспла...

Headline Studio

Headline Studio

coschedule.com

Создавайте заголовки, достойные кликов, для каждого типа создаваемого вами контента. Получайте отзывы, специально разработанные с учетом лучших практик для различных платформ, с предложениями, основанными на балансе слов, количестве слов, балансе символов и т. д. * Генерируйте десятки идей для заго...

AI Writer

AI Writer

ai-writer.com

Создавайте точный, релевантный и качественный контент за 2 минуты. AI-Writer — это самая точная платформа для создания контента, использующая самые современные модели написания искусственного интеллекта для создания статей только из заголовка.

Writecream

Writecream

writecream.com

Writecream — это инновационный маркетинговый инструмент на базе искусственного интеллекта, который использует передовое машинное обучение для написания текстов для рекламы Google, целевых страниц, описаний продуктов, сообщений в блогах, социальных сетей и многого другого. Кроме того, вы можете испол...

NovelAI

NovelAI

novelai.net

NovelAI — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для помощи в создании письменного контента. Пишите ли вы роман, создаете повествование для игры или просто играете с рассказыванием историй, NovelAI предлагает уникальное сочетание творчества и технологий, которое поможет ...

Simplified

Simplified

simplified.com

Simplified — это платформа для проектирования и совместной работы для современных маркетинговых команд. Теперь можно быстро создавать фирменный контент для всех каналов без необходимости редактировать его вручную после загрузки ресурсов; Simplified сделает все это за вас! Таким образом, вы сведете к...

Craft

Craft

craft.do

Craft — это рабочее пространство для совместной работы, где вся ваша команда может собраться вместе, чтобы делать заметки, создавать документы, управлять работой и вместе генерировать идеи. Ежедневные заметки Craft предлагают смену парадигмы командного сотрудничества. Ускорьте прогресс вашей коман...

neuroflash

neuroflash

neuroflash.com

Neuroflash генерирует лучшие тексты на немецком языке в регионе DACH. Цель состоит в том, чтобы наша технология искусственного интеллекта полностью автоматически генерировала 5 профессиональных текстовых предложений по заданной теме всего за 5 секунд. Neuroflash использует многоязычные модели совре...

Sudowrite

Sudowrite

sudowrite.com

Sudowrite — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который может помочь писателям овладеть искусством рассказывания историй и ускорить процесс творческого письма. Один из лучших генераторов историй с использованием искусственного интеллекта, этот инструмент не только исправляет гр...

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.

Jenni AI

Jenni AI

jenni.ai

Дженни — это помощник с искусственным интеллектом, созданный, чтобы помочь вам писать быстрее и точнее. Его функции включают в себя автозаполнение AI, результаты без плагиата, цитаты в тексте и возможности перефразирования. Он может помочь вам писать такой контент, как блоги, эссе, электронные пись...

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Mu...

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semru...

Wordtune

Wordtune

wordtune.com

Wordtune — это платформа генеративного искусственного интеллекта для повышения производительности труда. Используя надежный GenAI, профессионалы из всех областей могут развивать свою карьеру и выделяться на работе. Пишите ли вы электронные письма, создаете документы или отправляете мгновенные сообще...

Paperpal

Paperpal

paperpal.com

Paperpal — это комплексный помощник по академическому письму с использованием искусственного интеллекта, который обеспечивает генеративную поддержку искусственного интеллекта, подсказки по языку в режиме реального времени и проверку на плагиат, чтобы помочь вам писать лучше, быстрее и с более высоки...

Smodin

Smodin

smodin.io

Smodin — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который предоставляет различные инструменты, помогающие во всех аспектах письма и исследований. Он предлагает проверку на плагиат, цитаты, исправления грамматики, переводы, генерацию текста и многое другое. Smodin использует передов...

1min.AI

1min.AI

1min.ai

Повышение производительности с помощью ИИ — хороший способ улучшить вашу работу и жизнь. Однако переключение или изучение новых инструментов для разных случаев использования — это не весело, да и дорого! 1min.AI — это универсальное приложение для искусственного интеллекта, которое открывает все фун...

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Битрикс24 — это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутри и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, Контакт-центр, конструктор сайтов, интернет-магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, есть безопасный инт...

NeuronWriter

NeuronWriter

neuronwriter.com

NeuronWriter — это умный помощник для всех, кто создает контент для Интернета. Это инструмент на базе искусственного интеллекта, что означает, что он использует искусственный интеллект, чтобы помочь вам лучше писать и повышать рейтинг в поисковых системах, таких как Google. Думайте об этом как об о...

Spike

Spike

spikenow.com

Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной ...

Krater AI

Krater AI

krater.ai

Krater.ai — это универсальная платформа для приложений искусственного интеллекта. Krater.ai позволяет вам легко создавать контент и копировать его за считанные секунды, используя возможности искусственного интеллекта. Поднимите свои предприятия на новый уровень с помощью Krater AI. Наше универсальн...

Yoodli

Yoodli

app.yoodli.ai

Юдли — тренер по общению с искусственным интеллектом (например, Grammarly, но для речи). Yoodli поможет вам добиться успеха в вашей следующей речи, интервью, разговоре или онлайн-встрече, предоставляя конфиденциальную, в режиме реального времени и без осуждения обратную связь о том, как вы общаетесь...

Creaitor.ai

Creaitor.ai

creaitor.ai

Creaitor.ai — это универсальная генеративная платформа искусственного интеллекта, которая позволяет маркетологам создавать оптимизированный контент в 10 раз быстрее и менее чем в два раза дешевле. Возможности Creaitor.ai охватывают весь жизненный цикл контент-маркетинга: планирование ключевых слов,...

Scholarcy

Scholarcy

scholarcy.com

Scholarcy — это ваш цифровой помощник по исследованиям, который читает за вас статьи и рассказывает о самых ярких моментах! Scholarcy преобразует ваши документы в доступные для поиска общие библиотеки сводных карточек, доступные на любом устройстве, с возможностью совместного ведения заметок и анно...

Cohesive AI

Cohesive AI

cohesive.so

Попрощайтесь с подсказками ChatGPT! Cohesive сочетает в себе блестящие возможности искусственного интеллекта и вашу креативность, позволяя вам без труда создавать контент мирового класса. Уточняйте, редактируйте и публикуйте без проблем с помощью мощного редактора. Привет волшебному созданию контент...

Writeseed

Writeseed

writeseed.com

Writeseed — это средство записи ИИ и альтернатива Jasper.ai Copy.ai Rytr или Writesonic. С помощью нашего инструмента копирайтинга на базе искусственного интеллекта вы можете одним щелчком мыши создавать рекламные тексты, публикации в блогах или SEO-контент. Вы можете выбрать один из более чем 70 ш...

WriteMe

WriteMe

writeme.ai

WriteMe AI Write Tool — это ваш помощник по написанию контента на базе искусственного интеллекта, позволяющий писать высококачественный контент за несколько кликов и всего за небольшую часть стоимости! Просто вводите свои идеи и создавайте столько выходных версий, сколько захотите, пока не будете до...

Magical

Magical

getmagical.com

Magical — это приложение для повышения производительности, которое ускоряет выполнение повторяющихся задач во время работы — никаких API или интеграций не требуется. Просто расширение для браузера. Magical автоматизирует рутинные задачи, такие как обмен сообщениями, ввод данных, поиск и поиск инф...

AIWRITER

AIWRITER

aiwriter.fi

AIWriter — это платформа SaaS (программное обеспечение как услуга), которая использует сложную технологию искусственного интеллекта OpenAI GPT4 для создания различного текстового контента, такого как статьи, блоги, реклама, средства массовой информации и т. д., на 33 языках. Пользователи также могут...

Ludwig

Ludwig

ludwig.guru

Людвиг — отличное решение для улучшения письма на английском языке. Это поможет вам продвинуть ваши идеи от вдохновения до завершения, предоставляя вам инфраструктуру для поддержки вашего письма. Людвиг — не переводчик и не корректор, а лингвистическая поисковая система, использующая самый мощный ин...

Anyword

Anyword

anyword.com

Anyword — это платформа Copy Intelligence и Gen AI на основе искусственного интеллекта, используемая более чем 1 миллионом маркетологов в таких компаниях, как Amazon, Greenhouse и IBM, которая позволяет маркетологам создавать масштабируемый фирменный контент, который конвертирует и стимулирует прода...

ChatUp

ChatUp

aichattings.com

ChatUp AI, идеальный многофункциональный помощник на базе искусственного интеллекта, который революционизирует ваше цифровое взаимодействие с помощью передовых технологий. Используя возможности GPT 3.5 и GPT 4.0, ChatUp AI представляет новую эру искусственного интеллекта, призванную обогатить вашу п...

Flowrite

Flowrite

flowrite.com

Flowrite — это помощник по написанию писем на базе искусственного интеллекта, который помогает вам писать электронные письма, сообщения и другие сообщения быстрее и эффективнее. Он работает как расширение Chrome или веб-приложение и интегрируется с вашим почтовым ящиком в Gmail, Outlook, LinkedIn и ...

TextCortex

TextCortex

textcortex.com

TextCortex сочетает в себе передовые алгоритмы NLG с проверенными маркетинговыми практиками для создания лучшего программного обеспечения с искусственным интеллектом для копирайтинга. Наши алгоритмы искусственного интеллекта, обученные на миллиардах строк текста, помогают маркетологам, предпринимат...

GravityWrite

GravityWrite

gravitywrite.com

GravityWrite — это инновационный инструмент для создания контента, который использует возможности искусственного интеллекта, чтобы помочь пользователям создавать высококачественный письменный контент. Благодаря передовым алгоритмам, настраиваемым параметрам и удобному интерфейсу GravityWrite стремит...

Hypotenuse AI

Hypotenuse AI

hypotenuse.ai

Hypotenuse — это платформа, которая использует ИИ для написания контента, включая описания продуктов, статьи в блогах и рекламные подписи. Мы берем то, на что уходят недели, и превращаем это в дни.

WordHero

WordHero

wordhero.co

WordHero — это помощник по написанию текстов с искусственным интеллектом, предназначенный для писателей, маркетологов и владельцев бизнеса. Создание различных форм контента: блогов, электронных писем, публикаций в социальных сетях, описаний продуктов и многого другого — всего за один клик занимает б...

Monica

Monica

monica.im

Monica — это расширение Chrome на базе ChatGPT APl, созданное в качестве вашего личного помощника для удобного общения в чате и написания текстов. Просто нажмите Cmd+M или Ctrl+M и начните общаться с ней. Или позвольте Монике помочь вам составить и вставить текст на любую веб-страницу. Выбирайте из ...

Friday AI

Friday AI

heyfriday.ai

Friday AI, инструмент для письма на естественном языке, помогающий создавать индивидуальный контент для всех ваших нужд. Независимо от того, пишете ли вы блог, рекламу, эссе или рассказы, Friday AI может помочь вам разработать письменный материал, необходимый для распространения вашего сообщения. F...

Humbot

Humbot

humbot.ai

Humbot — это гуманизатор искусственного интеллекта, который поможет вам обойти обнаружение искусственного интеллекта. Очеловечьте текст AI и пишите уверенно с помощью Humbot. Humbot предлагает передовую технологию для гуманизации текста ИИ и достижения 100% оценки человека, минуя обнаружение ИИ. Эт...

Reword

Reword

reword.co

Reword — это письменный редактор на базе искусственного интеллекта, который помогает командам совместно создавать выдающиеся статьи для своих читателей. Он предлагает ряд функций, таких как исследовательские возможности, которые доставляют соответствующую информацию непосредственно редактору, инстру...

BingBang.ai

BingBang.ai

bingbang.ai

BingBang.ai — это универсальная платформа искусственного интеллекта. Оно помогает создателям контента и компаниям использовать генеративный искусственный интеллект для преодоления синдрома белой страницы, создания оригинальных изображений и адаптации контента к различным форматам, тонам и языкам. Bi...

LongShot

LongShot

longshot.ai

LongShot — это продвинутый инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для поддержки создания и оптимизации контента. Он предлагает ряд функций для оптимизации рабочего процесса с контентом, от планирования до публикации. Его планировщик контента использует реальные данные для создания ин...

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