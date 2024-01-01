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Помощники по написанию ИИ - Самые популярные приложения - Бразилия

Помощники по написанию с использованием искусственного интеллекта используют машинное обучение для оптимизации процесса письма, выполняя такие задачи, как исследование, проверка грамматики и тона, а также локализация. Эти инструменты используют обработку естественного языка (НЛП) для тщательного изучения текста и предложения предложений или сопутствующего материала. Тем самым они ускоряют создание контента, давая пользователям возможность писать быстро и уверенно. Расширенное письмо находит применение в различных профессиях: оно подходит контент-маркетологам, стремящимся к более интересным материалам, или сотрудникам отдела кадров, уточняющим объявления о вакансиях. Ландшафт ИИ-помощников по написанию разнообразен: от комплексных платформ, на которых пользователи создают весь контент, до более простых ботов, предлагающих рекомендации после написания. В то время как некоторые сосредотачиваются на конкретных функциях, таких как создание форм или индивидуальные предложения по написанию, многие другие предоставляют широкую помощь. Чтобы продукт можно было отнести к категории «Помощник по написанию текста с использованием искусственного интеллекта», он должен: * Используйте искусственный интеллект для помощи в написании задач. * Предоставьте идеи или рекомендации по улучшению письменного контента. * Предоставьте дополнительные соответствующие ресурсы для обогащения знаний писателя. * Исправить грамматические ошибки в письменных работах.

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QuillBot

QuillBot

quillbot.com

QuillBot — это платформа для письма на базе искусственного интеллекта, помогающая более чем 35 миллионам активных пользователей в месяц в 150 странах. Благодаря своим инновационным продуктам, ориентированным на человека, QuillBot стремится сделать написание безболезненным, сохраняя при этом уникальн...

Grammarly

Grammarly

grammarly.com

Grammarly — ведущая в мире компания по помощи в написании текстов с использованием искусственного интеллекта, которой ежедневно доверяют более 30 миллионов человек и 70 000 профессиональных команд. От мгновенного создания первого черновика до доработки каждого сообщения — Grammarly помогает людям из...

TextCortex

TextCortex

textcortex.com

TextCortex сочетает в себе передовые алгоритмы NLG с проверенными маркетинговыми практиками для создания лучшего программного обеспечения с искусственным интеллектом для копирайтинга. Наши алгоритмы искусственного интеллекта, обученные на миллиардах строк текста, помогают маркетологам, предпринимат...

Writecream

Writecream

writecream.com

Writecream — это инновационный маркетинговый инструмент на базе искусственного интеллекта, который использует передовое машинное обучение для написания текстов для рекламы Google, целевых страниц, описаний продуктов, сообщений в блогах, социальных сетей и многого другого. Кроме того, вы можете испол...

NeuronWriter

NeuronWriter

neuronwriter.com

NeuronWriter — это умный помощник для всех, кто создает контент для Интернета. Это инструмент на базе искусственного интеллекта, что означает, что он использует искусственный интеллект, чтобы помочь вам лучше писать и повышать рейтинг в поисковых системах, таких как Google. Думайте об этом как об о...

Krater AI

Krater AI

krater.ai

Krater.ai — это универсальная платформа для приложений искусственного интеллекта. Krater.ai позволяет вам легко создавать контент и копировать его за считанные секунды, используя возможности искусственного интеллекта. Поднимите свои предприятия на новый уровень с помощью Krater AI. Наше универсальн...

Writeseed

Writeseed

writeseed.com

Writeseed — это средство записи ИИ и альтернатива Jasper.ai Copy.ai Rytr или Writesonic. С помощью нашего инструмента копирайтинга на базе искусственного интеллекта вы можете одним щелчком мыши создавать рекламные тексты, публикации в блогах или SEO-контент. Вы можете выбрать один из более чем 70 ш...

Copy.ai

Copy.ai

copy.ai

Copy.ai — идеальное решение для корпоративных маркетинговых команд, стремящихся улучшить свою стратегию выхода на рынок и оптимизировать процесс создания контента. С помощью Copy.ai команды могут быстро создавать целевые рекламные тексты, которые напрямую отражают болевые точки и потребности конкре...

AI Writer

AI Writer

ai-writer.com

Создавайте точный, релевантный и качественный контент за 2 минуты. AI-Writer — это самая точная платформа для создания контента, использующая самые современные модели написания искусственного интеллекта для создания статей только из заголовка.

Spike

Spike

spikenow.com

Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной ...

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Битрикс24 — это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутри и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, Контакт-центр, конструктор сайтов, интернет-магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, есть безопасный инт...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semru...

Jenni AI

Jenni AI

jenni.ai

Дженни — это помощник с искусственным интеллектом, созданный, чтобы помочь вам писать быстрее и точнее. Его функции включают в себя автозаполнение AI, результаты без плагиата, цитаты в тексте и возможности перефразирования. Он может помочь вам писать такой контент, как блоги, эссе, электронные пись...

Craft

Craft

craft.do

Craft — это рабочее пространство для совместной работы, где вся ваша команда может собраться вместе, чтобы делать заметки, создавать документы, управлять работой и вместе генерировать идеи. Ежедневные заметки Craft предлагают смену парадигмы командного сотрудничества. Ускорьте прогресс вашей коман...

Rytr

Rytr

rytr.me

Rytr — это платформа, предоставляющая решения для написания текстов с использованием искусственного интеллекта, предназначенные для различных нужд производства контента. Этот инструмент помогает как отдельным копирайтерам, так и предприятиям, помогая им более эффективно создавать оригинальный высоко...

Junia

Junia

junia.ai

Junia AI — это инструмент для написания текстов с использованием искусственного интеллекта, который позволяет компаниям создавать SEO-оптимизированный контент и улучшает общий процесс написания. Благодаря передовым, специально обученным моделям искусственного интеллекта Junia AI позволяет брендам с...

Wordtune

Wordtune

wordtune.com

Wordtune — это платформа генеративного искусственного интеллекта для повышения производительности труда. Используя надежный GenAI, профессионалы из всех областей могут развивать свою карьеру и выделяться на работе. Пишите ли вы электронные письма, создаете документы или отправляете мгновенные сообще...

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Mu...

Smodin

Smodin

smodin.io

Smodin — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который предоставляет различные инструменты, помогающие во всех аспектах письма и исследований. Он предлагает проверку на плагиат, цитаты, исправления грамматики, переводы, генерацию текста и многое другое. Smodin использует передов...

Simplified

Simplified

simplified.com

Simplified — это платформа для проектирования и совместной работы для современных маркетинговых команд. Теперь можно быстро создавать фирменный контент для всех каналов без необходимости редактировать его вручную после загрузки ресурсов; Simplified сделает все это за вас! Таким образом, вы сведете к...

Cohesive AI

Cohesive AI

cohesive.so

Попрощайтесь с подсказками ChatGPT! Cohesive сочетает в себе блестящие возможности искусственного интеллекта и вашу креативность, позволяя вам без труда создавать контент мирового класса. Уточняйте, редактируйте и публикуйте без проблем с помощью мощного редактора. Привет волшебному созданию контент...

Humbot

Humbot

humbot.ai

Humbot — это гуманизатор искусственного интеллекта, который поможет вам обойти обнаружение искусственного интеллекта. Очеловечьте текст AI и пишите уверенно с помощью Humbot. Humbot предлагает передовую технологию для гуманизации текста ИИ и достижения 100% оценки человека, минуя обнаружение ИИ. Эт...

Rephrase.info

Rephrase.info

rephrase.info

Rephrase.info — это онлайн-инструмент для перефразирования, который использует технологию искусственного интеллекта для перефразирования предложений. Инструмент заменяет слова со схожим значением и изменяет структуру предложений, сохраняя при этом исходное значение текста. Его можно использовать дл...

Jasper

Jasper

jasper.ai

Джаспер: Брендовый AI For Business создает контент везде, где бы вы ни находились в Интернете, всегда от лица вашего бренда. Джаспер — ваш творческий помощник с искусственным интеллектом, который может учиться и писать в вашем уникальном фирменном тоне. Говорите ли вы смело, нахально, официально ил...

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Writesonic совершает революцию в сфере создания контента и качества обслуживания клиентов, выступая вашим надежным помощником в создании увлекательного контента и разработке мощных чат-ботов с искусственным интеллектом. Наша платформа сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и креативность, пр...

Paperpal

Paperpal

paperpal.com

Paperpal — это комплексный помощник по академическому письму с использованием искусственного интеллекта, который обеспечивает генеративную поддержку искусственного интеллекта, подсказки по языку в режиме реального времени и проверку на плагиат, чтобы помочь вам писать лучше, быстрее и с более высоки...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.

GravityWrite

GravityWrite

gravitywrite.com

GravityWrite — это инновационный инструмент для создания контента, который использует возможности искусственного интеллекта, чтобы помочь пользователям создавать высококачественный письменный контент. Благодаря передовым алгоритмам, настраиваемым параметрам и удобному интерфейсу GravityWrite стремит...

Podium

Podium

podium.com

Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — эт...

Originality.ai

Originality.ai

originality.ai

Originality.AI — это инструмент для веб-издателей, который помогает им быть уверенными в том, что они создают оригинальный контент. Оригинальный контент = уникальный контент, созданный людьми... тот, который нужен Google и читателям! Originality.AI обеспечивает возможность публикации оригинального...

Monica

Monica

monica.im

Monica — это расширение Chrome на базе ChatGPT APl, созданное в качестве вашего личного помощника для удобного общения в чате и написания текстов. Просто нажмите Cmd+M или Ctrl+M и начните общаться с ней. Или позвольте Монике помочь вам составить и вставить текст на любую веб-страницу. Выбирайте из ...

Luna.ai

Luna.ai

luna.ai

Старая книга продаж сломана. Сегодняшние потенциальные клиенты не имеют терпения к этим универсальным спам-сообщениям. А поставщики услуг электронной почты ужесточили политику в отношении массовых холодных рассылок. Наступила новая эра, и старые методы уже не подходят. И если вы думаете, что просто...

Craftly.ai

Craftly.ai

craftly.ai

Craftly.AI — это усовершенствованный инструмент AI-помощник по копирайтингу, созданный для ускорения процесса написания и повышения качества контента. Он разработан, чтобы помочь пользователям писать быстрее в различных областях, таких как блоги, SEO, социальные сети, рерайтинг, продажи, реклама и в...

Blogify

Blogify

blogify.ai

Blogify — идеальное решение для преобразования ваших видео в письменный контент! Наша инновационная технология позволяет легко и быстро превратить ваш видеоконтент в высококачественные публикации в блоге с привлекательным текстом, изображениями и SEO-оптимизацией. С помощью Blogify вы можете охватит...

AI Article Spinner

AI Article Spinner

aiarticlespinner.co

AI Article spinner — это средство для переписывания статей, которое может удалять плагиат из эссе и контента.

Exemplary AI

Exemplary AI

exemplary.ai

Exemplary AI — это универсальный инструмент для создания контента, который объединяет многоязычную транскрипцию, перевод и генерацию контента на базе искусственного интеллекта в единую платформу. Его удобный интерфейс позволяет легко извлекать информацию и создавать контент, включая резюме, аудиогра...

younet.ai

younet.ai

younet.ai

Younet — это инновационная платформа, основанная на искусственном интеллекте (ИИ), которая позволяет пользователям создавать персонализированные модели ИИ на основе своих знаний о данных. Наша платформа использует возможности обработки естественного языка (NLP) для понимания и предоставления точных ...

NovelAI

NovelAI

novelai.net

NovelAI — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для помощи в создании письменного контента. Пишите ли вы роман, создаете повествование для игры или просто играете с рассказыванием историй, NovelAI предлагает уникальное сочетание творчества и технологий, которое поможет ...

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.

Scholarcy

Scholarcy

scholarcy.com

Scholarcy — это ваш цифровой помощник по исследованиям, который читает за вас статьи и рассказывает о самых ярких моментах! Scholarcy преобразует ваши документы в доступные для поиска общие библиотеки сводных карточек, доступные на любом устройстве, с возможностью совместного ведения заметок и анно...

Fibery

Fibery

fibery.io

Fibery — это платформа для поиска и разработки продуктов. Большинство продуктовых стратегий строятся на случайных разбросанных данных и мнениях. Fibery помогает вам анализировать отзывы пользователей или сигналы рынка и выявлять важные идеи, чтобы вы знали, над чем работать дальше. 💡 Начните беспла...

Writer

Writer

writer.com

Writer — это генеративная платформа искусственного интеллекта для предприятий. Writer дает вашим сотрудникам — продуктам, операциям, поддержке, маркетингу, HR и т. д. — возможность максимизировать творческий подход и повысить производительность в 10 раз, изменив способ их работы. Безопасная платфор...

GetGenie Ai

GetGenie Ai

getgenie.ai

Создавайте подробный контент, короткие копии и все, что между ними, с помощью GetGenie AI — вашего личного контента и помощника по SEO. Проанализируйте ключевые слова, вопросы на форуме и своих конкурентов, чтобы начать управлять поисковой выдачей — используя магию искусственного интеллекта Genie!

Team-GPT

Team-GPT

team-gpt.com

Team-GPT — это платформа для совместной работы, на которой команды численностью от 2 до 2000 человек могут использовать ИИ в своей работе. Учитесь, сотрудничайте и осваивайте искусственный интеллект в одном общем рабочем пространстве. Представьте себе мир, в котором коллективный разум вашей команд...

1min.AI

1min.AI

1min.ai

Повышение производительности с помощью ИИ — хороший способ улучшить вашу работу и жизнь. Однако переключение или изучение новых инструментов для разных случаев использования — это не весело, да и дорого! 1min.AI — это универсальное приложение для искусственного интеллекта, которое открывает все фун...

Chatbase

Chatbase

chatbase.co

Пользовательский ChatGPT для ваших данных. Просто загрузите свои документы или добавьте ссылку на свой веб-сайт и получите чат-бот, похожий на ChatGPT, для ваших данных. Затем добавьте его в качестве виджета на свой сайт или пообщайтесь с ним через API.

Yoodli

Yoodli

app.yoodli.ai

Юдли — тренер по общению с искусственным интеллектом (например, Grammarly, но для речи). Yoodli поможет вам добиться успеха в вашей следующей речи, интервью, разговоре или онлайн-встрече, предоставляя конфиденциальную, в режиме реального времени и без осуждения обратную связь о том, как вы общаетесь...

Ludwig

Ludwig

ludwig.guru

Людвиг — отличное решение для улучшения письма на английском языке. Это поможет вам продвинуть ваши идеи от вдохновения до завершения, предоставляя вам инфраструктуру для поддержки вашего письма. Людвиг — не переводчик и не корректор, а лингвистическая поисковая система, использующая самый мощный ин...

ChibiAI

ChibiAI

chibi.ai

Окончательно. Инструмент для письма с искусственным интеллектом на самом деле ориентирован на письмо. Думайте о Чиби как о своем творческом партнере по писательству. Он заканчивает ваши мысли, дает вам новые идеи и подталкивает вас, когда наступает писательский тупик.

Molin AI

Molin AI

molin.ai

Molin AI — это SaaS-стартап, специализирующийся на разработке чат-ботов с искусственным интеллектом для магазинов электронной коммерции, где каждый может за считанные минуты создать своего собственного чат-бота с искусственным интеллектом. Без какого-либо опыта кодирования. - интегрируется со всеми ...

Hour One

Hour One

hourone.ai

Hour One совершает революцию в создании контента для бизнеса, централизуя все рабочие процессы на одной платформе на базе искусственного интеллекта. Мы можем похвастаться самыми реалистичными на рынке аватарами с естественными движениями, которые ярко оживляют ваши бизнес-сообщения. Наши шаблоны, на...

WriterX

WriterX

writerx.co

WriterX — это инструмент для письма на базе искусственного интеллекта, предназначенный для решения широкого спектра задач по написанию. Его цель — упростить процесс создания контента для пользователей всех уровней, от новичков до опытных писателей. Инструмент предлагает множество функций, включая а...

Clay

Clay

clay.com

Clay — это инструмент искусственного интеллекта, который позволяет пользователям масштабировать свои творческие идеи, объединяя возможности более 50 поставщиков данных, сбор данных в реальном времени и искусственный интеллект. С помощью Clay пользователи могут отправлять персонализированные кампании...

AI Magicx

AI Magicx

aimagicx.com

AI Magicx — передовая компания в области искусственного интеллекта, специализирующаяся на разработке передовых инструментов для создания контента на базе искусственного интеллекта. Платформа AI Magicx предлагает широкий набор функций (в общей сложности более 75), предназначенных для оптимизации и ул...

99WEB AI

99WEB AI

99webdesign.net

В 99webdesign мы создаем привлекательные цифровые впечатления, которые находят отклик у вашей аудитории и приносят ощутимые результаты. 🎯 Наша команда страстных дизайнеров, маркетологов и энтузиастов технологий слаженно сотрудничает, чтобы воплотить в жизнь видение вашего бренда. Что мы делаем: * ...

Brain Pod AI

Brain Pod AI

brainpod.ai

BrainPod AI — это платформа, которая использует передовые технологии искусственного интеллекта для предоставления различных услуг создателям контента, маркетологам и командам продаж. Он предлагает множество инструментов, в том числе ИИ-написание и создание изображений, для упрощения создания контент...

Article Forge

Article Forge

articleforge.com

Используя передовой искусственный интеллект и глубокое обучение, Article Forge пишет совершенно уникальные, высококачественные статьи по теме одним нажатием кнопки. Создание контента требует больших затрат времени и денег, но это не обязательно. Article Forge родился в результате пятилетних исследов...

Summary Box

Summary Box

summarybox.com

Summary Box — ваш личный второй пилот с искусственным интеллектом в Интернете. Он улучшает вашу работу в Интернете, предоставляя функции для обобщения контента, написания и общения с веб-страницами и загруженными документами. Он разработан, чтобы сделать вашу работу в Интернете на любом веб-сайте бо...

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