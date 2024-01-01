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Помощники по написанию ИИ - Самые популярные приложения - Боливия
Помощники по написанию с использованием искусственного интеллекта используют машинное обучение для оптимизации процесса письма, выполняя такие задачи, как исследование, проверка грамматики и тона, а также локализация. Эти инструменты используют обработку естественного языка (НЛП) для тщательного изучения текста и предложения предложений или сопутствующего материала. Тем самым они ускоряют создание контента, давая пользователям возможность писать быстро и уверенно. Расширенное письмо находит применение в различных профессиях: оно подходит контент-маркетологам, стремящимся к более интересным материалам, или сотрудникам отдела кадров, уточняющим объявления о вакансиях. Ландшафт ИИ-помощников по написанию разнообразен: от комплексных платформ, на которых пользователи создают весь контент, до более простых ботов, предлагающих рекомендации после написания. В то время как некоторые сосредотачиваются на конкретных функциях, таких как создание форм или индивидуальные предложения по написанию, многие другие предоставляют широкую помощь. Чтобы продукт можно было отнести к категории «Помощник по написанию текста с использованием искусственного интеллекта», он должен: * Используйте искусственный интеллект для помощи в написании задач. * Предоставьте идеи или рекомендации по улучшению письменного контента. * Предоставьте дополнительные соответствующие ресурсы для обогащения знаний писателя. * Исправить грамматические ошибки в письменных работах.
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QuillBot
quillbot.com
QuillBot — это платформа для письма на базе искусственного интеллекта, помогающая более чем 35 миллионам активных пользователей в месяц в 150 странах. Благодаря своим инновационным продуктам, ориентированным на человека, QuillBot стремится сделать написание безболезненным, сохраняя при этом уникальн...
Smodin
smodin.io
Smodin — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который предоставляет различные инструменты, помогающие во всех аспектах письма и исследований. Он предлагает проверку на плагиат, цитаты, исправления грамматики, переводы, генерацию текста и многое другое. Smodin использует передов...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
Jenni AI
jenni.ai
Дженни — это помощник с искусственным интеллектом, созданный, чтобы помочь вам писать быстрее и точнее. Его функции включают в себя автозаполнение AI, результаты без плагиата, цитаты в тексте и возможности перефразирования. Он может помочь вам писать такой контент, как блоги, эссе, электронные пись...
Jasper
jasper.ai
Джаспер: Брендовый AI For Business создает контент везде, где бы вы ни находились в Интернете, всегда от лица вашего бренда. Джаспер — ваш творческий помощник с искусственным интеллектом, который может учиться и писать в вашем уникальном фирменном тоне. Говорите ли вы смело, нахально, официально ил...
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — эт...
Monica
monica.im
Monica — это расширение Chrome на базе ChatGPT APl, созданное в качестве вашего личного помощника для удобного общения в чате и написания текстов. Просто нажмите Cmd+M или Ctrl+M и начните общаться с ней. Или позвольте Монике помочь вам составить и вставить текст на любую веб-страницу. Выбирайте из ...
Livy AI
livy.ai
Livy.AI — это инновационная платформа искусственного интеллекта, предназначенная для помощи создателям контента, особенно в индустрии развлечений, в их потребностях в создании контента. Livy.AI оптимизирует процесс создания оригинального, привлекательного и высококачественного контента с использован...
Grammarly
grammarly.com
Grammarly — ведущая в мире компания по помощи в написании текстов с использованием искусственного интеллекта, которой ежедневно доверяют более 30 миллионов человек и 70 000 профессиональных команд. От мгновенного создания первого черновика до доработки каждого сообщения — Grammarly помогает людям из...
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — это платформа генеративного искусственного интеллекта для повышения производительности труда. Используя надежный GenAI, профессионалы из всех областей могут развивать свою карьеру и выделяться на работе. Пишите ли вы электронные письма, создаете документы или отправляете мгновенные сообще...
AI Writer
ai-writer.com
Создавайте точный, релевантный и качественный контент за 2 минуты. AI-Writer — это самая точная платформа для создания контента, использующая самые современные модели написания искусственного интеллекта для создания статей только из заголовка.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — идеальное решение для корпоративных маркетинговых команд, стремящихся улучшить свою стратегию выхода на рынок и оптимизировать процесс создания контента. С помощью Copy.ai команды могут быстро создавать целевые рекламные тексты, которые напрямую отражают болевые точки и потребности конкре...
Murf AI
murf.ai
Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Mu...
NovelAI
novelai.net
NovelAI — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для помощи в создании письменного контента. Пишите ли вы роман, создаете повествование для игры или просто играете с рассказыванием историй, NovelAI предлагает уникальное сочетание творчества и технологий, которое поможет ...
ProWritingAid
prowritingaid.com
Ваш личный тренер по письму. Средство проверки грамматики, редактор стилей и наставник по письму в одном пакете. Хорошее письмо зависит от гораздо большего, чем просто правильная грамматика. Вам нужен инструмент редактирования, который также выявляет проблемы стиля и сравнивает ваши произведения с п...
Spike
spikenow.com
Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной ...
SEMrush
semrush.com
Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semru...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic совершает революцию в сфере создания контента и качества обслуживания клиентов, выступая вашим надежным помощником в создании увлекательного контента и разработке мощных чат-ботов с искусственным интеллектом. Наша платформа сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и креативность, пр...
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутри и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, Контакт-центр, конструктор сайтов, интернет-магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, есть безопасный инт...
Craft
craft.do
Craft — это рабочее пространство для совместной работы, где вся ваша команда может собраться вместе, чтобы делать заметки, создавать документы, управлять работой и вместе генерировать идеи. Ежедневные заметки Craft предлагают смену парадигмы командного сотрудничества. Ускорьте прогресс вашей коман...
Rytr
rytr.me
Rytr — это платформа, предоставляющая решения для написания текстов с использованием искусственного интеллекта, предназначенные для различных нужд производства контента. Этот инструмент помогает как отдельным копирайтерам, так и предприятиям, помогая им более эффективно создавать оригинальный высоко...
Paperpal
paperpal.com
Paperpal — это комплексный помощник по академическому письму с использованием искусственного интеллекта, который обеспечивает генеративную поддержку искусственного интеллекта, подсказки по языку в режиме реального времени и проверку на плагиат, чтобы помочь вам писать лучше, быстрее и с более высоки...
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy — это ваш цифровой помощник по исследованиям, который читает за вас статьи и рассказывает о самых ярких моментах! Scholarcy преобразует ваши документы в доступные для поиска общие библиотеки сводных карточек, доступные на любом устройстве, с возможностью совместного ведения заметок и анно...
TextCortex
textcortex.com
TextCortex сочетает в себе передовые алгоритмы NLG с проверенными маркетинговыми практиками для создания лучшего программного обеспечения с искусственным интеллектом для копирайтинга. Наши алгоритмы искусственного интеллекта, обученные на миллиардах строк текста, помогают маркетологам, предпринимат...
Simplified
simplified.com
Simplified — это платформа для проектирования и совместной работы для современных маркетинговых команд. Теперь можно быстро создавать фирменный контент для всех каналов без необходимости редактировать его вручную после загрузки ресурсов; Simplified сделает все это за вас! Таким образом, вы сведете к...
Fibery
fibery.io
Fibery — это платформа для поиска и разработки продуктов. Большинство продуктовых стратегий строятся на случайных разбросанных данных и мнениях. Fibery помогает вам анализировать отзывы пользователей или сигналы рынка и выявлять важные идеи, чтобы вы знали, над чем работать дальше. 💡 Начните беспла...
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который поможет вам писать в 10 раз быстрее и преодолеть писательский тупик. Используйте HyperWrite, чтобы создавать более качественные публикации в блогах, электронные письма, тексты и многое другое. Попробуйте наш редактор до...
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который может помочь писателям овладеть искусством рассказывания историй и ускорить процесс творческого письма. Один из лучших генераторов историй с использованием искусственного интеллекта, этот инструмент не только исправляет гр...
Writer
writer.com
Writer — это генеративная платформа искусственного интеллекта для предприятий. Writer дает вашим сотрудникам — продуктам, операциям, поддержке, маркетингу, HR и т. д. — возможность максимизировать творческий подход и повысить производительность в 10 раз, изменив способ их работы. Безопасная платфор...
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser — лучший инструмент для перефразирования предложений и переписывания эссе. Наш преобразователь слов может менять структуру предложений и заменять синонимы.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite — это инновационный инструмент для создания контента, который использует возможности искусственного интеллекта, чтобы помочь пользователям создавать высококачественный письменный контент. Благодаря передовым алгоритмам, настраиваемым параметрам и удобному интерфейсу GravityWrite стремит...
Writecream
writecream.com
Writecream — это инновационный маркетинговый инструмент на базе искусственного интеллекта, который использует передовое машинное обучение для написания текстов для рекламы Google, целевых страниц, описаний продуктов, сообщений в блогах, социальных сетей и многого другого. Кроме того, вы можете испол...
Cohesive AI
cohesive.so
Попрощайтесь с подсказками ChatGPT! Cohesive сочетает в себе блестящие возможности искусственного интеллекта и вашу креативность, позволяя вам без труда создавать контент мирового класса. Уточняйте, редактируйте и публикуйте без проблем с помощью мощного редактора. Привет волшебному созданию контент...
GetGenie Ai
getgenie.ai
Создавайте подробный контент, короткие копии и все, что между ними, с помощью GetGenie AI — вашего личного контента и помощника по SEO. Проанализируйте ключевые слова, вопросы на форуме и своих конкурентов, чтобы начать управлять поисковой выдачей — используя магию искусственного интеллекта Genie!
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse — это платформа, которая использует ИИ для написания контента, включая описания продуктов, статьи в блогах и рекламные подписи. Мы берем то, на что уходят недели, и превращаем это в дни.
Krater AI
krater.ai
Krater.ai — это универсальная платформа для приложений искусственного интеллекта. Krater.ai позволяет вам легко создавать контент и копировать его за считанные секунды, используя возможности искусственного интеллекта. Поднимите свои предприятия на новый уровень с помощью Krater AI. Наше универсальн...
Frase
frase.io
Frase — это инструмент для написания AI и SEO, который может помочь в решении различных задач, связанных с созданием контента. Он бесплатен в использовании и не требует каких-либо знаний в области кодирования. Инструменты написания ИИ включают в себя генератор ИИ-контента, генератор введения, генер...
WordHero
wordhero.co
WordHero — это помощник по написанию текстов с искусственным интеллектом, предназначенный для писателей, маркетологов и владельцев бизнеса. Создание различных форм контента: блогов, электронных писем, публикаций в социальных сетях, описаний продуктов и многого другого — всего за один клик занимает б...
WriterZen
writerzen.net
WriterZen — это программное обеспечение для работы с SEO-контентом, которое упрощает весь процесс: от исследования ключевых слов до написания контента. Он предназначен для пользователей всех уровней SEO. Инструмент включает в себя множество функций, таких как инструмент обнаружения тем для поиска и...
Writeseed
writeseed.com
Writeseed — это средство записи ИИ и альтернатива Jasper.ai Copy.ai Rytr или Writesonic. С помощью нашего инструмента копирайтинга на базе искусственного интеллекта вы можете одним щелчком мыши создавать рекламные тексты, публикации в блогах или SEO-контент. Вы можете выбрать один из более чем 70 ш...
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT — это платформа для совместной работы, на которой команды численностью от 2 до 2000 человек могут использовать ИИ в своей работе. Учитесь, сотрудничайте и осваивайте искусственный интеллект в одном общем рабочем пространстве. Представьте себе мир, в котором коллективный разум вашей команд...
NeuronWriter
neuronwriter.com
NeuronWriter — это умный помощник для всех, кто создает контент для Интернета. Это инструмент на базе искусственного интеллекта, что означает, что он использует искусственный интеллект, чтобы помочь вам лучше писать и повышать рейтинг в поисковых системах, таких как Google. Думайте об этом как об о...
Jounce AI
jounce.ai
Jounce — это инструмент на базе искусственного интеллекта, призванный совершить революцию в сфере маркетинга, значительно сократив время, необходимое для создания качественного контента. Платформа предлагает такие услуги, как AI Artwork, Chat, Templates и Documents, которые упрощают и оптимизируют м...
Essaybot
essaybot.com
Essaybot — это бесплатный инструмент для написания эссе на базе искусственного интеллекта, который предлагает лучший контент и помогает писателям находить источники вдохновения, перефразировать предложения и создавать полные предложения. Он также включает в себя средство поиска цитирования для сопос...
nichesss
nichesss.com
nichesss — это генератор контента и идей на базе искусственного интеллекта, цель которого — помочь предпринимателям, маркетологам, блоггерам и агентствам создавать высококонверсионные маркетинговые тексты и контент. Благодаря более чем 150+ инструментам искусственного интеллекта ниша может генериро...
1min.AI
1min.ai
Повышение производительности с помощью ИИ — хороший способ улучшить вашу работу и жизнь. Однако переключение или изучение новых инструментов для разных случаев использования — это не весело, да и дорого! 1min.AI — это универсальное приложение для искусственного интеллекта, которое открывает все фун...
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter — это платформа SaaS (программное обеспечение как услуга), которая использует сложную технологию искусственного интеллекта OpenAI GPT4 для создания различного текстового контента, такого как статьи, блоги, реклама, средства массовой информации и т. д., на 33 языках. Пользователи также могут...
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI — это инструмент для веб-издателей, который помогает им быть уверенными в том, что они создают оригинальный контент. Оригинальный контент = уникальный контент, созданный людьми... тот, который нужен Google и читателям! Originality.AI обеспечивает возможность публикации оригинального...
Chatbase
chatbase.co
Пользовательский ChatGPT для ваших данных. Просто загрузите свои документы или добавьте ссылку на свой веб-сайт и получите чат-бот, похожий на ChatGPT, для ваших данных. Затем добавьте его в качестве виджета на свой сайт или пообщайтесь с ним через API.
Outwrite
outwrite.com
Станьте лучшим писателем с Outwrite для Chrome. Наше расширение для браузера — это больше, чем просто средство проверки грамматики — оно помогает превратить ваши идеи в мощные предложения. Он работает везде, где вы пишете в Интернете, включая Gmail, Outlook, Google Docs, LinkedIn и WordPress. Вы м...
Yoodli
app.yoodli.ai
Юдли — тренер по общению с искусственным интеллектом (например, Grammarly, но для речи). Yoodli поможет вам добиться успеха в вашей следующей речи, интервью, разговоре или онлайн-встрече, предоставляя конфиденциальную, в режиме реального времени и без осуждения обратную связь о том, как вы общаетесь...
Ludwig
ludwig.guru
Людвиг — отличное решение для улучшения письма на английском языке. Это поможет вам продвинуть ваши идеи от вдохновения до завершения, предоставляя вам инфраструктуру для поддержки вашего письма. Людвиг — не переводчик и не корректор, а лингвистическая поисковая система, использующая самый мощный ин...
Hive
hive.com
Hive помогает командам двигаться быстрее. Лучшая в своем классе платформа управления проектами Hive включает в себя все инструменты, которые вам нужны и нужны, а если нет, мы создадим их для вас. Благодаря гибкому представлению проектов и бесконечным возможностям настройки Hive предлагает управление...
ChibiAI
chibi.ai
Окончательно. Инструмент для письма с искусственным интеллектом на самом деле ориентирован на письмо. Думайте о Чиби как о своем творческом партнере по писательству. Он заканчивает ваши мысли, дает вам новые идеи и подталкивает вас, когда наступает писательский тупик.
Upword
upword.ai
Upword AI — это передовая платформа для исследований и управления знаниями в области искусственного интеллекта, созданная для оптимизации рабочих процессов отдельных лиц, команд и организаций. Upword легко интегрирует набор мощных инструментов искусственного интеллекта, которые помогают пользователя...
Molin AI
molin.ai
Molin AI — это SaaS-стартап, специализирующийся на разработке чат-ботов с искусственным интеллектом для магазинов электронной коммерции, где каждый может за считанные минуты создать своего собственного чат-бота с искусственным интеллектом. Без какого-либо опыта кодирования. - интегрируется со всеми ...
Friday AI
heyfriday.ai
Friday AI, инструмент для письма на естественном языке, помогающий создавать индивидуальный контент для всех ваших нужд. Независимо от того, пишете ли вы блог, рекламу, эссе или рассказы, Friday AI может помочь вам разработать письменный материал, необходимый для распространения вашего сообщения. F...