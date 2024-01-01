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Программное обеспечение для создания видео с использованием искусственного интеллекта - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для создания видео с использованием искусственного интеллекта представляет собой революционное сочетание искусственного интеллекта и производства мультимедийного контента. Он включает в себя набор инструментов и технологий, которые позволяют пользователям создавать, редактировать, хранить и распространять видеоконтент, и все это на основе сложных алгоритмов искусственного интеллекта. Эта категория отражает развивающуюся среду цифрового контента, где ИИ играет ключевую роль в формировании концепции, производстве и распространении видео. Инструменты создания видео с использованием искусственного интеллекта служат надежной платформой для создания видеоконтента с нуля. Они позволяют пользователям использовать технологию искусственного интеллекта для преобразования письменного текста в естественно звучащую речь, предлагая контроль над такими атрибутами, как громкость, высота тона и эмоции. Имея в своем распоряжении множество инструментов для разработки контента, пользователи могут плавно переходить от текстовых к интересным видеопрезентациям, демократизируя видеопроизводство и делая его доступным для более широкой аудитории. Возможности редактирования в этой категории облегчают обрезку, расположение и манипулирование видео. Пользователи могут сохранять и экспортировать файлы в различных форматах, взаимодействовать с контентом через социальные функции и использовать улучшения на базе искусственного интеллекта для оптимизации процесса редактирования. Эти функции способствуют плавной интеграции на разных этапах видеопроизводства, способствуя творчеству и эффективности. Помимо создания и редактирования, инструменты создания видео с помощью искусственного интеллекта помогают пользователям управлять своими видеофайлами, предлагая функции для загрузки, хранения, организации и обмена контентом. Функции тегов и метаданных оптимизируют организацию, упрощая навигацию по обширным библиотекам контента. Эти функции незаменимы для выполнения сложных рабочих процессов, связанных с современным видеопроизводством. Распространение является важнейшим аспектом создания видео с помощью ИИ: инструменты помогают пользователям обмениваться видео по различным каналам. Функции кодирования и транскодирования обеспечивают совместимость с различными платформами, а интеграция с социальными сетями и системами управления контентом расширяет охват. Эти возможности соответствуют многоканальной природе современного цифрового ландшафта, где контент должен быть адаптирован и оптимизирован для различных аудиторий. Чтобы претендовать на включение в категорию «Генерация видео с использованием искусственного интеллекта», продукт должен: * Предоставьте пользователям возможность создавать видеоконтент на основе технологии искусственного интеллекта, не полагаясь на внешние видеоматериалы. * Преобразуйте письменный текст в естественно звучащую речь и обеспечьте контроль над такими аспектами, как громкость, высота тона и эмоции. * Предоставляйте инструменты для обрезки, упорядочивания и управления видео с возможностью сохранения и экспорта в файлы различных типов. * Внедряйте понятные, прозрачные и надежные системы модерации контента. * Упрощение хранения, организации и обмена видеофайлами, включая функции тегов и метаданных. * Разрешить пользователям сотрудничать в одном или нескольких рабочих пространствах посредством комментариев, акций, лайков и т. д. * Разработайте политику модерации контента, чтобы обеспечить этичное и безопасное использование технологии создания видео с помощью искусственного интеллекта.
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VEED
veed.io
Редактирование видео стало проще. Создавайте видео одним щелчком мыши. Добавляйте субтитры, расшифровывайте аудио и многое другое.
Runway
runwayml.com
Все, что вам нужно для быстрого редактирования видео. Волшебные инструменты искусственного интеллекта, совместная работа в реальном времени, точное редактирование и многое другое. Ваш пакет для создания видео нового поколения.
D-ID
d-id.com
Генерирующий искусственный интеллект, ориентированный на будущее. Создавайте персонализированные видеоролики с говорящими аватарами одним нажатием кнопки, предоставляя компаниям и авторам сверхспособности.
HeyGen
heygen.com
СОЗДАВАЙТЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ВИДЕО В 10 РАЗ БЫСТРЕЕ С ИИ Встречайте HeyGen — лучшую платформу для создания видео с использованием искусственного интеллекта для вашей команды.
Opus Clip
opus.pro
Opus Clip превращает длинные видеоролики в высококачественные вирусные клипы, которыми вы можете поделиться на TikTok, YouTube Shorts и Reels, чтобы расширить охват социальных сетей.
DeepBrain AI
deepbrain.io
Быстро создавайте видеоролики, созданные искусственным интеллектом, используя простой текст. Поддержка многоязычного TTS с Metahuman. Поговорите с реалистичным ИИ-аватаром.
Synthesia
synthesia.io
Создавайте видео с искусственным интеллектом, просто вводя текст. Простой в использовании, дешевый и масштабируемый. Создавайте интересные видеоролики с участием докладчиков — прямо из браузера.
Simplified
simplified.com
Универсальная платформа цифрового дизайна, которая поможет вам создавать контент, масштабировать свой бренд и сотрудничать с вашей командой, как никогда раньше. Все, что вам нужно, чтобы рассказать свою историю, в одном месте.
Rask.ai
rask.ai
Попрощайтесь с дорогими переводчиками. Наша цель — предоставить опыт дублирования и перевода с помощью искусственного интеллекта, который не уступает человеку.
Elai.io
elai.io
Создавайте видео с искусственным интеллектом, используя только текст. Создавайте персонализированные видеоролики с использованием ИИ вместе с докладчиком за считанные минуты, не используя камеру, студию и зеленый экран.
Yepic Studio
yepic.ai
Создавайте видео с искусственным интеллектом за считанные минуты с помощью Yepic Studio. Дублируйте живую видеоконференцию с помощью VidVoice. Персонализируйте и масштабируйте видео AI с помощью нашего API. Попробуй бесплатно.
Colossyan
colossyan.com
Создавайте видеоролики с участием ИИ-актеров — перестаньте тратить время на студии. Доверьте профессиональное редактирование видео Colossyan Creator без какой-либо подготовки или дополнительных навыков. Просто введите текст и за считанные минуты получите готовое видео на более чем 70 языках.
Hippo Video
hippovideo.io
Ведущая в категории платформа для обмена видеосообщениями, которую предпочитают команды, работающие с клиентами.
Reface
reface.ai
Reface — здесь вы можете менять лица в видео и GIF-файлах с помощью всего одного селфи, анимировать фотографии и превращать фотографии в мультфильмы.
Hour One
hourone.ai
Создавайте видеоконтент с использованием ИИ менее чем за 15 минут. Превратите любой текст, слайды или подсказки в профессиональные видеоролики под руководством докладчика за считанные минуты. На любом языке
Munch
getmunch.com
Мунк извлекает самые интересные, трендовые и впечатляющие клипы из ваших длинных видеороликов, используя современный генеративный искусственный интеллект и маркетинговую аналитику.
Vidon.ai
vidon.ai
Самый простой способ создания видео. Создавайте привлекательные видеоролики без использования камеры.
Typecast
typecast.ai
Онлайн-генератор голоса с искусственным интеллектом, который может превратить ваш текст в реалистичную речь. Более 300+ гиперреалистичных голосов. Создавайте свой контент так, как вы этого хотите!
Exemplary AI
exemplary.ai
Превратите видео и аудио в привлекательный контент. Создавайте резюме, видеоролики, расшифровки, подписи, переводы и многое другое с помощью простых подсказок.
SpiritMe
spiritme.tech
Мгновенное создание видео с цифровыми аватарами Наберите любой текст и мы сгенерируем видео, где вы произнесете его, как настоящий, своим внешним видом, голосом и эмоциями.
Gan AI
gan.ai
Компании используют Myna для создания персонализированных видео и делятся ими с пользователями в любой точке взаимодействия, через специальную целевую страницу или веб-перехватчики.
Personate AI
personate.ai
Personate — это платформа искусственного интеллекта для создания видео с использованием Synthetic Humans. С помощью Personate вы можете создавать видеопрезентации для обучения и развития контента для своих команд без камеры и заставлять человека говорить, просто набирая текст. Это освобождает вас ...
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker — это инструмент для повышения производительности, который генерирует ролики из текста или контента, такого как факты, статистика, викторины, идеи и образовательные материалы по теме. Все ролики включают голосовое повествование с использованием продвинутого искусственного инте...
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI — это платформа, которая использует передовые инструменты искусственного интеллекта для оптимизации производства подкастов, предлагая такие функции, как быстрая транскрипция, идентификация говорящего, генерация метаданных и обеспечение взаимодействия хоста с искусственным интеллектом.
Atlabs
atlabs.ai
Создавайте привлекательные видеоролики за считанные минуты с помощью искусственного интеллекта. Введите текст или импортируйте существующий контент, задайте параметры и получите профессиональное видео, адаптированное к вашему бренду, с красивой анимированной графикой, рекламными роликами, субтитрами...
Waymark
waymark.com
Waymark — это революционная производственная платформа искусственного интеллекта, которая использует единую подсказку для создания потрясающих персонализированных рекламных роликов и рекламных роликов за считанные минуты — никаких творческих навыков не требуется. Независимо от того, работаете ли вы ...
Pipio
pipio.ai
Создавать профессиональные видеоролики с искусственным интеллектом теперь очень просто: нужно всего лишь печатать, щелкать и перетаскивать. Pipio предлагает более 100 реалистичных виртуальных представителей, которых можно полностью настроить в соответствии с вашими потребностями. Эти ИИ-аватары могу...
Immersive Fox
immersive-fox.com
Веб-платформа преобразования текста в видео на базе искусственного интеллекта. Создавайте свои видео за считанные минуты. Не недели. Не нужны актеры, камеры, свет и бесконечный монтаж.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — это специализированная платформа для B2B-мероприятий, которая преобразует маркетинг благодаря простому проведению увлекательных цифровых и личных мероприятий. Тысячи корпоративных B2B-маркетологов из таких компаний, как Adobe, Microsoft, Zuora и Mailchimp, используют Goldcast для повышени...
X-Me
x-me.ai
Ввод текста для создания видео-аватаров с искусственным интеллектом! Всего 10 секунд!
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
Metaphyc PRO помогает вам создать ценный портфель данных о лице, голосе и производительности на протяжении всей вашей жизни, включая изображения вашего лица, записи вашего голоса или видео вашего выступления.
Rizzle
rizzle.com
Rizzle создает тизеры, основные моменты и клипы из подкастов и видео. Используя искусственный интеллект, Rizzle сокращает время редактирования с 8+ часов до менее чем 30 минут. Rizzle сотрудничает с Getty Images, MapTiler, OpenAI, Anthropic и другими, чтобы создавать видео исключительного качества.
LipSynthesis
lipsynthesis.com
LipSynthesis — это инновационное приложение, которое использует передовую технологию deepfake и обработку естественного языка (NLP) для создания очень реалистичных видеороликов, на которых выбранные люди передают заданный текст.
Captiwiz
captiwiz.com
Создавайте потрясающие видеоролики с субтитрами на основе искусственного интеллекта Создавайте увлекательные подписи, выделяйте ключевые слова и добавляйте музыку и анимированные смайлы за считанные секунды.
Desk AI
desks.ai
Desk AI — это платформа для создания персонализированных видеороликов по продажам, маркетингу и обучению с использованием ИИ-презентаторов. * Обеспечивайте масштабное обучение клиентов. * Доставляйте со скоростью необходимости * Используйте обзоры Google, PDF, CSV, изображения, блоги. * Создавайте ...
Tavus
tavus.io
Tavus лидирует в создании захватывающих, гиперперсонализированных видеороликов, которые действительно выглядят и звучат как вы — и масштабируются, как никакая другая платформа. Подарите своей аудитории незабываемые впечатления с помощью видеороликов в реальном времени, созданных специально для них.
Laetro
laetro.com
Привлекайте творческие команды мирового уровня для реализации ваших проектов — в любое время. Двигайтесь быстрее благодаря творческой и дизайнерской поддержке по запросу. Никаких агентств не требуется.
Vidext
vidext.io
Создавайте видеокурсы под руководством докладчиков, которые привлекают и вдохновляют ваших сотрудников и которые можно легко обновлять, переводить и персонализировать. Объясняйте, презентуйте и продавайте вместе с видео. Создавайте озвученные видеопрезентации на 40 языках, доступных в Vidext, с удоб...
Studio Neiro AI
studio.neiro.ai
В Studio Neiro AI мы предлагаем уникальную возможность создавать видео-аватары с человеческими чертами и тонкими микровыражениями. Эти аватары могут легко представлять сценарий вашего бренда или устную речь, а также имеют дополнительную возможность настроить голос ИИ-аватара так, чтобы он соответств...
Pareto
pareto.io
Pareto — это платформа искусственного интеллекта Native Gen. Мы с гордостью обслуживаем более 500 000 пользователей в более чем 107 странах мира, включая более 400 платных предприятий среднего и крупного масштаба. Наш инновационный прорыв произошел с появлением Тесс, первого в мире помощника по мар...
Feedeo
feedeo.spreading.ai
Привлекайте потенциальных клиентов, демонстрируйте продукты, геймифицируйте взаимодействие и легко собирайте отзывы с помощью интерактивной видеоплатформы Feedeo.
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box — это компания, занимающаяся преобразованием текста в речь и озвучиванием на базе искусственного интеллекта, предлагающая более 700 рассказчиков с искусственным интеллектом, способных говорить на более чем 140 местных и гиперлокальных языках. Многие из этих рассказчиков с искусственным...
WellSaid Labs
wellsaidlabs.com
WellSaid Labs — ведущая компания в области технологий искусственного интеллекта для преобразования текста в речь и первая синтетическая медиа-служба, достигшая человеческого равенства в голосе. Авторы, разработчики продуктов и бренды дополняют свои истории и цифровой опыт широким разнообразием голос...
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI — это передовой инструмент для создания контента на основе искусственного интеллекта. Он генерирует привлекательный текст, персонализированные изображения, уникальные голосовые записи и анимированные видеоролики-аватары — все это предназначено для улучшения вашего корпоративного и личного об...
Kuasar Video
kuasarvideo.com
Kuasar Video — это инициатива, которая предоставляет видеорешения с технологиями искусственного интеллекта и позволяет охватить до 1000 % аудитории благодаря своим продуктам. Kuasar 1.1 использует видеоданные об отраслевых достижениях, чтобы помочь ритейлерам увеличивать продажи, привлекать новых к...