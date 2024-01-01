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Программное обеспечение для создания видео с использованием искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - Антарктида
Программное обеспечение для создания видео с использованием искусственного интеллекта представляет собой революционное сочетание искусственного интеллекта и производства мультимедийного контента. Он включает в себя набор инструментов и технологий, которые позволяют пользователям создавать, редактировать, хранить и распространять видеоконтент, и все это на основе сложных алгоритмов искусственного интеллекта. Эта категория отражает развивающуюся среду цифрового контента, где ИИ играет ключевую роль в формировании концепции, производстве и распространении видео. Инструменты создания видео с использованием искусственного интеллекта служат надежной платформой для создания видеоконтента с нуля. Они позволяют пользователям использовать технологию искусственного интеллекта для преобразования письменного текста в естественно звучащую речь, предлагая контроль над такими атрибутами, как громкость, высота тона и эмоции. Имея в своем распоряжении множество инструментов для разработки контента, пользователи могут плавно переходить от текстовых к интересным видеопрезентациям, демократизируя видеопроизводство и делая его доступным для более широкой аудитории. Возможности редактирования в этой категории облегчают обрезку, расположение и манипулирование видео. Пользователи могут сохранять и экспортировать файлы в различных форматах, взаимодействовать с контентом через социальные функции и использовать улучшения на базе искусственного интеллекта для оптимизации процесса редактирования. Эти функции способствуют плавной интеграции на разных этапах видеопроизводства, способствуя творчеству и эффективности. Помимо создания и редактирования, инструменты создания видео с помощью искусственного интеллекта помогают пользователям управлять своими видеофайлами, предлагая функции для загрузки, хранения, организации и обмена контентом. Функции тегов и метаданных оптимизируют организацию, упрощая навигацию по обширным библиотекам контента. Эти функции незаменимы для выполнения сложных рабочих процессов, связанных с современным видеопроизводством. Распространение является важнейшим аспектом создания видео с помощью ИИ: инструменты помогают пользователям обмениваться видео по различным каналам. Функции кодирования и транскодирования обеспечивают совместимость с различными платформами, а интеграция с социальными сетями и системами управления контентом расширяет охват. Эти возможности соответствуют многоканальной природе современного цифрового ландшафта, где контент должен быть адаптирован и оптимизирован для различных аудиторий. Чтобы претендовать на включение в категорию «Генерация видео с использованием искусственного интеллекта», продукт должен: * Предоставьте пользователям возможность создавать видеоконтент на основе технологии искусственного интеллекта, не полагаясь на внешние видеоматериалы. * Преобразуйте письменный текст в естественно звучащую речь и обеспечьте контроль над такими аспектами, как громкость, высота тона и эмоции. * Предоставляйте инструменты для обрезки, упорядочивания и управления видео с возможностью сохранения и экспорта в файлы различных типов. * Внедряйте понятные, прозрачные и надежные системы модерации контента. * Упрощение хранения, организации и обмена видеофайлами, включая функции тегирования и метаданных. * Разрешить пользователям сотрудничать в одном или нескольких рабочих пространствах посредством комментариев, акций, лайков и т. д. * Разработайте политику модерации контента, чтобы обеспечить этичное и безопасное использование технологии создания видео с помощью искусственного интеллекта.
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VEED
veed.io
VEED — это универсальная платформа для компаний, которые хотят масштабировать видеопроизводство. Клиенты из более чем 200 стран, занимающиеся маркетингом, продажами, обучением и разработкой, а также социальными сетями, создают видео в 30 раз быстрее, чем когда-либо прежде. VEED дает вашей команде в...
Runway
runwayml.com
Runway — компания, занимающаяся прикладными исследованиями в области искусственного интеллекта, формирующая новую эру искусства, развлечений и человеческого творчества. Все, что вам нужно для быстрого редактирования видео. Волшебные инструменты искусственного интеллекта, совместная работа в реально...
D-ID
d-id.com
D-ID — это связующее звено инноваций в сфере генеративного искусственного интеллекта, превращающее неподвижные фотографии в динамичные видеоповествования с использованием искусственного интеллекта и интерактивные впечатления с участием цифровых людей. Его надежный API уникален своей способностью обе...
Opus Clip
opus.pro
OpusClip — это платформа для редактирования видео с генеративным искусственным интеллектом, которая легко превращает ваши длинные кадры в короткие видеоролики, готовые к вирусному распространению, одним щелчком мыши. Opus Clip создан с целью демократизировать создание видеоконтента, сделав его дост...
HeyGen
heygen.com
Профессиональные видеоролики с искусственным интеллектом можно создавать, просто печатая, щелкая и перетаскивая, вот и все! Благодаря беспрецедентному опыту настройки и персонализации, более 100 реалистичных ИИ-аватаров HeyGen могут стать вашим привлекательным представителем, говорящим на более чем...
DeepBrain AI
deepbrain.io
Инструмент DeepBrain AI предлагает предприятиям широкий выбор привлекательных аватаров AI. Этот инструмент подходит для различных этнических групп, возрастов и стилей, поэтому он идеально подходит для любых деловых потребностей. AI Studios также предлагает эти аватары на более чем 80 языках, что де...
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — это рейтинговая платформа для создания видео с использованием искусственного интеллекта. Тысячи компаний используют его для создания видеороликов на 120 языках, экономя до 80% своего времени и бюджета. Нам доверяют Accenture, BBC, Google, Amazon и другие компании. Создавайте видео с иск...
Simplified
simplified.com
Simplified — это платформа для проектирования и совместной работы для современных маркетинговых команд. Теперь можно быстро создавать фирменный контент для всех каналов без необходимости редактировать его вручную после загрузки ресурсов; Simplified сделает все это за вас! Таким образом, вы сведете к...
Rask.ai
rask.ai
Встречайте Rask AI — универсальный инструмент локализации, который позволяет создателям контента и компаниям быстро и эффективно переводить свои видео на более чем 130 языков. Благодаря технологиям «Преобразование текста в голос» и «Клонирование голоса» они могут добавлять к видео озвучку профессион...
Reface
reface.ai
Reface — здесь вы можете менять лица в видео и GIF-файлах с помощью всего одного селфи, анимировать фотографии и превращать фотографии в мультфильмы.
Elai.io
elai.io
Elai.io — это универсальная платформа для создания видео с использованием искусственного интеллекта для корпоративного обучения. Elai, которому доверяют более 2000 клиентов, включая ведущие компании, такие как Fujitsu, Beiersdorf, Generali и другие, позволяет создавать интерактивный видеоконтент, оз...
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio — это инструмент для создания видео с искусственным интеллектом, который позволяет пользователям создавать и переводить видеоролики в стиле «говорящей головы» за считанные минуты без необходимости использования дорогих камер, актеров или студий. Функция VidVoice обеспечивает безупречны...
Colossyan
colossyan.com
Здесь, в Colossyan, будущее обучения было построено с помощью ИИ-видео. Простая в использовании видеоплатформа искусственного интеллекта Colossyan меняет ландшафт создания контента L&D. Присоединяйтесь к ведущим компаниям, таким как Novartis, Continental, WSP и Paramount, и попрощайтесь с дорогосто...
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker — это инструмент для повышения производительности, который генерирует ролики из текста или контента, такого как факты, статистика, викторины, идеи и образовательные материалы по теме. Все ролики включают голосовое повествование с использованием продвинутого искусственного инте...
Vidon.ai
vidon.ai
idon.ai автоматически создает привлекательные видеоролики из ваших сообщений в блоге. Используйте видео, чтобы выделиться в социальных сетях, повысить рейтинг в Google и поделиться своим контентом на платформах, предназначенных только для видео. Ключевые преимущества: * Выделитесь в социальных сет...
Hour One
hourone.ai
Hour One совершает революцию в создании контента для бизнеса, централизуя все рабочие процессы на одной платформе на базе искусственного интеллекта. Мы можем похвастаться самыми реалистичными на рынке аватарами с естественными движениями, которые ярко оживляют ваши бизнес-сообщения. Наши шаблоны, на...
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video — это интерактивная видеоплатформа CX, которая помогает вам легко, быстро и в больших масштабах создавать персонализированные видеоролики и делиться ими (контекстно), что приводит к повышению вовлеченности (открытие электронной почты, запланированные встречи и возможности). Hippo Video с...
Typecast
typecast.ai
Генератор голоса AI с эмоциональным преобразованием текста в речь от Typecast — это онлайн-инструмент, который позволяет пользователям преобразовывать текст в реалистичную речь. Благодаря библиотеке из более чем 400 гиперреалистичных голосов этот инструмент позволяет пользователям создавать контент ...
Munch
getmunch.com
Munch — новый дом для профессионалов в области контента. Он обеспечивает автоматическое перепрофилирование контента, интеллектуальное распространение и создание контента на основе данных с использованием новейших технологий искусственного интеллекта. Мунк извлекает самые интересные, трендовые и впе...
Personate AI
personate.ai
Personate — это платформа для создания видео с использованием искусственного интеллекта с использованием Synthetic Humans. С помощью Personate вы можете создавать видеопрезентации для обучения и развития контента для своих команд без камеры и заставлять человека говорить, просто набирая текст. Это...
Immersive Fox
immersive-fox.com
Веб-платформа преобразования текста в видео на базе искусственного интеллекта. Создавайте свои видео за считанные минуты. Не недели. Не нужны актеры, камеры, свет и бесконечный монтаж.
X-Me
x-me.ai
Ввод текста для создания видео-аватаров с искусственным интеллектом! Всего 10 секунд!
Atlabs
atlabs.ai
Создавайте привлекательные видеоролики за считанные минуты с помощью искусственного интеллекта. Введите текст или импортируйте существующий контент, задайте параметры и получите профессиональное видео, адаптированное к вашему бренду, с красивой анимированной графикой, рекламными роликами, субтитрами...
Studio Neiro AI
studio.neiro.ai
В Studio Neiro AI мы предлагаем уникальную возможность создавать видео-аватары с человеческими чертами и тонкими микровыражениями. Эти аватары могут легко представлять сценарий вашего бренда или устную речь, а также имеют дополнительную возможность настроить голос ИИ-аватара так, чтобы он соответств...
Gan AI
gan.ai
Запишите всего один раз и персонализируйте видео в нужном масштабе для каждого пользователя в каждой точке взаимодействия с клиентом. До появления Gan.ai бренды могли проводить только персонализированные текстовые кампании, вставляя имя пользователя в электронное письмо или SMS или, в лучшем случае...
Exemplary AI
exemplary.ai
Exemplary AI — это универсальный инструмент для создания контента, который объединяет многоязычную транскрипцию, перевод и генерацию контента на базе искусственного интеллекта в единую платформу. Его удобный интерфейс позволяет легко извлекать информацию и создавать контент, включая резюме, аудиогра...
Captiwiz
captiwiz.com
Создавайте потрясающие видеоролики с субтитрами на основе искусственного интеллекта Создавайте увлекательные подписи, выделяйте ключевые слова и добавляйте музыку и анимированные смайлы за считанные секунды.
SpiritMe
spiritme.tech
Spirit Me — это инструмент, который позволяет пользователям мгновенно создавать видеоролики с цифровыми аватарами. Используя технологию преобразования текста в речь, Spirit Me создает видеоролики с реалистичными визуальными эффектами, голосами и выражениями лиц. Инструмент спроектирован так, чтобы ...
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI — это платформа, которая использует передовые инструменты искусственного интеллекта для оптимизации производства подкастов, предлагая такие функции, как быстрая транскрипция, идентификация говорящего, генерация метаданных и обеспечение взаимодействия с хостом с помощью искусственного интел...
Pipio
pipio.ai
Создавать профессиональные видеоролики с искусственным интеллектом теперь очень просто: нужно всего лишь печатать, щелкать и перетаскивать. Pipio предлагает более 100 реалистичных виртуальных представителей, которых можно полностью настроить в соответствии с вашими потребностями. Эти аватары с искус...
Waymark
waymark.com
Waymark — это революционная производственная платформа искусственного интеллекта, которая использует единую подсказку для создания потрясающих персонализированных рекламных роликов и рекламных роликов за считанные минуты — никаких творческих навыков не требуется. Независимо от того, работаете ли вы ...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — это специализированная платформа для B2B-событий, которая меняет маркетинг благодаря простому проведению увлекательных цифровых и личных мероприятий. Тысячи корпоративных маркетологов B2B из таких компаний, как Adobe, Microsoft, Zuora и Mailchimp, используют Goldcast для повышения посещае...
Vidext
vidext.io
Создавайте видеокурсы под руководством докладчиков, которые привлекают и вдохновляют ваших сотрудников и которые можно легко обновлять, переводить и персонализировать. Объясняйте, презентуйте и продавайте вместе с видео. Создавайте озвученные видеопрезентации на 40 языках, доступных в Vidext, с удоб...
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
Metaphyc PRO помогает вам создать ценный портфель данных о лице, голосе и производительности на протяжении всей вашей жизни, включая изображения вашего лица, записи вашего голоса или видео вашего выступления.
LipSynthesis
lipsynthesis.com
LipSynthesis — это инновационное приложение, которое использует передовую технологию deepfake и обработку естественного языка (NLP) для создания очень реалистичных видеороликов, на которых выбранные люди передают заданный текст.
Pareto
pareto.io
Pareto — это платформа искусственного интеллекта Native Gen. Мы с гордостью обслуживаем более 500 000 пользователей в более чем 107 странах мира, включая более 400 платных предприятий среднего и крупного масштаба. Наш инновационный прорыв произошел с появлением Тесс, первого в мире помощника по мар...
Desk AI
desks.ai
Desk AI — это платформа для создания персонализированных видеороликов по продажам, маркетингу и обучению с использованием ИИ-презентаторов. * Обеспечивайте масштабное обучение клиентов. * Доставляйте со скоростью необходимости * Используйте обзоры Google, PDF, CSV, изображения, блоги. * Создавайте...
Tavus
tavus.io
Tavus — это инструмент исследования видео искусственного интеллекта, ориентированный на разработчиков, который облегчает создание реплик искусственного интеллекта в приложениях. С помощью простых в использовании API-интерфейсов Tavus пользователи могут создавать персонализированные видеоролики о себ...
Rizzle
rizzle.com
Rizzle создает тизеры, основные моменты и клипы из подкастов и видео. Используя искусственный интеллект, Rizzle сокращает время редактирования с 8+ часов до менее чем 30 минут. Rizzle сотрудничает с Getty Images, MapTiler, OpenAI, Anthropic и другими, чтобы создавать видео исключительного качества.
WellSaid Labs
wellsaidlabs.com
WellSaid Labs — ведущая компания в области технологий искусственного преобразования текста в речь и первая синтетическая медиа-служба, достигшая человеческого равенства в голосе. Авторы, разработчики продуктов и бренды дополняют свои истории и цифровой опыт широким разнообразием голосовых стилей, ак...
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI — это передовой инструмент для создания контента на основе искусственного интеллекта. Он генерирует привлекательный текст, персонализированные изображения, уникальные голосовые записи и анимированные видео-аватары — все это предназначено для улучшения вашего корпоративного и личного общения....
Argil
argil.ai
Механизм создания видео для экономики авторов. Получите идеальное видео для социальных сетей с вашим изображением или обычный аватар за 2 минуты.
Laetro
laetro.com
Привлекайте творческие команды мирового уровня для реализации ваших проектов — в любое время. Двигайтесь быстрее благодаря творческой и дизайнерской поддержке по запросу. Никаких агентств не требуется.
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box — это компания, занимающаяся преобразованием текста в речь и озвучиванием на базе искусственного интеллекта, предлагающая более 700 рассказчиков с искусственным интеллектом, способных говорить на более чем 140 местных и гиперлокальных языках. Многие из этих рассказчиков с искусственным...
Feedeo
feedeo.spreading.ai
Привлекайте потенциальных клиентов, демонстрируйте продукты, геймифицируйте взаимодействие и легко собирайте отзывы с помощью интерактивной видеоплатформы Feedeo.
Kuasar Video
kuasarvideo.com
Kuasar Video — это инициатива, которая предоставляет видеорешения с технологиями искусственного интеллекта и позволяет охватить до 1000 % аудитории благодаря своим продуктам. Kuasar 1.1 использует видеоданные об отраслевых достижениях, чтобы помочь ритейлерам увеличивать продажи, привлекать новых к...