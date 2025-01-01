Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Помощники по продажам с искусственным интеллектом, широко известные как виртуальные продавцы с искусственным интеллектом, представляют собой приложения, предназначенные для поддержки торговых представителей путем автоматизации различных задач и процессов с помощью интегрированного искусственного интеллекта. Эти задачи включают в себя квалификацию руководителей, последующие действия, управление конвейером, прогнозирование, планирование встреч и ввод данных. Команды продаж и маркетинга часто используют помощников по продажам с искусственным интеллектом для автоматизации рутинных задач, что дает больше времени для выполнения сложных и ответственных обязанностей. Эти инструменты часто совместимы с другим программным обеспечением или могут легко интегрироваться с существующими системами CRM, хотя многие из них также являются автономными решениями.
Отправить новое приложение
Hubspot
hubspot.com
HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM помогает управлять клиентскими отношениями и оптимизировать бизнес-процессы с помощью интеграции инструментов и автоматизации. Подходит для малых компаний.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies.ai - это AI помощник, который автоматически записывает, транскрибирует и упрощает заметки во время собраний с интеграцией в популярные платформы.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.
Cloze
cloze.com
Cloze — мобильное приложение для управления контактами и взаимодействиями, интегрирующее данные из разных источников для упрощения связи с ключевыми людьми.
JustCall
justcall.io
JustCall — это платформа для бизнес-коммуникаций, объединяющая звонки, SMS, email и WhatsApp с возможностями автоматизации и интеграции CRM.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.
Writecream
writecream.com
Writecream — это инструмент на базе ИИ для создания текстового контента, включая рекламу, блоги и электронные письма, поддерживающий более 75 языков.
Fathom
fathom.video
Fathom — это ИИ-для записи и суммирования встреч, транскрибирования разговоров и автоматической синхронизации задач с CRM-системами.
Luna.ai
luna.ai
Luna.ai — это платформа для повышения эффективности продаж, предлагающая автоматизацию, персонализированные электронные письма и управление неограниченными учетными записями.
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI - это программное обеспечение для поддержки продаж, помогающее находить клиентов и генерировать персонализированные сообщения для повышения конверсии.
Clay
clay.com
Clay — это ИИ-инструмент для автоматизации outbound кампаниях, с доступом к данным и инструментами для персонализации взаимодействия с клиентами.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales - это CRM-платформа для управления продажами и клиентскими взаимодействиями, включающая автоматизацию задач и функции анализа.
Gong.io
gong.io
Gong.io — платформа для анализа взаимодействия с клиентами, помогающая улучшить процессы продаж и прогнозирование доходов с помощью ИИ.
Signals
getsignals.ai
Signals — платформа для генерации лидов с ИИ, которая позволяет отслеживать посетителей сайта и взаимодействовать с ними, не требуя заполнения форм.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus - это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, объединяющая продажи, маркетинг и поддержку в одном интерфейсе.
Warmly
warmly.ai
Warmly — платформа для автоматизации продаж для малых и средних предприятий, отслеживающая намерения покупателей и оптимизирующая взаимодействие с посетителями сайта.
smrtPhone
smrtphone.io
smrtPhone — облачная телефонная система для бизнеса, объединяющая голосовую связь, сообщения и управление лидами с интеграцией в CRM.
Momentum
momentum.io
Momentum — это платформа без кода для автоматизации рабочих процессов продаж, интегрирующаяся с инструментами, такими как Slack и Salesforce.
Salesflare
salesflare.com
Salesflare — простой CRM для малых предприятий, автоматизирующий сбор данных о клиентах и интегрирующийся с Google и Outlook для управления продажами.
Squaretalk
squaretalk.com
Squaretalk - это облачная платформа для бизнес-коммуникаций, обеспечивающая интеграцию с CRM и инструменты для управления вызовами и поддержкой клиентов.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — цифровой помощник для менеджеров по работе с клиентами, автоматически записывает встречи в Zoom, управляет задачами и помогает подготовиться к звонкам.
Regal.io
regal.io
Regal.io — это приложение, использующее ИИ для автоматизации взаимодействия с клиентами и понимания их намерений в реальном времени.
EverReady
everready.ai
EverReady автоматически извлекает бизнес-данные из почтовых ящиков и телефонов продавцов для улучшения работы с клиентами.
Contlo
contlo.com
Contlo — это платформа для автоматизированного маркетинга с ИИ, которая предлагает персонализированные кампании и аналитику для повышения вовлеченности клиентов.
Salesmate
salesmate.io
Salesmate — это CRM-система, которая помогает управлять контактами, сделками и автоматизировать процессы продаж и маркетинга.
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai - это инструмент на основе ИИ, автоматизирующий процесс поиска клиентов и оптимизирующий взаимодействие с ними в бизнесе.
Lavender
lavender.ai
Lavender - это AI-помощник для оптимизации продаж по электронной почте, предлагающий персонализированное создание писем и аналитику в реальном времени.
Grain
grain.com
Grain — это инструмент для записи встреч с ИИ, который автоматизирует ведение заметок и захват инсайтов из разговоров с клиентами на платформах Zoom, Google Meet и Microsoft Teams.
Aircover.ai
aircover.ai
Aircover.ai — это AI-ассистент для продаж, который предоставляет коучинг в реальном времени во время виртуальных встреч.
Clari
clari.com
Clari – это платформа для управления доходами, позволяющая командам видимость операций, прогнозирование и эффективное управление трубопроводами продаж.
People.ai
people.ai
People.ai - платформа по анализу доходов, улучшающая продажи через интеграцию ИИ с CRM для оптимизации процесса управления клиентами и возможностями.
Sybill
sybill.ai
Sybill — инструмент на основе ИИ для анализа языков тела клиентов во время продаж, создающий отчеты и автоматические резюме звонков.
Upscale
upscale.ai
Upscale — платформа для автоматизации продаж, которая использует множественные каналы общения и помогает командам сосредоточиться на закрытии сделок.
Vowel
vowel.com
Vowel — это инструмент для видеоконференций с функциями автоматического суммирования встреч и транскрипции, который помогает командам работать эффективно и совместно.
Salesroom
salesroom.com
Salesroom — это платформа видеоконференций на базе ИИ, отслеживающая вовлеченность покупателей и обучающая виртуальным коммуникациям.
Outplay
outplayhq.com
Outplay - платформа для управления продажами, позволяющая командам взаимодействовать с клиентами через разные каналы и автоматизировать процессы воронки продаж.
Kixie
kixie.com
Kixie — платформа для продаж, автоматизирующая звонки и SMS, интегрируется с CRM и предоставляет функции для повышения эффективности работы команд.
Drift
drift.com
Drift – платформа для общения с клиентами, предлагающая живой чат и чат-ботов для автоматизации взаимодействия и поддержки процессов продаж.
Aloware
aloware.com
Aloware — облачная платформа для связи и взаимодействия с клиентами, идеально подходит для малых и средних компаний, интегрируется с CRM и поддерживает VoIP, SMS и электронную почту.
Reply.io
reply.io
Reply.io - это платформа для автоматизации многоканального взаимодействия, позволяющая генерировать лиды и управлять продажами.
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai - платформа для анализа разговоров по продажам, предоставляющая коучинг в реальном времени и прогнозирование для повышения эффективности команд продаж.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI - платформа для продаж и маркетинга с ИИ, которая помогает находить и взаимодействовать с целевыми клиентами через множество каналов.
Aider
aider.ai
Aider — платформа для бухгалтеров, которая автоматизирует управление финансами клиентов и предоставляет анализы финансовой производительности.
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge — это платформа для автоматизации персонализированного email-маркетинга, которая улучшает доставку и вовлеченность, поддерживая многоязычность.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics — платформа для отслеживания и анализа вызовов, помогающая предприятиям оптимизировать маркетинг и улучшить взаимодействие с клиентами.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings - платформа для видеовстреч с ИИ, автоматизирующая рабочие процессы продаж и анализирующая данные для повышения эффективности взаимодействия с клиентами.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — платформа для виртуальных продаж, позволяющая проводить автоматические видеовстречи, демонстрации продуктов и коучинг команд в реальном времени.
Woodpecker
woodpecker.co
Woodpecker — это инструмент для автоматизации рассылки холодных писем и управления кампаниями, позволяющий эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura.AI - платформа для генерации B2B-лидов и анализа продаж с автоматизацией кампаний и интеграцией CRM-систем.
FlashIntel
flashintel.ai
FlashIntel — платформа, использующая ИИ для сбора и анализа данных о клиентах и конкурентах, улучшая качество обслуживания и стратегии продаж.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro - это инструмент для автоматизации email-рассылок и управления контактами, позволяющий эффективно превращать лидов в клиентов.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.ai — приложение для анализа больших данных и автоматизации процессов, помогающее пользователям принимать обоснованные решения и оптимизировать рабочие процессы.
Dooly
dooly.ai
Dooly помогает командам по продажам улучшать управление и оптимизировать рабочие процессы, автоматизируя задачи и интегрируясь с существующими системами.
Laxis
laxis.com
Laxis - это AI помощник для записи и транскрипции встреч, позволяющий командам извлекать ключевые идеи и интегрировать данные в CRM-системы.
Aviso
aviso.com
Aviso AI - платформа для управления доходами, оптимизирующая продажи и прогнозирование, используя искусственный интеллект для повышения эффективности команд.
Air AI
air.ai
Air AI - платформа для обслуживания клиентов, которая автоматически общается по телефону и обрабатывает запросы, обеспечивая поддержку 24/7.
© 2025 WebCatalog, Inc.