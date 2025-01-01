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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение помощника по продажам с использованием искусственного интеллекта - Самые популярные приложения

Помощники по продажам с искусственным интеллектом, широко известные как виртуальные продавцы с искусственным интеллектом, представляют собой приложения, предназначенные для поддержки торговых представителей путем автоматизации различных задач и процессов с помощью интегрированного искусственного интеллекта. Эти задачи включают в себя квалификацию руководителей, последующие действия, управление конвейером, прогнозирование, планирование встреч и ввод данных. Команды продаж и маркетинга часто используют помощников по продажам с искусственным интеллектом для автоматизации рутинных задач, что дает больше времени для выполнения сложных и ответственных обязанностей. Эти инструменты часто совместимы с другим программным обеспечением или могут легко интегрироваться с существующими системами CRM, хотя многие из них также являются автономными решениями.