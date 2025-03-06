Программное обеспечение помощника по продажам с использованием искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - Соединенные Штаты

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Помощники по продажам с искусственным интеллектом, широко известные как виртуальные продавцы с искусственным интеллектом, представляют собой приложения, предназначенные для поддержки торговых представителей путем автоматизации различных задач и процессов с помощью интегрированного искусственного интеллекта. Эти задачи включают в себя квалификацию руководителей, последующие действия, управление конвейером, прогнозирование, планирование встреч и ввод данных. Команды продаж и маркетинга часто используют помощников по продажам с искусственным интеллектом для автоматизации рутинных задач, что дает больше времени для выполнения сложных и ответственных обязанностей. Эти инструменты часто совместимы с другим программным обеспечением или могут легко интегрироваться с существующими системами CRM, хотя многие из них также являются автономными решениями.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и программного обеспечения CRM - плюс методология, ресурсы и поддержку - чтобы помочь предприятиям расти лучше. Начните с бесплатными инструментами и обновляйте по мере роста. Благодаря маркетинговому центру все ваши маркетинговые инструменты и данные находятся на одной в использовании, мощной платформе. Вы сохраните ценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который привлекает и преобразует нужных клиентов в масштабе. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, потому что маркетинговый центр создан как часть платформы HubSpot CRM. При использовании полной платформы CRM маркетологи могут достичь беспрецедентного выравнивания с продажами, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение - Hubspot позволяет вам масштабировать вашу компанию, а не сложность. У Hubspot есть все, что вам нужно, чтобы стать лучше.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. является американской облачной компанией по программному обеспечению со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния. Он предоставляет (CRM) службу управления взаимоотношениями с клиентами, а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune занимал Salesforce под номером в своем «Списке 100 лучших компаний для работы», на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Zoho CRM
zoho.com
Запустите весь свой бизнес с помощью комплекса Zoho's of Insline для производительности и SaaS -приложений. Более 50 миллионов пользователей доверяют нам по всему миру. Попробуйте наш вечно бесплатный план!
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies — это голосовой помощник с искусственным интеллектом, который помогает расшифровывать, обобщать, делать заметки и выполнять действия во время встреч. Наш помощник по искусственному интеллекту Фред интегрируется со всеми ведущими платформами веб-конференций в мире, такими как Zoom, Google Meet, Webex и Microsoft Teams, а также с бизнес-приложениями, такими как Hubspot, Slack, Trello, Asana, Salesforce и другими. Запись. Мгновенно записывайте собрания на всех основных платформах веб-конференций. Пригласите светлячков или заставьте их автоматически захватывать. Расшифровка: Fireflies может расшифровывать живые встречи или аудиофайлы, которые вы загружаете. Просматривайте стенограммы и одновременно слушайте аудио. Подведение итогов: AI Super Summaries предоставляет вам подробные обзоры встреч, схемы, заметки о встречах, ключевые слова и действия. Быстро отслеживайте и просматривайте всю встречу за 5 минут! Совместная работа: добавляйте комментарии и отмечайте важные моменты во время звонков, чтобы товарищи по команде могли их легко просмотреть. Поиск: просмотр часового разговора менее чем за 5 минут. Фильтруйте по элементам действий, датам, показателям и другим важным темам. Интеграция. Ваши заметки, стенограммы и записи совещаний становятся более ценными, если они автоматически синхронизируются с инструментами и платформами, которые вы уже используете. Записывайте заметки, расшифровки и записи совещаний в своих CRM и приложениях для совместной работы, таких как Salesforce, Hubspot, Slack, Zapier и многих других. Анализ: Conversation Intelligence генерирует информацию о времени разговора, тематических тенденциях, настроениях и многом другом. Пакет аналитики разговоров позволяет вам определить, что работает, а что нет во время звонков. Аналитика поможет вам научить свой отдел продаж заключать больше сделок. Они помогают вашим рекрутерам быстрее нанимать лучших специалистов, выявляя тенденции на собеседованиях с кандидатами. Вся ваша организация может создавать более качественные продукты, прислушиваясь к голосу вашего клиента. Узнайте, какие сообщения работают, а какие нет, в ходе взаимодействия с клиентами и командой.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Cloze
cloze.com
Умное мобильное приложение для отслеживания клиентов, потенциальных клиентов и потенциальных клиентов без хлопот CRM. Управление связями, которое автоматически объединяет входящие сообщения, контакты, календарь, телефон, Evernote, электронную почту, адресную книгу, Twitter, Facebook и LinkedIn.
Clay
clay.com
Clay — это инструмент искусственного интеллекта, который позволяет пользователям масштабировать свои творческие идеи, объединяя возможности более 50 поставщиков данных, сбор данных в реальном времени и искусственный интеллект. С помощью Clay пользователи могут отправлять персонализированные кампании, адаптированные к отдельным получателям, увеличивая шансы на бронирование большего количества встреч. Clay предлагает ряд функций и возможностей для поддержки эффективных исходящих кампаний. Пользователи могут получить доступ к обширной сети поставщиков данных для сбора актуальной информации о потенциальных клиентах, такой как списки вакансий, подробности технического стека и последние новости. Clay также позволяет пользователям определять конкретные характеристики компаний, такие как политика удаленного доступа или соответствие требованиям SOC II, и выполнять поиск по ключевым словам на их веб-сайтах. Инструмент обеспечивает доступ к обширной базе данных контактов, что позволяет пользователям находить электронные письма и номера телефонов от различные источники, включая профили LinkedIn, профили Twitter и списки местных компаний. Clay интегрируется с популярными платформами CRM, позволяя пользователям расширить свои возможности CRM за счет автоматического поиска. Пользователи также могут использовать возможности искусственного интеллекта в Clay для создания персонализированных электронных писем, написания сообщений и автоматизации исследований компании. Инструмент предлагает функции для расширения потенциальных клиентов, поиска изменений в работе и оценки потенциальных клиентов на основе ключевых слов и других критериев. Clay пользуется доверием более 50 000 ведущих команд и предлагает пользователям 14-дневную пробную версию, чтобы пользователи могли лично оценить ее возможности. Благодаря своей универсальности и широкому набору функций Clay позволяет пользователям оптимизировать исходящие кампании и оптимизировать процессы привлечения потенциальных клиентов.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker — это инструмент на основе искусственного интеллекта, призванный революционизировать ведение заметок во время встреч. Он фокусируется на мгновенном подведении итогов встреч, позволяя пользователям сосредоточиться на разговорах, а не документировать детали. Инструмент работает путем записи, расшифровки, выделения и обобщения ключевых моментов, обсуждавшихся во время встреч. После встречи Fathom предоставляет резюме, которые готовы в течение короткого периода времени после окончания встречи. Помимо расшифровки и резюме, Fathom также предлагает возможность делиться отрывками из определенных частей встреч, что может быть полезно для предоставления контекста коллегам или заинтересованные стороны. Дополнительно расширяя свою функциональность, Fathom автоматически синхронизирует сводки встреч и задачи с программным обеспечением управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), экономя пользователям значительное время на задачах по вводу данных после встречи. Fathom разработан с учетом совместимости с несколькими платформами и языками видеоконференцсвязи, в настоящее время поддерживает 28 языков, на которых говорят во всем мире, что делает его гибким инструментом для международных команд или предприятий. Этот инструмент также интегрируется с различными популярными инструментами на рабочем месте, позволяя пользователям легко копировать/вставлять сводки и элементы действий в Slack, Google Docs, Gmail или другие программы управления задачами. Отзывы клиентов подчеркивают эффективность инструмента, простоту использования и его способность повышать производительность и общее участие в беседах во время встреч.
Writecream
writecream.com
Writecream — это инновационный маркетинговый инструмент на базе искусственного интеллекта, который использует передовое машинное обучение для написания текстов для рекламы Google, целевых страниц, описаний продуктов, сообщений в блогах, социальных сетей и многого другого. Кроме того, вы можете использовать Writecream для создания убедительных, персонализированных представлений для исходящих маркетинговых кампаний.
CoPilot AI
copilotai.com
Измените свою стратегию продаж с помощью программного обеспечения для поддержки продаж на базе искусственного интеллекта. CoPilot AI — это передовая платформа, которая меняет способы поиска, привлечения и конвертации клиентов вами и вашей командой. CoPilot AI поддерживает отделы маркетинга и продаж посредством: • Выявления и определения приоритетности потенциальных клиентов с высокими намерениями, которые соответствуют вашим бизнес-целям • Генерации целенаправленных сообщений, которые привлекают потенциальных клиентов и направляют их к конверсии • Предоставляя персонализированную информацию, которая поможет вам адаптировать свой стиль общения для предоставления правильных услуг. правильное сообщение CoPilot AI предназначен для совершенствования вашей стратегии продаж, повышения коэффициентов конверсии и действия в качестве интеллектуального союзника для заключения большего количества сделок.
JustCall
justcall.io
JustCall: платформа для бизнес-коммуникации All-in-One Communication соединяется с потенциальными клиентами и клиентами по голосу, SMS, электронной почте и WhatsApp. Автоматизируйте рабочие процессы с 100+ интеграциями и магией ИИ и наблюдайте, как ваш бизнес растут на автопилоте. Доверившись более чем более 6000 предприятий во всем мире, JustCall побуждает команды, ориентированные на клиента, предоставлять безупречные взаимодействия с клиентами, подпитываемые в режиме реального времени и пост-вызыв в области ИИ. Top JustCall Features, чтобы следить за: * Входящие и исходящие звонки * Отправить и получить SMS и MMS * Дилер продаж (Auto, Predictive и Power Nialers) * SMS -рабочие процессы * СМС боты * Многоуровневая IVR * Агент в реальном времени * SMS-мощность AI * Коучинг AI * Анализ настроений * Аи * Мониторинг живых вызовов * Общий почтовый ящик WhatsApp * Автоматическое распределение вызовов (ACD) * 100+ интеграции CRM * Номера деловых телефонов в 70 странах
Luna.ai
luna.ai
Старая книга продаж сломана. Сегодняшние потенциальные клиенты не имеют терпения к этим универсальным спам-сообщениям. А поставщики услуг электронной почты ужесточили политику в отношении массовых холодных рассылок. Наступила новая эра, и старые методы уже не подходят. И если вы думаете, что простое расширение команды продаж — это волшебное средство, подумайте еще раз. Несмотря на все усилия, многие продавцы не достигают цели в понимании и эффективном привлечении потенциальных клиентов. Окупаемость инвестиций торговых представителей становится все труднее и труднее обосновать. Звучит знакомо? Пришло время перемен. Встречайте Luna.ai, ваш ракетный корабль в темноте продаж. Luna.ai — это не просто еще один инструмент продаж ИИ; это универсальная платформа для потенциальных клиентов, которую вы ищете. Продажа на основе сигналов, масштабная персонализация, доставляемость электронной почты – Luna.ai предлагает все это. С Luna.ai вы не просто продаете; вы продаете умнее и эффективнее. Представьте себе систему, которая знает вашего потенциального клиента изнутри и снаружи, построенную на огромном количестве данных и идей, чтобы гарантировать, что каждый охват будет точным. Свободно говорит на 152 впечатляющих языках. И лучшая часть? Масштабируемость, неограниченное количество учетных записей электронной почты, и все это за одну десятую стоимости традиционных методов. По сути, Luna.ai дает вам возможность преуспеть в том, что вы любите делать больше всего: общаться с клиентами и заключать сделки. Речь идет об устранении догадок и обеспечении того, чтобы каждое отправляемое вами сообщение выглядело личным и актуальным. Создайте свою первую пьесу сегодня. Благодаря предустановкам Luna.ai вы сможете приступить к работе за считанные минуты. Увидимся на Луне!
Gong.io
gong.io
См. больше. Поймите больше. Выигрывайте больше. Платформа сбора данных о доходах (от Gong) преобразует организации благодаря точному пониманию взаимодействия с клиентами, повышая эффективность бизнеса, улучшая процесс принятия решений и ускоряя рост доходов. Это позволяет компаниям фиксировать, понимать и реагировать на все взаимодействия с клиентами на единой интегрированной платформе. Платформа сбора данных о доходах Gong использует запатентованную технологию искусственного интеллекта для точного понимания взаимодействия с клиентами, повышения прозрачности, стимулирования принятия решений и согласования стратегий в организациях для добиться успешных результатов. Тысячи инновационных компаний, таких как Morningstar Inc., LinkedIn, Shopify, Slack, SproutSocial, Twilio и Zillow, доверяют Gong, чтобы обеспечить реальность своих клиентов. Gong — частная компания со штаб-квартирой в районе залива Сан-Франциско. Аудитория пользователей программного обеспечения G2 поставила Gong на первое место в списке «100 лучших программных продуктов» на 2021 и 2022 годы. Gong также был отмечен в семи дополнительных списках G2 Best Of, в том числе: №1 в продуктах с наивысшим уровнем удовлетворенности; №1 в топ-50. Продукты для предприятий №1 в топ-50 продуктов для среднего рынка. Лучшие продукты для продаж. Продукты для малого бизнеса. Самые быстрорастущие продукты. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.gong.io.
Salesflare
salesflare.com
Попробуйте Salesflare, простую CRM №1 для малого бизнеса, продающего B2B. Интеграция с Google и Outlook. Будьте полностью мобильны. Автоматизируйте свою CRM на основе существующих данных.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам продаж, маркетинга и поддержки работать как единое целое, используя единый интерфейс.
Salesmate
salesmate.io
Большинство CRM являются жесткими, негибкими и обходятся организациям дорого, а Salesmate решает именно эти болевые точки. Salesmate — это гибкое, настраиваемое и экономичное решение для нескольких команд в вашей организации. Платформа решает эти проблемы, предлагая встроенные инструменты, экономию затрат на интеграцию и широкие возможности настройки. Ядром Salesmate является модуль CRM, с помощью которого команды по продажам, маркетингу и успеху могут легко управлять контактами, потенциальными клиентами, клиентами, подписчиками и повседневной деятельностью. Благодаря этим основным функциям модуль CRM поставляется со встроенными инструментами, которые команды фронт-линии могут использовать каждый день, например, звонки, текстовые сообщения, управление конвейерами, сделки, разговоры и многое другое. Одной из основных причин более высоких результатов продаж является возможность автоматизировать операции и сэкономить больше времени на продажах. Здесь Salesmate предлагает рабочие процессы и последовательности. Рабочие процессы автоматизируют такие задачи, как назначение сделок, назначение задач или общение на основе дат. В то время как Sequences может поставить последующие действия на автопилот в зависимости от ваших условий. А благодаря первому в отрасли второму пилоту на базе искусственного интеллекта каждый член вашей команды продаж получит персональную помощь. «Sandy AI» может назначать встречи, составлять электронные письма или добавлять заметки для вас. Все, что вам нужно сделать, это – просто спросить! Мы знаем, что отделы продаж могут функционировать только тогда, когда отделы маркетинга генерируют высококачественных потенциальных клиентов. Именно здесь Salesmate дает маркетинговым командам возможность создавать и проводить высоко персонализированные кампании и охватывать более широкую аудиторию. Мало того, маркетинговые команды также могут отслеживать посетителей веб-сайтов, собирать потенциальных клиентов с помощью форм или ботов для привлечения потенциальных клиентов, оценивать каждого потенциального клиента, создавать маркетинговые поездки и отправлять лучшие MQL командам продаж для достижения большего успеха. Наконец, отличная команда по обслуживанию клиентов может по-настоящему управлять удержанием, вовлечением и доходом для бизнеса. Вот почему Salesmate предоставляет такие инструменты, как онлайн-чат, чат-боты и общие почтовые ящики, чтобы обеспечить наилучшее качество обслуживания ваших клиентов. Естественно, вам нужна информация, чтобы предсказывать тенденции, проявлять гибкость и принимать решения на пути роста. Здесь информационные панели, шаблоны, пользовательские отчеты и аналитика предложат все, что вам нужно, чтобы увидеть, что происходит с вашими командами и бизнесом. От привлечения потенциальных клиентов до первоклассного обслуживания клиентов — в Salesmate найдется что-то для каждого члена вашей команды. У Salesmate есть 15-дневная бесплатная пробная версия, во время которой вы сможете изучить каждый уголок платформы, не раскрывая данные кредитной карты. Это безопасно, надежно и доступно всем в вашей команде.
Freshsales
freshworks.com
Ускорить доход от продаж, ориентированных на контекст Персонализируйте взаимодействие, сократите свой цикл продаж и развивайте свой бизнес с Freshsales Упакованный набор продуктов для предприятий всех размеров. Освежающее облачное программное обеспечение, которым понравятся ваши команды. Поддержка | Продажи | ITSM | Облако ПБХ
Regal.io
regal.io
Regal — это новый стандарт CX на базе искусственного интеллекта. Regal распознает сигналы о намерениях клиентов в режиме реального времени и автоматически адаптирует входящие и исходящие мультисенсорные взаимодействия с помощью ИИ-агентов Regal и ваших агентов-людей. Бренды, ориентированные на клиента, включая Angi (ранее Angie's List), AAA, Google, Harvard (через Podium Education), K Health, Kin Insurance, Ro, Toyota и Varsity Tutors, улучшили взаимодействие с сотнями миллионов клиентов благодаря Regal, ведущему до $5 млрд дохода. Regal.io базируется в Нью-Йорке и поддерживается 83 миллионами долларов от ведущих инвесторов, включая Emergence Capital, Founder Collective и Homebrew.
smrtPhone
smrtphone.io
Самая умная облачная телефонная система и мощный дозвонщик. smrtPhone — это универсальная коммуникационная платформа для бизнеса, ориентированного на продажи. Голос, текст, мощный набор номера, управление потенциальными клиентами — все это легко синхронизируется с вашей системой CRM.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
Drift
drift.com
Drift®, компания, занимающаяся вопросами покупательского опыта и разговорного искусственного интеллекта, вдохновляет компании создавать более привлекательный клиентский опыт, по одному разговору за раз. Ее ориентированная на человека платформа на базе искусственного интеллекта слушает, понимает и учится у покупателей, чтобы предоставлять персонализированный опыт и рекомендации в каждой точке взаимодействия. Drift создает мир, в котором искусственный интеллект помогает людям превращать разговоры в отношения. Drift помогает тысячам клиентов по всему миру преобразовать данные разговоров и поведение покупателей в более глубокие отношения, увеличить поток продаж и увеличить доход. Пионер в области разговорного маркетинга, компания была основана в 2015 году, чтобы помочь устранить трудности в процессе B2B-покупок. Поскольку ожидания покупателей продолжают расти, а ИИ становится центральным элементом расширения возможностей полноценного взаимодействия с клиентами в масштабе, Drift меняет созданную им категорию.
Kixie
kixie.com
Kixie — это платформа для взаимодействия с продавцами, которая повышает эффективность работы отдела продаж с помощью сверхнадежных, легко автоматизированных звонков и текстовых сообщений для HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho и других ведущих CRM. Звоните или отправляйте текстовые сообщения на номера из вашей CRM (или любой веб-страницы в Google Chrome) одним щелчком мыши, при этом каждое взаимодействие автоматически записывается в вашу CRM. Расширение Kixie PowerCall Chrome позволяет отделам продаж и другим отделам, работающим с клиентами, повысить производительность с помощью набора расширенных функций звонков и текстовых сообщений. Kixie автоматически распознает номера телефонов на любой веб-странице, которую вы посещаете в Chrome, и размещает кнопку вызова рядом с каждым номером для набора номера одним щелчком мыши. Звонки, текстовые сообщения, распоряжения и действия автоматически регистрируются в вашей CRM, что практически устраняет необходимость в утомительном ручном ведении учета, которое замедляет работу продавцов в их повседневной деятельности. Особенности включают в себя: • PowerDial через списки контактов автоматически. Повысьте производительность в десять раз, набирая до 10 номеров одновременно с помощью многоканального PowerDialer • Расширенная функция локального присутствия на основе искусственного интеллекта позволяет пользователям звонить с номера с тем же кодом города, что и у человека, которому они звонят.
Grain
grain.com
Grain — это инструмент записи встреч на базе искусственного интеллекта, который позволяет людям, занимающимся клиентоориентированными функциями, понимать и отстаивать потребности своих клиентов. Grain подключается к платформам для встреч, таким как Zoom, Google Meet или Microsoft Teams, для автоматизации ведения заметок, учета и сбора информации из каждого разговора с клиентом. В отличие от обычных записей встреч, заметок или инструментов анализа доходов, Grain прост, доступен и доступен для всех ролей. Любой может легко поделиться мнением клиентов от своего имени непосредственно в таких инструментах, как Slack, Notion, HubSpot, Salesforce и других, для создания ориентированных на клиента команд и принятия обоснованных решений.
Staircase AI
staircase.ai
Staircase AI — это новаторский инструмент в области анализа взаимоотношений с клиентами. Его платформа использует искусственный интеллект для анализа миллионов взаимодействий с клиентами и превращения их в действенные человеческие идеи, которые невозможно обнаружить невооруженным глазом. Компании полагаются на Staircase AI, чтобы преодолеть шум и улучшить свой NRR. Staircase AI выявляет глубокие человеческие сигналы и раскрывает состояние здоровья, настроения клиентов, события в пути, риски и возможности. Его передовая технология анализирует все взаимодействия с клиентами, включая электронную почту, чаты, активность Slack, видеозвонки и многое другое. Затем он объединяет человеческие сигналы для получения информации на основе взаимоотношений, такой как изменения заинтересованных сторон, положительные или отрицательные тенденции настроений, проблемные темы и многое другое. В сочетании с существующей продуктовой аналитикой человеческая аналитика обеспечивает недостающий элемент, позволяющий полностью понять клиента, чтобы расти в масштабе и бороться с оттоком.
Outplay
outplayhq.com
Outplay — единственная платформа для взаимодействия с клиентами, которая нужна каждой растущей команде продаж. Это помогает торговым представителям искать, привлекать, отслеживать и продавать из одного места без необходимости манипулировать несколькими инструментами и оплачивать несколько счетов. Outplay предлагает мощный и персонализированный многоканальный охват, автоматизацию исходящих продаж, которая повышает эффективность, расширенную отчетность для анализа данных и гораздо больше. Outplay имеет двустороннюю интеграцию с широким спектром CRM, почтовых ящиков и многого другого, что помогает отделам продаж назначать встречи и отслеживать результаты с единой панели управления. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс Outplay и лучшая в отрасли поддержка клиентов позволяют командам быстро создавать команды и начинать назначать встречи прямо сейчас. Не в следующем квартале. Благодаря революционным функциям, таким как мощный набор номера, диалоговый интеллект на базе искусственного интеллекта и миллионы баз данных по поиску потенциальных клиентов, Outplay трансформирует процесс продаж без огромных затрат. Откажитесь от многоточечных решений и выставления счетов с помощью Outplay — универсального решения для продаж. стек для команд нового века. Получите встроенный инструмент поиска продаж, платформу многоканального взаимодействия с продажами, инструмент входящей конверсии и планирования, а также платформу разговорного интеллекта, чтобы превысить свои цели, а не бюджеты.
Meetz Ai
meetz.ai
Meetz.ai привлекает потенциальных клиентов для бизнеса любого размера. Все, что вам нужно сделать, это загрузить список ваших потенциальных клиентов, и Meetz отправит им персонализированное электронное письмо на основе их активности в Интернете. Как только потенциальный клиент ответит, ИИ-помощник забронирует для вас демо-версию! Благодаря этой функции пользователям не нужно проверять доступность каждого участника, поскольку Лаура может найти оптимальное время для каждого и автоматически следить за ним. Кроме того, Meetz.ai обеспечивает беспрепятственное последующее общение, позволяя пользователям копировать Лауру, которая систематически следит за их предпочтениями или запросами гостей. Meetz AI — это идеальный инструмент для увеличения количества потенциальных клиентов по всем наиболее эффективным каналам.
Humantic AI
humantic.ai
Humantic AI — первая в мире платформа для сбора информации о покупателях. Команды с наибольшим доходом используют Humantic AI для выявления первых пользователей, помогают своим BDR персонализировать охват и предоставляют своим менеджерам по работе с клиентами важную информацию о клиентах для каждой сделки. Такие компании, как Paypal, Sandler и Domo, используют Personality AI от Humantic и сразу же отмечают увеличение количества откликов на 109% и увеличение закрытой выручки на 16,2%. Humantic AI признан лучшим инструментом искусственного интеллекта для продаж в отчете G2 за зиму 2024 года.
Attention
attention.tech
Внимание — это специализированная платформа искусственного интеллекта (ИИ), предназначенная для повышения эффективности работы отделов продаж. Это инструмент, предназначенный для расширения возможностей вашей CRM и вашей команды продаж, предоставляющий ряд инструментов для анализа, обучения и повышения эффективности. Attention собирает и анализирует данные разговоров с клиентами, чтобы предоставить ценную информацию, способствующую лучшему пониманию эффективности продаж и предпочтений клиентов. Он предлагает инструменты обучения продажам для оптимизации анализа и повышения эффективности работы торговых представителей. Внимание также автоматизирует задачи CRM для отделов продаж, сокращая административные задачи и помогая сократить циклы продаж для руководителей продаж. Эксклюзивная функция помогает торговым представителям автоматически заполнять CRM, что значительно экономит время при вводе данных вручную. Он демонстрирует интуитивно понятную функцию соответствия, гарантируя, что все действия соответствуют местным нормам. Кроме того, этот инструмент позволяет улучшить прогнозирование продаж за счет всестороннего анализа деятельности торговых представителей. Кроме того, Attention помогает автоматизировать последующие электронные письма, понимая контекст разговора. Помимо этих возможностей, Attention позволяет пользователям устанавливать собственные триггеры, которые позволят ИИ отслеживать более важные аспекты каждого звонка, тем самым обеспечивая эффективное принятие решений. Ключевые функции, такие как выявление причин выигрыша или проигрыша сделок, ранжирование причин оттока клиентов, предоставление информации о высокоэффективных представителях и понимание распространенных возражений со стороны потенциальных клиентов, делают ее надежной платформой для организаций, ориентированных на продажи.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — ведущая платформа виртуальных продаж. Планируйте встречи на автопилоте, проводите профессиональные видеоконференции и тренируйте команды продаж в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта. 100% соответствие GDPR, безопасность и поддержка корпоративного уровня. Платформа автоматизирует повторяющиеся задачи и оптимизирует весь процесс продаж, позволяя торговым представителям сосредоточиться на построении отношений и заключении сделок. Такие функции, как автоматическое планирование, ведение заметок в реальном времени и интеграция с CRM, оптимизируют эффективность и производительность. С помощью Demodesk специалисты по продажам могут создавать увлекательные демонстрации продуктов, выходящие за рамки простого слайд-шоу. Платформа предлагает революционные возможности совместного использования экрана и интерактивные возможности для создания захватывающего и персонализированного опыта для потенциальных клиентов, что приводит к увеличению вовлеченности и повышению коэффициентов конверсии. Такие функции, как слежение или интегрированные сценарии и боевые карты, позволяют проводить обучение в режиме реального времени во время виртуальных звонков. Платформа предлагает комплексные функции аналитики и отчетности, которые дают полезную информацию об эффективности продаж. Вооружившись этими ценными данными, руководители продаж могут принимать решения на основе данных, оптимизировать процессы продаж и определять области для улучшения. Компании любого размера полагаются на нас в вопросах цифровизации продаж, повышения производительности и увеличения доходов. Ключевые результаты наших клиентов: +25 % экономия времени при выполнении ручных задач (Pipedrive) ↑ 2-кратный коэффициент конверсии (Clark) +30 % более высокий доход на одного продавца (Treatwell) ↑ 3-кратное увеличение производительности агентов (Eigensonne) Для получения дополнительной информации посетите demodesk.com .
Contlo
contlo.com
Contlo — это ведущая маркетинговая платформа с генеративным искусственным интеллектом, которая обеспечивает автономное взаимодействие с клиентами с помощью омниканальных кампаний, генеративного взаимодействия с клиентами в режиме реального времени, сегментации на основе искусственного интеллекта для индивидуальной гиперперсонализации и практической информации о поведении ваших клиентов. Contlo, созданный для мира, в котором ИИ ориентирован прежде всего, позволяет современному бизнесу использовать ИИ для организации комплексного маркетинга. Платформа помогает брендам повысить пожизненную ценность клиентов, повысить вовлеченность клиентов и предоставить гиперперсонализированный опыт для удержания самых ценных клиентов. Тысячи быстрорастущих компаний доверяют Contlo увеличение своих продаж за счет привлечения лояльных клиентов и принятия более быстрых решений на основе данных на протяжении всего жизненного цикла клиентов. Это позволит им измерять и оптимизировать качество обслуживания клиентов с помощью: * Автономные персонализированные кампании для каждой точки контакта с клиентом: Легко привлекайте своих клиентов с помощью автономных кампаний на базе искусственного интеллекта по всем основным маркетинговым каналам, таким как электронная почта, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook и Instagram. * Генеративный путь клиента в режиме реального времени на основе LLM: Прощайте, шаблонные потоки автоматизации! Позвольте искусственному интеллекту создавать наиболее оптимальные рабочие процессы взаимодействия с клиентами и пути взаимодействия с ними на основе их недавних взаимодействий, чтобы максимизировать рентабельность инвестиций. * Создавайте сегменты клиентов для индивидуальной персонализации с помощью ИИ: Организуйте персонализированное и целенаправленное взаимодействие с клиентами на основе поведенческих данных, демографических данных и последних действий на веб-сайте. * LLM генерирует идеи, аналитику и автономную отчетность: Получите детальную информацию о поведении ваших клиентов, эффективности кампаний и общей бизнес-аналитике, а также информацию, рекомендации и автономные отчеты, созданные с помощью искусственного интеллекта. * Автономное взаимодействие с клиентами, чат-боты на базе LLM и единый почтовый ящик для разговоров: Обеспечьте своим клиентам удобство работы с брендом через чат в Facebook/Instagram/WhatsApp и совершайте телефонные звонки прямо с единой панели управления. Contlo легко интегрируется с более чем 200 платформами, помогая брендам создать мощный автономный набор маркетинговых технологий для своего бизнеса.
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицированных контактов без необходимости заполнения формы посетителями.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics — глобальный поставщик аналитики разговоров, предоставляющий маркетологам данные для принятия уверенных стратегических решений. Более 100 000 пользователей, включая The Washington Post, Verizon Connect и ServiceMaster, полагаются на CTM при принятии рекламных решений на основе данных. CTM интегрируется с основными инструментами, которые маркетологи используют каждый день, такими как Google Ads and Analytics, Hubspot, Salesforce, Zoom и Facebook. CTM была одним из первых поставщиков услуг отслеживания звонков и по-прежнему принадлежит ее основателям, мужу и жене, Тодду и Лоре Фишер. CallTrackingMetrics из года в год признается лидером отрасли ведущими изданиями по программному обеспечению, такими как G2 и Capterra, и регулярно получает признание за свой рост и инновационную культуру.
Lavender
lavender.ai
Лаванда — ваш тренер по электронной почте с использованием искусственного интеллекта Он сочетает в себе все необходимое для легкого написания коммерческих писем, на которые будут получены ответы. Получайте консультации на основе искусственного интеллекта по своей электронной почте, исследуйте своих потенциальных клиентов, не выходя из почтового ящика, подтверждайте, что их адрес электронной почты действителен, проверяйте, попадет ли ваше электронное письмо в СПАМ, смотрите, как оно выглядит на мобильных устройствах, а также многое другое. СДР и AE крупнейших компаний мира используют лаванду для увеличения количества открытий и удвоения количества ответов. Если вы получите ответ, у вас больше шансов назначить встречу и заключить сделку.
Reply.io
reply.io
Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.
Warmly
warmly.ai
Warmly — это первая автономная платформа оркестрации продаж, специально созданная для коммерческих отделов малого и среднего бизнеса. Платформа объединяет метаданные из инструментов обеспечения продаж, B2B-намерений и инструментов обогащения для идентификации, отслеживания и связи с посетителями веб-сайта, готовыми к конверсии. Автоматически агрегируя данные и интегрируя информацию с различных платформ, Warmly организует наиболее эффективный следующий шаг для проведения квалифицированных переговоров с отделом продаж. Мы искренне помогаем вашей команде по доходам быстрее обнаружить возможности на рынке. Продвигайте их быстрее. И достигайте своих целей квартал за кварталом. Их платформа AI Warm Leads освещает вашу воронку продаж, отслеживая сигналы о покупательских намерениях на вашем веб-сайте, исходящих сообщениях и CRM. Затем они помогут вам закрыть этот конвейер теплым и интересным способом. Кроме того, их набор бесплатных инструментов продаж поможет вашей команде лучше взаимодействовать с потенциальными клиентами или клиентами в вашем календаре и в Zoom с помощью отмеченного наградами приложения Essential Zoom.
Upscale
upscale.ai
Upscale — это платформа для вовлечения продаж, которая автоматизирует работу по продажам, используя несколько каналов, таких как электронная почта, телефонные звонки, LinkedIn, текстовые сообщения и многое другое. Наша унифицированная платформа, управляемая данными, помогает оптимизировать рутинную работу и позволяет вашему отделу продаж сосредоточиться на том, что действительно важно — заключении сделок. - Многоканальный охват (электронная почта, звонок, LinkedIn, WhatsApp, SMS, голосовая почта) - Интеллектуальные триггеры для автоматизации и экономии времени - Простой в использовании интерфейс - Бесплатная круглосуточная поддержка по телефону, в чате и электронной почте - Бесплатная поддержка для достижения успеха - Интеграция с Salesforce, Pipedrive, HubSpot, Zoho, Gmail, Outlook, Vidyard, ZoomInfo, Lusha и т. д.
Aloware
aloware.com
Aloware — это омниканальная облачная телефонная система и платформа взаимодействия с клиентами, разработанная специально для малого и среднего бизнеса (SMB). Одной из ключевых особенностей Aloware является его интеграция с различными CRM, такими как HubSpot, Pipedrive, Zoho и многими другими, а также с каналами связи, включая телефонные звонки VoIP, обмен текстовыми сообщениями SMS и электронную почту. Это позволяет малым и средним предприятиям управлять всеми разговорами с клиентами с единой панели управления, упрощая отслеживание взаимодействий, расстановку приоритетов для потенциальных клиентов и обращений в службу поддержки, а также обеспечивая своевременные последующие действия для групп продаж и поддержки. Aloware также может похвастаться своим TCPA-совместимым Power Dialer, который помогает агентам максимально повысить производительность вызовов, не опасаясь случайного набора номеров DNC или быть помеченными как «мошенники». Последним дополнением к списку конкурентных функций Aloware является собственный встроенный в приложение чат-бот с искусственным интеллектом AlohaBot, который не требует интеграции сторонних приложений, что делает его более плавным, быстрым и самым передовым на рынке. В сочетании с легендарным Sequence+, который позволяет предприятиям автоматизировать рабочие процессы и запускать такие действия, как SMS/MMS, звонки и кампании по электронной почте, Alowware снабжает предприятия малого и среднего бизнеса универсальным коммуникационным инструментом, позволяющим получить максимальное преимущество в своих отраслях.
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing — ведущий поставщик голосовых помощников с искусственным интеллектом для бизнеса. Наши голосовые помощники с искусственным интеллектом, основанные на нашей запатентованной технологии диалогового искусственного интеллекта и ChatGPT OpenAI, предназначены для автоматизации входящих звонков и исходящего взаимодействия с клиентами на любом этапе пути клиента. Мы помогаем предприятиям увеличивать доходы, повышать операционную эффективность и улучшать качество цифрового обслуживания клиентов, не требуя больших инвестиций или дополнительной численности персонала. Наши многоязычные голосовые помощники с искусственным интеллектом успешно автоматизировали миллионы разговоров между бизнес-клиентами для предприятий малого и среднего бизнеса и предприятий в различных отраслях, включая финансовые услуги, здравоохранение, страхование, электронную коммерцию и многое другое. Curious Thing — единственная технология голосового искусственного интеллекта, которая поддерживает быстрое развертывание в различных вариантах использования — поддержка платежей, обработка запросов, запись на встречи, обработка часто задаваемых вопросов, квалификация потенциальных клиентов и многое другое.
Vowel
vowel.com
Vowel — это инструмент для видеоконференций и встреч на базе искусственного интеллекта. Благодаря сводкам совещаний на базе искусственного интеллекта Vowel делает каждую встречу более инклюзивной и полезной, обеспечивая простоту, безопасность и надежность. Организуйте, записывайте, расшифровывайте, вырезайте, ищите и делитесь собраниями — никаких дополнений не требуется! Основные функции: - Сводные данные о собраниях на основе искусственного интеллекта, доступные мгновенно после того, как вы повесите трубку. - Действия на основе искусственного интеллекта (предлагаемые в режиме реального времени). - MeetingGPT, вопросы и ответы на основе искусственного интеллекта для собраний. - Резюме встреч в формате Catch Me Up. в вашем браузере - Записывайте и расшифровывайте одним щелчком мыши, даже при использовании бесплатного плана - Совместная работа над повестками дня и заметками о встречах в режиме реального времени (включая действия) - Ищите каждое слово, когда-либо сказанное, во всем содержимом вашего собрания - Интеграция Zapier - Запись встречи моменты и делитесь ими для мгновенного контекста. Сделайте встречи более инклюзивными с помощью отслеживания времени разговора, смайликов, поднятия рук и многого другого. Попробуйте Vowel бесплатно сегодня!
OneMob
onemob.com
OneMob-это окончательная платформа для всех в одном для создания, обмена и отслеживания красивых микроситов за секунды! Независимо от того, занимаетесь ли вы продажам, маркетингу, успехам клиентов или создателю контента, у OneMob есть все, что вам нужно, чтобы поднять вашу пропаганду и привлечь больше внимания, вовлечения и ответов. Благодаря мощному микросайтеру, загрузчику контента и функциям управления OneMob, вы можете легко создать потрясающие, индивидуальные микроситы, которые демонстрируют ваш бренд и контент профессиональным и увлекательным образом. У вас будет доступ к широкому спектру шаблонов и параметров тегов, чтобы настраивать микроситы в соответствии с вашим брендом и нацеливаться на вашу аудиторию. Но это еще не все - onemob заполнен функциями, которые помогут вам создавать, делиться и отслеживать ваш контент как профессионал. Вы можете создавать видео на Go с мобильным, веб-рекордером OneMob, а также использовать встроенный сценарий Teleprompter и инструменты для редактирования видео для усовершенствования вашего контента. Кроме того, с помощью одобрения видео и отслеживания вовлеченности вы можете точно увидеть, как ваша аудитория взаимодействует с вашим контентом, и соответствующим образом корректируют вашу стратегию. OneMob плавно интегрируется с вашим существующим технологическим стеком, включая интеграцию CRM для Salesforce, Dynamics, HubSpot и многое другое, а также интеграция контента с Zoom, Google Drive, Box и Dropbox. С помощью нативного плагина для Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, Salesforce и Insidesales вы можете легко создавать и поделиться контентом прямо из ваших любимых электронных писем и инструментов продаж. И самое приятное, что вы можете начать с OneMob бесплатно! Его бесплатный план предлагает доступ ко многим из основных функций, поэтому вы можете попробовать без риска OneMob и посмотреть, как она может преобразовать вашу контент.
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для оптимизации и оптимизации процессов поиска продаж для бизнеса. Среди своих основных функций Regie.ai использует генеративный искусственный интеллект для облегчения автоматической идентификации и привлечения целевых учетных записей и контактов, даже тех, которые еще не присутствуют в вашей CRM-системе. Целью инструмента является сделать обмен сообщениями более специфичным для бренда и контекста для каждого получателя, что приведет к более эффективному охвату и вовлечению. Regie.ai также отдает приоритет охвату на основе данных об вовлеченности и намерениях, чтобы обеспечить более точный таргетинг во время активных циклов покупок. Уникальной особенностью этого инструмента является его способность изменять интенсивность охвата в зависимости от уровня вовлеченности покупателей. Следовательно, активно вовлеченные покупатели получают постоянный поток общения, в то время как невовлеченные потенциальные клиенты обрабатываются медленнее, пока они не будут готовы к продажам, что защищает здоровье вашей базы данных и улучшает время встречи. Regie.ai можно представить как виртуальных представителей по развитию продаж (SDR), которые работают круглосуточно, без необходимости привлечения дополнительных человеческих ресурсов или стороннего аутсорсинга. Платформа поддерживает ряд вариантов использования, таких как холодный исходящий трафик, взаимодействие с LinkedIn, стимулирование продаж, входящие ответы потенциальных клиентов, исходящие на входящие, расширение клиентов и многое другое. Кроме того, этот инструмент упрощает вашу стратегию управления доходами за счет интеграции с основными системами RevTech, что помогает автоматизировать бронирование встреч группы продаж.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — это первый и единственный в мире цифровой помощник, созданный для менеджеров по работе с клиентами. Благодаря интеграции с Zoom мы автоматически делаем заметки, фиксируем и назначаем действия, выявляем риски и собираем отзывы о продукте. Более того, мы помогаем вам составить последующие электронные письма и подготовиться к завтрашним звонкам. CSM во всем мире испытывают меньше стресса, используя UpdateAI, и впервые обнаруживают, что они выигрывают войну с административной работой.
EverReady
everready.ai
Почтовые ящики для продаж — это золотая жила. Компании не осознают количество и качество продаваемой информации о перспективах и клиентах. EverReady — это автономное и интеллектуальное решение, которое автоматически извлекает в CRM все бизнес-данные, которые бездействуют в почтовых ящиках, повестках дня и телефонах торговых представителей, на которых компания не извлекает выгоду. Получите высококвалифицированные контакты для ваших продаж и маркетинговых операций и защитите свои бизнес-знания.
Zopto
zopto.com
Омниканальный охват продаж, рост на автопилоте Мы помогаем тысячам клиентов упростить процесс поиска потенциальных клиентов и развивать свой бизнес масштабируемым и предсказуемым образом, используя интеллектуальные рабочие процессы с несколькими касаниями в LinkedIn и электронной почте.
Squaretalk
squaretalk.com
Расширьте возможности своего бизнеса и проложите путь к оптимизации коммуникаций с помощью Squaretalk, глобальной интерактивной платформы делового общения. Создание интеллектуальной, унифицированной платформы для наших клиентов — цель каждого члена нашей команды, и хотя Squaretalk обеспечивает взаимосвязанную экосистему для бизнес-коммуникаций, мы также можем предоставить индивидуальные решения. Axiom — это наша полнофункциональная облачная АТС. Интегрированная с некоторыми ведущими мировыми CRM, Axiom предоставляет центрам связи инструменты, необходимые для предоставления персонализированного обслуживания клиентам по всему миру. Набирайте звонки одним щелчком мыши, управляйте трафиком звонков прямо из CRM. Просматривайте сведения о звонящем и историю покупок во время каждого звонка, записывайте все звонки и связывайте их с вашей CRM. Axiom также предоставляет администраторам обширные функции, позволяющие отслеживать звонки и операторов в режиме реального времени, давать советы агентам или принимать вызовы, если это необходимо. Предиктивный дозвонщик Matrix поддерживает неограниченное количество агентов всего за 25 долларов за пользователя. Благодаря настраиваемым интерфейсам менеджера и агента и панелям мониторинга в реальном времени Matrix может одновременно обрабатывать до 1000 каналов. Matrix от Squaretalk интегрирован со всеми вашими инструментами привлечения потенциальных клиентов, включая целевые страницы, CRM, партнерские сайты и списки. Matrix анализирует ваши потенциальные клиенты и контакты и подготавливает их к контакту, определяя активные номера телефонов и оптимизируя часовые пояса. Используя гибко настраиваемые кампании, потенциальные клиенты набираются таким образом, который лучше всего соответствует потребностям маркетинговой деятельности. Совершенствуйте свои кампании и увеличьте время разговора до 400 %! Такого звонилки вы еще не видели. Express — это многоканальное решение для обмена сообщениями, которое предоставляет еще больше способов связи с клиентами и гарантирует, что наши клиенты никогда не упустят возможности продолжить разговор, решить проблему или оказать своевременную поддержку. Express позволяет предприятиям и контакт-центрам связываться с клиентами, где бы они ни находились, с помощью любого устройства и на предпочитаемой ими платформе. Начиная с SMS, платформа вскоре будет включать в себя WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram и WeChat. Рысь. Уровень интеграции в режиме реального времени, не требующий написания кода, который позволит организациям беспрепятственно объединять все свои платформы и инструменты бизнес-коммуникаций. Не требуя специальных знаний или времени на разработку, Lynx расширяет возможности контакт-центров и BPO, делая интеграцию и автоматизацию сложных коммуникационных систем такими же простыми, как использование приложения. Благодаря Lynx наши клиенты смогут участвовать практически в любом контракте, который они захотят, поскольку Lynx обеспечивает безопасный доступ к более чем 100 бизнес-приложениям, прозрачную передачу данных и оптимизацию рабочей силы. Это огромная победа для BPO.
Laxis
laxis.com
Laxis — это помощник по проведению встреч с искусственным интеллектом, предназначенный для оптимизации общения с клиентами и предназначенный для того, чтобы помочь отделам по работе с доходами собирать ключевые идеи в ходе взаимодействия и лучше работать на различных коммерческих должностях. Инструмент использует систему искусственного интеллекта для записи, расшифровки и точного изложения основных моментов, обсуждавшихся во время встреч с клиентами, гарантируя, что ни одна важная деталь не будет упущена. Этот инструмент полезен для различных специалистов, включая специалистов по продажам, маркетингу, развитию бизнеса, менеджеров проектов, а также дизайнеров продуктов и UX, поскольку он помогает в различных областях, таких как исследование рынка, отслеживание заметок в портфолио, сбор требований и активности клиентов и т. д. Еще один важный инструмент. Особенностью Laxis является ее способность к интеграции с различными платформами, включая системы видеоконференций и системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), где она автоматически вводит действия и действия клиентов. Он может автоматически генерировать сводки встреч и последующие электронные письма, а также позволяет пользователям одним щелчком мыши сохранять требования клиентов, действия и сводки встреч в вашей CRM. Пользователи также могут извлекать соответствующую информацию из отдельных встреч или групп встреч. Благодаря включению языковых предпочтений Laxis поддерживает многоязычное взаимодействие, гарантируя точную расшифровку встреч в реальном времени и подробный учет многоязычного взаимодействия. Кроме того, он позволяет пользователям одним щелчком мыши перепрофилировать аудиоконтент, например подкасты, вебинары и встречи.
FlashIntel
flashintel.ai
Разблокируйте сеть из более чем 1 миллиарда потенциальных клиентов. Используйте рабочие процессы на базе искусственного интеллекта для оптимизации взаимодействия и более быстрого заключения сделок с идеальными покупателями.
Dealintent
dealintent.com
Dealintent — это программное обеспечение для цифровых торговых залов на базе искусственного интеллекта, которое помогает командам продаж создавать гиперперсонализированные торговые залы, которые будут привлекать покупателей и повышать шансы на заключение сделок. С помощью Dealintent вы можете использовать искусственный интеллект, чтобы раскрыть личность покупателя, выявить сделки с высоким намерением в вашем воронке продаж и повысить взаимодействие с покупателями. Если вы являетесь частью отдела продаж b2b, вы можете использовать Dealintent, чтобы: Обогащать сделки. Получать профессиональную и личностную информацию о своих покупателях с помощью искусственного интеллекта. Dealintent устраняет необходимость поиска на нескольких платформах, таких как LinkedIn или в Интернете, и предоставляет вам соответствующие контакты с покупателями и информацию о компании за считанные секунды. Создавайте рекламные предложения в цифровом формате. Dealintent заменяет рекламные предложения, отправляемые в виде вложений в электронную почту, фирменными и персонализированными интерактивными рекламными предложениями в цифровом формате. Презентации продаж, используемые в цифровых залах продаж, позволяют командам продаж делиться с покупателями совместным планом действий по продажам, отслеживать активность и акции покупателей, а также поддерживать постоянную связь с покупателем через чат, звонки и встречи для повышения конверсии. Повысьте точность прогнозов: Dealintent помогает отделам продаж определить намерения покупателей на основе их активности, доли предложений, выполнения плана совместных действий по продажам и многого другого. Это позволяет делать более точные прогнозы продаж, основанные на активности покупателей и уровне их вовлеченности.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI создает программное обеспечение и инструменты на основе больших данных, которые позволяют лидерам принимать более обоснованные решения и автоматизировать инициативы и кампании, чтобы максимизировать ресурсы и получить максимальную отдачу.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro поможет вам превратить потенциальных клиентов в клиентов и проводить больше встреч. Освойте работу с электронной почтой с помощью ИИ. Автоматизируйте последовательности, персонализируйте с помощью тегов слияния и повышайте вовлеченность клиентов. Начните выигрывать больше сделок прямо сейчас.
Humanic AI
humanic.ai
Humanic PLG CRM работает как переход к HubSpot и открывает Dark Pipeline без хранилища данных. Превратите потенциальных клиентов в клиентов Humanic автоматизирует активацию и адаптацию ваших входящих потенциальных клиентов в нужном масштабе и с высокой точностью. Больше никакой бесконечной сегментации пользователей и ручной настройки кампаний.
Clari
clari.com
Платформа доходов Clari повышает эффективность, предсказуемость и рост на протяжении всего процесса получения доходов. Clari дает командам по доходам полную прозрачность своего бизнеса, чтобы обеспечить строгость процессов, согласовать покупателей и продавцов, выявить риски и возможности в процессе разработки, повысить точность прогнозов и повысить общую эффективность. Сотни тысяч специалистов по доходам в ведущих компаниях, включая Okta, Adobe, Workday, Zoom и Finastra, используют Clari, чтобы сделать свои процессы получения доходов более взаимосвязанными, эффективными и предсказуемыми. Посетите нас на clari.com и подпишитесь на нас @clari в LinkedIn.
People.ai
people.ai
People.ai — лидер в руководстве корпоративными отделами продаж на проверенном пути к конвейеру и получению дохода. Платформа анализа корпоративных доходов People.ai позволяет организациям ускорить сложные циклы продаж, привлекая нужных людей к нужным клиентам. Благодаря нашей запатентованной технологии искусственного интеллекта People.ai позволяет отделам продаж четко видеть, с кем работать в каждом из своих аккаунтов и что именно делать, чтобы заключать наиболее прибыльные сделки. Такие предприятия, как AppDynamics, DataRobot, Okta и Zoom, знают, что люди покупают у людей, и именно поэтому люди покупают у People.ai.
Aircover.ai
aircover.ai
Увеличьте доход с помощью помощника по продажам с искусственным интеллектом при каждом звонке Aircover — это обучение продажам в режиме реального времени на основе искусственного интеллекта. Интегрируйте свою схему продаж в виртуальные встречи и предоставляйте возможности «точно в срок», чтобы повысить доход и производительность.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne — единственный визуальный чат (живой чат, чат-бот и обмен сообщениями) со встроенным каталогом, позволяющий показывать и рекомендовать продукты вашим клиентам в режиме реального времени. Предлагайте персональную помощь круглосуточно и без выходных через агентов или чат-ботов в социальных сетях, а также в интернет-магазине. Интеграция с ChatGPT для более гуманного взаимодействия с нашим чат-ботом.
Penny AI
pennyapp.com
Penny экспоненциально увеличивает доходы благодаря дублируемому опыту работы на местах, который требуется консультантам и руководителям, одновременно предоставляя вам данные и идеи в нужном вам темпе инноваций. Penny разработан, чтобы помочь консультантам по продажам взаимодействовать с клиентами и автоматизировать рабочие процессы продаж с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения. Это позволяет командам маркетинга и продаж рассчитывать уровень оттока клиентов, отслеживать рыночные тенденции и выявлять возможности для оптимизации взаимодействия с клиентами.
Air AI
air.ai
100 000 представителей по продажам и обслуживанию клиентов одним нажатием кнопки. Представляем первый в мире ИИ, который может совершать полные телефонные звонки продолжительностью 10–40 минут, которые звучат как НАСТОЯЩИЙ человек, с бесконечной памятью, отличным запоминанием и может автономно выполнять действия в более чем 5000 приложениях. Он может выполнять всю работу штатного агента без необходимости обучения, управления или мотивации. Он просто работает 24/7/365.
Momentum
momentum.io
Momentum — это платформа без кода для автоматизации рабочих процессов продаж. Встраивая в существующие инструменты управления продажами, от Slack и Salesforce до Asana и Outreach, Momentum дает команде по доходам строительные блоки для реализации продаж и повышения эффективности. Благодаря заранее составленным рецептам, включая комнаты для сделок Slack, утверждения бюро сделок и автоматический сбор файлов и заметок в возможности, сделки заключаются быстрее, обеспечивая лучшую подотчетность и сотрудничество на этом пути.
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