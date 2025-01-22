Программное обеспечение помощника по продажам с использованием искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - Россия

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Помощники по продажам с искусственным интеллектом, широко известные как виртуальные продавцы с искусственным интеллектом, представляют собой приложения, предназначенные для поддержки торговых представителей путем автоматизации различных задач и процессов с помощью интегрированного искусственного интеллекта. Эти задачи включают в себя квалификацию руководителей, последующие действия, управление конвейером, прогнозирование, планирование встреч и ввод данных. Команды продаж и маркетинга часто используют помощников по продажам с искусственным интеллектом для автоматизации рутинных задач, что дает больше времени для выполнения сложных и ответственных обязанностей. Эти инструменты часто совместимы с другим программным обеспечением или могут легко интегрироваться с существующими системами CRM, хотя многие из них также являются автономными решениями.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies — это голосовой помощник с искусственным интеллектом, который помогает расшифровывать, обобщать, делать заметки и выполнять действия во время встреч. Наш помощник по искусственному интеллекту Фред интегрируется со всеми ведущими платформами веб-конференций в мире, такими как Zoom, Google Meet, Webex и Microsoft Teams, а также с бизнес-приложениями, такими как Hubspot, Slack, Trello, Asana, Salesforce и другими. Запись. Мгновенно записывайте собрания на всех основных платформах веб-конференций. Пригласите светлячков или заставьте их автоматически захватывать. Расшифровка: Fireflies может расшифровывать живые встречи или аудиофайлы, которые вы загружаете. Просматривайте стенограммы и одновременно слушайте аудио. Подведение итогов: AI Super Summaries предоставляет вам подробные обзоры встреч, схемы, заметки о встречах, ключевые слова и действия. Быстро отслеживайте и просматривайте всю встречу за 5 минут! Совместная работа: добавляйте комментарии и отмечайте важные моменты во время звонков, чтобы товарищи по команде могли их легко просмотреть. Поиск: просмотр часового разговора менее чем за 5 минут. Фильтруйте по элементам действий, датам, показателям и другим важным темам. Интеграция. Ваши заметки, стенограммы и записи совещаний становятся более ценными, если они автоматически синхронизируются с инструментами и платформами, которые вы уже используете. Записывайте заметки, расшифровки и записи совещаний в своих CRM и приложениях для совместной работы, таких как Salesforce, Hubspot, Slack, Zapier и многих других. Анализ: Conversation Intelligence генерирует информацию о времени разговора, тематических тенденциях, настроениях и многом другом. Пакет аналитики разговоров позволяет вам определить, что работает, а что нет во время звонков. Аналитика поможет вам научить свой отдел продаж заключать больше сделок. Они помогают вашим рекрутерам быстрее нанимать лучших специалистов, выявляя тенденции на собеседованиях с кандидатами. Вся ваша организация может создавать более качественные продукты, прислушиваясь к голосу вашего клиента. Узнайте, какие сообщения работают, а какие нет, в ходе взаимодействия с клиентами и командой.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
Grain
grain.com
Grain — это инструмент записи встреч на базе искусственного интеллекта, который позволяет людям, занимающимся клиентоориентированными функциями, понимать и отстаивать потребности своих клиентов. Grain подключается к платформам для встреч, таким как Zoom, Google Meet или Microsoft Teams, для автоматизации ведения заметок, учета и сбора информации из каждого разговора с клиентом. В отличие от обычных записей встреч, заметок или инструментов анализа доходов, Grain прост, доступен и доступен для всех ролей. Любой может легко поделиться мнением клиентов от своего имени непосредственно в таких инструментах, как Slack, Notion, HubSpot, Salesforce и других, для создания ориентированных на клиента команд и принятия обоснованных решений.
JustCall
justcall.io
JustCall: универсальная платформа для делового общения. Общайтесь с потенциальными клиентами и клиентами с помощью голосовой связи, SMS, электронной почты и WhatsApp. Автоматизируйте рабочие процессы с помощью более чем 100 интеграций и магии искусственного интеллекта и наблюдайте, как ваш бизнес растет на автопилоте. JustCall, которому доверяют более 6000 компаний по всему миру, помогает командам, работающим с клиентами, обеспечивать безупречное взаимодействие с клиентами, основанное на аналитических данных искусственного интеллекта в режиме реального времени и после звонка. Основные функции JustCall, на которые следует обратить внимание: * Входящие и исходящие звонки * Отправлять и получать SMS и MMS * Продажи дозвона (автоматические, прогнозирующие и мощные дозвонщики) * Рабочие процессы СМС * СМС-боты * Многоуровневый IVR * Помощь агента в режиме реального времени * Второй пилот SMS на базе искусственного интеллекта * Коучинг по искусственному интеллекту * Анализ настроений * Оценка вызовов AI * Мониторинг звонков в реальном времени * Общий почтовый ящик WhatsApp * Автоматическое распределение вызовов (ACD) * Более 100 интеграций CRM * Деловые номера телефонов в более чем 70 странах.
Upscale
upscale.ai
Upscale — это платформа для вовлечения продаж, которая автоматизирует работу по продажам, используя несколько каналов, таких как электронная почта, телефонные звонки, LinkedIn, текстовые сообщения и многое другое. Наша унифицированная платформа, управляемая данными, помогает оптимизировать рутинную работу и позволяет вашему отделу продаж сосредоточиться на том, что действительно важно — заключении сделок. - Многоканальный охват (электронная почта, звонок, LinkedIn, WhatsApp, SMS, голосовая почта) - Интеллектуальные триггеры для автоматизации и экономии времени - Простой в использовании интерфейс - Бесплатная круглосуточная поддержка по телефону, в чате и электронной почте - Бесплатная поддержка для достижения успеха - Интеграция с Salesforce, Pipedrive, HubSpot, Zoho, Gmail, Outlook, Vidyard, ZoomInfo, Lusha и т. д.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai — это платформа для конвертации потенциальных клиентов, которая превращает ваших новых потенциальных клиентов в готовые к продаже возможности посредством мгновенных разговоров, управляемых искусственным интеллектом и человеком. На лиды тратятся миллиарды долларов, но на самом деле на них отвечают только 27%. Verse.ai возник как де-факто технологическое решение для самой насущной проблемы каждого бизнеса: реагирование на лиды и последующее сопровождение. Вероятность конверсии потенциальных клиентов увеличивается в 21 раз исключительно благодаря оперативности многогранного ответа Verse.io. Объединив инновационные технологии с отраслевым опытом, Verse.ai разработал идеальную формулу, позволяющую сократить время, затрачиваемое на отсеивание некачественных онлайн-лидов, тем самым давая торговым представителям возможность максимально сосредоточиться на серьезных потенциальных клиентах и повысить коэффициент конверсии до 300%. Платформа доступна по подписке. Платформа Verse.ai работает со всеми типами потенциальных клиентов, источниками и CRM, автоматически направляя потенциальных клиентов сразу после их получения. В отличие от статических решений по привлечению потенциальных клиентов, Verse.io использует идеальное сочетание автоматизации, человеческого участия и проверенных сценариев, чтобы мгновенно связаться с каждым потенциальным клиентом и тщательно его проверить. Кроме того, Verse.io предоставляет отделам продаж полный контроль над процессом взаимодействия с потенциальными клиентами: индивидуальные настройки, доступ к диалогу в режиме реального времени и возможность передавать все данные о взаимодействии обратно в вашу CRM. Как только лид будет признан квалифицированным, он будет передан обратно торговому представителю. Эта передача осуществляется либо посредством прямой передачи, либо посредством встречи, записанной непосредственно в календаре торгового представителя. Verse.io выступает продолжением вашей команды — как по духу, так и по названию. В результате создается единый опыт для компании и потенциального клиента.
Drift
drift.com
Drift®, компания, занимающаяся вопросами покупательского опыта и разговорного искусственного интеллекта, вдохновляет компании создавать более привлекательный клиентский опыт, по одному разговору за раз. Ее ориентированная на человека платформа на базе искусственного интеллекта слушает, понимает и учится у покупателей, чтобы предоставлять персонализированный опыт и рекомендации в каждой точке взаимодействия. Drift создает мир, в котором искусственный интеллект помогает людям превращать разговоры в отношения. Drift помогает тысячам клиентов по всему миру преобразовать данные разговоров и поведение покупателей в более глубокие отношения, увеличить поток продаж и увеличить доход. Пионер в области разговорного маркетинга, компания была основана в 2015 году, чтобы помочь устранить трудности в процессе B2B-покупок. Поскольку ожидания покупателей продолжают расти, а ИИ становится центральным элементом расширения возможностей полноценного взаимодействия с клиентами в масштабе, Drift меняет созданную им категорию.
CoPilot AI
copilotai.com
Измените свою стратегию продаж с помощью программного обеспечения для поддержки продаж на базе искусственного интеллекта. CoPilot AI — это передовая платформа, которая меняет способы поиска, привлечения и конвертации клиентов вами и вашей командой. CoPilot AI поддерживает отделы маркетинга и продаж посредством: • Выявления и определения приоритетности потенциальных клиентов с высокими намерениями, которые соответствуют вашим бизнес-целям • Генерации целенаправленных сообщений, которые привлекают потенциальных клиентов и направляют их к конверсии • Предоставляя персонализированную информацию, которая поможет вам адаптировать свой стиль общения для предоставления правильных услуг. правильное сообщение CoPilot AI предназначен для совершенствования вашей стратегии продаж, повышения коэффициентов конверсии и действия в качестве интеллектуального союзника для заключения большего количества сделок.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
People.ai
people.ai
People.ai — лидер в руководстве корпоративными отделами продаж на проверенном пути к конвейеру и получению дохода. Платформа анализа корпоративных доходов People.ai позволяет организациям ускорить сложные циклы продаж, привлекая нужных людей к нужным клиентам. Благодаря нашей запатентованной технологии искусственного интеллекта People.ai позволяет отделам продаж четко видеть, с кем работать в каждом из своих аккаунтов и что именно делать, чтобы заключать наиболее прибыльные сделки. Такие предприятия, как AppDynamics, DataRobot, Okta и Zoom, знают, что люди покупают у людей, и именно поэтому люди покупают у People.ai.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker — это инструмент на основе искусственного интеллекта, призванный революционизировать ведение заметок во время встреч. Он фокусируется на мгновенном подведении итогов встреч, позволяя пользователям сосредоточиться на разговорах, а не документировать детали. Инструмент работает путем записи, расшифровки, выделения и обобщения ключевых моментов, обсуждавшихся во время встреч. После встречи Fathom предоставляет резюме, которые готовы в течение короткого периода времени после окончания встречи. Помимо расшифровки и резюме, Fathom также предлагает возможность делиться отрывками из определенных частей встреч, что может быть полезно для предоставления контекста коллегам или заинтересованные стороны. Дополнительно расширяя свою функциональность, Fathom автоматически синхронизирует сводки встреч и задачи с программным обеспечением управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), экономя пользователям значительное время на задачах по вводу данных после встречи. Fathom разработан с учетом совместимости с несколькими платформами и языками видеоконференцсвязи, в настоящее время поддерживает 28 языков, на которых говорят во всем мире, что делает его гибким инструментом для международных команд или предприятий. Этот инструмент также интегрируется с различными популярными инструментами на рабочем месте, позволяя пользователям легко копировать/вставлять сводки и элементы действий в Slack, Google Docs, Gmail или другие программы управления задачами. Отзывы клиентов подчеркивают эффективность инструмента, простоту использования и его способность повышать производительность и общее участие в беседах во время встреч.
Salesflare
salesflare.com
Попробуйте Salesflare, простую CRM №1 для малого бизнеса, продающего B2B. Интеграция с Google и Outlook. Будьте полностью мобильны. Автоматизируйте свою CRM на основе существующих данных.
Vowel
vowel.com
Vowel — это инструмент для видеоконференций и встреч на базе искусственного интеллекта. Благодаря сводкам совещаний на базе искусственного интеллекта Vowel делает каждую встречу более инклюзивной и полезной, обеспечивая простоту, безопасность и надежность. Организуйте, записывайте, расшифровывайте, вырезайте, ищите и делитесь собраниями — никаких дополнений не требуется! Основные функции: - Сводные данные о собраниях на основе искусственного интеллекта, доступные мгновенно после того, как вы повесите трубку. - Действия на основе искусственного интеллекта (предлагаемые в режиме реального времени). - MeetingGPT, вопросы и ответы на основе искусственного интеллекта для собраний. - Резюме встреч в формате Catch Me Up. в вашем браузере - Записывайте и расшифровывайте одним щелчком мыши, даже при использовании бесплатного плана - Совместная работа над повестками дня и заметками о встречах в режиме реального времени (включая действия) - Ищите каждое слово, когда-либо сказанное, во всем содержимом вашего собрания - Интеграция Zapier - Запись встречи моменты и делитесь ими для мгновенного контекста. Сделайте встречи более инклюзивными с помощью отслеживания времени разговора, смайликов, поднятия рук и многого другого. Попробуйте Vowel бесплатно сегодня!
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицированных контактов без необходимости заполнения формы посетителями.
Crono
crono.one
Crono — это революционная платформа для вовлечения продаж, которая сочетает в себе технологию искусственного интеллекта, возможности многоканального охвата и оптимизированное управление конвейерами для повышения эффективности команд продаж. Используя данные и алгоритмы искусственного интеллекта, Crono помогает выявить наиболее многообещающие перспективы и наиболее эффективные каналы связи, максимизируя коэффициент конверсии и стимулируя рост доходов. Благодаря удобному интерфейсу и автоматизированным функциям Crono позволяет специалистам по продажам сосредоточиться на продажах, а также предоставляет ценную информацию для оптимизации процессов продаж. Crono — идеальное решение для отделов продаж, стремящихся ускорить свой успех и добиться исключительных результатов. Измените свою игру в продажах с помощью Crono!
Aider
aider.ai
Платформа консультативной разведки Aider Aider — это мощная платформа консультативной разведки, созданная для бухгалтеров и бухгалтеров. Платформа консультативной информации Aider с мобильным приложением цифрового помощника (дополнительное дополнение) предоставляет бухгалтерам и счетоводам автоматизированный и понятный обзор финансов их клиентов. Независимо от того, есть ли у них 10 клиентов или 5000 клиентов, они могут просто войти в Aider и управлять всеми данными своих клиентов в одном удобном для использования месте. Aider предоставляет бухгалтерам и бухгалтерам ценную информацию и информацию о финансовых результатах, например, прогнозы движения денежных средств, расчеты налогов по счетам и оценки GST и многое другое. Это позволяет бухгалтерам и бухгалтерам предоставлять своим клиентам малого и среднего бизнеса активные консультации. Оно устраняет ненужные административные задачи и при этом предоставляет ценную информацию в режиме реального времени на одной интуитивно понятной платформе.
Laxis
laxis.com
Laxis — это помощник по проведению встреч с искусственным интеллектом, предназначенный для оптимизации общения с клиентами и предназначенный для того, чтобы помочь отделам по работе с доходами собирать ключевые идеи в ходе взаимодействия и лучше работать на различных коммерческих должностях. Инструмент использует систему искусственного интеллекта для записи, расшифровки и точного изложения основных моментов, обсуждавшихся во время встреч с клиентами, гарантируя, что ни одна важная деталь не будет упущена. Этот инструмент полезен для различных специалистов, включая специалистов по продажам, маркетингу, развитию бизнеса, менеджеров проектов, а также дизайнеров продуктов и UX, поскольку он помогает в различных областях, таких как исследование рынка, отслеживание заметок в портфолио, сбор требований и активности клиентов и т. д. Еще один важный инструмент. Особенностью Laxis является ее способность к интеграции с различными платформами, включая системы видеоконференций и системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), где она автоматически вводит действия и действия клиентов. Он может автоматически генерировать сводки встреч и последующие электронные письма, а также позволяет пользователям одним щелчком мыши сохранять требования клиентов, действия и сводки встреч в вашей CRM. Пользователи также могут извлекать соответствующую информацию из отдельных встреч или групп встреч. Благодаря включению языковых предпочтений Laxis поддерживает многоязычное взаимодействие, гарантируя точную расшифровку встреч в реальном времени и подробный учет многоязычного взаимодействия. Кроме того, он позволяет пользователям одним щелчком мыши перепрофилировать аудиоконтент, например подкасты, вебинары и встречи.
Aptivio
aptiv.io
Самая передовая автоматизированная платформа сетевых продаж на планете в сочетании с функцией Real Buyer Intent, которая помогает B2B-компаниям ускорить рост своих доходов, обнаруживая аккаунты, которые с наибольшей вероятностью будут конвертироваться, и кратчайший путь к закрытию. Усовершенствованные сигналы искусственного интеллекта Aptivio определяют и определяют приоритетность намерений покупателя на каждом этапе покупательского цикла, поэтому ваша команда по доходам сосредотачивается на наиболее важных потенциальных клиентах. Наша платформа добавляет в среднем на 25% больше потенциальных клиентов, отвечающих требованиям продаж, за первые 60 дней использования и на 40% через 6 месяцев. Раскройте максимальный потенциал вашего конвейера с помощью искусственного интеллекта Aptivio.
Kronologic
kronologic.com
Kronologic увеличивает доходы за счет автоматизации отправки приглашений и гибридных сообщений с приглашениями по электронной почте, а также согласования корректировки времени встреч с помощью искусственного интеллекта, согласованного между вашими командами.
Koncert
koncert.com
Koncert — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная для повышения успеха продаж путем предоставления набора инструментов для процесса продаж. Платформа включает Koncert Dialers, набор из четырех уникальных программ дозвона для продаж, адаптированных к потребностям команды: AI Parallel Dialer, AIFlow Dialer, Agent-Assisted Dialer и Click to Call Dialer. Эти дозвонщики помогают разумно управлять фильтрацией, подключением и отслеживанием звонков по продажам. Платформа также представляет Koncert Cadence, многоканальный инструмент продаж, работающий по разным каналам, включая телефон, электронную почту, видео и социальные сети, для разнообразного охвата. Кроме того, Koncert предлагает Remote Salesfloor — интеллектуальную функцию, созданную для воспроизведения традиционного рабочего пространства торгового зала в цифровом формате. Для оптимизации исходящих звонков платформа оснащена функцией Caller ID Management — новой функцией тепловой карты для управления номерами исходящих звонков. Он также предлагает бесшовную интеграцию с предварительно вложенными инструментами, повышая удобство использования. Кроме того, аспект машинного обучения Koncert помогает в поиске потенциальных клиентов, предлагая возможность оценивать и расставлять приоритеты потенциальных клиентов. Он также включает в себя уникальный инструмент коучинга для менеджеров — Koncert Remote Coach. Koncert стремится помочь пользователям ускорить успех продаж с помощью своей системы набора номера с использованием искусственного интеллекта и других функций, ориентированных на продажи.
Zopto
zopto.com
Омниканальный охват продаж, рост на автопилоте Мы помогаем тысячам клиентов упростить процесс поиска потенциальных клиентов и развивать свой бизнес масштабируемым и предсказуемым образом, используя интеллектуальные рабочие процессы с несколькими касаниями в LinkedIn и электронной почте.
xiQ
xiqinc.com
Платформа продаж и маркетинга, ориентированная на личность, xiQ сочетает в себе нейробиологию, психологию и искусственный интеллект, чтобы понять мышление покупателей и факторы, влияющие на их решения о покупке. Наша отмеченная наградами запатентованная платформа искусственного интеллекта предоставляет личностные данные, комплексную информацию об учетных записях и тщательно подобранный контент в режиме реального времени прямо под рукой вашей команды, чтобы они могли быстрее завоевывать доверие и заключать сделки. Наши крупные корпоративные клиенты привлекли свою аудиторию в 10 раз лучше по сравнению с традиционными маркетинговыми каналами, сэкономили тысячи часов времени на исследования и добились до 24 % более высоких показателей успешных сделок. Ключевые возможности собственной платформы xiQ на базе искусственного интеллекта: * Индивидуальная аналитика для индивидуальных сценариев продаж * SmartSourced Content™, который обеспечивает 10-кратное увеличение вовлеченности * Собственные данные о намерениях и расширенная аналитика для индивидуализации каждого взаимодействия * Instasites (микросайты, предназначенные для индивидуального взаимодействия) * Комплексные универсальные профили компаний, составленные за секунды * Триггеры продаж и оповещения в реальном времени прямо на ваш почтовый ящик * Outlook, Salesforce, MS Teams и интеграция с социальными сетями Испытайте xiQ на xiQinc.com.
EngageTech
engagetech.io
Мы даем нашим клиентам возможность управлять более квалифицированным и предсказуемым потоком заказов с помощью нашей уникальной платформы Sales Intelligence и услуг SDR мирового класса. Платформа EngageTech позволяет командам SDR и отдела продаж по всему миру находить клиентов на рынке и покупателей технологий B2B, готовых к общению. Динамичная база данных с возможностью поиска, содержащая актуальную, соответствующую требованиям B2B-информацию о компаниях и точные контактные данные покупателей технологий (должность, номера телефонов прямого набора, адрес электронной почты и т. д.), позволяющая интеллектуально ранжировать существующие на рынке аккаунты и покупателей технологий на основе их вероятности быть открыт для разговора. Сокращая часы исследования SDR и оптимизируя исходящую поисковую деятельность, EngageTech интегрируется с ведущими платформами продаж и CRM, а также обеспечивает прямой доступ к потенциальным клиентам через платформу. Наша база данных пополняется более чем 50 000 еженедельных исходящих звонков покупателям технологий по всему миру, что позволяет нам получать уникальную информацию, гарантируя, что СДР сосредоточены на поиске нужных клиентов и покупателей в нужное время, оснащенных информацией, необходимой для позитивных переговоров. Не верьте нам на слово; прочитайте наши более 50 обзоров и узнайте, что говорят наши клиенты. Если вы хотите узнать больше о наших аутсорсинговых услугах SDR, посетите наш веб-сайт.
SetSail
setsail.co
SetSail — это платформа данных о продажах, которая автоматизирует сбор данных о продажах, предоставляет аналитику о доходах и повышает эффективность продаж для увеличения доходов.
CloseFactor
closefactor.com
CloseFactor — первая в мире операционная система GTM для отделов по работе с доходами. Благодаря быстро развивающемуся набору инструментов CloseFactor помогает предприятиям наполнять свои конвейеры ICP. Используя машинное обучение для автоматического сбора неструктурированной информации о компаниях и извлечения значимой информации, на основе которой могут действовать команды по выходу на рынок, CloseFactor идентифицирует ваших лучших клиентов, предоставляя командам продаж и маркетинга возможность достичь своих целей.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy — это платформа для увеличения доходов, которая позволяет командам по работе с доходами обеспечивать устойчивый рост доходов. GTM Buddy стремится создать новое поколение более умных продавцов. Представьте себе мир, в котором ИИ заботится о маркировке и показе нужного контента в нужное время, чтобы помочь продавцам прямо там, где они находятся. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 — это секретное оружие продавца для превышения квоты, помогающее представителям делиться контентом, отвечающим на актуальные вопросы покупателей, приходить подготовленными к важным встречам и тратить больше время фактически продается за счет сокращения ручной работы.
Pega
pega.com
Pega — это мощная платформа с низким кодированием, которая повышает гибкость ведущих организаций мира, чтобы они могли адаптироваться к изменениям. Клиенты используют нашу систему принятия решений и автоматизацию рабочих процессов на базе искусственного интеллекта для решения самых насущных бизнес-задач — от персонализации взаимодействия до автоматизации обслуживания и оптимизации операций. С 1983 года мы создавали нашу масштабируемую и гибкую архитектуру, чтобы помочь людям сосредоточиться на самом важном, чтобы они могли удовлетворять сегодняшние требования клиентов, одновременно непрерывно трансформируясь для завтрашнего дня.
Regal.io
regal.io
Regal — это новый стандарт CX на базе искусственного интеллекта. Regal распознает сигналы о намерениях клиентов в режиме реального времени и автоматически адаптирует входящие и исходящие мультисенсорные взаимодействия с помощью ИИ-агентов Regal и ваших агентов-людей. Бренды, ориентированные на клиента, включая Angi (ранее Angie's List), AAA, Google, Harvard (через Podium Education), K Health, Kin Insurance, Ro, Toyota и Varsity Tutors, улучшили взаимодействие с сотнями миллионов клиентов благодаря Regal, ведущему до $5 млрд дохода. Regal.io базируется в Нью-Йорке и поддерживается 83 миллионами долларов от ведущих инвесторов, включая Emergence Capital, Founder Collective и Homebrew.
Draup
draup.com
Draup — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная как для руководителей HR, так и для руководителей продаж. Он предлагает глубокую аналитику и данные для поддержки планирования рабочей силы, набора талантов и развития навыков для руководителей HR. Имея данные о талантах в режиме реального времени, руководители HR-отделов могут понимать тенденции отрасли, развивать кадровый резерв и разрабатывать стратегии переподготовки кадров. Draup также предоставляет информацию о новых вакансиях, горячих точках талантов и востребованных навыках, которые помогают планировать будущие потребности в рабочей силе. Для руководителей продаж Draup предлагает инструменты анализа продаж, которые выходят за рамки базовой информации о покупателях. Это позволяет осуществлять микротаргетинг потенциальных клиентов на основе интересов, технологических потребностей и отношений аутсорсинга. Drup предоставляет подробные отчеты по счетам, картирование заинтересованных сторон и помогает определить правильных лиц, принимающих решения для целевых стратегий продаж. Он также помогает отделам продаж исследовать новые возможности поставщиков услуг в различных отраслях. Draup создан экспертами в области искусственного интеллекта, машинного обучения (ML) и обработки естественного языка (NLP), сочетая анализ на основе искусственного интеллекта с человеческим курированием. Платформа предлагает гиперцелевую информацию, основанную на миллионах точек данных, предлагая действенные стратегии, подкрепленные актуальными и проверенными данными. Данные Draup проверяются опытными исследователями и аналитиками, чтобы обеспечить объективную информацию. Платформа отличается быстрой адаптацией, постоянной поддержкой и гибким развертыванием для удовлетворения меняющихся потребностей. Он предлагает обновление данных практически в реальном времени, гибкие модели доставки и предсказуемые комиссии. Draup обеспечивает многоканальный доступ к своей платформе, пользовательским отчетам и API-интерфейсам экспорта данных/REST для плавной интеграции в корпоративные решения. В целом, Draup стремится поддерживать отделы талантов и продаж в принятии решений на основе данных и ускорении роста доходов предприятий по всему миру.
FunnL.ai
funnl.ai
Откройте для себя будущее воронок на базе искусственного интеллекта на FunnL.ai. Автоматизируйте генерацию потенциальных клиентов, разумно привлекайте потенциальных клиентов и резко увеличивайте количество конверсий. Раскройте весь потенциал своего бизнеса с помощью наших передовых решений для воронок продаж.
LinkedCamp
linkedcamp.com
Выберите самый надежный инструмент автоматизации LinkedIn, например LinkedCamp, и упростите поиск потенциальных клиентов. Наслаждайтесь 14-дневной бесплатной пробной версией сегодня. Зарегистрируйтесь и увеличьте свои продажи.
Icereach
icereach.com
Получите в 10 раз больше конверсий и персонализируйте сообщения в любом масштабе с помощью Icereach. Самый безопасный облачный инструмент автоматизации для работы с LinkedIn.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks — это платформа искусственного интеллекта для повышения производительности, которая помогает компаниям сделать свою информацию доступной и полезной для каждого сотрудника. Его помощник по знаниям Dash AI мгновенно отвечает на рабочие вопросы, генерирует соответствующий контент, находит документы, сообщения, задачи и многое другое. В дополнение к веб-интерфейсу Dash AI также имеет надежную интеграцию со Slack. Его можно добавить в каналы Slack компании, где он сможет автоматически отвечать на часто задаваемые вопросы. В настоящее время Dashworks интегрируется с более чем 20 приложениями в технологическом стеке компании.
Pocus
pocus.com
Pocus превращает данные в доход. Объедините все сигналы об использовании продукта и намерениях, необходимые вашей команде, чтобы расставить приоритеты для лучших возможностей и принять быстрые меры. Pocus помогает вам построить воронку продаж на основе реальных сигналов о покупке, а не на предположениях вашей команды (будь то размещение новых логотипов или расширение существующих). Благодаря Pocus команды выхода на рынок в Asana, Canva, Miro и Loom экономят более 10 часов в неделю, изучая данные, чтобы с уверенностью находить и заключать сделки.
Traq.ai
traq.ai
В мире, где покупатели более информированы, чем когда-либо, заключение большего количества сделок зависит не столько от следования сценарию, сколько от понимания приоритетов и болевых точек вашего потенциального клиента. Благодаря записи звонков, транскрипции и анализу искусственного интеллекта платформа анализа разговоров Traq.ai извлекает ориентированную на покупателя и выгодную сделку информацию из каждого звонка и связывает ее прямо с вашей CRM. Будучи независимым от платформы помощником по продажам с искусственным интеллектом, совместимым с любым VoIP-телефоном и инструментом для онлайн-встреч, Traq.ai делает каждого члена команды более продуктивным и эффективным с каждым днем. Будучи платформой для повышения эффективности продаж и обучения, Traq.ai раскрывает проблемы вашей команды, чтобы вы могли оптимизировать обучение и добиться высочайшего уровня производительности. Прозрачные, конкурентоспособные цены, включая бесплатную опцию.
Warmly
warmly.ai
Warmly — это первая автономная платформа оркестрации продаж, специально созданная для коммерческих отделов малого и среднего бизнеса. Платформа объединяет метаданные из инструментов обеспечения продаж, B2B-намерений и инструментов обогащения для идентификации, отслеживания и связи с посетителями веб-сайта, готовыми к конверсии. Автоматически агрегируя данные и интегрируя информацию с различных платформ, Warmly организует наиболее эффективный следующий шаг для проведения квалифицированных переговоров с отделом продаж. Мы искренне помогаем вашей команде по доходам быстрее обнаружить возможности на рынке. Продвигайте их быстрее. И достигайте своих целей квартал за кварталом. Их платформа AI Warm Leads освещает вашу воронку продаж, отслеживая сигналы о покупательских намерениях на вашем веб-сайте, исходящих сообщениях и CRM. Затем они помогут вам закрыть этот конвейер теплым и интересным способом. Кроме того, их набор бесплатных инструментов продаж поможет вашей команде лучше взаимодействовать с потенциальными клиентами или клиентами в вашем календаре и в Zoom с помощью отмеченного наградами приложения Essential Zoom.
Collective[i]
collectivei.com
Продуктивные и образованные команды продаж работают умнее и выигрывают больше. Collective[i] — это целостный подход к согласованию ваших данных, людей и процессов. Мы называем это оптимизацией отношений с клиентами. Представьте себе все, что касается ваших данных, того, как работает ваша команда продаж и выполняемые действия, становясь более эффективными, просто работая с существующими инструментами продаж в вашем стеке. Для операций продаж и маркетинга Collective[i] обеспечивает чистый, всеобъемлющий и автоматизированный сбор данных. Используя роботизированную автоматизацию процессов (RPA), действия автоматически фиксируются из рабочих инструментов, которые используют отделы продаж (электронная почта, календарь и т. д.), очищаются для обновления контактов, названий компаний и т. д. и автоматически регистрируются в CRM с использованием нашей запатентованной технологии и массивных данных. сеть. Никакие данные или драгоценное время не теряются, что повышает качество регистрируемых данных в геометрической прогрессии и производительность организации на 20–30%. Collective[i] поддерживает постоянную актуальность данных CRM, автоматически исправляя устаревшие контакты и информацию о целевых потенциальных клиентах. Для управления продажами Collective[i] предлагает прозрачность и аналитику на основе искусственного интеллекта и машинного обучения для каждой возможности. Больше никаких длительных проверок конвейера или сюрпризов в конце квартала. Менеджеры могут с уверенностью брать на себя обязательства по получению прибыли, проверять важные возможности в любое время, а также лучше управлять и удерживать исключительные таланты, обеспечивая полную прозрачность объема и качества их деятельности. Collective[i] предоставляет менеджерам информацию о покупателях, полученную с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения на основе обширной сети Collective[i]. Для специалистов по продажам Collective[i] предлагает рекомендации на протяжении всего пути каждого покупателя, подсказки на основе искусственного интеллекта и машинного обучения о том, где и на ком сосредоточить время, а также выделяет участников социальных и рабочих сетей, которые могут помочь ускорить продажи и повысить процент выигрышей. Технология Collective[i] является трансформационной и является важной частью набора технологий современной организации продаж.
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: преобразование генерации лидов в B2B для растущих команд Откройте для себя Leadgenerator.io, инновационную платформу для генерации лидов в B2B, которая переосмысливает и автоматизирует процесс генерации лидов для специалистов по продажам, маркетингу и операциям. Наша современная платформа предлагает необходимые инструменты для достижения успеха в современной конкурентной среде. Основные функции: Точное создание списков: легко создавайте целевые списки потенциальных клиентов. Индивидуальные электронные письма: используйте персонализацию на основе искусственного интеллекта для повышения уровня вовлеченности. Автоматизированное информационно-просветительское обслуживание и последующие действия. Оптимизируйте свою информационно-пропагандистскую стратегию, чтобы извлечь выгоду из каждой возможности. Руководство и обучение продажам. Расширьте возможности своей команды и заключайте больше сделок. Тактические инструменты охвата: адаптируйте свой подход к продажам для эффективного достижения целей. Созданный для представителей по развитию продаж (SDR), менеджеров по работе с клиентами (AE) и маркетологов, Leadgenerator.io является идеальным решением для команд, ориентированных на рост, стремящихся революционизировать свои усилия по привлечению потенциальных клиентов.
Salesforge
salesforge.ai
Попрощайтесь с шаблонами холодных писем и поприветствуйте программную рассылку холодных писем! Salesforge — это универсальное суперприложение для управления продажами, которое дает каждой команде продаж максимальную вероятность достижения своей цели, решая необходимость масштабной персонализации холодной электронной почты, обеспечивая при этом доставляемость вашей электронной почты. Мы делаем это, включив искусственный интеллект в реальном времени и машинное обучение для принятия решений по критически важным видам продаж, улучшения обмена сообщениями на всех языках и устранения необходимости в различных решениях для точек продаж, что обеспечивает превосходные показатели конверсии.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — это первый и единственный в мире цифровой помощник, созданный для менеджеров по работе с клиентами. Благодаря интеграции с Zoom мы автоматически делаем заметки, фиксируем и назначаем действия, выявляем риски и собираем отзывы о продукте. Более того, мы помогаем вам составить последующие электронные письма и подготовиться к завтрашним звонкам. CSM во всем мире испытывают меньше стресса, используя UpdateAI, и впервые обнаруживают, что они выигрывают войну с административной работой.
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker — это усовершенствованный инструмент, управляемый искусственным интеллектом, предназначенный для улучшения взаимодействия в сфере продаж за счет обеспечения гиперперсонализации в большом масштабе. Недавно инструмент собрал 2,5 миллиона евро, приобрел MyProfilia и выпустил новое расширение для Chrome. Одной из ключевых особенностей Humanlinker является возможность генеративного копирайтинга с использованием искусственного интеллекта, которая помогает отделам продаж создавать персонализированные ледоколы для своих информационно-просветительских усилий. Эти ледоколы создаются на основе анализа личности DISC, который дает представление о присущих личностных качествах потенциальных клиентов. Этот анализ помогает специалистам по продажам эффективно общаться, укреплять доверие и вести переговоры с потенциальными клиентами. Humanlinker также предлагает 360° Account & People Intelligence, который позволяет командам продаж получить более глубокое понимание своих целевых клиентов и отдельных лиц в этих аккаунтах. Эта информация включает в себя информацию с платформ социальных сетей, таких как LinkedIn и Twitter, а также подкастов, интервью и статей. Этот инструмент легко интегрируется с популярными платформами CRM, такими как Salesforce, Hubspot, Salesloft и Outreach, позволяя отделам продаж получать доступ к существующим данным и рабочим процессам и использовать их. Humanlinker предназначен для отделов продаж, стремящихся оптимизировать процессы поиска и продаж. Он предоставляет мощные ключи персонализации, которые используют информацию из различных источников, помогая специалистам по продажам назначать больше встреч и сокращать цикл продаж. Этот инструмент также помогает в подготовке встреч, предоставляя предложения и рекомендации, сгенерированные искусственным интеллектом, что позволяет торговым представителям оказывать большее влияние на каждую встречу. В целом, Humanlinker дает возможность отделам продаж персонализировать взаимодействие по всем каналам, что приводит к улучшению результатов продаж и повышению производительности.
Salesroom
salesroom.com
Испытайте мощь Salesroom, нашей платформы для видеоконференций на базе искусственного интеллекта. Salesroom не только отслеживает взаимодействие с покупателями, но и обучает лучшим практикам виртуального общения. Благодаря доступу к вашей базе знаний в режиме реального времени Salesroom предназначен для повышения производительности представителей на собраниях и достижения квот в команде.
Roi4Presenter
roi4presenter.com
ROI4Presenter — это веб-приложение и мобильное приложение для автоматизации продаж, привлечения потенциальных клиентов и адаптации к ним. Инструмент помогает сэкономить время и повысить эффективность презентаций менеджерам по продажам, маркетологам, HR-ам и всем, кто активно использует презентации как инструмент в своей работе. ROI4Presenter решает проблему координации времени презентации между ведущим и слушателем, ведь последний может посмотреть презентацию самостоятельно в любое время, не теряя возможности личного общения, благодаря встроенному чату и возможности звонить ведущий для живого общения по голосу или видео. ROI4Presenter открывает новый канал лидогенерации, ведь презентацию можно сделать постоянно доступной по ссылке или встроить на любую веб-страницу сайта, при этом настроив сбор контактной информации слушателей и получение уведомлений при начале просмотра. ROI4Presenter экономит время слушателя и увеличивает шансы быть услышанным докладчиком благодаря специальному режиму «питч», позволяющему за несколько минут ознакомиться с основным содержанием презентации. ROI4Presenter помогает сделать презентации лучше, получая отзывы от слушателей. С помощью ROI4Presenter вы можете добавлять видео в виде слайдов, конвертировать видеоконтент в слайды, добавлять аудио и часто задаваемые вопросы в свои презентации. А гибкие настройки доступа и управления презентациями позволяют адаптировать презентации к вашим конкретным потребностям.
Saara
saara.io
Лучшее программное обеспечение на базе искусственного интеллекта для электронной коммерции Решение таких проблем, как высокая стоимость привлечения клиентов, низкий уровень повторения, мошенничество с возвратами и управление возвратами...
Orum
orum.com
Orum — это платформа для живого общения на базе искусственного интеллекта, позволяющая повысить эффективность продаж, объединить команды и увеличить доход.
Squaretalk
squaretalk.com
Расширьте возможности своего бизнеса и проложите путь к оптимизации коммуникаций с помощью Squaretalk, глобальной интерактивной платформы делового общения. Создание интеллектуальной, унифицированной платформы для наших клиентов — цель каждого члена нашей команды, и хотя Squaretalk обеспечивает взаимосвязанную экосистему для бизнес-коммуникаций, мы также можем предоставить индивидуальные решения. Axiom — это наша полнофункциональная облачная АТС. Интегрированная с некоторыми ведущими мировыми CRM, Axiom предоставляет центрам связи инструменты, необходимые для предоставления персонализированного обслуживания клиентам по всему миру. Набирайте звонки одним щелчком мыши, управляйте трафиком звонков прямо из CRM. Просматривайте сведения о звонящем и историю покупок во время каждого звонка, записывайте все звонки и связывайте их с вашей CRM. Axiom также предоставляет администраторам обширные функции, позволяющие отслеживать звонки и операторов в режиме реального времени, давать советы агентам или принимать вызовы, если это необходимо. Предиктивный дозвонщик Matrix поддерживает неограниченное количество агентов всего за 25 долларов за пользователя. Благодаря настраиваемым интерфейсам менеджера и агента и панелям мониторинга в реальном времени Matrix может одновременно обрабатывать до 1000 каналов. Matrix от Squaretalk интегрирован со всеми вашими инструментами привлечения потенциальных клиентов, включая целевые страницы, CRM, партнерские сайты и списки. Matrix анализирует ваши потенциальные клиенты и контакты и подготавливает их к контакту, определяя активные номера телефонов и оптимизируя часовые пояса. Используя гибко настраиваемые кампании, потенциальные клиенты набираются таким образом, который лучше всего соответствует потребностям маркетинговой деятельности. Совершенствуйте свои кампании и увеличьте время разговора до 400 %! Такого звонилки вы еще не видели. Express — это многоканальное решение для обмена сообщениями, которое предоставляет еще больше способов связи с клиентами и гарантирует, что наши клиенты никогда не упустят возможности продолжить разговор, решить проблему или оказать своевременную поддержку. Express позволяет предприятиям и контакт-центрам связываться с клиентами, где бы они ни находились, с помощью любого устройства и на предпочитаемой ими платформе. Начиная с SMS, платформа вскоре будет включать в себя WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram и WeChat. Рысь. Уровень интеграции в режиме реального времени, не требующий написания кода, который позволит организациям беспрепятственно объединять все свои платформы и инструменты бизнес-коммуникаций. Не требуя специальных знаний или времени на разработку, Lynx расширяет возможности контакт-центров и BPO, делая интеграцию и автоматизацию сложных коммуникационных систем такими же простыми, как использование приложения. Благодаря Lynx наши клиенты смогут участвовать практически в любом контракте, который они захотят, поскольку Lynx обеспечивает безопасный доступ к более чем 100 бизнес-приложениям, прозрачную передачу данных и оптимизацию рабочей силы. Это огромная победа для BPO.
FreJun
frejun.com
FreJun — это платформа облачной телефонии, которая автоматизирует ваши деловые звонки. Пользователи могут совершать исходящие деловые звонки, используя уникальный виртуальный номер, и принимать входящие звонки на тот же номер. Звонки, сделанные через виртуальные номера, можно записывать и интегрировать с любыми инструментами рабочего процесса, такими как CRM и ATS. Подробная аналитика звонков и данные искусственного интеллекта создаются для повышения эффективности работы команды. FreJun также предоставляет уникальную функцию автоматического вызова (автодозвон), с помощью которой пользователь может автоматически звонить по списку номеров. Используя FreJun вместе с вашим инструментом рабочего процесса, всю контактную систему можно автоматизировать за 5–10 минут.
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing — ведущий поставщик голосовых помощников с искусственным интеллектом для бизнеса. Наши голосовые помощники с искусственным интеллектом, основанные на нашей запатентованной технологии диалогового искусственного интеллекта и ChatGPT OpenAI, предназначены для автоматизации входящих звонков и исходящего взаимодействия с клиентами на любом этапе пути клиента. Мы помогаем предприятиям увеличивать доходы, повышать операционную эффективность и улучшать качество цифрового обслуживания клиентов, не требуя больших инвестиций или дополнительной численности персонала. Наши многоязычные голосовые помощники с искусственным интеллектом успешно автоматизировали миллионы разговоров между бизнес-клиентами для предприятий малого и среднего бизнеса и предприятий в различных отраслях, включая финансовые услуги, здравоохранение, страхование, электронную коммерцию и многое другое. Curious Thing — единственная технология голосового искусственного интеллекта, которая поддерживает быстрое развертывание в различных вариантах использования — поддержка платежей, обработка запросов, запись на встречи, обработка часто задаваемых вопросов, квалификация потенциальных клиентов и многое другое.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI создает программное обеспечение и инструменты на основе больших данных, которые позволяют лидерам принимать более обоснованные решения и автоматизировать инициативы и кампании, чтобы максимизировать ресурсы и получить максимальную отдачу.
OneMob
onemob.com
Представляем OneMob — идеальную универсальную платформу для создания, обмена и отслеживания красивых микросайтов за считанные секунды! Занимаетесь ли вы продажами, маркетингом, успехом клиентов или создателем контента, у OneMob есть все, что вам нужно, чтобы расширить охват и привлечь больше внимания, вовлеченности и ответов. Благодаря мощному конструктору микросайтов, загрузке контента и функциям управления OneMob вы можете легко создавать потрясающие, настраиваемые микросайты, которые профессионально и увлекательно демонстрируют ваш бренд и контент. У вас будет доступ к широкому спектру шаблонов и вариантов тегов, позволяющих настроить микросайты в соответствии с вашим брендом и целевой аудиторией. Но это еще не все: OneMob оснащен множеством функций, которые помогут вам создавать, публиковать и отслеживать свой контент на профессиональном уровне. Вы можете создавать видео на ходу с помощью мобильного, веб-устройства и устройства записи экрана OneMob, а также использовать встроенный телесуфлер сценариев и инструменты для редактирования видео, чтобы усовершенствовать свой контент. Кроме того, благодаря одобрению видео и отслеживанию вовлеченности вы можете точно увидеть, как ваша аудитория взаимодействует с вашим контентом, и соответствующим образом скорректировать свою стратегию. OneMob легко интегрируется с вашим существующим технологическим стеком, включая интеграцию CRM для Salesforce, Dynamics, Hubspot и других, а также интеграцию контента с Zoom, Google Drive, Box и Dropbox. Благодаря встроенному плагину для Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, Salesforce и InsideSales вы можете легко создавать контент и делиться им прямо из ваших любимых инструментов электронной почты и продаж. И самое приятное то, что вы можете начать работу с OneMob бесплатно! Наш бесплатный план предлагает доступ ко многим нашим основным функциям, поэтому вы можете без риска попробовать OneMob и посмотреть, как он может изменить вашу контентную игру. Просто посетите onemob.com, зарегистрируйтесь и начните уже сегодня!
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder — компания-разработчик программного обеспечения, которая использует возможности голосовой автоматизации ИИ для повышения качества обслуживания клиентов. Благодаря голосовым помощникам на базе искусственного интеллекта ваш колл-центр сможет совершать качественные звонки, похожие на человеческие, с молниеносной скоростью, автоматически собирая и анализируя данные, чтобы охватить и активировать больше клиентов. AI Rudder помогает колл-центрам сократить расходы за счет автоматизации повторяющихся задач и снижения нагрузки на операторов. Это позволяет агентам сосредоточиться на вещах, которые могут делать только люди. В долгосрочной перспективе AI Rudder стремится переосмыслить будущее делового общения.
Nutsales
nutsales.co
Что такое Нутсейлс? Nutsales — это CRM-платформа на базе искусственного интеллекта, работающая под управлением масштабируемой команды людей. Сначала мы можем превратить ваши несколько почтовых ящиков в интерактивные воронки, настроив конвейеры с интеграцией Gmail для продаж, поддержки клиентов, управления персоналом и т. д. Автоматизируйте назначение потенциальных клиентов, используя передовые алгоритмы, учитывая критерии сегментации или циклический анализ. Расширьте возможности командного общения с помощью совместной работы в режиме реального времени, тегов и комментариев. Получайте новых потенциальных клиентов из входящих или исходящих сообщений, сразу интегрируйтесь и вовлекайтесь. Благодаря Nutsales у вас будет команда, работающая круглосуточно и без выходных, гарантируя, что ни один разговор с клиентом не останется незамеченным.
haeppie
haeppie.com
haeppie создан для групп по продажам и работе с клиентами. Превратите путь покупателя в дополнительный доход и обеспечьте всем лицам, принимающим решения, доступ к одной странице с помощью haeppie Sales Spaces. Создавайте персонализированные и интерактивные пространства, которые позволят заключить больше сделок за считанные секунды. Ускорьте циклы продаж от холодного охвата до регистрации, централизуя путь покупателя с помощью одной ссылки. Полная интеграция с вашей CRM (Hubspot, Pipedrive) делает работу с haeppie довольно быстрой и простой для всех. Делитесь информацией о последующих действиях после демонстрации, адаптации или сделке одним щелчком мыши и интегрируйте все существующие материалы из инструментов, которые вы уже используете.
Revmonk
revmonk.io
Revmonk — это платформа автоматизации B2B-маркетинга на основе искусственного интеллекта. Он имеет ряд функций, которые будут очень полезны для отделов маркетинга и продаж, в том числе: -Идентификация органического и платного веб-трафика: это может помочь командам понять, какие каналы привлекают больше всего трафика на их веб-сайт, и выявить потенциальных клиентов, которые уже выразили интерес к их продуктам или услугам. -Расширение контактной информации потенциальных клиентов: это может помочь командам более эффективно квалифицировать потенциальных клиентов и создавать более персонализированные маркетинговые кампании. -Настройка параметров профиля идеального клиента (ICP) и создание списка целевых учетных записей: это может помочь командам сосредоточить свои усилия на наиболее перспективных потенциальных клиентах и повысить коэффициент конверсии. -Создание списков и синхронизация учетных записей/контактов с CRM в режиме реального времени: это может помочь командам поддерживать актуальность данных CRM и гарантировать, что они всегда работают над наиболее релевантными потенциальными клиентами. -Отправка персонализированной электронной почты с помощью специального LLM: это может помочь командам создавать более привлекательные и эффективные кампании по электронной почте. -Настройка оповещений Slack, когда ключевые учетные записи/контакты посещают ваш веб-сайт: это может помочь командам быстро отслеживать потенциальных клиентов и повысить свои шансы на заключение сделок. - В целом, Revmonk имеет ряд функций, которые могут помочь командам автоматизировать рабочие процессы, повысить их эффективность и привлечь больше потенциальных клиентов и продаж.
Meetric
meetric.com
Легко и эффективно записывайте, анализируйте и оптимизируйте встречи по продажам с помощью искусственного интеллекта для увеличения доходов и получения ценной информации. Просто подключайтесь к Teams, Zoom или Google Meet или поднимитесь на новый уровень, используя нашу платформу для встреч, созданную для продаж.
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