Программное обеспечение помощника по продажам с использованием искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - Пуэрто-Рико

Squaretalk

squaretalk.com

Расширьте возможности своего бизнеса и проложите путь к оптимизации коммуникаций с помощью Squaretalk, глобальной интерактивной платформы делового общения. Создание интеллектуальной, унифицированной платформы для наших клиентов — цель каждого члена нашей команды, и хотя Squaretalk обеспечивает взаимосвязанную экосистему для бизнес-коммуникаций, мы также можем предоставить индивидуальные решения. Axiom — это наша полнофункциональная облачная АТС. Интегрированная с некоторыми ведущими мировыми CRM, Axiom предоставляет центрам связи инструменты, необходимые для предоставления персонализированного обслуживания клиентам по всему миру. Набирайте звонки одним щелчком мыши, управляйте трафиком звонков прямо из CRM. Просматривайте сведения о звонящем и историю покупок во время каждого звонка, записывайте все звонки и связывайте их с вашей CRM. Axiom также предоставляет администраторам обширные функции, позволяющие отслеживать звонки и операторов в режиме реального времени, давать советы агентам или принимать вызовы, если это необходимо. Предиктивный дозвонщик Matrix поддерживает неограниченное количество агентов всего за 25 долларов за пользователя. Благодаря настраиваемым интерфейсам менеджера и агента и панелям мониторинга в реальном времени Matrix может одновременно обрабатывать до 1000 каналов. Matrix от Squaretalk интегрирован со всеми вашими инструментами привлечения потенциальных клиентов, включая целевые страницы, CRM, партнерские сайты и списки. Matrix анализирует ваши потенциальные клиенты и контакты и подготавливает их к контакту, определяя активные номера телефонов и оптимизируя часовые пояса. Используя гибко настраиваемые кампании, потенциальные клиенты набираются таким образом, который лучше всего соответствует потребностям маркетинговой деятельности. Совершенствуйте свои кампании и увеличьте время разговора до 400 %! Такого звонилки вы еще не видели. Express — это многоканальное решение для обмена сообщениями, которое предоставляет еще больше способов связи с клиентами и гарантирует, что наши клиенты никогда не упустят возможности продолжить разговор, решить проблему или оказать своевременную поддержку. Express позволяет предприятиям и контакт-центрам связываться с клиентами, где бы они ни находились, с помощью любого устройства и на предпочитаемой ими платформе. Начиная с SMS, платформа вскоре будет включать в себя WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram и WeChat. Рысь. Уровень интеграции в режиме реального времени, не требующий написания кода, который позволит организациям беспрепятственно объединять все свои платформы и инструменты бизнес-коммуникаций. Не требуя специальных знаний или времени на разработку, Lynx расширяет возможности контакт-центров и BPO, делая интеграцию и автоматизацию сложных коммуникационных систем такими же простыми, как использование приложения. Благодаря Lynx наши клиенты смогут участвовать практически в любом контракте, который они захотят, поскольку Lynx обеспечивает безопасный доступ к более чем 100 бизнес-приложениям, прозрачную передачу данных и оптимизацию рабочей силы. Это огромная победа для BPO.