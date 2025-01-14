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Программное обеспечение помощника по продажам с использованием искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - Пуэрто-Рико
Помощники по продажам с искусственным интеллектом, широко известные как виртуальные продавцы с искусственным интеллектом, представляют собой приложения, предназначенные для поддержки торговых представителей путем автоматизации различных задач и процессов с помощью интегрированного искусственного интеллекта. Эти задачи включают в себя квалификацию руководителей, последующие действия, управление конвейером, прогнозирование, планирование встреч и ввод данных. Команды продаж и маркетинга часто используют помощников по продажам с искусственным интеллектом для автоматизации рутинных задач, что дает больше времени для выполнения сложных и ответственных обязанностей. Эти инструменты часто совместимы с другим программным обеспечением или могут легко интегрироваться с существующими системами CRM, хотя многие из них также являются автономными решениями.
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Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies — это голосовой помощник с искусственным интеллектом, который помогает расшифровывать, обобщать, делать заметки и выполнять действия во время встреч. Наш помощник по искусственному интеллекту Фред интегрируется со всеми ведущими платформами веб-конференций в мире, такими как Zoom, Google Meet, Webex и Microsoft Teams, а также с бизнес-приложениями, такими как Hubspot, Slack, Trello, Asana, Salesforce и другими. Запись. Мгновенно записывайте собрания на всех основных платформах веб-конференций. Пригласите светлячков или заставьте их автоматически захватывать. Расшифровка: Fireflies может расшифровывать живые встречи или аудиофайлы, которые вы загружаете. Просматривайте стенограммы и одновременно слушайте аудио. Подведение итогов: AI Super Summaries предоставляет вам подробные обзоры встреч, схемы, заметки о встречах, ключевые слова и действия. Быстро отслеживайте и просматривайте всю встречу за 5 минут! Совместная работа: добавляйте комментарии и отмечайте важные моменты во время звонков, чтобы товарищи по команде могли их легко просмотреть. Поиск: просмотр часового разговора менее чем за 5 минут. Фильтруйте по элементам действий, датам, показателям и другим важным темам. Интеграция. Ваши заметки, стенограммы и записи совещаний становятся более ценными, если они автоматически синхронизируются с инструментами и платформами, которые вы уже используете. Записывайте заметки, расшифровки и записи совещаний в своих CRM и приложениях для совместной работы, таких как Salesforce, Hubspot, Slack, Zapier и многих других. Анализ: Conversation Intelligence генерирует информацию о времени разговора, тематических тенденциях, настроениях и многом другом. Пакет аналитики разговоров позволяет вам определить, что работает, а что нет во время звонков. Аналитика поможет вам научить свой отдел продаж заключать больше сделок. Они помогают вашим рекрутерам быстрее нанимать лучших специалистов, выявляя тенденции на собеседованиях с кандидатами. Вся ваша организация может создавать более качественные продукты, прислушиваясь к голосу вашего клиента. Узнайте, какие сообщения работают, а какие нет, в ходе взаимодействия с клиентами и командой.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
Oliverlist
oliverlist.com
Oliverlist — это универсальный инструмент, который позволяет компаниям любого размера автоматизировать рассылку по электронной почте и значительно увеличить свои продажи. - Импортируйте и находите профессиональные электронные письма из разных источников в Интернете, таких как социальные сети или профессиональные каталоги. - Планируйте кампании по рассылке по электронной почте с автоматическим отслеживанием и автоматической обработкой ответов с помощью искусственного интеллекта. - И, наконец, пусть наш алгоритм поможет вам лучше выбирать потенциальных клиентов, наиболее восприимчивых к вашему предложению.
Dooly
dooly.ai
Dooly помогает отделам продаж заключать больше сделок, улучшая гигиену CRM, запуская успешный процесс продаж и устраняя малоценную работу.
Autobound
autobound.ai
Ежедневно отправляется 320 миллиардов электронных писем, и почтовый ящик каждого покупателя переполнен. Быть чрезвычайно персонализированным и актуальным — это уже не вариант, а необходимость. Autobound мгновенно генерирует гиперперсонализированные электронные письма на основе новостей, тенденций конкурентов, подкастов, социальных сетей, финансовых отчетов, общего опыта, хобби и многого другого. Наш ИИ-помощник автоматизирует более чем 30-минутный процесс исследования и написания, увеличивая частоту ответов в 2–3 раза. Когда вы впервые регистрируетесь, искусственный интеллект Autobound считывает общедоступную информацию о вашей компании, чтобы составить начальные сообщения для вашей учетной записи. Новые пользователи смогут выстраивать свой стиль письма, включать и выключать аналитическую информацию и многое другое. Благодаря интеграции с Gmail, Salesloft, Outreach, Salesforce, Hubspot и другими мы здесь, чтобы облегчить вашу жизнь. Бесплатные пользователи могут ежедневно писать контент для 5 потенциальных клиентов, а пользователи Pro получают неограниченные кредиты на контент. Autobound также предлагает предложение массового контента, позволяющее продавцам и маркетологам писать гиперперсонализированный контент для тысяч потенциальных клиентов одновременно через загрузку CSV. Любой может бесплатно начать создавать гиперперсонализированный контент менее чем за 30 секунд! Зарегистрируйтесь сегодня на сайте www.autobound.ai/sign-up-free.
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai — это платформа для конвертации потенциальных клиентов, которая превращает ваших новых потенциальных клиентов в готовые к продаже возможности посредством мгновенных разговоров, управляемых искусственным интеллектом и человеком. На лиды тратятся миллиарды долларов, но на самом деле на них отвечают только 27%. Verse.ai возник как де-факто технологическое решение для самой насущной проблемы каждого бизнеса: реагирование на лиды и последующее сопровождение. Вероятность конверсии потенциальных клиентов увеличивается в 21 раз исключительно благодаря оперативности многогранного ответа Verse.io. Объединив инновационные технологии с отраслевым опытом, Verse.ai разработал идеальную формулу, позволяющую сократить время, затрачиваемое на отсеивание некачественных онлайн-лидов, тем самым давая торговым представителям возможность максимально сосредоточиться на серьезных потенциальных клиентах и повысить коэффициент конверсии до 300%. Платформа доступна по подписке. Платформа Verse.ai работает со всеми типами потенциальных клиентов, источниками и CRM, автоматически направляя потенциальных клиентов сразу после их получения. В отличие от статических решений по привлечению потенциальных клиентов, Verse.io использует идеальное сочетание автоматизации, человеческого участия и проверенных сценариев, чтобы мгновенно связаться с каждым потенциальным клиентом и тщательно его проверить. Кроме того, Verse.io предоставляет отделам продаж полный контроль над процессом взаимодействия с потенциальными клиентами: индивидуальные настройки, доступ к диалогу в режиме реального времени и возможность передавать все данные о взаимодействии обратно в вашу CRM. Как только лид будет признан квалифицированным, он будет передан обратно торговому представителю. Эта передача осуществляется либо посредством прямой передачи, либо посредством встречи, записанной непосредственно в календаре торгового представителя. Verse.io выступает продолжением вашей команды — как по духу, так и по названию. В результате создается единый опыт для компании и потенциального клиента.
Luru
luru.app
Luru помогает RevOps получать предсказуемый доход за счет автоматизации продаж без кода. С помощью Luru команды RevOps внедряют успешный процесс продаж, перенеся CRM и сценарии туда, где работают команды продаж — Slack, MS Teams, Zoom и Google Meet. Простая, настраиваемая автоматизация рабочих процессов без написания кода для высокопроизводительных отделов продаж. Luru интегрируется с SalesForce, HubSpot и PipeDrive. Начните работу за считанные секунды бесплатно @ https://luru.app/start.
Mediafly
mediafly.com
Первая и единственная точка B2B для увеличения дохода Все, что нужно вашей команде для привлечения покупателей, подготовки продавцов, количественной оценки ценности и постоянной оптимизации производительности. Одна модульная платформа — обеспечение предсказуемого роста доходов в любом масштабе.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura — это платформа для поиска потенциальных клиентов на базе искусственного интеллекта, предназначенная для привлечения потенциальных клиентов B2B в Интернете, оперативной аналитики продаж и автоматизированных последовательностей продаж.
Sailes
sailes.com
Sailbots автоматизирует все поисковые работы Реализуйте потенциал продавца, который стал возможным благодаря единственному искусственному интеллекту, который автоматизирует все: от исследований и открытий до взаимодействия, взаимодействия и возможностей – без помощи рук.
Kronologic
kronologic.com
Kronologic увеличивает доходы за счет автоматизации отправки приглашений и гибридных сообщений с приглашениями по электронной почте, а также согласования корректировки времени встреч с помощью искусственного интеллекта, согласованного между вашими командами.
Koncert
koncert.com
Koncert — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная для повышения успеха продаж путем предоставления набора инструментов для процесса продаж. Платформа включает Koncert Dialers, набор из четырех уникальных программ дозвона для продаж, адаптированных к потребностям команды: AI Parallel Dialer, AIFlow Dialer, Agent-Assisted Dialer и Click to Call Dialer. Эти дозвонщики помогают разумно управлять фильтрацией, подключением и отслеживанием звонков по продажам. Платформа также представляет Koncert Cadence, многоканальный инструмент продаж, работающий по разным каналам, включая телефон, электронную почту, видео и социальные сети, для разнообразного охвата. Кроме того, Koncert предлагает Remote Salesfloor — интеллектуальную функцию, созданную для воспроизведения традиционного рабочего пространства торгового зала в цифровом формате. Для оптимизации исходящих звонков платформа оснащена функцией Caller ID Management — новой функцией тепловой карты для управления номерами исходящих звонков. Он также предлагает бесшовную интеграцию с предварительно вложенными инструментами, повышая удобство использования. Кроме того, аспект машинного обучения Koncert помогает в поиске потенциальных клиентов, предлагая возможность оценивать и расставлять приоритеты потенциальных клиентов. Он также включает в себя уникальный инструмент коучинга для менеджеров — Koncert Remote Coach. Koncert стремится помочь пользователям ускорить успех продаж с помощью своей системы набора номера с использованием искусственного интеллекта и других функций, ориентированных на продажи.
Zopto
zopto.com
Омниканальный охват продаж, рост на автопилоте Мы помогаем тысячам клиентов упростить процесс поиска потенциальных клиентов и развивать свой бизнес масштабируемым и предсказуемым образом, используя интеллектуальные рабочие процессы с несколькими касаниями в LinkedIn и электронной почте.
xiQ
xiqinc.com
Платформа продаж и маркетинга, ориентированная на личность, xiQ сочетает в себе нейробиологию, психологию и искусственный интеллект, чтобы понять мышление покупателей и факторы, влияющие на их решения о покупке. Наша отмеченная наградами запатентованная платформа искусственного интеллекта предоставляет личностные данные, комплексную информацию об учетных записях и тщательно подобранный контент в режиме реального времени прямо под рукой вашей команды, чтобы они могли быстрее завоевывать доверие и заключать сделки. Наши крупные корпоративные клиенты привлекли свою аудиторию в 10 раз лучше по сравнению с традиционными маркетинговыми каналами, сэкономили тысячи часов времени на исследования и добились до 24 % более высоких показателей успешных сделок. Ключевые возможности собственной платформы xiQ на базе искусственного интеллекта: * Индивидуальная аналитика для индивидуальных сценариев продаж * SmartSourced Content™, который обеспечивает 10-кратное увеличение вовлеченности * Собственные данные о намерениях и расширенная аналитика для индивидуализации каждого взаимодействия * Instasites (микросайты, предназначенные для индивидуального взаимодействия) * Комплексные универсальные профили компаний, составленные за секунды * Триггеры продаж и оповещения в реальном времени прямо на ваш почтовый ящик * Outlook, Salesforce, MS Teams и интеграция с социальными сетями Испытайте xiQ на xiQinc.com.
EngageTech
engagetech.io
Мы даем нашим клиентам возможность управлять более квалифицированным и предсказуемым потоком заказов с помощью нашей уникальной платформы Sales Intelligence и услуг SDR мирового класса. Платформа EngageTech позволяет командам SDR и отдела продаж по всему миру находить клиентов на рынке и покупателей технологий B2B, готовых к общению. Динамичная база данных с возможностью поиска, содержащая актуальную, соответствующую требованиям B2B-информацию о компаниях и точные контактные данные покупателей технологий (должность, номера телефонов прямого набора, адрес электронной почты и т. д.), позволяющая интеллектуально ранжировать существующие на рынке аккаунты и покупателей технологий на основе их вероятности быть открыт для разговора. Сокращая часы исследования SDR и оптимизируя исходящую поисковую деятельность, EngageTech интегрируется с ведущими платформами продаж и CRM, а также обеспечивает прямой доступ к потенциальным клиентам через платформу. Наша база данных пополняется более чем 50 000 еженедельных исходящих звонков покупателям технологий по всему миру, что позволяет нам получать уникальную информацию, гарантируя, что СДР сосредоточены на поиске нужных клиентов и покупателей в нужное время, оснащенных информацией, необходимой для позитивных переговоров. Не верьте нам на слово; прочитайте наши более 50 обзоров и узнайте, что говорят наши клиенты. Если вы хотите узнать больше о наших аутсорсинговых услугах SDR, посетите наш веб-сайт.
CoPilot AI
copilotai.com
Измените свою стратегию продаж с помощью программного обеспечения для поддержки продаж на базе искусственного интеллекта. CoPilot AI — это передовая платформа, которая меняет способы поиска, привлечения и конвертации клиентов вами и вашей командой. CoPilot AI поддерживает отделы маркетинга и продаж посредством: • Выявления и определения приоритетности потенциальных клиентов с высокими намерениями, которые соответствуют вашим бизнес-целям • Генерации целенаправленных сообщений, которые привлекают потенциальных клиентов и направляют их к конверсии • Предоставляя персонализированную информацию, которая поможет вам адаптировать свой стиль общения для предоставления правильных услуг. правильное сообщение CoPilot AI предназначен для совершенствования вашей стратегии продаж, повышения коэффициентов конверсии и действия в качестве интеллектуального союзника для заключения большего количества сделок.
SetSail
setsail.co
SetSail — это платформа данных о продажах, которая автоматизирует сбор данных о продажах, предоставляет аналитику о доходах и повышает эффективность продаж для увеличения доходов.
CloseFactor
closefactor.com
CloseFactor — первая в мире операционная система GTM для отделов по работе с доходами. Благодаря быстро развивающемуся набору инструментов CloseFactor помогает предприятиям наполнять свои конвейеры ICP. Используя машинное обучение для автоматического сбора неструктурированной информации о компаниях и извлечения значимой информации, на основе которой могут действовать команды по выходу на рынок, CloseFactor идентифицирует ваших лучших клиентов, предоставляя командам продаж и маркетинга возможность достичь своих целей.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy — это платформа для увеличения доходов, которая позволяет командам по работе с доходами обеспечивать устойчивый рост доходов. GTM Buddy стремится создать новое поколение более умных продавцов. Представьте себе мир, в котором ИИ заботится о маркировке и показе нужного контента в нужное время, чтобы помочь продавцам прямо там, где они находятся. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 — это секретное оружие продавца для превышения квоты, помогающее представителям делиться контентом, отвечающим на актуальные вопросы покупателей, приходить подготовленными к важным встречам и тратить больше время фактически продается за счет сокращения ручной работы.
Pega
pega.com
Pega — это мощная платформа с низким кодированием, которая повышает гибкость ведущих организаций мира, чтобы они могли адаптироваться к изменениям. Клиенты используют нашу систему принятия решений и автоматизацию рабочих процессов на базе искусственного интеллекта для решения самых насущных бизнес-задач — от персонализации взаимодействия до автоматизации обслуживания и оптимизации операций. С 1983 года мы создавали нашу масштабируемую и гибкую архитектуру, чтобы помочь людям сосредоточиться на самом важном, чтобы они могли удовлетворять сегодняшние требования клиентов, одновременно непрерывно трансформируясь для завтрашнего дня.
Regal.io
regal.io
Regal — это новый стандарт CX на базе искусственного интеллекта. Regal распознает сигналы о намерениях клиентов в режиме реального времени и автоматически адаптирует входящие и исходящие мультисенсорные взаимодействия с помощью ИИ-агентов Regal и ваших агентов-людей. Бренды, ориентированные на клиента, включая Angi (ранее Angie's List), AAA, Google, Harvard (через Podium Education), K Health, Kin Insurance, Ro, Toyota и Varsity Tutors, улучшили взаимодействие с сотнями миллионов клиентов благодаря Regal, ведущему до $5 млрд дохода. Regal.io базируется в Нью-Йорке и поддерживается 83 миллионами долларов от ведущих инвесторов, включая Emergence Capital, Founder Collective и Homebrew.
Draup
draup.com
Draup — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная как для руководителей HR, так и для руководителей продаж. Он предлагает глубокую аналитику и данные для поддержки планирования рабочей силы, набора талантов и развития навыков для руководителей HR. Имея данные о талантах в режиме реального времени, руководители HR-отделов могут понимать тенденции отрасли, развивать кадровый резерв и разрабатывать стратегии переподготовки кадров. Draup также предоставляет информацию о новых вакансиях, горячих точках талантов и востребованных навыках, которые помогают планировать будущие потребности в рабочей силе. Для руководителей продаж Draup предлагает инструменты анализа продаж, которые выходят за рамки базовой информации о покупателях. Это позволяет осуществлять микротаргетинг потенциальных клиентов на основе интересов, технологических потребностей и отношений аутсорсинга. Drup предоставляет подробные отчеты по счетам, картирование заинтересованных сторон и помогает определить правильных лиц, принимающих решения для целевых стратегий продаж. Он также помогает отделам продаж исследовать новые возможности поставщиков услуг в различных отраслях. Draup создан экспертами в области искусственного интеллекта, машинного обучения (ML) и обработки естественного языка (NLP), сочетая анализ на основе искусственного интеллекта с человеческим курированием. Платформа предлагает гиперцелевую информацию, основанную на миллионах точек данных, предлагая действенные стратегии, подкрепленные актуальными и проверенными данными. Данные Draup проверяются опытными исследователями и аналитиками, чтобы обеспечить объективную информацию. Платформа отличается быстрой адаптацией, постоянной поддержкой и гибким развертыванием для удовлетворения меняющихся потребностей. Он предлагает обновление данных практически в реальном времени, гибкие модели доставки и предсказуемые комиссии. Draup обеспечивает многоканальный доступ к своей платформе, пользовательским отчетам и API-интерфейсам экспорта данных/REST для плавной интеграции в корпоративные решения. В целом, Draup стремится поддерживать отделы талантов и продаж в принятии решений на основе данных и ускорении роста доходов предприятий по всему миру.
FunnL.ai
funnl.ai
Откройте для себя будущее воронок на базе искусственного интеллекта на FunnL.ai. Автоматизируйте генерацию потенциальных клиентов, разумно привлекайте потенциальных клиентов и резко увеличивайте количество конверсий. Раскройте весь потенциал своего бизнеса с помощью наших передовых решений для воронок продаж.
LinkedCamp
linkedcamp.com
Выберите самый надежный инструмент автоматизации LinkedIn, например LinkedCamp, и упростите поиск потенциальных клиентов. Наслаждайтесь 14-дневной бесплатной пробной версией сегодня. Зарегистрируйтесь и увеличьте свои продажи.
Icereach
icereach.com
Получите в 10 раз больше конверсий и персонализируйте сообщения в любом масштабе с помощью Icereach. Самый безопасный облачный инструмент автоматизации для работы с LinkedIn.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks — это платформа искусственного интеллекта для повышения производительности, которая помогает компаниям сделать свою информацию доступной и полезной для каждого сотрудника. Его помощник по знаниям Dash AI мгновенно отвечает на рабочие вопросы, генерирует соответствующий контент, находит документы, сообщения, задачи и многое другое. В дополнение к веб-интерфейсу Dash AI также имеет надежную интеграцию со Slack. Его можно добавить в каналы Slack компании, где он сможет автоматически отвечать на часто задаваемые вопросы. В настоящее время Dashworks интегрируется с более чем 20 приложениями в технологическом стеке компании.
Pocus
pocus.com
Pocus превращает данные в доход. Объедините все сигналы об использовании продукта и намерениях, необходимые вашей команде, чтобы расставить приоритеты для лучших возможностей и принять быстрые меры. Pocus помогает вам построить воронку продаж на основе реальных сигналов о покупке, а не на предположениях вашей команды (будь то размещение новых логотипов или расширение существующих). Благодаря Pocus команды выхода на рынок в Asana, Canva, Miro и Loom экономят более 10 часов в неделю, изучая данные, чтобы с уверенностью находить и заключать сделки.
Traq.ai
traq.ai
В мире, где покупатели более информированы, чем когда-либо, заключение большего количества сделок зависит не столько от следования сценарию, сколько от понимания приоритетов и болевых точек вашего потенциального клиента. Благодаря записи звонков, транскрипции и анализу искусственного интеллекта платформа анализа разговоров Traq.ai извлекает ориентированную на покупателя и выгодную сделку информацию из каждого звонка и связывает ее прямо с вашей CRM. Будучи независимым от платформы помощником по продажам с искусственным интеллектом, совместимым с любым VoIP-телефоном и инструментом для онлайн-встреч, Traq.ai делает каждого члена команды более продуктивным и эффективным с каждым днем. Будучи платформой для повышения эффективности продаж и обучения, Traq.ai раскрывает проблемы вашей команды, чтобы вы могли оптимизировать обучение и добиться высочайшего уровня производительности. Прозрачные, конкурентоспособные цены, включая бесплатную опцию.
Warmly
warmly.ai
Warmly — это первая автономная платформа оркестрации продаж, специально созданная для коммерческих отделов малого и среднего бизнеса. Платформа объединяет метаданные из инструментов обеспечения продаж, B2B-намерений и инструментов обогащения для идентификации, отслеживания и связи с посетителями веб-сайта, готовыми к конверсии. Автоматически агрегируя данные и интегрируя информацию с различных платформ, Warmly организует наиболее эффективный следующий шаг для проведения квалифицированных переговоров с отделом продаж. Мы искренне помогаем вашей команде по доходам быстрее обнаружить возможности на рынке. Продвигайте их быстрее. И достигайте своих целей квартал за кварталом. Их платформа AI Warm Leads освещает вашу воронку продаж, отслеживая сигналы о покупательских намерениях на вашем веб-сайте, исходящих сообщениях и CRM. Затем они помогут вам закрыть этот конвейер теплым и интересным способом. Кроме того, их набор бесплатных инструментов продаж поможет вашей команде лучше взаимодействовать с потенциальными клиентами или клиентами в вашем календаре и в Zoom с помощью отмеченного наградами приложения Essential Zoom.
Collective[i]
collectivei.com
Продуктивные и образованные команды продаж работают умнее и выигрывают больше. Collective[i] — это целостный подход к согласованию ваших данных, людей и процессов. Мы называем это оптимизацией отношений с клиентами. Представьте себе все, что касается ваших данных, того, как работает ваша команда продаж и выполняемые действия, становясь более эффективными, просто работая с существующими инструментами продаж в вашем стеке. Для операций продаж и маркетинга Collective[i] обеспечивает чистый, всеобъемлющий и автоматизированный сбор данных. Используя роботизированную автоматизацию процессов (RPA), действия автоматически фиксируются из рабочих инструментов, которые используют отделы продаж (электронная почта, календарь и т. д.), очищаются для обновления контактов, названий компаний и т. д. и автоматически регистрируются в CRM с использованием нашей запатентованной технологии и массивных данных. сеть. Никакие данные или драгоценное время не теряются, что повышает качество регистрируемых данных в геометрической прогрессии и производительность организации на 20–30%. Collective[i] поддерживает постоянную актуальность данных CRM, автоматически исправляя устаревшие контакты и информацию о целевых потенциальных клиентах. Для управления продажами Collective[i] предлагает прозрачность и аналитику на основе искусственного интеллекта и машинного обучения для каждой возможности. Больше никаких длительных проверок конвейера или сюрпризов в конце квартала. Менеджеры могут с уверенностью брать на себя обязательства по получению прибыли, проверять важные возможности в любое время, а также лучше управлять и удерживать исключительные таланты, обеспечивая полную прозрачность объема и качества их деятельности. Collective[i] предоставляет менеджерам информацию о покупателях, полученную с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения на основе обширной сети Collective[i]. Для специалистов по продажам Collective[i] предлагает рекомендации на протяжении всего пути каждого покупателя, подсказки на основе искусственного интеллекта и машинного обучения о том, где и на ком сосредоточить время, а также выделяет участников социальных и рабочих сетей, которые могут помочь ускорить продажи и повысить процент выигрышей. Технология Collective[i] является трансформационной и является важной частью набора технологий современной организации продаж.
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: преобразование генерации лидов в B2B для растущих команд Откройте для себя Leadgenerator.io, инновационную платформу для генерации лидов в B2B, которая переосмысливает и автоматизирует процесс генерации лидов для специалистов по продажам, маркетингу и операциям. Наша современная платформа предлагает необходимые инструменты для достижения успеха в современной конкурентной среде. Основные функции: Точное создание списков: легко создавайте целевые списки потенциальных клиентов. Индивидуальные электронные письма: используйте персонализацию на основе искусственного интеллекта для повышения уровня вовлеченности. Автоматизированное информационно-просветительское обслуживание и последующие действия. Оптимизируйте свою информационно-пропагандистскую стратегию, чтобы извлечь выгоду из каждой возможности. Руководство и обучение продажам. Расширьте возможности своей команды и заключайте больше сделок. Тактические инструменты охвата: адаптируйте свой подход к продажам для эффективного достижения целей. Созданный для представителей по развитию продаж (SDR), менеджеров по работе с клиентами (AE) и маркетологов, Leadgenerator.io является идеальным решением для команд, ориентированных на рост, стремящихся революционизировать свои усилия по привлечению потенциальных клиентов.
Salesforge
salesforge.ai
Попрощайтесь с шаблонами холодных писем и поприветствуйте программную рассылку холодных писем! Salesforge — это универсальное суперприложение для управления продажами, которое дает каждой команде продаж максимальную вероятность достижения своей цели, решая необходимость масштабной персонализации холодной электронной почты, обеспечивая при этом доставляемость вашей электронной почты. Мы делаем это, включив искусственный интеллект в реальном времени и машинное обучение для принятия решений по критически важным видам продаж, улучшения обмена сообщениями на всех языках и устранения необходимости в различных решениях для точек продаж, что обеспечивает превосходные показатели конверсии.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — это первый и единственный в мире цифровой помощник, созданный для менеджеров по работе с клиентами. Благодаря интеграции с Zoom мы автоматически делаем заметки, фиксируем и назначаем действия, выявляем риски и собираем отзывы о продукте. Более того, мы помогаем вам составить последующие электронные письма и подготовиться к завтрашним звонкам. CSM во всем мире испытывают меньше стресса, используя UpdateAI, и впервые обнаруживают, что они выигрывают войну с административной работой.
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker — это усовершенствованный инструмент, управляемый искусственным интеллектом, предназначенный для улучшения взаимодействия в сфере продаж за счет обеспечения гиперперсонализации в большом масштабе. Недавно инструмент собрал 2,5 миллиона евро, приобрел MyProfilia и выпустил новое расширение для Chrome. Одной из ключевых особенностей Humanlinker является возможность генеративного копирайтинга с использованием искусственного интеллекта, которая помогает отделам продаж создавать персонализированные ледоколы для своих информационно-просветительских усилий. Эти ледоколы создаются на основе анализа личности DISC, который дает представление о присущих личностных качествах потенциальных клиентов. Этот анализ помогает специалистам по продажам эффективно общаться, укреплять доверие и вести переговоры с потенциальными клиентами. Humanlinker также предлагает 360° Account & People Intelligence, который позволяет командам продаж получить более глубокое понимание своих целевых клиентов и отдельных лиц в этих аккаунтах. Эта информация включает в себя информацию с платформ социальных сетей, таких как LinkedIn и Twitter, а также подкастов, интервью и статей. Этот инструмент легко интегрируется с популярными платформами CRM, такими как Salesforce, Hubspot, Salesloft и Outreach, позволяя отделам продаж получать доступ к существующим данным и рабочим процессам и использовать их. Humanlinker предназначен для отделов продаж, стремящихся оптимизировать процессы поиска и продаж. Он предоставляет мощные ключи персонализации, которые используют информацию из различных источников, помогая специалистам по продажам назначать больше встреч и сокращать цикл продаж. Этот инструмент также помогает в подготовке встреч, предоставляя предложения и рекомендации, сгенерированные искусственным интеллектом, что позволяет торговым представителям оказывать большее влияние на каждую встречу. В целом, Humanlinker дает возможность отделам продаж персонализировать взаимодействие по всем каналам, что приводит к улучшению результатов продаж и повышению производительности.
Revmonk
revmonk.io
Revmonk — это платформа автоматизации B2B-маркетинга на основе искусственного интеллекта. Он имеет ряд функций, которые будут очень полезны для отделов маркетинга и продаж, в том числе: -Идентификация органического и платного веб-трафика: это может помочь командам понять, какие каналы привлекают больше всего трафика на их веб-сайт, и выявить потенциальных клиентов, которые уже выразили интерес к их продуктам или услугам. -Расширение контактной информации потенциальных клиентов: это может помочь командам более эффективно квалифицировать потенциальных клиентов и создавать более персонализированные маркетинговые кампании. -Настройка параметров профиля идеального клиента (ICP) и создание списка целевых учетных записей: это может помочь командам сосредоточить свои усилия на наиболее перспективных потенциальных клиентах и повысить коэффициент конверсии. -Создание списков и синхронизация учетных записей/контактов с CRM в режиме реального времени: это может помочь командам поддерживать актуальность данных CRM и гарантировать, что они всегда работают над наиболее релевантными потенциальными клиентами. -Отправка персонализированной электронной почты с помощью специального LLM: это может помочь командам создавать более привлекательные и эффективные кампании по электронной почте. -Настройка оповещений Slack, когда ключевые учетные записи/контакты посещают ваш веб-сайт: это может помочь командам быстро отслеживать потенциальных клиентов и повысить свои шансы на заключение сделок. - В целом, Revmonk имеет ряд функций, которые могут помочь командам автоматизировать рабочие процессы, повысить их эффективность и привлечь больше потенциальных клиентов и продаж.
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder — компания-разработчик программного обеспечения, которая использует возможности голосовой автоматизации ИИ для повышения качества обслуживания клиентов. Благодаря голосовым помощникам на базе искусственного интеллекта ваш колл-центр сможет совершать качественные звонки, похожие на человеческие, с молниеносной скоростью, автоматически собирая и анализируя данные, чтобы охватить и активировать больше клиентов. AI Rudder помогает колл-центрам сократить расходы за счет автоматизации повторяющихся задач и снижения нагрузки на операторов. Это позволяет агентам сосредоточиться на вещах, которые могут делать только люди. В долгосрочной перспективе AI Rudder стремится переосмыслить будущее делового общения.
Nutsales
nutsales.co
Что такое Нутсейлс? Nutsales — это CRM-платформа на базе искусственного интеллекта, работающая под управлением масштабируемой команды людей. Сначала мы можем превратить ваши несколько почтовых ящиков в интерактивные воронки, настроив конвейеры с интеграцией Gmail для продаж, поддержки клиентов, управления персоналом и т. д. Автоматизируйте назначение потенциальных клиентов, используя передовые алгоритмы, учитывая критерии сегментации или циклический анализ. Расширьте возможности командного общения с помощью совместной работы в режиме реального времени, тегов и комментариев. Получайте новых потенциальных клиентов из входящих или исходящих сообщений, сразу интегрируйтесь и вовлекайтесь. Благодаря Nutsales у вас будет команда, работающая круглосуточно и без выходных, гарантируя, что ни один разговор с клиентом не останется незамеченным.
haeppie
haeppie.com
haeppie создан для групп по продажам и работе с клиентами. Превратите путь покупателя в дополнительный доход и обеспечьте всем лицам, принимающим решения, доступ к одной странице с помощью haeppie Sales Spaces. Создавайте персонализированные и интерактивные пространства, которые позволят заключить больше сделок за считанные секунды. Ускорьте циклы продаж от холодного охвата до регистрации, централизуя путь покупателя с помощью одной ссылки. Полная интеграция с вашей CRM (Hubspot, Pipedrive) делает работу с haeppie довольно быстрой и простой для всех. Делитесь информацией о последующих действиях после демонстрации, адаптации или сделке одним щелчком мыши и интегрируйте все существующие материалы из инструментов, которые вы уже используете.
OneMob
onemob.com
Представляем OneMob — идеальную универсальную платформу для создания, обмена и отслеживания красивых микросайтов за считанные секунды! Занимаетесь ли вы продажами, маркетингом, успехом клиентов или создателем контента, у OneMob есть все, что вам нужно, чтобы расширить охват и привлечь больше внимания, вовлеченности и ответов. Благодаря мощному конструктору микросайтов, загрузке контента и функциям управления OneMob вы можете легко создавать потрясающие, настраиваемые микросайты, которые профессионально и увлекательно демонстрируют ваш бренд и контент. У вас будет доступ к широкому спектру шаблонов и вариантов тегов, позволяющих настроить микросайты в соответствии с вашим брендом и целевой аудиторией. Но это еще не все: OneMob оснащен множеством функций, которые помогут вам создавать, публиковать и отслеживать свой контент на профессиональном уровне. Вы можете создавать видео на ходу с помощью мобильного, веб-устройства и устройства записи экрана OneMob, а также использовать встроенный телесуфлер сценариев и инструменты для редактирования видео, чтобы усовершенствовать свой контент. Кроме того, благодаря одобрению видео и отслеживанию вовлеченности вы можете точно увидеть, как ваша аудитория взаимодействует с вашим контентом, и соответствующим образом скорректировать свою стратегию. OneMob легко интегрируется с вашим существующим технологическим стеком, включая интеграцию CRM для Salesforce, Dynamics, Hubspot и других, а также интеграцию контента с Zoom, Google Drive, Box и Dropbox. Благодаря встроенному плагину для Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, Salesforce и InsideSales вы можете легко создавать контент и делиться им прямо из ваших любимых инструментов электронной почты и продаж. И самое приятное то, что вы можете начать работу с OneMob бесплатно! Наш бесплатный план предлагает доступ ко многим нашим основным функциям, поэтому вы можете без риска попробовать OneMob и посмотреть, как он может изменить вашу контентную игру. Просто посетите onemob.com, зарегистрируйтесь и начните уже сегодня!
Meetric
meetric.com
Легко и эффективно записывайте, анализируйте и оптимизируйте встречи по продажам с помощью искусственного интеллекта для увеличения доходов и получения ценной информации. Просто подключайтесь к Teams, Zoom или Google Meet или поднимитесь на новый уровень, используя нашу платформу для встреч, созданную для продаж.
Tilkee
tilkee.com
Tilkee подпитывает ваш бизнес, расширяя возможности ваших отделов продаж и маркетинга с помощью надежных и полезных данных. Tilkee повышает эффективность отделов продаж и маркетинга и генерирует данные для организаций, которые помогают им лучше взаимодействовать с потенциальными и клиентами. Используя инновационные инструменты отслеживания, аналитику взаимодействия на основе искусственного интеллекта и более 30 интеграций инструментов, включая Salesforce и Microsoft Dynamics, платформа Tilkee повышает эффективность управления продажами и помогает достичь более высокой производительности продавцов. Независимо от того, используете ли вы Salesforce, Oracle, Microsoft Dynamics или один из многих других инструментов CRM, сложное облачное решение Tilkee анализирует интерес потенциальных клиентов с помощью расширенного интеллекта и позволяет вашим отделам продаж связаться с нужным потенциальным клиентом в нужный момент. Тилки анализирует поведение потенциальных клиентов при чтении, чтобы помочь вам в режиме реального времени оценить их готовность подписать сделку.
Salesroom
salesroom.com
Испытайте мощь Salesroom, нашей платформы для видеоконференций на базе искусственного интеллекта. Salesroom не только отслеживает взаимодействие с покупателями, но и обучает лучшим практикам виртуального общения. Благодаря доступу к вашей базе знаний в режиме реального времени Salesroom предназначен для повышения производительности представителей на собраниях и достижения квот в команде.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI создает программное обеспечение и инструменты на основе больших данных, которые позволяют лидерам принимать более обоснованные решения и автоматизировать инициативы и кампании, чтобы максимизировать ресурсы и получить максимальную отдачу.
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing — ведущий поставщик голосовых помощников с искусственным интеллектом для бизнеса. Наши голосовые помощники с искусственным интеллектом, основанные на нашей запатентованной технологии диалогового искусственного интеллекта и ChatGPT OpenAI, предназначены для автоматизации входящих звонков и исходящего взаимодействия с клиентами на любом этапе пути клиента. Мы помогаем предприятиям увеличивать доходы, повышать операционную эффективность и улучшать качество цифрового обслуживания клиентов, не требуя больших инвестиций или дополнительной численности персонала. Наши многоязычные голосовые помощники с искусственным интеллектом успешно автоматизировали миллионы разговоров между бизнес-клиентами для предприятий малого и среднего бизнеса и предприятий в различных отраслях, включая финансовые услуги, здравоохранение, страхование, электронную коммерцию и многое другое. Curious Thing — единственная технология голосового искусственного интеллекта, которая поддерживает быстрое развертывание в различных вариантах использования — поддержка платежей, обработка запросов, запись на встречи, обработка часто задаваемых вопросов, квалификация потенциальных клиентов и многое другое.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
FreJun
frejun.com
FreJun — это платформа облачной телефонии, которая автоматизирует ваши деловые звонки. Пользователи могут совершать исходящие деловые звонки, используя уникальный виртуальный номер, и принимать входящие звонки на тот же номер. Звонки, сделанные через виртуальные номера, можно записывать и интегрировать с любыми инструментами рабочего процесса, такими как CRM и ATS. Подробная аналитика звонков и данные искусственного интеллекта создаются для повышения эффективности работы команды. FreJun также предоставляет уникальную функцию автоматического вызова (автодозвон), с помощью которой пользователь может автоматически звонить по списку номеров. Используя FreJun вместе с вашим инструментом рабочего процесса, всю контактную систему можно автоматизировать за 5–10 минут.
Squaretalk
squaretalk.com
Расширьте возможности своего бизнеса и проложите путь к оптимизации коммуникаций с помощью Squaretalk, глобальной интерактивной платформы делового общения. Создание интеллектуальной, унифицированной платформы для наших клиентов — цель каждого члена нашей команды, и хотя Squaretalk обеспечивает взаимосвязанную экосистему для бизнес-коммуникаций, мы также можем предоставить индивидуальные решения. Axiom — это наша полнофункциональная облачная АТС. Интегрированная с некоторыми ведущими мировыми CRM, Axiom предоставляет центрам связи инструменты, необходимые для предоставления персонализированного обслуживания клиентам по всему миру. Набирайте звонки одним щелчком мыши, управляйте трафиком звонков прямо из CRM. Просматривайте сведения о звонящем и историю покупок во время каждого звонка, записывайте все звонки и связывайте их с вашей CRM. Axiom также предоставляет администраторам обширные функции, позволяющие отслеживать звонки и операторов в режиме реального времени, давать советы агентам или принимать вызовы, если это необходимо. Предиктивный дозвонщик Matrix поддерживает неограниченное количество агентов всего за 25 долларов за пользователя. Благодаря настраиваемым интерфейсам менеджера и агента и панелям мониторинга в реальном времени Matrix может одновременно обрабатывать до 1000 каналов. Matrix от Squaretalk интегрирован со всеми вашими инструментами привлечения потенциальных клиентов, включая целевые страницы, CRM, партнерские сайты и списки. Matrix анализирует ваши потенциальные клиенты и контакты и подготавливает их к контакту, определяя активные номера телефонов и оптимизируя часовые пояса. Используя гибко настраиваемые кампании, потенциальные клиенты набираются таким образом, который лучше всего соответствует потребностям маркетинговой деятельности. Совершенствуйте свои кампании и увеличьте время разговора до 400 %! Такого звонилки вы еще не видели. Express — это многоканальное решение для обмена сообщениями, которое предоставляет еще больше способов связи с клиентами и гарантирует, что наши клиенты никогда не упустят возможности продолжить разговор, решить проблему или оказать своевременную поддержку. Express позволяет предприятиям и контакт-центрам связываться с клиентами, где бы они ни находились, с помощью любого устройства и на предпочитаемой ими платформе. Начиная с SMS, платформа вскоре будет включать в себя WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram и WeChat. Рысь. Уровень интеграции в режиме реального времени, не требующий написания кода, который позволит организациям беспрепятственно объединять все свои платформы и инструменты бизнес-коммуникаций. Не требуя специальных знаний или времени на разработку, Lynx расширяет возможности контакт-центров и BPO, делая интеграцию и автоматизацию сложных коммуникационных систем такими же простыми, как использование приложения. Благодаря Lynx наши клиенты смогут участвовать практически в любом контракте, который они захотят, поскольку Lynx обеспечивает безопасный доступ к более чем 100 бизнес-приложениям, прозрачную передачу данных и оптимизацию рабочей силы. Это огромная победа для BPO.
Orum
orum.com
Orum — это платформа для живого общения на базе искусственного интеллекта, позволяющая повысить эффективность продаж, объединить команды и увеличить доход.
Saara
saara.io
Лучшее программное обеспечение на базе искусственного интеллекта для электронной коммерции Решение таких проблем, как высокая стоимость привлечения клиентов, низкий уровень повторения, мошенничество с возвратами и управление возвратами...
Roi4Presenter
roi4presenter.com
ROI4Presenter — это веб-приложение и мобильное приложение для автоматизации продаж, привлечения потенциальных клиентов и адаптации к ним. Инструмент помогает сэкономить время и повысить эффективность презентаций менеджерам по продажам, маркетологам, HR-ам и всем, кто активно использует презентации как инструмент в своей работе. ROI4Presenter решает проблему координации времени презентации между ведущим и слушателем, ведь последний может посмотреть презентацию самостоятельно в любое время, не теряя возможности личного общения, благодаря встроенному чату и возможности звонить ведущий для живого общения по голосу или видео. ROI4Presenter открывает новый канал лидогенерации, ведь презентацию можно сделать постоянно доступной по ссылке или встроить на любую веб-страницу сайта, при этом настроив сбор контактной информации слушателей и получение уведомлений при начале просмотра. ROI4Presenter экономит время слушателя и увеличивает шансы быть услышанным докладчиком благодаря специальному режиму «питч», позволяющему за несколько минут ознакомиться с основным содержанием презентации. ROI4Presenter помогает сделать презентации лучше, получая отзывы от слушателей. С помощью ROI4Presenter вы можете добавлять видео в виде слайдов, конвертировать видеоконтент в слайды, добавлять аудио и часто задаваемые вопросы в свои презентации. А гибкие настройки доступа и управления презентациями позволяют адаптировать презентации к вашим конкретным потребностям.
Coho AI
coho.ai
Coho создает платформу следующего поколения для оптимизации доходов клиентов, которая позволит компаниям стать растущими компаниями, ориентированными на продукты, независимо от их модели продаж. Coho помогает вам максимизировать доход от существующих клиентов, объединяя данные о продуктах, продажах и успехах клиентов. Используя информацию, полученную из этих данных, вы можете автоматизировать действия по самообслуживанию, сосредоточиться на дополнительных и перекрестных продажах, а также сократить отток клиентов.
Humantic AI
humantic.ai
Humantic AI — первая в мире платформа для сбора информации о покупателях. Команды с наибольшим доходом используют Humantic AI для выявления первых пользователей, помогают своим BDR персонализировать охват и предоставляют своим менеджерам по работе с клиентами важную информацию о клиентах для каждой сделки. Такие компании, как Paypal, Sandler и Domo, используют Personality AI от Humantic и сразу же отмечают увеличение количества откликов на 109% и увеличение закрытой выручки на 16,2%. Humantic AI признан лучшим инструментом искусственного интеллекта для продаж в отчете G2 за зиму 2024 года.
Penny AI
pennyapp.com
Penny экспоненциально увеличивает доходы благодаря дублируемому опыту работы на местах, который требуется консультантам и руководителям, одновременно предоставляя вам данные и идеи в нужном вам темпе инноваций. Penny разработан, чтобы помочь консультантам по продажам взаимодействовать с клиентами и автоматизировать рабочие процессы продаж с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения. Это позволяет командам маркетинга и продаж рассчитывать уровень оттока клиентов, отслеживать рыночные тенденции и выявлять возможности для оптимизации взаимодействия с клиентами.
Structurely
structurely.com
Структурно считает, что будущее работы — это сотрудничество между искусственным интеллектом и людьми. Он реализует высочайший потенциал, автоматизируя тяжелую работу и обеспечивая более эффективные результаты. Наш искусственный интеллект (ИИ) сокращает ваши циклы продаж и помогает вам и вашим представителям заключать больше сделок. Более 5000 отделов маркетинга и продаж используют Structurely для построения своей воронки продаж и ускорения роста доходов. Structurely предоставляет свои услуги по квалификации и развитию ИИ-лидеров во многих отраслях, в том числе: Недвижимость SaaS Автомобильная промышленность С момента основания Structurely в 2016 году нашим экспертам удалось помочь многим предприятиям из разных отраслей достичь своих целей по закрытию потенциальных клиентов. Позвоните нам, чтобы узнать больше о том, как мы можем помочь вам привести ваш бизнес к успеху! Наше местоположение: 2712 Stange Rd. Эймс, Айова 50010. Наш номер телефона: (810) 498-2498.
Aider
aider.ai
Платформа консультативной разведки Aider Aider — это мощная платформа консультативной разведки, созданная для бухгалтеров и бухгалтеров. Платформа консультативной информации Aider с мобильным приложением цифрового помощника (дополнительное дополнение) предоставляет бухгалтерам и счетоводам автоматизированный и понятный обзор финансов их клиентов. Независимо от того, есть ли у них 10 клиентов или 5000 клиентов, они могут просто войти в Aider и управлять всеми данными своих клиентов в одном удобном для использования месте. Aider предоставляет бухгалтерам и бухгалтерам ценную информацию и информацию о финансовых результатах, например, прогнозы движения денежных средств, расчеты налогов по счетам и оценки GST и многое другое. Это позволяет бухгалтерам и бухгалтерам предоставлять своим клиентам малого и среднего бизнеса активные консультации. Оно устраняет ненужные административные задачи и при этом предоставляет ценную информацию в режиме реального времени на одной интуитивно понятной платформе.
Aircover.ai
aircover.ai
Увеличьте доход с помощью помощника по продажам с искусственным интеллектом при каждом звонке Aircover — это обучение продажам в режиме реального времени на основе искусственного интеллекта. Интегрируйте свою схему продаж в виртуальные встречи и предоставляйте возможности «точно в срок», чтобы повысить доход и производительность.
Aptivio
aptiv.io
Самая передовая автоматизированная платформа сетевых продаж на планете в сочетании с функцией Real Buyer Intent, которая помогает B2B-компаниям ускорить рост своих доходов, обнаруживая аккаунты, которые с наибольшей вероятностью будут конвертироваться, и кратчайший путь к закрытию. Усовершенствованные сигналы искусственного интеллекта Aptivio определяют и определяют приоритетность намерений покупателя на каждом этапе покупательского цикла, поэтому ваша команда по доходам сосредотачивается на наиболее важных потенциальных клиентах. Наша платформа добавляет в среднем на 25% больше потенциальных клиентов, отвечающих требованиям продаж, за первые 60 дней использования и на 40% через 6 месяцев. Раскройте максимальный потенциал вашего конвейера с помощью искусственного интеллекта Aptivio.
AskToSell
asktosell.com
AskToSell — единственная платформа продаж с искусственным интеллектом, которая решает весь цикл продаж для небольших сделок. Агенты по продажам AI узнают о вашем продукте, свяжутся с вашими потенциальными клиентами, пройдут квалификацию, подготовят предложения, обработают возражения, проведут переговоры и закроют сделки. Автоматически. Вам останется только одобрить предложения. Используя AskToSell, вы можете развернуть автономных агентов по продажам с использованием искусственного интеллекта, обладающих сверхчеловеческими показателями продаж: 1. Настойчивость — никогда не забывает следить за сроками. 2. Ответственность — всегда достигает целей деятельности. 3. Быстро – отвечает на вопросы потенциальных клиентов менее чем за 5 минут. 4. Масштабируемость – нужно больше действий? Разверните больше агентов за считанные секунды. 5. Бесстрашие. Мы знаем, что люди боятся отказов. Компьютеры — нет. Стоимость работы торговых представителей ИИ в 10-30 раз ниже, чем человеческий труд. Самое простое в мире решение по рентабельности инвестиций. Как это работает? Определите продукт, который вы хотите продавать, загрузите потенциальных клиентов, назначьте автономных агентов и наблюдайте, как ваш доход растет на автопилоте. Для кого он идеален? Для компаний, которые стремятся оптимизировать затраты на привлечение клиентов и быстрее увеличивать доходы за счет автоматизации продаж предприятиям малого и среднего бизнеса, где наем торгового представителя не имеет экономического смысла, AskToSell — это платформа продаж с использованием искусственного интеллекта, которая позволяет автоматизировать весь процесс продаж для небольших сделок (малому и среднему бизнесу, клиенты с самообслуживанием и т. д.) — общение с потенциальными клиентами, квалификация, подготовка предложений, обработка возражений, ведение переговоров и закрытие сделок — чтобы ваша команда могла сосредоточиться на более крупных клиентах, малый и средний бизнес получал более быстрые и лучшие ответы, вы достигали целевых показателей дохода, одновременно снижая CAC .