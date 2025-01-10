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Программное обеспечение помощника по продажам с использованием искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - Пакистан
Помощники по продажам с искусственным интеллектом, широко известные как виртуальные продавцы с искусственным интеллектом, представляют собой приложения, предназначенные для поддержки торговых представителей путем автоматизации различных задач и процессов с помощью интегрированного искусственного интеллекта. Эти задачи включают в себя квалификацию руководителей, последующие действия, управление конвейером, прогнозирование, планирование встреч и ввод данных. Команды продаж и маркетинга часто используют помощников по продажам с искусственным интеллектом для автоматизации рутинных задач, что дает больше времени для выполнения сложных и ответственных обязанностей. Эти инструменты часто совместимы с другим программным обеспечением или могут легко интегрироваться с существующими системами CRM, хотя многие из них также являются автономными решениями.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
JustCall
justcall.io
JustCall: универсальная платформа для делового общения. Общайтесь с потенциальными клиентами и клиентами с помощью голосовой связи, SMS, электронной почты и WhatsApp. Автоматизируйте рабочие процессы с помощью более чем 100 интеграций и магии искусственного интеллекта и наблюдайте, как ваш бизнес растет на автопилоте. JustCall, которому доверяют более 6000 компаний по всему миру, помогает командам, работающим с клиентами, обеспечивать безупречное взаимодействие с клиентами, основанное на аналитических данных искусственного интеллекта в режиме реального времени и после звонка. Основные функции JustCall, на которые следует обратить внимание: * Входящие и исходящие звонки * Отправлять и получать SMS и MMS * Продажи дозвона (автоматические, прогнозирующие и мощные дозвонщики) * Рабочие процессы СМС * СМС-боты * Многоуровневый IVR * Помощь агента в режиме реального времени * Второй пилот SMS на базе искусственного интеллекта * Коучинг по искусственному интеллекту * Анализ настроений * Оценка вызовов AI * Мониторинг звонков в реальном времени * Общий почтовый ящик WhatsApp * Автоматическое распределение вызовов (ACD) * Более 100 интеграций CRM * Деловые номера телефонов в более чем 70 странах.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Kixie
kixie.com
Kixie — это платформа для взаимодействия с продавцами, которая повышает эффективность работы отдела продаж с помощью сверхнадежных, легко автоматизированных звонков и текстовых сообщений для HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho и других ведущих CRM. Звоните или отправляйте текстовые сообщения на номера из вашей CRM (или любой веб-страницы в Google Chrome) одним щелчком мыши, при этом каждое взаимодействие автоматически записывается в вашу CRM. Расширение Kixie PowerCall Chrome позволяет отделам продаж и другим отделам, работающим с клиентами, повысить производительность с помощью набора расширенных функций звонков и текстовых сообщений. Kixie автоматически распознает номера телефонов на любой веб-странице, которую вы посещаете в Chrome, и размещает кнопку вызова рядом с каждым номером для набора номера одним щелчком мыши. Звонки, текстовые сообщения, распоряжения и действия автоматически регистрируются в вашей CRM, что практически устраняет необходимость в утомительном ручном ведении учета, которое замедляет работу продавцов в их повседневной деятельности. Особенности включают в себя: • PowerDial через списки контактов автоматически. Повысьте производительность в десять раз, набирая до 10 номеров одновременно с помощью многоканального PowerDialer • Расширенная функция локального присутствия на основе искусственного интеллекта позволяет пользователям звонить с номера с тем же кодом города, что и у человека, которому они звонят.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
CoPilot AI
copilotai.com
Измените свою стратегию продаж с помощью программного обеспечения для поддержки продаж на базе искусственного интеллекта. CoPilot AI — это передовая платформа, которая меняет способы поиска, привлечения и конвертации клиентов вами и вашей командой. CoPilot AI поддерживает отделы маркетинга и продаж посредством: • Выявления и определения приоритетности потенциальных клиентов с высокими намерениями, которые соответствуют вашим бизнес-целям • Генерации целенаправленных сообщений, которые привлекают потенциальных клиентов и направляют их к конверсии • Предоставляя персонализированную информацию, которая поможет вам адаптировать свой стиль общения для предоставления правильных услуг. правильное сообщение CoPilot AI предназначен для совершенствования вашей стратегии продаж, повышения коэффициентов конверсии и действия в качестве интеллектуального союзника для заключения большего количества сделок.
Sailes
sailes.com
Sailbots автоматизирует все поисковые работы Реализуйте потенциал продавца, который стал возможным благодаря единственному искусственному интеллекту, который автоматизирует все: от исследований и открытий до взаимодействия, взаимодействия и возможностей – без помощи рук.
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Aviso
aviso.com
Aviso AI — это интегрированная платформа для получения доходов, которая помогает современным торговым организациям и отделам по работе с доходами заключать больше сделок, стимулировать рост доходов и снижать риски с помощью запатентованных рекомендаций по искусственному интеллекту. Являясь лидером отрасли в области решений для управления доходами на основе искусственного интеллекта, Aviso AI является единственным игроком, предлагающим наиболее полный набор интеллектуальных инструментов и решений для отделов продаж, маркетинга и работы с клиентами, которые раскрывают скрытые возможности получения дохода от каждого клиента. Платформу Aviso AI можно разделить на шесть основных направлений: 1) Прогнозирование 2) Анализ сделок 3) Анализ активности и отношений 4) Разговорный интеллект. 5) GTM и сотрудничество с клиентами. 6) Автоматизация CRM. Наша платформа является гибкой и масштабируемой для настройки любой сложной иерархии клиентов. Руководители продаж, менеджеры и представители — все получают выгоду от использования нашего инструмента управления воронкой продаж, прогнозирования, сотрудничества в сделках и интерактивного анализа. С помощью Aviso отделы продаж могут ставить цели, унифицировать прогнозы, вести сделки и корректировать курс для достижения успеха. В эпоху виртуальных продаж отделы продаж заслуживают платформу, которая позволит им добиться успеха, работая удаленно. Платформа Aviso, основанная на передовых технологиях Auto-ML, NLP и глубокой базе данных временных рядов, сочетает в себе лучшие возможности человеческого и искусственного интеллекта для управления продажами. Такие компании, как Honeywell, Dell, LaunchDarkly, Elastic, RingCentral, Microsoft GitHub, FireEye, добились отличных результатов с помощью Aviso, например, увеличения количества выигрышей в сделках в среднем на 20%. Найдите свой настоящий север дохода с помощью Aviso AI.
Cloze
cloze.com
Умное мобильное приложение для отслеживания клиентов, потенциальных клиентов и потенциальных клиентов без хлопот CRM. Управление связями, которое автоматически объединяет входящие сообщения, контакты, календарь, телефон, Evernote, электронную почту, адресную книгу, Twitter, Facebook и LinkedIn.
Dealintent
dealintent.com
Dealintent — это программное обеспечение для цифровых торговых залов на базе искусственного интеллекта, которое помогает командам продаж создавать гиперперсонализированные торговые залы, которые будут привлекать покупателей и повышать шансы на заключение сделок. С помощью Dealintent вы можете использовать искусственный интеллект, чтобы раскрыть личность покупателя, выявить сделки с высоким намерением в вашем воронке продаж и повысить взаимодействие с покупателями. Если вы являетесь частью отдела продаж b2b, вы можете использовать Dealintent, чтобы: Обогащать сделки. Получать профессиональную и личностную информацию о своих покупателях с помощью искусственного интеллекта. Dealintent устраняет необходимость поиска на нескольких платформах, таких как LinkedIn или в Интернете, и предоставляет вам соответствующие контакты с покупателями и информацию о компании за считанные секунды. Создавайте рекламные предложения в цифровом формате. Dealintent заменяет рекламные предложения, отправляемые в виде вложений в электронную почту, фирменными и персонализированными интерактивными рекламными предложениями в цифровом формате. Презентации продаж, используемые в цифровых залах продаж, позволяют командам продаж делиться с покупателями совместным планом действий по продажам, отслеживать активность и акции покупателей, а также поддерживать постоянную связь с покупателем через чат, звонки и встречи для повышения конверсии. Повысьте точность прогнозов: Dealintent помогает отделам продаж определить намерения покупателей на основе их активности, доли предложений, выполнения плана совместных действий по продажам и многого другого. Это позволяет делать более точные прогнозы продаж, основанные на активности покупателей и уровне их вовлеченности.
oppwiser
oppwiser.com
Oppwiser — это платформа анализа продаж, которая автоматизирует исследование потенциальных клиентов и определение приоритетов с помощью искусственного интеллекта. Платформа Oppwiser постоянно отслеживает миллиарды сигналов покупателей в Интернете, автоматизирует обнаружение готовых к покупке аккаунтов и помогает в нужное время обратиться к нужным лицам, принимающим решения.
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для оптимизации и оптимизации процессов поиска продаж для бизнеса. Среди своих основных функций Regie.ai использует генеративный искусственный интеллект для облегчения автоматической идентификации и привлечения целевых учетных записей и контактов, даже тех, которые еще не присутствуют в вашей CRM-системе. Целью инструмента является сделать обмен сообщениями более специфичным для бренда и контекста для каждого получателя, что приведет к более эффективному охвату и вовлечению. Regie.ai также отдает приоритет охвату на основе данных об вовлеченности и намерениях, чтобы обеспечить более точный таргетинг во время активных циклов покупок. Уникальной особенностью этого инструмента является его способность изменять интенсивность охвата в зависимости от уровня вовлеченности покупателей. Следовательно, активно вовлеченные покупатели получают постоянный поток общения, в то время как невовлеченные потенциальные клиенты обрабатываются медленнее, пока они не будут готовы к продажам, что защищает здоровье вашей базы данных и улучшает время встречи. Regie.ai можно представить как виртуальных представителей по развитию продаж (SDR), которые работают круглосуточно, без необходимости привлечения дополнительных человеческих ресурсов или стороннего аутсорсинга. Платформа поддерживает ряд вариантов использования, таких как холодный исходящий трафик, взаимодействие с LinkedIn, стимулирование продаж, входящие ответы потенциальных клиентов, исходящие на входящие, расширение клиентов и многое другое. Кроме того, этот инструмент упрощает вашу стратегию управления доходами за счет интеграции с основными системами RevTech, что помогает автоматизировать бронирование встреч группы продаж.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
Writecream
writecream.com
Writecream — это инновационный маркетинговый инструмент на базе искусственного интеллекта, который использует передовое машинное обучение для написания текстов для рекламы Google, целевых страниц, описаний продуктов, сообщений в блогах, социальных сетей и многого другого. Кроме того, вы можете использовать Writecream для создания убедительных, персонализированных представлений для исходящих маркетинговых кампаний.
truebase.io
truebase.io
Платформа анализа продаж B2B, которая позволяет командам быстрее искать потенциальных клиентов и эффективнее взаимодействовать. Объединяя сигналы из Интернета, наша система сопоставления находит высококачественных потенциальных клиентов на основе ваших лучших клиентов. В отличие от других платформ, Truebase определяет ключевых заинтересованных сторон, участвующих в более быстром заключении сделок. Truebase также помогает заключать сделки, открывая возможности для теплых знакомств со стороны профессиональной сети вашей команды. Используя НЛП и машинное обучение, Truebase находит компании, которые похожи на вашу похожую аудиторию и демонстрируют признаки покупательской способности.
Draup
draup.com
Draup — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная как для руководителей HR, так и для руководителей продаж. Он предлагает глубокую аналитику и данные для поддержки планирования рабочей силы, набора талантов и развития навыков для руководителей HR. Имея данные о талантах в режиме реального времени, руководители HR-отделов могут понимать тенденции отрасли, развивать кадровый резерв и разрабатывать стратегии переподготовки кадров. Draup также предоставляет информацию о новых вакансиях, горячих точках талантов и востребованных навыках, которые помогают планировать будущие потребности в рабочей силе. Для руководителей продаж Draup предлагает инструменты анализа продаж, которые выходят за рамки базовой информации о покупателях. Это позволяет осуществлять микротаргетинг потенциальных клиентов на основе интересов, технологических потребностей и отношений аутсорсинга. Drup предоставляет подробные отчеты по счетам, картирование заинтересованных сторон и помогает определить правильных лиц, принимающих решения для целевых стратегий продаж. Он также помогает отделам продаж исследовать новые возможности поставщиков услуг в различных отраслях. Draup создан экспертами в области искусственного интеллекта, машинного обучения (ML) и обработки естественного языка (NLP), сочетая анализ на основе искусственного интеллекта с человеческим курированием. Платформа предлагает гиперцелевую информацию, основанную на миллионах точек данных, предлагая действенные стратегии, подкрепленные актуальными и проверенными данными. Данные Draup проверяются опытными исследователями и аналитиками, чтобы обеспечить объективную информацию. Платформа отличается быстрой адаптацией, постоянной поддержкой и гибким развертыванием для удовлетворения меняющихся потребностей. Он предлагает обновление данных практически в реальном времени, гибкие модели доставки и предсказуемые комиссии. Draup обеспечивает многоканальный доступ к своей платформе, пользовательским отчетам и API-интерфейсам экспорта данных/REST для плавной интеграции в корпоративные решения. В целом, Draup стремится поддерживать отделы талантов и продаж в принятии решений на основе данных и ускорении роста доходов предприятий по всему миру.
Collective[i]
collectivei.com
Продуктивные и образованные команды продаж работают умнее и выигрывают больше. Collective[i] — это целостный подход к согласованию ваших данных, людей и процессов. Мы называем это оптимизацией отношений с клиентами. Представьте себе все, что касается ваших данных, того, как работает ваша команда продаж и выполняемые действия, становясь более эффективными, просто работая с существующими инструментами продаж в вашем стеке. Для операций продаж и маркетинга Collective[i] обеспечивает чистый, всеобъемлющий и автоматизированный сбор данных. Используя роботизированную автоматизацию процессов (RPA), действия автоматически фиксируются из рабочих инструментов, которые используют отделы продаж (электронная почта, календарь и т. д.), очищаются для обновления контактов, названий компаний и т. д. и автоматически регистрируются в CRM с использованием нашей запатентованной технологии и массивных данных. сеть. Никакие данные или драгоценное время не теряются, что повышает качество регистрируемых данных в геометрической прогрессии и производительность организации на 20–30%. Collective[i] поддерживает постоянную актуальность данных CRM, автоматически исправляя устаревшие контакты и информацию о целевых потенциальных клиентах. Для управления продажами Collective[i] предлагает прозрачность и аналитику на основе искусственного интеллекта и машинного обучения для каждой возможности. Больше никаких длительных проверок конвейера или сюрпризов в конце квартала. Менеджеры могут с уверенностью брать на себя обязательства по получению прибыли, проверять важные возможности в любое время, а также лучше управлять и удерживать исключительные таланты, обеспечивая полную прозрачность объема и качества их деятельности. Collective[i] предоставляет менеджерам информацию о покупателях, полученную с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения на основе обширной сети Collective[i]. Для специалистов по продажам Collective[i] предлагает рекомендации на протяжении всего пути каждого покупателя, подсказки на основе искусственного интеллекта и машинного обучения о том, где и на ком сосредоточить время, а также выделяет участников социальных и рабочих сетей, которые могут помочь ускорить продажи и повысить процент выигрышей. Технология Collective[i] является трансформационной и является важной частью набора технологий современной организации продаж.
SetSail
setsail.co
SetSail — это платформа данных о продажах, которая автоматизирует сбор данных о продажах, предоставляет аналитику о доходах и повышает эффективность продаж для увеличения доходов.
xiQ
xiqinc.com
Платформа продаж и маркетинга, ориентированная на личность, xiQ сочетает в себе нейробиологию, психологию и искусственный интеллект, чтобы понять мышление покупателей и факторы, влияющие на их решения о покупке. Наша отмеченная наградами запатентованная платформа искусственного интеллекта предоставляет личностные данные, комплексную информацию об учетных записях и тщательно подобранный контент в режиме реального времени прямо под рукой вашей команды, чтобы они могли быстрее завоевывать доверие и заключать сделки. Наши крупные корпоративные клиенты привлекли свою аудиторию в 10 раз лучше по сравнению с традиционными маркетинговыми каналами, сэкономили тысячи часов времени на исследования и добились до 24 % более высоких показателей успешных сделок. Ключевые возможности собственной платформы xiQ на базе искусственного интеллекта: * Индивидуальная аналитика для индивидуальных сценариев продаж * SmartSourced Content™, который обеспечивает 10-кратное увеличение вовлеченности * Собственные данные о намерениях и расширенная аналитика для индивидуализации каждого взаимодействия * Instasites (микросайты, предназначенные для индивидуального взаимодействия) * Комплексные универсальные профили компаний, составленные за секунды * Триггеры продаж и оповещения в реальном времени прямо на ваш почтовый ящик * Outlook, Salesforce, MS Teams и интеграция с социальными сетями Испытайте xiQ на xiQinc.com.
EverReady
everready.ai
Почтовые ящики для продаж — это золотая жила. Компании не осознают количество и качество продаваемой информации о перспективах и клиентах. EverReady — это автономное и интеллектуальное решение, которое автоматически извлекает в CRM все бизнес-данные, которые бездействуют в почтовых ящиках, повестках дня и телефонах торговых представителей, на которых компания не извлекает выгоду. Получите высококвалифицированные контакты для ваших продаж и маркетинговых операций и защитите свои бизнес-знания.
Attention
attention.tech
Внимание — это специализированная платформа искусственного интеллекта (ИИ), предназначенная для повышения эффективности работы отделов продаж. Это инструмент, предназначенный для расширения возможностей вашей CRM и вашей команды продаж, предоставляющий ряд инструментов для анализа, обучения и повышения эффективности. Attention собирает и анализирует данные разговоров с клиентами, чтобы предоставить ценную информацию, способствующую лучшему пониманию эффективности продаж и предпочтений клиентов. Он предлагает инструменты обучения продажам для оптимизации анализа и повышения эффективности работы торговых представителей. Внимание также автоматизирует задачи CRM для отделов продаж, сокращая административные задачи и помогая сократить циклы продаж для руководителей продаж. Эксклюзивная функция помогает торговым представителям автоматически заполнять CRM, что значительно экономит время при вводе данных вручную. Он демонстрирует интуитивно понятную функцию соответствия, гарантируя, что все действия соответствуют местным нормам. Кроме того, этот инструмент позволяет улучшить прогнозирование продаж за счет всестороннего анализа деятельности торговых представителей. Кроме того, Attention помогает автоматизировать последующие электронные письма, понимая контекст разговора. Помимо этих возможностей, Attention позволяет пользователям устанавливать собственные триггеры, которые позволят ИИ отслеживать более важные аспекты каждого звонка, тем самым обеспечивая эффективное принятие решений. Ключевые функции, такие как выявление причин выигрыша или проигрыша сделок, ранжирование причин оттока клиентов, предоставление информации о высокоэффективных представителях и понимание распространенных возражений со стороны потенциальных клиентов, делают ее надежной платформой для организаций, ориентированных на продажи.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам продаж, маркетинга и поддержки работать как единое целое, используя единый интерфейс.
Drift
drift.com
Drift®, компания, занимающаяся вопросами покупательского опыта и разговорного искусственного интеллекта, вдохновляет компании создавать более привлекательный клиентский опыт, по одному разговору за раз. Ее ориентированная на человека платформа на базе искусственного интеллекта слушает, понимает и учится у покупателей, чтобы предоставлять персонализированный опыт и рекомендации в каждой точке взаимодействия. Drift создает мир, в котором искусственный интеллект помогает людям превращать разговоры в отношения. Drift помогает тысячам клиентов по всему миру преобразовать данные разговоров и поведение покупателей в более глубокие отношения, увеличить поток продаж и увеличить доход. Пионер в области разговорного маркетинга, компания была основана в 2015 году, чтобы помочь устранить трудности в процессе B2B-покупок. Поскольку ожидания покупателей продолжают расти, а ИИ становится центральным элементом расширения возможностей полноценного взаимодействия с клиентами в масштабе, Drift меняет созданную им категорию.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies — это голосовой помощник с искусственным интеллектом, который помогает расшифровывать, обобщать, делать заметки и выполнять действия во время встреч. Наш помощник по искусственному интеллекту Фред интегрируется со всеми ведущими платформами веб-конференций в мире, такими как Zoom, Google Meet, Webex и Microsoft Teams, а также с бизнес-приложениями, такими как Hubspot, Slack, Trello, Asana, Salesforce и другими. Запись. Мгновенно записывайте собрания на всех основных платформах веб-конференций. Пригласите светлячков или заставьте их автоматически захватывать. Расшифровка: Fireflies может расшифровывать живые встречи или аудиофайлы, которые вы загружаете. Просматривайте стенограммы и одновременно слушайте аудио. Подведение итогов: AI Super Summaries предоставляет вам подробные обзоры встреч, схемы, заметки о встречах, ключевые слова и действия. Быстро отслеживайте и просматривайте всю встречу за 5 минут! Совместная работа: добавляйте комментарии и отмечайте важные моменты во время звонков, чтобы товарищи по команде могли их легко просмотреть. Поиск: просмотр часового разговора менее чем за 5 минут. Фильтруйте по элементам действий, датам, показателям и другим важным темам. Интеграция. Ваши заметки, стенограммы и записи совещаний становятся более ценными, если они автоматически синхронизируются с инструментами и платформами, которые вы уже используете. Записывайте заметки, расшифровки и записи совещаний в своих CRM и приложениях для совместной работы, таких как Salesforce, Hubspot, Slack, Zapier и многих других. Анализ: Conversation Intelligence генерирует информацию о времени разговора, тематических тенденциях, настроениях и многом другом. Пакет аналитики разговоров позволяет вам определить, что работает, а что нет во время звонков. Аналитика поможет вам научить свой отдел продаж заключать больше сделок. Они помогают вашим рекрутерам быстрее нанимать лучших специалистов, выявляя тенденции на собеседованиях с кандидатами. Вся ваша организация может создавать более качественные продукты, прислушиваясь к голосу вашего клиента. Узнайте, какие сообщения работают, а какие нет, в ходе взаимодействия с клиентами и командой.
Vowel
vowel.com
Vowel — это инструмент для видеоконференций и встреч на базе искусственного интеллекта. Благодаря сводкам совещаний на базе искусственного интеллекта Vowel делает каждую встречу более инклюзивной и полезной, обеспечивая простоту, безопасность и надежность. Организуйте, записывайте, расшифровывайте, вырезайте, ищите и делитесь собраниями — никаких дополнений не требуется! Основные функции: - Сводные данные о собраниях на основе искусственного интеллекта, доступные мгновенно после того, как вы повесите трубку. - Действия на основе искусственного интеллекта (предлагаемые в режиме реального времени). - MeetingGPT, вопросы и ответы на основе искусственного интеллекта для собраний. - Резюме встреч в формате Catch Me Up. в вашем браузере - Записывайте и расшифровывайте одним щелчком мыши, даже при использовании бесплатного плана - Совместная работа над повестками дня и заметками о встречах в режиме реального времени (включая действия) - Ищите каждое слово, когда-либо сказанное, во всем содержимом вашего собрания - Интеграция Zapier - Запись встречи моменты и делитесь ими для мгновенного контекста. Сделайте встречи более инклюзивными с помощью отслеживания времени разговора, смайликов, поднятия рук и многого другого. Попробуйте Vowel бесплатно сегодня!
Staircase AI
staircase.ai
Staircase AI — это новаторский инструмент в области анализа взаимоотношений с клиентами. Его платформа использует искусственный интеллект для анализа миллионов взаимодействий с клиентами и превращения их в действенные человеческие идеи, которые невозможно обнаружить невооруженным глазом. Компании полагаются на Staircase AI, чтобы преодолеть шум и улучшить свой NRR. Staircase AI выявляет глубокие человеческие сигналы и раскрывает состояние здоровья, настроения клиентов, события в пути, риски и возможности. Его передовая технология анализирует все взаимодействия с клиентами, включая электронную почту, чаты, активность Slack, видеозвонки и многое другое. Затем он объединяет человеческие сигналы для получения информации на основе взаимоотношений, такой как изменения заинтересованных сторон, положительные или отрицательные тенденции настроений, проблемные темы и многое другое. В сочетании с существующей продуктовой аналитикой человеческая аналитика обеспечивает недостающий элемент, позволяющий полностью понять клиента, чтобы расти в масштабе и бороться с оттоком.
Pocus
pocus.com
Pocus превращает данные в доход. Объедините все сигналы об использовании продукта и намерениях, необходимые вашей команде, чтобы расставить приоритеты для лучших возможностей и принять быстрые меры. Pocus помогает вам построить воронку продаж на основе реальных сигналов о покупке, а не на предположениях вашей команды (будь то размещение новых логотипов или расширение существующих). Благодаря Pocus команды выхода на рынок в Asana, Canva, Miro и Loom экономят более 10 часов в неделю, изучая данные, чтобы с уверенностью находить и заключать сделки.
Icereach
icereach.com
Получите в 10 раз больше конверсий и персонализируйте сообщения в любом масштабе с помощью Icereach. Самый безопасный облачный инструмент автоматизации для работы с LinkedIn.
LinkedCamp
linkedcamp.com
Выберите самый надежный инструмент автоматизации LinkedIn, например LinkedCamp, и упростите поиск потенциальных клиентов. Наслаждайтесь 14-дневной бесплатной пробной версией сегодня. Зарегистрируйтесь и увеличьте свои продажи.
Clay
clay.com
Clay — это инструмент искусственного интеллекта, который позволяет пользователям масштабировать свои творческие идеи, объединяя возможности более 50 поставщиков данных, сбор данных в реальном времени и искусственный интеллект. С помощью Clay пользователи могут отправлять персонализированные кампании, адаптированные к отдельным получателям, увеличивая шансы на бронирование большего количества встреч. Clay предлагает ряд функций и возможностей для поддержки эффективных исходящих кампаний. Пользователи могут получить доступ к обширной сети поставщиков данных для сбора актуальной информации о потенциальных клиентах, такой как списки вакансий, подробности технического стека и последние новости. Clay также позволяет пользователям определять конкретные характеристики компаний, такие как политика удаленного доступа или соответствие требованиям SOC II, и выполнять поиск по ключевым словам на их веб-сайтах. Инструмент обеспечивает доступ к обширной базе данных контактов, что позволяет пользователям находить электронные письма и номера телефонов от различные источники, включая профили LinkedIn, профили Twitter и списки местных компаний. Clay интегрируется с популярными платформами CRM, позволяя пользователям расширить свои возможности CRM за счет автоматического поиска. Пользователи также могут использовать возможности искусственного интеллекта в Clay для создания персонализированных электронных писем, написания сообщений и автоматизации исследований компании. Инструмент предлагает функции для расширения потенциальных клиентов, поиска изменений в работе и оценки потенциальных клиентов на основе ключевых слов и других критериев. Clay пользуется доверием более 50 000 ведущих команд и предлагает пользователям 14-дневную пробную версию, чтобы пользователи могли лично оценить ее возможности. Благодаря своей универсальности и широкому набору функций Clay позволяет пользователям оптимизировать исходящие кампании и оптимизировать процессы привлечения потенциальных клиентов.
Warmly
warmly.ai
Warmly — это первая автономная платформа оркестрации продаж, специально созданная для коммерческих отделов малого и среднего бизнеса. Платформа объединяет метаданные из инструментов обеспечения продаж, B2B-намерений и инструментов обогащения для идентификации, отслеживания и связи с посетителями веб-сайта, готовыми к конверсии. Автоматически агрегируя данные и интегрируя информацию с различных платформ, Warmly организует наиболее эффективный следующий шаг для проведения квалифицированных переговоров с отделом продаж. Мы искренне помогаем вашей команде по доходам быстрее обнаружить возможности на рынке. Продвигайте их быстрее. И достигайте своих целей квартал за кварталом. Их платформа AI Warm Leads освещает вашу воронку продаж, отслеживая сигналы о покупательских намерениях на вашем веб-сайте, исходящих сообщениях и CRM. Затем они помогут вам закрыть этот конвейер теплым и интересным способом. Кроме того, их набор бесплатных инструментов продаж поможет вашей команде лучше взаимодействовать с потенциальными клиентами или клиентами в вашем календаре и в Zoom с помощью отмеченного наградами приложения Essential Zoom.
Nutsales
nutsales.co
Что такое Нутсейлс? Nutsales — это CRM-платформа на базе искусственного интеллекта, работающая под управлением масштабируемой команды людей. Сначала мы можем превратить ваши несколько почтовых ящиков в интерактивные воронки, настроив конвейеры с интеграцией Gmail для продаж, поддержки клиентов, управления персоналом и т. д. Автоматизируйте назначение потенциальных клиентов, используя передовые алгоритмы, учитывая критерии сегментации или циклический анализ. Расширьте возможности командного общения с помощью совместной работы в режиме реального времени, тегов и комментариев. Получайте новых потенциальных клиентов из входящих или исходящих сообщений, сразу интегрируйтесь и вовлекайтесь. Благодаря Nutsales у вас будет команда, работающая круглосуточно и без выходных, гарантируя, что ни один разговор с клиентом не останется незамеченным.
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: преобразование генерации лидов в B2B для растущих команд Откройте для себя Leadgenerator.io, инновационную платформу для генерации лидов в B2B, которая переосмысливает и автоматизирует процесс генерации лидов для специалистов по продажам, маркетингу и операциям. Наша современная платформа предлагает необходимые инструменты для достижения успеха в современной конкурентной среде. Основные функции: Точное создание списков: легко создавайте целевые списки потенциальных клиентов. Индивидуальные электронные письма: используйте персонализацию на основе искусственного интеллекта для повышения уровня вовлеченности. Автоматизированное информационно-просветительское обслуживание и последующие действия. Оптимизируйте свою информационно-пропагандистскую стратегию, чтобы извлечь выгоду из каждой возможности. Руководство и обучение продажам. Расширьте возможности своей команды и заключайте больше сделок. Тактические инструменты охвата: адаптируйте свой подход к продажам для эффективного достижения целей. Созданный для представителей по развитию продаж (SDR), менеджеров по работе с клиентами (AE) и маркетологов, Leadgenerator.io является идеальным решением для команд, ориентированных на рост, стремящихся революционизировать свои усилия по привлечению потенциальных клиентов.
Salesforge
salesforge.ai
Попрощайтесь с шаблонами холодных писем и поприветствуйте программную рассылку холодных писем! Salesforge — это универсальное суперприложение для управления продажами, которое дает каждой команде продаж максимальную вероятность достижения своей цели, решая необходимость масштабной персонализации холодной электронной почты, обеспечивая при этом доставляемость вашей электронной почты. Мы делаем это, включив искусственный интеллект в реальном времени и машинное обучение для принятия решений по критически важным видам продаж, улучшения обмена сообщениями на всех языках и устранения необходимости в различных решениях для точек продаж, что обеспечивает превосходные показатели конверсии.
EngageTech
engagetech.io
Мы даем нашим клиентам возможность управлять более квалифицированным и предсказуемым потоком заказов с помощью нашей уникальной платформы Sales Intelligence и услуг SDR мирового класса. Платформа EngageTech позволяет командам SDR и отдела продаж по всему миру находить клиентов на рынке и покупателей технологий B2B, готовых к общению. Динамичная база данных с возможностью поиска, содержащая актуальную, соответствующую требованиям B2B-информацию о компаниях и точные контактные данные покупателей технологий (должность, номера телефонов прямого набора, адрес электронной почты и т. д.), позволяющая интеллектуально ранжировать существующие на рынке аккаунты и покупателей технологий на основе их вероятности быть открыт для разговора. Сокращая часы исследования SDR и оптимизируя исходящую поисковую деятельность, EngageTech интегрируется с ведущими платформами продаж и CRM, а также обеспечивает прямой доступ к потенциальным клиентам через платформу. Наша база данных пополняется более чем 50 000 еженедельных исходящих звонков покупателям технологий по всему миру, что позволяет нам получать уникальную информацию, гарантируя, что СДР сосредоточены на поиске нужных клиентов и покупателей в нужное время, оснащенных информацией, необходимой для позитивных переговоров. Не верьте нам на слово; прочитайте наши более 50 обзоров и узнайте, что говорят наши клиенты. Если вы хотите узнать больше о наших аутсорсинговых услугах SDR, посетите наш веб-сайт.
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится вашим командам. Поддержка | Продажи | ИТСМ | Облачная АТС
Zopto
zopto.com
Омниканальный охват продаж, рост на автопилоте Мы помогаем тысячам клиентов упростить процесс поиска потенциальных клиентов и развивать свой бизнес масштабируемым и предсказуемым образом, используя интеллектуальные рабочие процессы с несколькими касаниями в LinkedIn и электронной почте.
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker — это усовершенствованный инструмент, управляемый искусственным интеллектом, предназначенный для улучшения взаимодействия в сфере продаж за счет обеспечения гиперперсонализации в большом масштабе. Недавно инструмент собрал 2,5 миллиона евро, приобрел MyProfilia и выпустил новое расширение для Chrome. Одной из ключевых особенностей Humanlinker является возможность генеративного копирайтинга с использованием искусственного интеллекта, которая помогает отделам продаж создавать персонализированные ледоколы для своих информационно-просветительских усилий. Эти ледоколы создаются на основе анализа личности DISC, который дает представление о присущих личностных качествах потенциальных клиентов. Этот анализ помогает специалистам по продажам эффективно общаться, укреплять доверие и вести переговоры с потенциальными клиентами. Humanlinker также предлагает 360° Account & People Intelligence, который позволяет командам продаж получить более глубокое понимание своих целевых клиентов и отдельных лиц в этих аккаунтах. Эта информация включает в себя информацию с платформ социальных сетей, таких как LinkedIn и Twitter, а также подкастов, интервью и статей. Этот инструмент легко интегрируется с популярными платформами CRM, такими как Salesforce, Hubspot, Salesloft и Outreach, позволяя отделам продаж получать доступ к существующим данным и рабочим процессам и использовать их. Humanlinker предназначен для отделов продаж, стремящихся оптимизировать процессы поиска и продаж. Он предоставляет мощные ключи персонализации, которые используют информацию из различных источников, помогая специалистам по продажам назначать больше встреч и сокращать цикл продаж. Этот инструмент также помогает в подготовке встреч, предоставляя предложения и рекомендации, сгенерированные искусственным интеллектом, что позволяет торговым представителям оказывать большее влияние на каждую встречу. В целом, Humanlinker дает возможность отделам продаж персонализировать взаимодействие по всем каналам, что приводит к улучшению результатов продаж и повышению производительности.
Gong.io
gong.io
См. больше. Поймите больше. Выигрывайте больше. Платформа сбора данных о доходах (от Gong) преобразует организации благодаря точному пониманию взаимодействия с клиентами, повышая эффективность бизнеса, улучшая процесс принятия решений и ускоряя рост доходов. Это позволяет компаниям фиксировать, понимать и реагировать на все взаимодействия с клиентами на единой интегрированной платформе. Платформа сбора данных о доходах Gong использует запатентованную технологию искусственного интеллекта для точного понимания взаимодействия с клиентами, повышения прозрачности, стимулирования принятия решений и согласования стратегий в организациях для добиться успешных результатов. Тысячи инновационных компаний, таких как Morningstar Inc., LinkedIn, Shopify, Slack, SproutSocial, Twilio и Zillow, доверяют Gong, чтобы обеспечить реальность своих клиентов. Gong — частная компания со штаб-квартирой в районе залива Сан-Франциско. Аудитория пользователей программного обеспечения G2 поставила Gong на первое место в списке «100 лучших программных продуктов» на 2021 и 2022 годы. Gong также был отмечен в семи дополнительных списках G2 Best Of, в том числе: №1 в продуктах с наивысшим уровнем удовлетворенности; №1 в топ-50. Продукты для предприятий №1 в топ-50 продуктов для среднего рынка. Лучшие продукты для продаж. Продукты для малого бизнеса. Самые быстрорастущие продукты. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.gong.io.
Mediafly
mediafly.com
Первая и единственная точка B2B для увеличения дохода Все, что нужно вашей команде для привлечения покупателей, подготовки продавцов, количественной оценки ценности и постоянной оптимизации производительности. Одна модульная платформа — обеспечение предсказуемого роста доходов в любом масштабе.
Oliverlist
oliverlist.com
Oliverlist — это универсальный инструмент, который позволяет компаниям любого размера автоматизировать рассылку по электронной почте и значительно увеличить свои продажи. - Импортируйте и находите профессиональные электронные письма из разных источников в Интернете, таких как социальные сети или профессиональные каталоги. - Планируйте кампании по рассылке по электронной почте с автоматическим отслеживанием и автоматической обработкой ответов с помощью искусственного интеллекта. - И, наконец, пусть наш алгоритм поможет вам лучше выбирать потенциальных клиентов, наиболее восприимчивых к вашему предложению.
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai — это платформа для конвертации потенциальных клиентов, которая превращает ваших новых потенциальных клиентов в готовые к продаже возможности посредством мгновенных разговоров, управляемых искусственным интеллектом и человеком. На лиды тратятся миллиарды долларов, но на самом деле на них отвечают только 27%. Verse.ai возник как де-факто технологическое решение для самой насущной проблемы каждого бизнеса: реагирование на лиды и последующее сопровождение. Вероятность конверсии потенциальных клиентов увеличивается в 21 раз исключительно благодаря оперативности многогранного ответа Verse.io. Объединив инновационные технологии с отраслевым опытом, Verse.ai разработал идеальную формулу, позволяющую сократить время, затрачиваемое на отсеивание некачественных онлайн-лидов, тем самым давая торговым представителям возможность максимально сосредоточиться на серьезных потенциальных клиентах и повысить коэффициент конверсии до 300%. Платформа доступна по подписке. Платформа Verse.ai работает со всеми типами потенциальных клиентов, источниками и CRM, автоматически направляя потенциальных клиентов сразу после их получения. В отличие от статических решений по привлечению потенциальных клиентов, Verse.io использует идеальное сочетание автоматизации, человеческого участия и проверенных сценариев, чтобы мгновенно связаться с каждым потенциальным клиентом и тщательно его проверить. Кроме того, Verse.io предоставляет отделам продаж полный контроль над процессом взаимодействия с потенциальными клиентами: индивидуальные настройки, доступ к диалогу в режиме реального времени и возможность передавать все данные о взаимодействии обратно в вашу CRM. Как только лид будет признан квалифицированным, он будет передан обратно торговому представителю. Эта передача осуществляется либо посредством прямой передачи, либо посредством встречи, записанной непосредственно в календаре торгового представителя. Verse.io выступает продолжением вашей команды — как по духу, так и по названию. В результате создается единый опыт для компании и потенциального клиента.
Autobound
autobound.ai
Ежедневно отправляется 320 миллиардов электронных писем, и почтовый ящик каждого покупателя переполнен. Быть чрезвычайно персонализированным и актуальным — это уже не вариант, а необходимость. Autobound мгновенно генерирует гиперперсонализированные электронные письма на основе новостей, тенденций конкурентов, подкастов, социальных сетей, финансовых отчетов, общего опыта, хобби и многого другого. Наш ИИ-помощник автоматизирует более чем 30-минутный процесс исследования и написания, увеличивая частоту ответов в 2–3 раза. Когда вы впервые регистрируетесь, искусственный интеллект Autobound считывает общедоступную информацию о вашей компании, чтобы составить начальные сообщения для вашей учетной записи. Новые пользователи смогут выстраивать свой стиль письма, включать и выключать аналитическую информацию и многое другое. Благодаря интеграции с Gmail, Salesloft, Outreach, Salesforce, Hubspot и другими мы здесь, чтобы облегчить вашу жизнь. Бесплатные пользователи могут ежедневно писать контент для 5 потенциальных клиентов, а пользователи Pro получают неограниченные кредиты на контент. Autobound также предлагает предложение массового контента, позволяющее продавцам и маркетологам писать гиперперсонализированный контент для тысяч потенциальных клиентов одновременно через загрузку CSV. Любой может бесплатно начать создавать гиперперсонализированный контент менее чем за 30 секунд! Зарегистрируйтесь сегодня на сайте www.autobound.ai/sign-up-free.
Structurely
structurely.com
Структурно считает, что будущее работы — это сотрудничество между искусственным интеллектом и людьми. Он реализует высочайший потенциал, автоматизируя тяжелую работу и обеспечивая более эффективные результаты. Наш искусственный интеллект (ИИ) сокращает ваши циклы продаж и помогает вам и вашим представителям заключать больше сделок. Более 5000 отделов маркетинга и продаж используют Structurely для построения своей воронки продаж и ускорения роста доходов. Structurely предоставляет свои услуги по квалификации и развитию ИИ-лидеров во многих отраслях, в том числе: Недвижимость SaaS Автомобильная промышленность С момента основания Structurely в 2016 году нашим экспертам удалось помочь многим предприятиям из разных отраслей достичь своих целей по закрытию потенциальных клиентов. Позвоните нам, чтобы узнать больше о том, как мы можем помочь вам привести ваш бизнес к успеху! Наше местоположение: 2712 Stange Rd. Эймс, Айова 50010. Наш номер телефона: (810) 498-2498.
Aptivio
aptiv.io
Самая передовая автоматизированная платформа сетевых продаж на планете в сочетании с функцией Real Buyer Intent, которая помогает B2B-компаниям ускорить рост своих доходов, обнаруживая аккаунты, которые с наибольшей вероятностью будут конвертироваться, и кратчайший путь к закрытию. Усовершенствованные сигналы искусственного интеллекта Aptivio определяют и определяют приоритетность намерений покупателя на каждом этапе покупательского цикла, поэтому ваша команда по доходам сосредотачивается на наиболее важных потенциальных клиентах. Наша платформа добавляет в среднем на 25% больше потенциальных клиентов, отвечающих требованиям продаж, за первые 60 дней использования и на 40% через 6 месяцев. Раскройте максимальный потенциал вашего конвейера с помощью искусственного интеллекта Aptivio.
Lavender
lavender.ai
Лаванда — ваш тренер по электронной почте с использованием искусственного интеллекта Он сочетает в себе все необходимое для легкого написания коммерческих писем, на которые будут получены ответы. Получайте консультации на основе искусственного интеллекта по своей электронной почте, исследуйте своих потенциальных клиентов, не выходя из почтового ящика, подтверждайте, что их адрес электронной почты действителен, проверяйте, попадет ли ваше электронное письмо в СПАМ, смотрите, как оно выглядит на мобильных устройствах, а также многое другое. СДР и AE крупнейших компаний мира используют лаванду для увеличения количества открытий и удвоения количества ответов. Если вы получите ответ, у вас больше шансов назначить встречу и заключить сделку.
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицированных контактов без необходимости заполнения формы посетителями.
Avoma
avoma.com
Avoma — это комплексный ИИ-помощник по проведению совещаний для команд, работающих с клиентами. Его технология на базе искусственного интеллекта помогает командам, работающим с клиентами, собирать важную информацию о клиентах до, во время и после важных встреч. Avoma анализирует информацию о разговорах и информацию, чтобы помочь представителям сократить циклы продаж и порадовать больше клиентов. С помощью Avoma вы можете автоматически записывать все ваши встречи, получать полные стенограммы и сводные заметки, а также полезную информацию, синхронизированную непосредственно с вашей CRM. Просматривайте звонки и встречи быстрее, осуществляя поиск непосредственно в стенограммах и используя идентифицированные темы, чтобы найти именно то, что вы ищете. Avoma легко интегрируется с вашими любимыми инструментами.
Crono
crono.one
Crono — это революционная платформа для вовлечения продаж, которая сочетает в себе технологию искусственного интеллекта, возможности многоканального охвата и оптимизированное управление конвейерами для повышения эффективности команд продаж. Используя данные и алгоритмы искусственного интеллекта, Crono помогает выявить наиболее многообещающие перспективы и наиболее эффективные каналы связи, максимизируя коэффициент конверсии и стимулируя рост доходов. Благодаря удобному интерфейсу и автоматизированным функциям Crono позволяет специалистам по продажам сосредоточиться на продажах, а также предоставляет ценную информацию для оптимизации процессов продаж. Crono — идеальное решение для отделов продаж, стремящихся ускорить свой успех и добиться исключительных результатов. Измените свою игру в продажах с помощью Crono!
Upscale
upscale.ai
Upscale — это платформа для вовлечения продаж, которая автоматизирует работу по продажам, используя несколько каналов, таких как электронная почта, телефонные звонки, LinkedIn, текстовые сообщения и многое другое. Наша унифицированная платформа, управляемая данными, помогает оптимизировать рутинную работу и позволяет вашему отделу продаж сосредоточиться на том, что действительно важно — заключении сделок. - Многоканальный охват (электронная почта, звонок, LinkedIn, WhatsApp, SMS, голосовая почта) - Интеллектуальные триггеры для автоматизации и экономии времени - Простой в использовании интерфейс - Бесплатная круглосуточная поддержка по телефону, в чате и электронной почте - Бесплатная поддержка для достижения успеха - Интеграция с Salesforce, Pipedrive, HubSpot, Zoho, Gmail, Outlook, Vidyard, ZoomInfo, Lusha и т. д.
Roi4Presenter
roi4presenter.com
ROI4Presenter — это веб-приложение и мобильное приложение для автоматизации продаж, привлечения потенциальных клиентов и адаптации к ним. Инструмент помогает сэкономить время и повысить эффективность презентаций менеджерам по продажам, маркетологам, HR-ам и всем, кто активно использует презентации как инструмент в своей работе. ROI4Presenter решает проблему координации времени презентации между ведущим и слушателем, ведь последний может посмотреть презентацию самостоятельно в любое время, не теряя возможности личного общения, благодаря встроенному чату и возможности звонить ведущий для живого общения по голосу или видео. ROI4Presenter открывает новый канал лидогенерации, ведь презентацию можно сделать постоянно доступной по ссылке или встроить на любую веб-страницу сайта, при этом настроив сбор контактной информации слушателей и получение уведомлений при начале просмотра. ROI4Presenter экономит время слушателя и увеличивает шансы быть услышанным докладчиком благодаря специальному режиму «питч», позволяющему за несколько минут ознакомиться с основным содержанием презентации. ROI4Presenter помогает сделать презентации лучше, получая отзывы от слушателей. С помощью ROI4Presenter вы можете добавлять видео в виде слайдов, конвертировать видеоконтент в слайды, добавлять аудио и часто задаваемые вопросы в свои презентации. А гибкие настройки доступа и управления презентациями позволяют адаптировать презентации к вашим конкретным потребностям.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket — это платформа искусственного интеллекта для современных команд продаж. С Amplemarket вы волшебным образом упростите поиск, привлечение и конвертацию своих следующих клиентов. Что говорят наши клиенты: * Дил: От серии А до единорога за 12 месяцев. Как Amplemarket способствовал 20-кратному росту выручки Deel. * Vanta: Как Vanta закрывается все быстрее и быстрее благодаря данным о покупательских намерениях Amplemarket (9-кратная рентабельность инвестиций) Присоединяйтесь к сотням компаний из Deel, Rippling, Vanta и многих других, которые повышают уровень своих продаж благодаря Amplemarket. Вот что вы получаете: * Собственные данные: легко находите данные, которые помогут вам заключить сделки. * Встроенная персонализация: в 3 раза увеличивается скорость ответа благодаря гиперперсонализированным сообщениям. * Многоканальный охват: электронная почта, телефон, LinkedIn и т. д. * На базе искусственного интеллекта: позвольте представителям сосредоточиться на продажах, а искусственный интеллект позаботится обо всем остальном. * Оптимизация доставки: отправляйте свои электронные письма в основной почтовый ящик потенциального клиента. * Сигналы о покупательском намерении: целевые покупатели, которые активно ищут решение, подобное вашему.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI — это платформа продаж и маркетинга на базе искусственного интеллекта, которая помогает предприятиям по всему миру быстрее масштабироваться с помощью решений для маркетинга на основе учетных записей. На единой платформе: идентифицируйте и обнаруживайте свои целевые учетные записи, организуйте индивидуальные беседы с целевыми группами, вовлекайте их по нескольким каналам, запускайте рекламу ABM на основе искусственного интеллекта, измеряйте и оптимизируйте успех ABM во всех ваших кампаниях. Благодаря искусственному интеллекту в основе SalesboxAI Avatar помогает компаниям быстрее и эффективнее находить и защищать клиентов, автоматически связываясь, привлекая, квалифицируя и отслеживая целевые учетные записи посредством многоканального двустороннего диалога. Чтобы узнать больше, посетите: https://salesbox.ai.
Tilkee
tilkee.com
Tilkee подпитывает ваш бизнес, расширяя возможности ваших отделов продаж и маркетинга с помощью надежных и полезных данных. Tilkee повышает эффективность отделов продаж и маркетинга и генерирует данные для организаций, которые помогают им лучше взаимодействовать с потенциальными и клиентами. Используя инновационные инструменты отслеживания, аналитику взаимодействия на основе искусственного интеллекта и более 30 интеграций инструментов, включая Salesforce и Microsoft Dynamics, платформа Tilkee повышает эффективность управления продажами и помогает достичь более высокой производительности продавцов. Независимо от того, используете ли вы Salesforce, Oracle, Microsoft Dynamics или один из многих других инструментов CRM, сложное облачное решение Tilkee анализирует интерес потенциальных клиентов с помощью расширенного интеллекта и позволяет вашим отделам продаж связаться с нужным потенциальным клиентом в нужный момент. Тилки анализирует поведение потенциальных клиентов при чтении, чтобы помочь вам в режиме реального времени оценить их готовность подписать сделку.
Aloware
aloware.com
Aloware — это омниканальная облачная телефонная система и платформа взаимодействия с клиентами, разработанная специально для малого и среднего бизнеса (SMB). Одной из ключевых особенностей Aloware является его интеграция с различными CRM, такими как HubSpot, Pipedrive, Zoho и многими другими, а также с каналами связи, включая телефонные звонки VoIP, обмен текстовыми сообщениями SMS и электронную почту. Это позволяет малым и средним предприятиям управлять всеми разговорами с клиентами с единой панели управления, упрощая отслеживание взаимодействий, расстановку приоритетов для потенциальных клиентов и обращений в службу поддержки, а также обеспечивая своевременные последующие действия для групп продаж и поддержки. Aloware также может похвастаться своим TCPA-совместимым Power Dialer, который помогает агентам максимально повысить производительность вызовов, не опасаясь случайного набора номеров DNC или быть помеченными как «мошенники». Последним дополнением к списку конкурентных функций Aloware является собственный встроенный в приложение чат-бот с искусственным интеллектом AlohaBot, который не требует интеграции сторонних приложений, что делает его более плавным, быстрым и самым передовым на рынке. В сочетании с легендарным Sequence+, который позволяет предприятиям автоматизировать рабочие процессы и запускать такие действия, как SMS/MMS, звонки и кампании по электронной почте, Alowware снабжает предприятия малого и среднего бизнеса универсальным коммуникационным инструментом, позволяющим получить максимальное преимущество в своих отраслях.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai — это инструмент автоматизации холодной электронной почты, который помогает компаниям улучшить исходящую коммуникацию. Он предоставляет набор функций, которые делают этот процесс проще, быстрее и эффективнее. Подключайте неограниченное количество почтовых ящиков, наслаждайтесь бесплатной разминкой для всех своих учетных записей, встроенной проверкой электронной почты и очисткой данных, созданием последовательностей и шаблонов на базе искусственного интеллекта и многим другим. Инструмент также включает в себя такие функции, как проверка электронной почты и очистка списков, настраиваемые поля персонализации, автоматическая персонализация GIF, IMG и видео, помощник по копирайтингу с использованием искусственного интеллекта и многое другое. Это помогает предприятиям привлекать новых клиентов, увеличивать прибыль, масштабировать исходящие кампании, обеспечивать партнерство в отрасли и находить инвесторов для следующего раунда финансирования. Все эти функции призваны помочь компаниям сэкономить время, повысить свою эффективность и повысить рентабельность инвестиций.
Luna.ai
luna.ai
Старая книга продаж сломана. Сегодняшние потенциальные клиенты не имеют терпения к этим универсальным спам-сообщениям. А поставщики услуг электронной почты ужесточили политику в отношении массовых холодных рассылок. Наступила новая эра, и старые методы уже не подходят. И если вы думаете, что простое расширение команды продаж — это волшебное средство, подумайте еще раз. Несмотря на все усилия, многие продавцы не достигают цели в понимании и эффективном привлечении потенциальных клиентов. Окупаемость инвестиций торговых представителей становится все труднее и труднее обосновать. Звучит знакомо? Пришло время перемен. Встречайте Luna.ai, ваш ракетный корабль в темноте продаж. Luna.ai — это не просто еще один инструмент продаж ИИ; это универсальная платформа для потенциальных клиентов, которую вы ищете. Продажа на основе сигналов, масштабная персонализация, доставляемость электронной почты – Luna.ai предлагает все это. С Luna.ai вы не просто продаете; вы продаете умнее и эффективнее. Представьте себе систему, которая знает вашего потенциального клиента изнутри и снаружи, построенную на огромном количестве данных и идей, чтобы гарантировать, что каждый охват будет точным. Свободно говорит на 152 впечатляющих языках. И лучшая часть? Масштабируемость, неограниченное количество учетных записей электронной почты, и все это за одну десятую стоимости традиционных методов. По сути, Luna.ai дает вам возможность преуспеть в том, что вы любите делать больше всего: общаться с клиентами и заключать сделки. Речь идет об устранении догадок и обеспечении того, чтобы каждое отправляемое вами сообщение выглядело личным и актуальным. Создайте свою первую пьесу сегодня. Благодаря предустановкам Luna.ai вы сможете приступить к работе за считанные минуты. Увидимся на Луне!
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore — это неинвазивное и ориентированное на сотрудников решение для визуализации данных и мониторинга производительности сотрудников, которое обеспечивает прозрачность ежедневного цифрового взаимодействия. Предоставляя полезную информацию, основанную на данных и усваиваемую за считанные секунды, Prodoscore позволяет руководителям лучше информироваться и лучше готовиться, обеспечивая при этом гибкость для сотрудников и подотчетность для работодателей. Полезные идеи помогают добиться успеха организации и отдельных людей. Используя машинное обучение, искусственный интеллект и обработку естественного языка, мы измеряем тысячи ежедневных показателей активности в ваших основных бизнес-приложениях, таких как CRM, офисный пакет и телефонная система, чтобы предоставить аналитику производительности. Наша запатентованная система оценки генерирует ключевые показатели, которые можно усваивать за считанные секунды, поэтому руководители могут принимать обоснованные решения, основанные на данных. Наши сложные алгоритмы машинного обучения выводят единый балл, что позволяет вам быстро оценить возможности. Давно прошли те времена, когда приходилось анализировать множество отчетов и вести трудные разговоры для выявления проблемных областей. Внедрение занимает менее 15 минут и не оказывает никакого влияния на конечного пользователя. Есть много причин для измерения производительности сотрудников, но существует очень мало инструментов, которые действительно работают и просты в внедрении и использовании.