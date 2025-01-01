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Программное обеспечение для помощников по проведению встреч с искусственным интеллектом
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Программное обеспечение для помощников по проведению встреч с искусственным интеллектом - Самые популярные приложения

Помощники по проведению встреч с искусственным интеллектом повышают эффективность и продуктивность встреч, автоматизируя различные задачи, связанные с встречами. Используя технологии искусственного интеллекта (ИИ) и обработки естественного языка (NLP), эти инструменты решают такие задачи, как расшифровка встреч, отслеживание разговоров и выступающих, определение действий и создание резюме встреч. Кроме того, некоторые ассистенты совещаний с искусственным интеллектом выполняют анализ настроений, оценивая эмоциональное состояние участников на основе моделей речи, чтобы получить представление об эмоциональном тоне встречи. Эти инструменты могут использоваться любым сотрудником организации для оптимизации задач встреч и эффективного обмена знаниями и ключевыми выводами с теми, кто не может присутствовать на них. В отличие от традиционного программного обеспечения для управления собраниями, помощники по собраниям с искусственным интеллектом предназначены для активного участия в собраниях. Они предлагают поддержку в режиме реального времени посредством транскрипции, отслеживания разговоров и автоматизации задач, связанных с собраниями. Напротив, инструменты управления собраниями в основном используются для планирования, организации и управления собраниями, уделяя особое внимание составлению расписания, созданию повестки дня и документации после собрания. Хотя некоторые продукты могут включать в себя элементы обоих типов решений, ИИ-помощники на собраниях отличаются своим активным участием и возможностями работы в режиме реального времени.

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Otter

Otter

otter.ai

Otter - умное приложение для записи заметок, которое синхронизирует аудиозаписи, транскрипцию и идентификацию говорящих для ведения важных разговоров.

Reclaim

Reclaim

reclaim.ai

Reclaim — приложение для планирования, которое автоматически находит лучшее время для встреч, задач и перерывов, оптимизируя ваше расписание.

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Fireflies.ai - это AI помощник, который автоматически записывает, транскрибирует и упрощает заметки во время собраний с интеграцией в популярные платформы.

Notta

Notta

notta.ai

Notta — приложение для транскрипции и ведения заметок на встречах, поддерживающее 58 языков и интегрирующееся с видео-конференциями.

Krisp

Krisp

krisp.ai

Krisp — приложение для шумоподавления, которое улучшает качество звука в онлайн-встречах, обеспечивая четкую связь и транскрипцию разговоров в реальном времени.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars - платформа для вебинаров, позволяющая проводить интерактивные мероприятия с участниками до 100,000 человек и поддержкой многопоточности.

Fathom

Fathom

fathom.video

Fathom — это ИИ-для записи и суммирования встреч, транскрибирования разговоров и автоматической синхронизации задач с CRM-системами.

tl;dv

tl;dv

tldv.io

tl;dv — приложение для записи и транскрипции встреч в Zoom и Google Meet, поддерживает более 40 языков, позволяет выделять важные моменты и делиться записями.

X Image Generator

X Image Generator

ximagegenerator.com

Генератор X-изображений позволяет создавать изображения из текстовых подсказок с помощью модели Grok AI от xAI, поддерживая настройку стиля и качество.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Rewatch — это приложение, которое объединяет функции записи экрана, создания записей и совместной работы с видео для сокращения встреч.

Sembly

Sembly

sembly.ai

Sembly - приложение для записи и транскрипции встреч, создания резюме и заметок, интегрируется с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams.

Sessions.us

Sessions.us

sessions.us

Sessions.us - платформа для организации встреч и вебинаров с функциями планирования, совместной работы и хранения материалов.

MeetGeek

MeetGeek

meetgeek.ai

MeetGeek - ИИ-помощник для встреч, который автоматически записывает и транскрибирует обсуждения, выделяет ключевые моменты и упрощает доступ к материалам собраний.

UpdateAI

UpdateAI

update.ai

UpdateAI — цифровой помощник для менеджеров по работе с клиентами, автоматически записывает встречи в Zoom, управляет задачами и помогает подготовиться к звонкам.

Grain

Grain

grain.com

Grain — это инструмент для записи встреч с ИИ, который автоматизирует ведение заметок и захват инсайтов из разговоров с клиентами на платформах Zoom, Google Meet и Microsoft Teams.

Fellow

Fellow

fellow.app

Fellow — приложение для автоматической транскрипции и управления собраниями, позволяющее организовывать встречи и эффективно отслеживать задачи.

Vowel

Vowel

vowel.com

Vowel — это инструмент для видеоконференций с функциями автоматического суммирования встреч и транскрипции, который помогает командам работать эффективно и совместно.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk — платформа для виртуальных продаж, позволяющая проводить автоматические видеовстречи, демонстрации продуктов и коучинг команд в реальном времени.

Laxis

Laxis

laxis.com

Laxis - это AI помощник для записи и транскрипции встреч, позволяющий командам извлекать ключевые идеи и интегрировать данные в CRM-системы.

Avoma

Avoma

avoma.com

Avoma - это AI-помощник для команд, взаимодействующих с клиентами, который автоматически транскрибирует встречи, создает заметки и предоставляет аналитические данные.

Scribbl

Scribbl

scribbl.co

Scribbl — приложение для автоматического захвата и транскрипции встреч, позволяющее легко выделять ключевые моменты и делиться информацией.

Konch.ai

Konch.ai

konch.ai

Konch.ai — инструмент для точной транскрибации аудио и видео в текст на 50 языках. Поддерживает запись и хранение расшифровок конференций.

Spinach

Spinach

spinach.ai

Spinach - это AI-помощник для собраниями, который суммирует разговор и автоматизирует задачи после встреч, поддерживая более 100 языков.

Team O'clock

Team O'clock

teamoclock.com

Team O'clock — это приложение для проведения встреч в Agile-командах, поддерживающее ретроспективы, стендап-встречи и сессии оценки с помощью ИИ.

Meetingflow

Meetingflow

meetingflow.com

Meetingflow - инструмент для оптимизации встреч, который помогает пользователям готовить, проводить и отслеживать результативность собраний.

Equal Time

Equal Time

equaltime.io

Equal Time — это ИИ-ассистент для виртуальных встреч, помогающий включать тихие голоса, вести транскрипцию и улучшать лидерство.

BuildBetter.ai

BuildBetter.ai

buildbetter.ai

BuildBetter.ai помогает командам использовать данные, такие как записи звонков, для ускорения получения дохода и улучшения продуктов.

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