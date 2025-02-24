Программное обеспечение для помощников по проведению встреч с искусственным интеллектом - Самые популярные приложения - Токелау

Reclaim

reclaim.ai

Приложение по планированию AI с AI для занятых команд, которое находит лучшее время для ваших задач, привычек, встреч и перерывов. Верните до 40% рабочей недели с адаптивным планированием в реальном времени, сохраняя при этом ваш календарь гибким с предсказательным интеллектом для динамической защиты приоритетов, поскольку ваша неделя заполняется-так что у вас всегда есть время для целенаправленной работы, оставаясь открытой для совместной работы. с вашей командой. Вы можете сказать, как именно вы хотите запланировать свои приоритеты, точно так же, как вы были бы отличным помощником. И когда планы меняются, это автоматически пересказывает ваше расписание за считанные секунды. Reclaim.ai-это приложение по планированию AI, которое автоматически находит лучшее время в вашем календаре для встреч, задач, привычек и перерывов, чтобы вернуться до 40% вашей рабочей недели. Вы устанавливаете свои приоритеты и исправляете автоматически разрабатывает свое расписание относительно того, что важно (как и отличный помощник!) Лучшие функции Reclaim: * Задачи: AUTO-SCEDULE DOS в вашем календаре * Привычки: заблокировать гибкое время для рутины * Умные встречи: автоматическая заседания в лучшее время для всех участников * Ссылки на планирование: поделитесь своей доступностью * Синхронизация календаря: синхронизируйте все ваши календари * Время буфера: автоматические перерывы и время в пути * Цветовое кодирование: автоматически цветной код ваш календарь * Дни без встреч: защищать продуктивное время * Отслеживание времени: проанализируйте, где вы проводите время * Интеграции задач: для Asana, Todoist, Jira, Clickup, Linear & Google задач * Slack Integration: синхронизируйте ваш статус Slack с календарем