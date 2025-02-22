Программное обеспечение для помощников по проведению встреч с искусственным интеллектом - Самые популярные приложения - Таиланд

Fireflies.ai

fireflies.ai

Fireflies — это голосовой помощник с искусственным интеллектом, который помогает расшифровывать, обобщать, делать заметки и выполнять действия во время встреч. Наш помощник по искусственному интеллекту Фред интегрируется со всеми ведущими платформами веб-конференций в мире, такими как Zoom, Google Meet, Webex и Microsoft Teams, а также с бизнес-приложениями, такими как Hubspot, Slack, Trello, Asana, Salesforce и другими. Запись. Мгновенно записывайте собрания на всех основных платформах веб-конференций. Пригласите светлячков или заставьте их автоматически захватывать. Расшифровка: Fireflies может расшифровывать живые встречи или аудиофайлы, которые вы загружаете. Просматривайте стенограммы и одновременно слушайте аудио. Подведение итогов: AI Super Summaries предоставляет вам подробные обзоры встреч, схемы, заметки о встречах, ключевые слова и действия. Быстро отслеживайте и просматривайте всю встречу за 5 минут! Совместная работа: добавляйте комментарии и отмечайте важные моменты во время звонков, чтобы товарищи по команде могли их легко просмотреть. Поиск: просмотр часового разговора менее чем за 5 минут. Фильтруйте по элементам действий, датам, показателям и другим важным темам. Интеграция. Ваши заметки, стенограммы и записи совещаний становятся более ценными, если они автоматически синхронизируются с инструментами и платформами, которые вы уже используете. Записывайте заметки, расшифровки и записи совещаний в своих CRM и приложениях для совместной работы, таких как Salesforce, Hubspot, Slack, Zapier и многих других. Анализ: Conversation Intelligence генерирует информацию о времени разговора, тематических тенденциях, настроениях и многом другом. Пакет аналитики разговоров позволяет вам определить, что работает, а что нет во время звонков. Аналитика поможет вам научить свой отдел продаж заключать больше сделок. Они помогают вашим рекрутерам быстрее нанимать лучших специалистов, выявляя тенденции на собеседованиях с кандидатами. Вся ваша организация может создавать более качественные продукты, прислушиваясь к голосу вашего клиента. Узнайте, какие сообщения работают, а какие нет, в ходе взаимодействия с клиентами и командой.