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Программное обеспечение для помощников по проведению встреч с искусственным интеллектом - Самые популярные приложения
Помощники по проведению встреч с искусственным интеллектом повышают эффективность и продуктивность встреч, автоматизируя различные задачи, связанные с встречами. Используя технологии искусственного интеллекта (ИИ) и обработки естественного языка (NLP), эти инструменты решают такие задачи, как расшифровка встреч, отслеживание разговоров и выступающих, определение действий и создание резюме встреч. Кроме того, некоторые ассистенты совещаний с искусственным интеллектом выполняют анализ настроений, оценивая эмоциональное состояние участников на основе моделей речи, чтобы получить представление об эмоциональном тоне встречи. Эти инструменты могут использоваться любым сотрудником организации для оптимизации задач встреч и эффективного обмена знаниями и ключевыми выводами с теми, кто не может присутствовать на них. В отличие от традиционного программного обеспечения для управления собраниями, помощники по собраниям с искусственным интеллектом предназначены для активного участия в собраниях. Они предлагают поддержку в режиме реального времени посредством транскрипции, отслеживания разговоров и автоматизации задач, связанных с собраниями. Напротив, инструменты управления собраниями в основном используются для планирования, организации и управления собраниями, уделяя особое внимание составлению расписания, созданию повестки дня и документации после собрания. Хотя некоторые продукты могут включать в себя элементы обоих типов решений, ИИ-помощники на собраниях отличаются своим активным участием и возможностями работы в режиме реального времени.
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Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim — это интеллектуальный помощник по календарю, который гибко блокирует время в вашем календаре для всего, на чем вы хотите сосредоточиться.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Записывайте, расшифровывайте и ищите свои встречи! Автоматические заметки о собраниях для Zoom, GMeet, Teams, Webex и других.
Krisp
krisp.ai
Наслаждайтесь HD-голосом без фонового шума и эха во время удаленных собраний, подкастов и записей. Krisp предотвращает отвлекающие факторы, повышая производительность и профессионализм.
Notta
notta.ai
Запишите и превратите свой любимый подкаст, новости и ток-радио, чат Discord, аудио классов Zoom в текст. Вы можете воспроизводить записи и редактировать расшифровки, добавлять заметки, теги, вставлять изображения, чтобы сохранить ценную информацию из каждого разговора.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...
Rewatch
rewatch.com
Видео, которое расширяет возможности всей вашей команды Rewatch — это рабочее пространство для совместной работы с видео, призванное помочь командам узнать больше и действовать быстрее.
Sessions.us
sessions.us
Удивите своих участников интерактивными встречами и вебинарами. В Sessions есть все на одной платформе: расписание, стенограммы, комнаты, облачное хранилище и искусственный интеллект.
tl;dv
tldv.io
Регистратор собраний на базе искусственного интеллекта для Zoom и Google Meet — tl;dv. Откройте для себя программное обеспечение для проведения встреч на базе GPT, позволяющее записывать, транскрибировать, выделять и делиться своими онлайн-встречами. Попробуйте tldv бесплатно!
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — это ИИ-помощник по проведению встреч, который автоматически записывает видео, расшифровывает, обобщает и предоставляет ключевые идеи каждой встречи.
Grain
grain.com
Записывайте, расшифровывайте, клипируйте и делитесь видео с помощью Zoom в режиме реального времени. Незаменимый инструмент для современных команд.
Sembly
sembly.ai
Sembly записывает, расшифровывает и генерирует интеллектуальные сводки совещаний с протоколами совещаний. Работает с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. Сембли — самый умный помощник команды искусственного интеллекта!
Fellow
fellow.app
Товарищ — лучший инструмент для встреч. От личных встреч до командных встреч: создавайте планы совместных встреч, назначайте действия и записывайте решения.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — это интеллектуальная платформа для встреч с клиентами, которая помогает вам увеличить скорость продаж и увеличить прибыль. Попробуйте бесплатно и узнайте, почему ведущие компании используют Demodesk, чтобы повысить эффективность всех своих отделов продаж.
Fathom
fathom.video
Записывает, расшифровывает и выделяет лучшие моменты ваших звонков. Отправляет автоматически созданные заметки о вызовах в вашу CRM.
Vowel
vowel.com
Самый простой способ проводить продуктивные встречи. Видеоконференции, транскрипция встреч в реальном времени, мгновенные записи и совместные программы + заметки — все в одном месте.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — это первый и единственный в мире цифровой помощник, созданный для менеджеров по работе с клиентами. Благодаря интеграции с Zoom мы автоматически делаем заметки, фиксируем и назначаем действия, выявляем риски и собираем отзывы о продукте. Более того, мы поможем вам составить последующие эл...
Laxis
laxis.com
Извлекайте максимальную пользу из каждого разговора с клиентом Laxis AI Meeting Assistant расширяет возможности отделов по доходам, автоматически собирая и извлекая ключевую информацию о каждом взаимодействии с клиентом с минимальными усилиями.
Avoma
avoma.com
Удвойте свой доход и производительность даже в период спада, не увеличивая вдвое бюджет. Благодаря универсальному помощнику для совещаний с искусственным интеллектом и решению для анализа доходов
Meetingflow
meetingflow.com
Meetingflow обеспечивает оптимизацию встреч с клиентами для совместных команд. Созданный специально для команд со стратегическими совместными движениями по доходам, представители лучше подготовлены, более вовлечены и быстрее принимают последующие меры с помощью Meetingflow.
BuildBetter.ai
buildbetter.ai
Сократите время получения дохода с помощью помощника по продукту №1, стоящего за 20 000 успешных команд. Превращает неиспользованные данные, например записи разговоров, в самые ценные результаты.
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'lock — это инструмент для проведения совещаний для гибких команд, предлагающий эффективность, сотрудничество и скорость с помощью ретроспектив с помощью искусственного интеллекта, ежедневных стендапов и сеансов планирования покерной оценки. Он работает как для удаленных, так и для гибридных к...
Konch.ai
konch.ai
Konch — это инструмент, который использует передовые модели искусственного интеллекта для точного преобразования аудио- или видеофайлов в текст. Мы предлагаем транскрипцию искусственного интеллекта на 50 языках, редактирование с временным кодированием, транскрипцию видео YouTube и генеративный искус...
Scribbl
scribbl.co
Измените свои впечатления от встреч с помощью Scribbl — идеального инструмента на базе искусственного интеллекта для повышения производительности и совместной работы. Попрощайтесь с хлопотами по ведению заметок и вступите в новую эру эффективных встреч. Scribbl легко фиксирует, расшифровывает и запи...
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io помогает командам разработчиков вырабатывать более здоровые привычки для встреч, начиная с ежедневных выступлений. — Подготовьте асинхронность для стендапа — Предоставляйте более точные обновления — Станьте более внимательными — Автоматические заметки отправляются в Slack — Возвращайте вр...
Equal Time
equaltime.io
Equal Time — AI-помощник для виртуальных встреч. Equal Time выходит за рамки транскрипции встреч и автоматизированных действий и помогает продвигать более инклюзивные встречи. Наша технология поможет вам услышать более тихие голоса и получить персональные рекомендации о том, как улучшить свое лидерс...