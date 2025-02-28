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Генераторы изображений ИИ — это программные приложения или платформы, которые используют генеративный ИИ (искусственный интеллект) для создания высококачественных изображений. Эти алгоритмы предназначены для имитации человеческого творчества и художественного стиля, позволяя создавать визуально привлекательные и разнообразные изображения на основе определяемых пользователем входных данных или критериев. Технология генерации изображений AI позволяет пользователям создавать изображения, напоминающие реальные объекты, сцены или художественные концепции. Эти системы на базе искусственного интеллекта стали ценными инструментами для художников, дизайнеров, создателей контента и других специалистов, которым требуется доступ к обширному репертуару визуальных ресурсов для своих проектов. Одной из ключевых особенностей генераторов изображений ИИ является возможность преобразования текста в изображение. Пользователи могут предоставлять описательные текстовые подсказки или ключевые слова, а программное обеспечение интеллектуально интерпретирует и переводит их в визуально привлекательные изображения. Будь то яркое описание пейзажа, внешности персонажа или конкретного объекта, генератор изображений AI использует свои передовые алгоритмы для создания изображений, которые точно соответствуют предоставленному текстовому вводу. В дополнение к функциям преобразования текста в изображение генераторы изображений AI предоставляют пользователям разнообразный набор параметров настройки. Пользователи могут указывать различные атрибуты изображения, такие как стиль, цветовая схема, композиция или конкретные детали объекта, для достижения желаемого визуального результата. Программное обеспечение использует сложные модели глубокого обучения, чтобы гарантировать, что сгенерированные изображения обладают реалистичными деталями, точным рендерингом и общей связной композицией. В отличие от традиционного программного обеспечения для редактирования изображений, которое в основном полагается на ручные манипуляции или фильтры, например программного обеспечения для редактирования фотографий, генераторы изображений AI используют методы машинного обучения для анализа закономерностей, обучения на обширных наборах данных и создания изображений с впечатляющим уровнем детализации и художественного стиля. Эти генераторы не ограничиваются уже существующими графическими ресурсами, но способны создавать совершенно новые визуальные эффекты на основе определяемых пользователем параметров или текстовых вводов. Кроме того, генераторы изображений ИИ имеют сходство с синтетическим медиа-программным обеспечением, поскольку оба они ориентированы на генерацию визуального контента. Чтобы претендовать на включение в категорию генераторов изображений AI, продукт должен: * Используйте передовые алгоритмы искусственного интеллекта для создания высококачественных изображений, имитирующих человеческое творчество и художественный стиль, с помощью текстовых подсказок. * Предоставляйте гибкие возможности настройки, позволяющие пользователям контролировать различные аспекты создаваемых изображений, такие как стиль, композиция, цветовая палитра или атрибуты конкретных объектов. * Предоставьте пользователям возможность взаимодействовать с процессом создания изображений AI, предоставляя средства для повторения, уточнения или точной настройки результатов с помощью механизмов обратной связи или интерактивных интерфейсов.
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Leonardo.AI
leonardo.ai
Создайте активы качества производства для ваших творческих проектов со скоростью и согласованностью в стиле.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — это бесплатный онлайн-инструмент для создания изображений на базе искусственного интеллекта. Он направлен на удовлетворение различных творческих потребностей, включая создание произведений искусства, публикаций в социальных сетях, презентаций, плакатов, видео, логотипов и многого другого. Он предоставляет удобный для новичков способ редактировать изображения на профессиональном уровне благодаря функциям, поддерживаемым искусственным интеллектом. Пользователи могут создавать уникальные произведения искусства, фотореалистичные изображения и экспериментировать с сочетанием реальных и синтетических изображений для создания потрясающих визуальных эффектов. Эта платформа также предлагает «Редактирование смешанных изображений» — динамичный способ объединения различных изображений в привлекательные композиции, тем самым предлагая огромную творческую гибкость. Предложение Playground AI выходит за рамки стандартного редактирования изображений, позволяя пользователям расширять изображения за пределы их исходных границ, плавно интегрировать объекты в различные сцены и материализовать свои творческие концепции в визуальной реальности. Он еще больше расширяет потенциал совместной работы, предоставляя функции для объединения идей с другими, тем самым расширяя возможности творчества. Несмотря на свои мощные возможности, Playground AI сохраняет приверженность удобству, доступности и инклюзивности, что делает его идеальным выбором как для опытных дизайнеров, так и для новичков, решающихся заняться созданием изображений.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — это программа и сервис генеративного искусственного интеллекта, созданные и поддерживаемые независимой исследовательской лабораторией Midjourney, Inc. в Сан-Франциско. Midjourney генерирует изображения на основе описаний на естественном языке, называемых подсказками, аналогично DALL-E OpenAI и Stable Diffusion от Stability AI.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer-это инструмент дизайна с AI, который помогает создавать дизайн и редактировать фотографии за секунды. Выпустите свое творчество - визуально создавать, дизайн и редактировать практически все, что вы можете себе представить с помощью ИИ. Используйте силу генеративного ИИ, чтобы создать привлекательные изображения со своими словами, создать дизайны следующего уровня, которые появляются как персонализированные открытки на день рождения, праздничные открытки и обои для вашего телефона, и даже используйте ИИ для редактирования фотографий, таких как эксперт-стирая нежелательные Объекты с фотографий. Создайте то, что вы хотите, когда и где вам это нужно. Ключевые возможности: * Изображения: Создайте любое изображение, которое вы можете себе представить. Научно-фантастическое искусство, сюрреалистические сцены, забавные изображения? Мечтайте, опишите это и создайте с помощью ИИ. Ваше воображение безгранично! * Наклейки: Создайте что -то, что придерживается. Сделайте индивидуальные наклейки, которые помогут вам использовать приложения для обмена сообщениями, социальные и многое другое. * Редактировать с помощью ИИ: Сделайте свои фотографии и изображения идеальными с ИИ. * Генеративная стирание: стирайте нежелательные отвлечения, чтобы сделать объекты, которые вам не нужны, исчезают. * Удалите фон: Скажи до плохих фонов. Легко удалить нежелательные фоны изображения за один шаг. * Размытие фона: приведите то, что является наиболее важным в фокусе. Размыть фон любого изображения, чтобы сделать ваш предмет поп. * Добавьте фильтры, отрегулируйте яркость, изменение размера: настройте, чтобы соответствовать вашему творческому видению, включая изменение размера, чтобы превратить ваши творения в квадратный или пользовательский размер, который подходит прямо. * Обои/фоны: выставьте все на дисплее. Создайте индивидуальные обои или фон, чтобы соответствовать вашему текущему настроению, сделайте заявление или для того, чтобы сохранить особый случай спереди и в центре на экране телефона. * Приветствующие открытки: Создайте идеальное приветствие для любого случая. От открыток по случаю дня рождения до праздничных открыток и за его пределами, создайте вдумчивую открытку приветствия с персонализированными сообщениями и изображениями, даже если вы не получаете слова. * Монограммы: сделайте свой след. Добавьте немного личного популярности в свою повседневную жизнь или для особого случая, например, свадьба с пользовательскими монограммами, которые используют буквы и многое другое, чтобы определить вашу оценку. * Приглашения: создайте приглашения, которые вау. Настройте свои приглашения на каждый случай и любое событие, например, дни рождения, свадьбы и все остальное большое или маленькое. * Социальные сообщения: выделитесь в Интернете. Повысьте и создайте свой следующий социальный пост с дизайнером, чтобы создать идеальное изображение и текст, чтобы поделиться онлайн. * Иконки: выражайте себя визуально. Создайте значки, чтобы легко сообщить о своем видении и украсить свой дизайн. * ЭМОдзи: выразить себя! Имейте идеальную реакцию под рукой с изготовленными эмодзи, чтобы соответствовать любому настроению. * Страницы раскраски: раскрасьте и попадайте в свой поток. Создайте пользовательские страницы раскраски, чтобы сделать окраску более захватывающей. Отлично подходит для всех возрастов. * Изображение кадра: превратите свои фотографии в настраиваемую память в рамке, которой вы можете поделиться везде. * Collages: Соведите ваши любимые фотографии, стили и описания вместе создайте пользовательский коллаж из ваших любимых воспоминаний. * Баннеры: создайте баннеры для заголовков рассылки, социальных профилей и многого другого, чтобы привлечь внимание и выделяться.
RenderNet
rendernet.ai
RenderNet AI — мощный генератор изображений, ориентированный на создание единообразных персонажей и управление их позой, композицией и стилем.
Fotor
fotor.com
Генератор изображений Fotor AI - это онлайн -инструмент, предназначенный для создания изображений из текстовых подсказок. Это позволяет пользователям практически мгновенно визуализировать идеи, создавая искусство и изображения, создавая ИИ на основе ввода. В дополнение к функции генерации изображений с AI, Fotor также предлагает комплексный набор инструментов редактирования изображений. К ним относятся изменение размера, обрезка, размытие, заточка и добавление текста или границ к изображениям. Помимо традиционных изменений, пользователи могут преобразовать фотографии в эскизы или мультфильмы, создавать коллажи, слияние изображений и менять фон фотографий. Платформа также предоставляет инструменты для манипулирования функциями лица, высококлассными изображениями и даже генерации файлов PNG. Возможности Fotor распространяются на создание логотипов, листовок и плакатов для маркетинга, а также активов в социальных сетях, таких как миниатюры YouTube или проекты Post Instagram. Платформа охватывает широкий спектр приложений, таких как редактирование текста на изображениях, раскраска фотографий и удаление объектов или фона из изображений. В дополнение к редактированию фотографий Fotor предлагает аналогичные инструменты для искусственного интеллекта для создания и улучшения видео и GIF -файлов, также позволяя пользователям удалять водяные знаки или объекты.
getimg.ai
getimg.ai
Все, что вам нужно для создания изображений с помощью ИИ. Волшебные художественные инструменты искусственного интеллекта. Создавайте оригинальные изображения, изменяйте существующие, расширяйте изображения за пределы исходных границ и многое другое.
ClipDrop
clipdrop.co
Создавайте профессиональные визуальные эффекты без фотостудии. ClipDrop — это набор инструментов визуального редактирования и создания на базе искусственного интеллекта, основанный на Stability AI. Платформа имеет массу функций, включая инструменты для удаления фона, очистки объектов, масштабирования изображения, повторного освещения и т. д. ClipDrop также предлагает API, позволяющий разработчикам легко интегрировать возможности искусственного интеллекта в свои собственные приложения. Одна из новейших функций ClipDrop, Reimagine XL, позволяет создавать бесконечные вариации изображений, идеально подходящие для дизайнерских работ и концепт-арта.
PromeAI
promeai.com
PromeAI имеет мощные помощники по проектированию на базе искусственного интеллекта и обширную управляемую библиотеку стилей моделей AIGC (C-AIGC), позволяющую легко создавать потрясающую графику, видео и анимацию. PromeAI — незаменимый инструмент для архитекторов, дизайнеров интерьеров, дизайнеров продуктов и дизайнеров игр/анимации.
AKOOL
akool.com
Akool - это прорывная генеративная платформа искусственного интеллекта для персонализированного визуального маркетинга и рекламы. Платформа обеспечивает легкое создание качественных онлайн-обучающих видеороликов с использованием AI-сгенерированных аватаров, что приводит к значительной экономии затрат и расширенным творческим возможностям. С Akool создатели маркетинга и новаторы могут создавать индивидуальные возможности, привлекая людей, которые тянут людей в бренд таким образом, чтобы они превращают их в лояльных клиентов. Akool позволяет предприятиям в масштабе генерировать гипер -персонализированные видео и изображения коммерческого качества на бренд и на одного клиента через веб -сайт и API, с вариантами безопасности предприятия.
1min.AI
1min.ai
Повышение производительности с помощью ИИ — хороший способ улучшить вашу работу и жизнь. Однако переключение или изучение новых инструментов для разных случаев использования — это не весело, да и дорого! 1min.AI — это универсальное приложение для искусственного интеллекта, которое открывает все функции искусственного интеллекта. Вы платите только за то, что используете на 1min.AI, без каких-либо скрытых затрат или необходимости настройки где-либо еще. Уникальные возможности 1min.AI заключаются в том, что они предлагают множество функций искусственного интеллекта, основанных на различных моделях искусственного интеллекта. Вы можете ясно увидеть это с помощью функции «Чат со многими помощниками», в которую входят Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI,… Другие мультимедийные функции, такие как «Контент», «Изображение», «Аудио», «Видео», также можно использовать с различными моделями, чтобы использовать их возможности и получить наилучшие результаты. Наконец, мы предлагаем оценку кредита и прозрачную историю использования, поэтому вы точно знаете, сколько стоит функция перед запуском, и можете легко отслеживать ее использование. Попробуйте 1min.AI бесплатно, чтобы убедиться, что он вам подходит, прежде чем принимать какое-либо решение!
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics — стартап в области медиатехнологий, разрабатывающий инструмент для создания искусственного интеллекта, который позволит независимым кинематографистам создавать визуальные эффекты уровня блокбастеров за небольшую часть бюджета.
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
DeviantArt DreamUp — это генератор искусственного интеллекта, который позволяет пользователям безопасно и справедливо создавать произведения искусства, созданные искусственным интеллектом. Этот инструмент позволяет создателям контролировать, как используются их произведения искусства, следует ли обучать модели и наборы данных ИИ на основе их контента, можно ли создавать изображения ИИ в их стиле и следует ли указывать их авторство, когда их стиль используется в качестве вдохновения. в изображениях, созданных DreamUp. Инструмент масштабирует все изображения до максимального разрешения и позволяет пользователям повторно запускать их, используя ту же подсказку, или корректировать исходную подсказку в новом направлении. Кроме того, DeviantArt DreamUp имеет автоматическую пометку #AIart и индикацию DreamUp для всех изображений, представленных на платформе. Это помогает пользователям контролировать, сколько произведений искусственного интеллекта они видят во время просмотра DeviantArt. Все изображения должны соответствовать Условиям обслуживания и Политике этикета. Все участники DeviantArt получают 5 бесплатных подсказок для начала работы.
Booth AI
booth.ai
Создавайте фотографии продуктов профессионального качества с помощью искусственного интеллекта. Быстро создавайте высококачественные фотографии образа жизни, просто указав желаемый снимок и загрузив несколько образцов изображений продуктов.
HotpotAI
hotpot.ai
Hotpot.ai - это платформа, которая использует искусственный интеллект для облегчения создания различной графики, картин и текста. Hotpot.ai помогает вам создавать удивительные изображения, графика и писать с ИИ. Визуализируйте идеи с генератором изображений искусственного интеллекта, переосмыслить себя с помощью выстрелов ИИ или создать творчество с другими продуктами с нашей платформы ИИ. Автоматизируйте работу с помощью инструментов редактирования фотографий искусственного интеллекта, в то время как простые в редактировании шаблоны позволяют любому создавать посты в социальных сетях, маркетинговые изображения, значки приложений и другую рабочую графику.
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen — это инструмент для создания изображений на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям создавать уникальные изображения из текстовых подсказок. Миссия ImgGen — сделать создание изображений простым, быстрым и доступным для каждого. ImgGen стремится предоставить людям удобный веб-интерфейс, позволяющий воплотить в жизнь свои визуальные идеи. ImgGen использует технологию искусственного интеллекта для создания изображений, которые выглядят достоверно. Наши модели обучаются на миллионах изображений, чтобы улавливать закономерности и визуальные концепции. ImgGen была основана в 2023 году Рамандипом Сингхом, опытным инженером-программистом из Индии. Я всегда стремился сделать генерацию изображений доступной для повседневных творческих приложений. Увидев быстрый прогресс в моделях изображений AI, я решил создать простой в использовании веб-интерфейс на основе этих моделей.
Craiyon
craiyon.com
Craiyon — это модель искусственного интеллекта, которая может рисовать изображения из любой текстовой подсказки!
WOMBO Dream
dream.ai
Создавайте красивые произведения искусства, используя возможности искусственного интеллекта. Введите подсказку, выберите художественный стиль и наблюдайте, как WOMBO Dream за считанные секунды превратит вашу идею в картину с помощью искусственного интеллекта.
ImagineArt
imagine.art
Представьте себе художественный генератор искусственного интеллекта, который открывает безграничные возможности творчества. С Imagine вы можете легко создавать впечатляющие шедевры, используя всего лишь текстовую подсказку и выбранный художественный стиль. Независимо от того, являетесь ли вы опытным художником или человеком, который никогда раньше не брал в руки кисть, Imagine может помочь вам воплотить ваши идеи в жизнь потрясающими и творческими способами. * Создавайте потрясающие произведения искусства в различных стилях: от реалистичных портретов до причудливых пейзажей и абстрактных шедевров. Imagine может создавать произведения искусства практически в любом стиле, который вы только можете себе представить. * Создавайте произведения искусства быстро и легко: с Imagine вы можете создавать прекрасные произведения искусства всего за несколько секунд, не тратя часы или дни на изучение традиционных художественных техник. * Исследуйте новые творческие возможности: Imagine может помочь вам расширить границы вашего творчества и исследовать новые художественные идеи, о которых вы никогда бы не подумали самостоятельно.
Midgenai
midgenai.com
Лучший бесплатный генератор изображений AI с лучшими обученными моделями
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai — это генератор изображений с искусственным интеллектом, который создает потрясающие реалистичные изображения из простого текста и графических подсказок. Если вам нужны изображения для маркетинговых материалов, вдохновения для дизайна или фотографий для электронной коммерции, Artsmart.ai предоставит вам все необходимое. Просто выберите набор настроек, соответствующий желаемому стилю, например фотореалистичный или импрессионистский, и введите описание изображения, которое вы хотите создать. С помощью Artsmart.ai вы можете легко улучшить свою маркетинговую игру и произвести впечатление на свою аудиторию визуально привлекательным контентом.
Simplified
simplified.com
Упрощено - это одно приложение для создания, сотрудничества и масштабирования вашего маркетинга. Проектируйте, пишите маркетинговую копию, создавайте видео, сотрудничайте и публикуйте в социальных сетях - все в том же месте. Построенный для скорости и простоты, упрощенный помогает более 400 000 создателей, маркетологов и предприятий масштабировать свой маркетинг, упростить свои рабочие процессы и выполнять работу за несколько кликов. Благодаря редактору дизайна без кодов, писателем ИИ, потрясающими шаблонами, несколькими наборами брендов, неограниченными рабочими пространствами и публикацией в приложении, вы можете запустить и закончить свой маркетинг без переключения вкладок. Всегда.
Real Fake Photos
realfakephotos.com
Real Fake Photos — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для создания высококачественных изображений для использования в профилях приложений для знакомств. Для этого пользователю необходимо загрузить 10–15 изображений себя, на которых хорошо видно лицо. Затем модель искусственного интеллекта использует эти изображения для создания более качественных изображений, которые затем можно использовать в профиле знакомств пользователя. Весь процесс прост и состоит из трех шагов: загрузка изображений, их обрезка и утроение совпадений пользователя. Инструмент можно использовать бесплатно, но пользователи могут перейти на премиум-план, чтобы удалить водяные знаки с изображений. Real Fake Photos предлагает удобство и доступность, а также доказал свою эффективность в улучшении совпадений профилей знакомств. Если пользователи не удовлетворены результатами, они могут обратиться в службу поддержки для устранения проблемы.
PicLumen
piclumen.com
Генерация изображений AI с помощью методов преобразования текста в изображение и изображения в изображение. Неограниченное количество бесплатных творений без водяных знаков в различных стилях.
Artblast AI
artblastai.com
ArtBlast AI — это исключительное веб-приложение на базе искусственного интеллекта, которое позволяет пользователям раскрыть свой творческий потенциал и воплотить в жизнь свои художественные идеи. Благодаря удобному интерфейсу он позволяет пользователям, независимо от уровня их опыта, создавать потрясающие и уникальные произведения искусства, используя свои собственные концепции, эскизы и фотографии. Преобразуя мысли в завораживающие визуальные эффекты, сотрудничая с ИИ посредством личных эскизов и рисунков и создавая замечательные вариации собственных изображений, ArtBlast AI действительно предлагает безграничный потенциал для творчества. Более того, пользователи могут дополнительно персонализировать свои творения, добавляя описательный текст, что делает их беспрецедентным инструментом для работы с технологиями искусственного интеллекта. Испытайте магию создания искусственных изображений с помощью ArtBlast AI. Превратите изображения в сказочные произведения искусства с помощью ArtBlast AI — генератора изображений на базе искусственного интеллекта. Раскройте творческий потенциал с помощью персонализированных вариаций.
PolyBuzz
polybuzz.ai
Polybuzz (ранее Poly.ai)-это инновационная платформа чат-ботов, предназначенная для облегчения более глубоких и более осторожных разговоров с использованием искусственного интеллекта следующего поколения. Он предлагает пользователям возможность участвовать в бесплатных и динамичных чатах с более чем 10 миллионами уникальных персонажей, улучшая опыт ролевой игры и случайные разговоры.
AI Anime Generator
aianimegenerator.top
AI Anime Generator — это инструмент, основанный на технологии искусственного интеллекта, используемый для создания различных персонажей и иллюстраций аниме. Он использует алгоритмы глубокого обучения и методы генерации изображений для создания уникальных и реалистичных изображений персонажей аниме с помощью обученных моделей. С помощью AI Anime Generator пользователи могут исследовать безграничные возможности для создания аниме-персонажей и создавать уникальные изображения аниме-персонажей.
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
Генератор изображений FLUX AI — это современная модель преобразования текста в изображение, разработанная Black Forest Labs. Он создает высококачественные изображения на основе текстовых подсказок, используя передовые методы искусственного интеллекта для создания реалистичных и художественных визуальных эффектов.
Vadoo AI
vadoo.tv
Vadoo AI-это видео генератор AI, предлагающий конверсию текста в Video, надежный видео редактор с подписьми, B-Roll, переходы и музыку, а также хостинг видео. С Vadoo AI -генератором, превратите свои текстовые подсказки в видео за минуты. Используйте темы, добавляет голосования, субтитры и просто создайте короткие видео ИИ. Vadoo - это комплексная платформа, предлагающая две основные услуги: * Vadoo AI: Видео-платформа искусственного интеллекта в одном в одном, которая упрощает создание и редактирование коротких видеороликов. Это позволяет пользователям преобразовать текстовые подсказки в привлечение видео в течение нескольких минут, предлагая такие функции, как настраиваемые темы, озвучки, субтитры и расширенные инструменты редактирования. Платформа поддерживает многоязычные подписи на более чем 50 языках, что делает ее подходящей для глобальной аудитории. Кроме того, Vadoo AI обеспечивает беспроблемную интеграцию с платформами социальных сетей, такими как YouTube, Instagram и Tiktok, позволяя пользователям экспортировать и обмениваться своим контентом без особых усилий. * Vadoo.tv: профессиональное решение для хостинга видео, которое предлагает сложный набор инструментов видео маркетинга, чтобы помочь бизнесам расти с помощью видео. Он предоставляет такие функции, как хостинг видео, настраиваемые видеопроглетики, целевые страницы и маркетинговые интеграции, позволяющие пользователям эффективно управлять и обмениваться видеоконтентом. Вместе эти службы позволяют пользователям создавать, редактировать, размещать и беспрепятственно обмениваться высококачественным видеоконтентом.
FluxAI.art
fluxai.art
Преобразуйте текст в изображения с помощью Flux.1, передового генератора изображений с искусственным интеллектом от Black Forest Labs. Оцените непревзойденное качество изображения и оперативно приступайте к творческим проектам с помощью Flux.1 [pro], Flux.1 [dev] и Flux.1 [schnell].
illostrationAI
illostration.com
IllostrationAI — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям создавать иллюстрации, созданные с помощью искусственного интеллекта, за считанные секунды. С IllostrationAI вы можете выбрать свой стиль из библиотеки различных стилей, описать объект, который хотите проиллюстрировать, и улучшить свои результаты с помощью масштабирования AI. Вы также можете удалить фон и добавить собственный фон.
Artimator
artimator.io
Бесплатный генератор искусств с искусственным интеллектом Наш БЕСПЛАТНЫЙ генератор искусственный интеллект основан на Stable Diffusion 1.5, Stable Diffusion XL (SDXL) и Artimator и поможет вам очень легко создавать удивительные и самые красивые произведения искусства из вашего текстового описания или изображения с помощью AI! Вы можете создавать неограниченное количество уникальных произведений искусства на основе вашего текстового описания. Если вам не нравится получившийся искусственный интеллект, вы можете сгенерировать его заново с тем же текстовым описанием, чтобы получить другой результат, или добавить дополнительные пояснения к подсказке. С помощью фотогенератора Artimator AI вы сможете оформить свое селфи в разных стилях и узнать, как ваши любимые персонажи мультфильмов выглядели бы в реальной жизни. Также наш генератор изображений с искусственным интеллектом позволяет легко удалять с вашей фотографии ненужные объекты, например, незнакомцев. Генератор изображений с искусственным интеллектом сэкономит ваше время на поиске бесплатных изображений и сэкономит деньги на их покупке на стоковых изображениях. Когда вы создаете искусство ИИ с помощью нашего бесплатного генератора изображений ИИ, вы автоматически получаете все права на свое искусство ИИ.
Lucidpic
lucidpic.com
Фотостудия Lucidpic с искусственным интеллектом позволяет создавать уникальные, бесплатные, гиперреалистичные изображения людей за небольшую часть затрат на проведение реальных фотосессий или покупку стоковых фотографий. * Аватары: создайте цифровую версию себя из одной фотографии. Креативные и реалистичные аватары за считанные секунды. * Стоковые фотографии: создавайте изображения, созданные искусственным интеллектом, вместе с людьми для своих проектов. * Генератор персонажей с искусственным интеллектом: создавайте собственных персонажей и людей для любого сценария, контролируя внешний вид, обстановку и стиль.
AI Poster Generator
aipostergenerator.net
AI Poster Generator — это инновационная программа GPT, которая специализируется на создании потрясающих плакатов. Если вы хотите создать плакат Disney Pixar, постер классического фильма или любой другой тип дизайна плаката, этот GPT поможет вам. Он служит универсальным средством создания плакатов, используя искусственный интеллект для преобразования ваших идей в визуально привлекательный дизайн. Генератор плакатов AI идеально подходит как для профессионалов, так и для любителей, предлагая удобный интерфейс, который упрощает процесс создания плакатов. Благодаря акценту на эстетике дизайна и вниманию к деталям, этот GPT гарантирует, что каждый созданный вами плакат будет привлекательным и адаптированным к вашим конкретным потребностям.
Try it on AI
tryitonai.com
Попробуйте это на Миссия ИИ — построить будущее персональных изображений. Названная WSJ лидером в области решений для визуального искусственного интеллекта, в декабре 2022 года мы запустили первую в мире фотостудию с искусственным интеллектом. Оптимизируя время и затраты без ущерба для визуального совершенства, а также предлагая потрясающую библиотеку стилей портретов, наше решение для студии с искусственным интеллектом взяло на себя мир штурмом. В Try it on AI мы считаем, что каждый заслуживает визуального представления, которое красноречиво говорит об его авторитете и опыте. Наши решения предназначены как для студентов, так и для профессионалов, которые хотят улучшить свои профили LinkedIn, маркетинговые материалы, брендинг работодателя, социальные профили и веб-сайты с помощью потрясающих визуальных эффектов, которые оставляют неизгладимое впечатление как на клиентов, так и на заказчиков. Поскольку 300 000 человек и более 1000 компаний уже используют Try it on AI для своих визуальных нужд, вы тоже можете присоединиться к революции сегодня.
iSenseHUB
isensehub.ai
Встречайте iSenseHUB: идеальную платформу на базе искусственного интеллекта, призванную революционизировать способы создания, проектирования и оптимизации. Наша миссия, оснащенная более чем 65 передовыми инструментами искусственного интеллекта, — предоставить частным лицам и предприятиям возможность оптимизировать свои процессы и создавать высококачественный контент с молниеносной скоростью. Думайте о iSenseHUB как о своем личном помощнике с искусственным интеллектом, готовом решать широкий спектр задач. От создания кода, создания статей, оптимизированных для SEO, разработки графики до управления публикациями в социальных сетях — мы охватываем все это. Наши инструменты созданы для упрощения сложных задач, позволяя вам сосредоточиться на самом важном: развитии вашего бизнеса и развитии творческих способностей. iSenseHUB — это не просто инструмент; это комплексный набор решений на базе искусственного интеллекта. Это похоже на то, что у вас под рукой целая команда экспертов, но без огромной цены. Независимо от того, являетесь ли вы стартапом, стремящимся к масштабированию, крупной корпорацией, стремящейся к эффективности, или частным лицом, стремящимся максимизировать производительность, iSenseHUB — это универсальный магазин для всего, что касается искусственного интеллекта. Испытайте мощь искусственного интеллекта с iSenseHUB. Присоединяйтесь к нам сегодня и навсегда измените свой подход к работе. Погрузитесь в будущее создания, дизайна и оптимизации контента с помощью iSenseHUB, где искусственный интеллект сочетается с эффективностью.
PicFinder
picfinder.ai
PicFinder делает создание изображений таким же быстрым, как и поиск изображений. Для создателей он делает мозговой штурм, раскадровку и итерацию контента намного быстрее, чем любой другой ИИ. Для команд это позволяет использовать пользовательский контент в реальном времени для игр или приложений, где опыт персонализируется на месте для пользователя, и он становится создателем. С помощью PicFinder уже создано более 100 миллионов изображений.
Shakker AI
shakker.ai
Генерация изображений ИИ не должно быть неуклюжим, когда вы используете Shakker. Независимо от того, хотите ли вы создавать изображения, менять стили, комбинировать компоненты или внедрять любые детали, Shakker делает их более плавным, чем когда -либо, с быстрым предложением и точным дизайном.
Imagine Me
imagineme.app
ImagineMe — это новый генератор изображений с искусственным интеллектом, который позволяет создавать потрясающие произведения искусства из простого текстового описания. Все, что вы можете себе представить.
DeftGPT
deftgpt.com
С DeftGPT вы можете: * Упростите написание контента: DeftGPT позволяет вам задавать вопросы, получать мгновенные ответы и вести интерактивные беседы с искусственным интеллектом. У вас будет мгновенный доступ к GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude от Anthropic и множеству других ботов. * Управление командой: DeftGPT упрощает управление и выставление счетов, позволяя приглашать неограниченное количество участников в учетную запись вашей организации. Это экономит ваши деньги и одновременно повышает общую производительность. Кроме того, благодаря нашему плану вы можете объединить свои платежные данные в одну учетную запись для дополнительного удобства. * Общайтесь с любым PDF-файлом или документом: от юридических соглашений до финансовых отчетов, DeftGPT вдохнет жизнь в ваши документы. Вы можете задавать вопросы, получать сводки, находить информацию и многое другое. Кроме того, он совместим с различными форматами, включая PDF, txt, docx, doc и даже eml! * Получайте результаты, подобные ChatGPT, прямо рядом с поиском Google: идеальный инструмент для получения точных и надежных результатов поиска вместе с Google. Попрощайтесь с ненужными данными и получите точные ответы с помощью нашей интеллектуальной интеграции. Оптимизируйте поиск с помощью DeftGPT! * Создавайте контент в Chrome в любое время. С легкостью создавайте исключительный контент с помощью Chrome, нажав настраиваемый ярлык. Этот быстрый и простой способ позволяет создавать уникальный и привлекательный контент или изменять существующий текст для таких задач, как редактирование биографии в социальных сетях или сжатие статей. Кроме того, вы можете настроить ярлык по своему усмотрению. * Используйте DeftGPT где угодно: DeftGPT — это ваш универсальный инструмент для плавной интеграции на различных платформах. Используйте его в популярных приложениях, таких как Документы Google, почтовые клиенты и социальные сети. Кроме того, благодаря своей универсальности DeftGPT легко работает с такими платформами, как Gmail, LinkedIn, Twitter, Facebook и другими.
Rubbrband
rubbrband.com
Rubbrband создает художника с искусственным интеллектом, который может придумывать и редактировать за вас красивые изображения.
LocalBot AI
localbot.ai
LocalBot.ai позволяет владельцам местного бизнеса экономить драгоценное время и деньги, используя передовые инструменты искусственного интеллекта. LocalBot.AI использует самые популярные модели искусственного интеллекта, такие как GPT, Dall-E, Ada, для создания текста, изображений, кода и многого другого за считанные секунды. Процесс прост. Все, что вам нужно сделать, это предложить тему или идею, а наш генератор на основе искусственного интеллекта позаботится обо всем остальном.
Stockimg.ai
stockimg.ai
Генерация изображений с помощью ИИ для команд. Вы можете легко создавать логотипы с использованием ИИ, обложки книг с использованием ИИ, плакаты с использованием ИИ и многое другое — Stockimg AI Stockimg AI — это инновационный инструмент дизайна и создания контента на базе искусственного интеллекта, предназначенный для оптимизации процесса создания визуального и письменного контента. Stockimg AI идеально подходит для бизнеса, маркетологов и менеджеров по социальным сетям. Он позволяет пользователям быстро и эффективно создавать потрясающие дизайны.
BeautyPlus
beautyplus.com
Фоторедактор BeautyPlus AI предназначен для удобного редактирования фотографий. Это приложение для редактирования изображений на базе искусственного интеллекта, использующее передовые алгоритмы искусственного интеллекта для автоматического улучшения и редактирования изображений для повышения качества.
Instantgen AI
instantgen.ai
Instantgen.ai — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая может генерировать изображения и текст за считанные секунды. Будь то публикации в социальных сетях, маркетинговые кампании, написание электронных писем или создание визуальных эффектов для проекта, Instantgen предоставляет быстрое и удобное решение для создания высококачественных и креативных результатов, которые могут удовлетворить широкий спектр потребностей и целей.
Geleza
geleza.app
Единственная платформа искусственного интеллекта, которая вам когда-либо понадобится! Устали от слишком большого количества платформ искусственного интеллекта? Мы тоже! Найдите все инструменты в одном месте. Революционируйте свою работу с помощью ИИ. Присоединяйтесь к нам и начните внедрять инновации уже сегодня.
Tolio.se
tolio.se
TOLIO — это инструмент для письма на базе искусственного интеллекта, который упрощает процесс письма. Откройте для себя будущее создания контента уже сегодня. Tolio переопределяет способ создания контента. С нашей платформой на базе искусственного интеллекта вы можете создавать все: от увлекательных маркетинговых текстов до подробных статей. Быстро, просто и эффективно.
CandyIcons
candyicons.com
CandyIcons — это генератор значков приложений с искусственным интеллектом, который предоставляет пользователям тысячи уникальных и эксклюзивных значков приложений для повышения визуальной привлекательности их приложений. Создавайте красивые бесплатные значки приложений из текста в три клика. CandyIcons воплощает ваши идеи в реальность, используя новейшую технологию искусственного интеллекта (DALL·E 3). Опишите свою иконку в нескольких словах, выберите цвет и стиль и наблюдайте, как происходит волшебство! CandyIcons также предлагает готовые значки для пользователей, которым может не хватать вдохновения. Эти готовые значки охватывают широкий спектр категорий, поэтому для каждого приложения найдется что-то подходящее.
Designs.ai
designs.ai
Designs.ai - это онлайн -инструмент, управляемый ИИ, чтобы помочь пользователям в создании широкого спектра цифровых элементов. Он оснащен набором различных инструментов, направленных на различные аспекты маркетинга и творческого производства. Платформа оснащена чатом искусственного интеллекта, предоставляя мощные модели искусственного интеллекта; Ай -розыгрыш, который превращает рисунки в визуально привлекательное искусство; Face Swapper, предлагая передовые технологии, обмену лицами; и ImageMaker, открытие безграничных возможностей для визуального творения. AI Writer - это инструмент для создания маркетингового контента, оптимизированного для SEO. Videomaker позволяет создавать мгновенные видеоролики для различных типов кампаний, в то время как Logomaker предоставляет логотипы брендов, разработанных AI и наборы брендов. DesignMaker предоставляет динамические шаблоны для визуального контента, а речевой, преобразующий текстовые сценарии в естественные голоса. Colourmatcher, Graphicmaker, Font Pairer и Calendar являются дополнительными инструментами на платформе, которые помогают в сопоставлении цвета, дизайне вектора, спаривании шрифтов и планировании событий соответственно. Платформа также предлагает такие ресурсы, как учебные пособия, проницательные статьи об искусственном интеллекте, дизайне и маркетинге, а также сообщество пользователей для расширения знаний и навыков. Этот набор инструментов предназначен для масштабирования творческого производства с использованием искусственного интеллекта, направленного на то, чтобы упростить процесс и повысить эффективность для пользователей.
FaceMeX
facemex.ai
FaceMeX — это комплексный бесплатный набор инструментов искусственного интеллекта, предназначенный для оптимизации вашего творческого процесса. Если вы хотите поменять лица, превратить текст в изображения или отредактировать фотографии, вы можете найти все, что вам нужно, в одном месте.
Runware
runware.ai
Сверхбыстрая и недорогая генеративная среда. Работает на специальном оборудовании и питается экологически чистой энергией. Развертывайте контент искусственного интеллекта без особых усилий — не нужны эксперты по инфраструктуре или машинному обучению. Сочетая запатентованное оборудование с ускоренным программным обеспечением и оркестрацией, Runware обеспечивает молниеносную генерацию образов при невероятно низких затратах. Никакого ухудшения изображения, просто улучшенная Stable Diffusion посредством хорошо продуманного API, который поддерживает всю экосистему SD, включая такие технологии, как ControlNet, LoRA, IP-адаптеры, InstantID и другие. Получите полную гибкость в выборе модели, включая более 180 тысяч SD-моделей с открытым исходным кодом, а также возможность использовать любую из ваших собственных моделей, прошедших частное обучение или доработанных. Runware поддерживается некоторыми ведущими мировыми инвесторами, в том числе: a16z Speedrun, Lunar Ventures, Zero Prime, Begin Capital и другими.
Dreamlike
dreamlike.art
Создавайте потрясающие оригинальные произведения искусства за считанные секунды с помощью ИИ. Волшебные инструменты искусственного интеллекта. Создавайте бесконечные оригинальные изображения, изменяйте существующие и многое другое.
DrawThisAI
drawthis.ai
DrawThisAI — ваш высококачественный генератор искусственных изображений с искусственным интеллектом. Одним щелчком мыши превратите свои идеи в поразительные визуальные шедевры. Создаете ли вы потрясающие визуальные эффекты для социальных сетей, погружаетесь в мир NFT или сокращаете затраты на дизайн, DrawThis.ai сделает это без усилий. Создавайте захватывающие парейдолические (скрытые) изображения, которые привлекают аудиторию и расширяют ваше присутствие в Интернете — и все это без ограничений и границ. Испытайте чистую творческую силу у вас под рукой!
Qolaba
qolaba.ai
Qolaba находится в авангарде генеративных технологий искусственного интеллекта, призванных изменить способы создания и потребления цифрового контента. Платформа Qolaba предоставляет инновационные инструменты, которые расширяют возможности создателей цифрового контента, фрилансеров, художников, фотографов, студентов, маркетинговых агентств и предприятий по всему миру. Благодаря набору расширенных функций, включая генерацию текста в изображение, возможности преобразования текста в речь и сложные языковые модели, такие как Claude Opus, Gemini Pro и Mistral Large, Qolaba позволяет пользователям более эффективно и с легкостью воплощать свои творческие идеи в жизнь. потрясающее качество. Приверженность Qolaba качеству, доступности и удобному дизайну помогает авторам любого происхождения добиться признания в отрасли и улучшить свои творческие процессы.
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx — передовая компания в области искусственного интеллекта, специализирующаяся на разработке передовых инструментов для создания контента на базе искусственного интеллекта. Платформа AI Magicx предлагает широкий набор функций (в общей сложности более 75), предназначенных для оптимизации и улучшения производства цифрового контента. Мы предоставляем такие решения, как генератор изображений с использованием ИИ, генератор статей с использованием ИИ, дизайнер логотипов с использованием ИИ, а также находимся на пути к созданию средства создания ИИ-историй и чат-ботов, обученных ИИ. Инструменты AI Magicx созданы специально для удовлетворения потребностей профессионалов, которым требуется эффективное, высококачественное и увлекательное создание контента.
Stunning
stunning.so
Stunning.so — это инновационная платформа, предназначенная для оптимизации процесса создания веб-сайтов и генерации контента. Используя искусственный интеллект, он предлагает пользователям удобный способ создания индивидуальных веб-сайтов и создания привлекательного контента для социальных сетей с помощью простого и интуитивно понятного интерфейса. Этот инструмент идеально подходит для компаний, которые ищут эффективные решения для быстрого и легкого создания сильного присутствия в Интернете. Stunning.so идеально подходит для предпринимателей и малого бизнеса. Он делает упор на удобные для пользователя технологии для улучшения стратегий цифрового маркетинга.
Artisse
artisse.ai
Artisse Interactive, признанная KPMG и HSBC одним из 10 самых быстрорастущих развивающихся гигантов в Азии, является лидером в использовании революционных технологий искусственного интеллекта и блокчейна для преобразования традиционных отраслей. Artisse может создавать гиперреалистичные изображения в больших масштабах, сочетая передовые технологии генеративного искусственного интеллекта, глобальный лицензированный кадровый резерв и готовые художественные услуги. Потребительское приложение Artisse — это первое в мире приложение для фотографии на основе искусственного интеллекта, которое позволяет пользователям мгновенно создавать совершенно новые, персонализированные фотографии. С момента запуска оно было признано лучшим новым приложением для фотографий в 20 странах и представлено в TechCrunch, Daily Mail и Forbes. Artisse предлагает бизнес-решения во многих секторах, таких как реклама, моделирование, образ жизни, туризм и интеллектуальная собственность, уделяя особое внимание использованию искусственного интеллекта в области изображений для придания революционного преимущества традиционным практикам в этих отраслях. Artisse расширяет творческие горизонты, масштабирует операции и предлагает уникальные масштабные варианты, позволяющие компаниям эффективно взаимодействовать со своими клиентами. Artisse Gaming — это наша комплексная игровая экосистема на блокчейне с одним из крупнейших портфолио в отрасли, предоставляющая технические, игровые и маркетинговые знания для разработки, публикации, распространения игр Web3 (через Artisse Game Center), консультационных услуг и услуг метавселенной. Artisse — ведущий партнер Web3, которого выбирают ведущие традиционные разработчики игр, а также платформа для инкубации и запуска «лучших в своем классе» блокчейн-игр и представления их максимально широкой аудитории.
Plask
plask.ai
Plask Motion — это инструмент для захвата движения и анимации на базе искусственного интеллекта. Используя технологию искусственного интеллекта, он преобразует видео в потрясающую анимацию, предоставляя практические решения для создания 3D-изображений и рабочих процессов. Этот инструмент специально создан для нужд разработки прототипов игр, что делает создание анимации простым и эффективным. Удобный для пользователя Plask Motion предлагает обучающие материалы сообщества, которые упрощают процесс освоения и обучения, предоставляя пошаговые инструкции о том, как лучше всего использовать его функции. Кроме того, он предлагает пользователям возможность импортировать готовые анимации в предпочитаемый ими инструмент. Plask Motion, обслуживающий более широкие творческие отрасли, включая игры, кино и виртуальную реальность, доказал, что упрощает захват движения и создает плавное и эффективное создание анимации. Пользователи могут удобно находить ответы на часто задаваемые вопросы на платформе. Благодаря активному сообществу пользователей многие авторы использовали его для реализации творческих проектов.
Aihairstyles
aihairstyles.com
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