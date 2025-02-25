Программное обеспечение для создания изображений AI - Самые популярные приложения - Туркменистан

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Генераторы изображений ИИ — это программные приложения или платформы, которые используют генеративный ИИ (искусственный интеллект) для создания высококачественных изображений. Эти алгоритмы предназначены для имитации человеческого творчества и художественного стиля, позволяя создавать визуально привлекательные и разнообразные изображения на основе определяемых пользователем входных данных или критериев. Технология генерации изображений AI позволяет пользователям создавать изображения, напоминающие реальные объекты, сцены или художественные концепции. Эти системы на базе искусственного интеллекта стали ценными инструментами для художников, дизайнеров, создателей контента и других специалистов, которым требуется доступ к обширному репертуару визуальных ресурсов для своих проектов. Одной из ключевых особенностей генераторов изображений ИИ является возможность преобразования текста в изображение. Пользователи могут предоставлять описательные текстовые подсказки или ключевые слова, а программное обеспечение интеллектуально интерпретирует и переводит их в визуально привлекательные изображения. Будь то яркое описание пейзажа, внешности персонажа или конкретного объекта, генератор изображений AI использует свои передовые алгоритмы для создания изображений, которые точно соответствуют предоставленному текстовому вводу. В дополнение к функциям преобразования текста в изображение генераторы изображений AI предоставляют пользователям разнообразный набор параметров настройки. Пользователи могут указывать различные атрибуты изображения, такие как стиль, цветовая схема, композиция или конкретные детали объекта, для достижения желаемого визуального результата. Программное обеспечение использует сложные модели глубокого обучения, чтобы гарантировать, что сгенерированные изображения обладают реалистичными деталями, точным рендерингом и общей связной композицией. В отличие от традиционного программного обеспечения для редактирования изображений, которое в основном полагается на ручные манипуляции или фильтры, например программного обеспечения для редактирования фотографий, генераторы изображений AI используют методы машинного обучения для анализа закономерностей, обучения на обширных наборах данных и создания изображений с впечатляющим уровнем детализации и художественного стиля. Эти генераторы не ограничиваются уже существующими графическими ресурсами, но способны создавать совершенно новые визуальные эффекты на основе определяемых пользователем параметров или текстовых вводов. Кроме того, генераторы изображений ИИ имеют сходство с синтетическим медиа-программным обеспечением, поскольку оба они ориентированы на генерацию визуального контента. Чтобы претендовать на включение в категорию генераторов изображений AI, продукт должен: * Используйте передовые алгоритмы искусственного интеллекта для создания высококачественных изображений, имитирующих человеческое творчество и художественный стиль, с помощью текстовых подсказок. * Предоставляйте гибкие возможности настройки, позволяющие пользователям контролировать различные аспекты создаваемых изображений, такие как стиль, композиция, цветовая палитра или атрибуты конкретных объектов. * Предоставьте пользователям возможность взаимодействовать с процессом создания изображений AI, предоставляя средства для повторения, уточнения или точной настройки результатов с помощью механизмов обратной связи или интерактивных интерфейсов.
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Leonardo.AI
leonardo.ai
Создайте активы качества производства для ваших творческих проектов со скоростью и согласованностью в стиле.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — это бесплатный онлайн-инструмент для создания изображений на базе искусственного интеллекта. Он направлен на удовлетворение различных творческих потребностей, включая создание произведений искусства, публикаций в социальных сетях, презентаций, плакатов, видео, логотипов и многого другого. Он предоставляет удобный для новичков способ редактировать изображения на профессиональном уровне благодаря функциям, поддерживаемым искусственным интеллектом. Пользователи могут создавать уникальные произведения искусства, фотореалистичные изображения и экспериментировать с сочетанием реальных и синтетических изображений для создания потрясающих визуальных эффектов. Эта платформа также предлагает «Редактирование смешанных изображений» — динамичный способ объединения различных изображений в привлекательные композиции, тем самым предлагая огромную творческую гибкость. Предложение Playground AI выходит за рамки стандартного редактирования изображений, позволяя пользователям расширять изображения за пределы их исходных границ, плавно интегрировать объекты в различные сцены и материализовать свои творческие концепции в визуальной реальности. Он еще больше расширяет потенциал совместной работы, предоставляя функции для объединения идей с другими, тем самым расширяя возможности творчества. Несмотря на свои мощные возможности, Playground AI сохраняет приверженность удобству, доступности и инклюзивности, что делает его идеальным выбором как для опытных дизайнеров, так и для новичков, решающихся заняться созданием изображений.
Rubbrband
rubbrband.com
Rubbrband создает художника с искусственным интеллектом, который может придумывать и редактировать за вас красивые изображения.
Mixart.ai
mixart.ai
Благодаря нашему бесплатному генератору изображений с искусственным интеллектом создание и редактирование изображений стало еще проще. Используйте потенциал искусственного интеллекта, чтобы легко создавать и настраивать визуальные эффекты в соответствии со своим видением. Начните творить сегодня!
HyperBooth.Ai
hyperbooth.ai
HyperBooth.Ai — мгновенно создавайте потрясающие фотографии с помощью искусственного интеллекта с помощью всего лишь одного селфи. Выбирайте из более чем 200 стилей фотографий или создайте свои собственные стили фотографий с помощью текстовой подсказки! HyperBooth.Ai — один из самых качественных и быстрых в мире генераторов персонализированных фотографий на базе искусственного интеллекта. Просто загрузите только одну входную фотографию, чтобы сгенерировать фотографии AI в предпочитаемом вами стиле за 30 секунд или меньше! Каждая фотография, созданная искусственным интеллектом, персонализируется в соответствии с объектом введенной вами фотографии. HyperBooth.Ai включает в себя более 200 предварительно обученных стилей фотографий, которые вы можете использовать без какого-либо предварительного опыта работы с искусственным интеллектом или раскрыть свой творческий потенциал вместе с нами, создавая свои собственные стили фотографий с помощью текстовой подсказки. Обязательно создайте идеальные фотографии для любого случая и проекта.
FluxAI.art
fluxai.art
Преобразуйте текст в изображения с помощью Flux.1, передового генератора изображений с искусственным интеллектом от Black Forest Labs. Оцените непревзойденное качество изображения и оперативно приступайте к творческим проектам с помощью Flux.1 [pro], Flux.1 [dev] и Flux.1 [schnell].
Vadoo AI
vadoo.tv
Vadoo AI-это видео генератор AI, предлагающий конверсию текста в Video, надежный видео редактор с подписьми, B-Roll, переходы и музыку, а также хостинг видео. С Vadoo AI -генератором, превратите свои текстовые подсказки в видео за минуты. Используйте темы, добавляет голосования, субтитры и просто создайте короткие видео ИИ. Vadoo - это комплексная платформа, предлагающая две основные услуги: * Vadoo AI: Видео-платформа искусственного интеллекта в одном в одном, которая упрощает создание и редактирование коротких видеороликов. Это позволяет пользователям преобразовать текстовые подсказки в привлечение видео в течение нескольких минут, предлагая такие функции, как настраиваемые темы, озвучки, субтитры и расширенные инструменты редактирования. Платформа поддерживает многоязычные подписи на более чем 50 языках, что делает ее подходящей для глобальной аудитории. Кроме того, Vadoo AI обеспечивает беспроблемную интеграцию с платформами социальных сетей, такими как YouTube, Instagram и Tiktok, позволяя пользователям экспортировать и обмениваться своим контентом без особых усилий. * Vadoo.tv: профессиональное решение для хостинга видео, которое предлагает сложный набор инструментов видео маркетинга, чтобы помочь бизнесам расти с помощью видео. Он предоставляет такие функции, как хостинг видео, настраиваемые видеопроглетики, целевые страницы и маркетинговые интеграции, позволяющие пользователям эффективно управлять и обмениваться видеоконтентом. Вместе эти службы позволяют пользователям создавать, редактировать, размещать и беспрепятственно обмениваться высококачественным видеоконтентом.
Idyllic
idyllic.app
Idyllic — это генеративная платформа искусственного интеллекта, которая преобразует ваши текстовые описания в высококачественные изображения, используя передовые алгоритмы искусственного интеллекта для воплощения ваших творческих замыслов в жизнь.
Shakker AI
shakker.ai
Генерация изображений ИИ не должно быть неуклюжим, когда вы используете Shakker. Независимо от того, хотите ли вы создавать изображения, менять стили, комбинировать компоненты или внедрять любые детали, Shakker делает их более плавным, чем когда -либо, с быстрым предложением и точным дизайном.
Sticker AI
stickerai.net
Стикер AI Generator может быстро создать высококачественную наклейку за считанные минуты, сэкономив вам драгоценное время и усилия.
Invoke
invoke.com
Invoke — это мощная, безопасная и простая в развертывании генеративная платформа искусственного интеллекта для профессиональных студий по созданию визуальных медиа. Обучайте модели на основе своей интеллектуальной собственности, контролируйте каждый аспект производственного процесса и сохраняйте полную собственность на свои данные навечно.
AI Poster Generator
aipostergenerator.net
AI Poster Generator — это инновационная программа GPT, которая специализируется на создании потрясающих плакатов. Если вы хотите создать плакат Disney Pixar, постер классического фильма или любой другой тип дизайна плаката, этот GPT поможет вам. Он служит универсальным средством создания плакатов, используя искусственный интеллект для преобразования ваших идей в визуально привлекательный дизайн. Генератор плакатов AI идеально подходит как для профессионалов, так и для любителей, предлагая удобный интерфейс, который упрощает процесс создания плакатов. Благодаря акценту на эстетике дизайна и вниманию к деталям, этот GPT гарантирует, что каждый созданный вами плакат будет привлекательным и адаптированным к вашим конкретным потребностям.
Flux Image Generator
fluximagegenerator.net
Flux Image Generator — это современная модель преобразования текста в изображение, разработанная Black Forest Labs. Он создает высококачественные изображения на основе текстовых подсказок, используя передовые методы искусственного интеллекта для создания реалистичных и художественных визуальных эффектов.
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
Генератор изображений FLUX AI — это современная модель преобразования текста в изображение, разработанная Black Forest Labs. Он создает высококачественные изображения на основе текстовых подсказок, используя передовые методы искусственного интеллекта для создания реалистичных и художественных визуальных эффектов.
AI Anime Generator
aianimegenerator.top
AI Anime Generator — это инструмент, основанный на технологии искусственного интеллекта, используемый для создания различных персонажей и иллюстраций аниме. Он использует алгоритмы глубокого обучения и методы генерации изображений для создания уникальных и реалистичных изображений персонажей аниме с помощью обученных моделей. С помощью AI Anime Generator пользователи могут исследовать безграничные возможности для создания аниме-персонажей и создавать уникальные изображения аниме-персонажей.
Arthemy
arthemy.ai
Arthemy — это сервис создания изображений на базе искусственного интеллекта. Используя простые описания, а также грубые наброски или первоначальные изображения, Arthemy может создать множество потенциальных окончательных дизайнов или идей, которые помогут вам преодолеть творческие блоки и найти новые решения как для отдельных художников, так и для команд.
Instantgen AI
instantgen.ai
Instantgen.ai — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая может генерировать изображения и текст за считанные секунды. Будь то публикации в социальных сетях, маркетинговые кампании, написание электронных писем или создание визуальных эффектов для проекта, Instantgen предоставляет быстрое и удобное решение для создания высококачественных и креативных результатов, которые могут удовлетворить широкий спектр потребностей и целей.
CandyIcons
candyicons.com
CandyIcons — это генератор значков приложений с искусственным интеллектом, который предоставляет пользователям тысячи уникальных и эксклюзивных значков приложений для повышения визуальной привлекательности их приложений. Создавайте красивые бесплатные значки приложений из текста в три клика. CandyIcons воплощает ваши идеи в реальность, используя новейшую технологию искусственного интеллекта (DALL·E 3). Опишите свою иконку в нескольких словах, выберите цвет и стиль и наблюдайте, как происходит волшебство! CandyIcons также предлагает готовые значки для пользователей, которым может не хватать вдохновения. Эти готовые значки охватывают широкий спектр категорий, поэтому для каждого приложения найдется что-то подходящее.
WindyBot
windybot.com
WindyBot — это набор сервисов на базе искусственного интеллекта. Наш первый сервис позволяет пользователям Slack использовать GPT-3 в рабочей области Slack. В вашем рабочем пространстве Slack WindyBot действует как умный помощник с искусственным интеллектом, отвечающий на вопросы, решающий проблемы и повышающий вашу производительность.
Tolio.se
tolio.se
TOLIO — это инструмент для письма на базе искусственного интеллекта, который упрощает процесс письма. Откройте для себя будущее создания контента уже сегодня. Tolio переопределяет способ создания контента. С нашей платформой на базе искусственного интеллекта вы можете создавать все: от увлекательных маркетинговых текстов до подробных статей. Быстро, просто и эффективно.
Stunning
stunning.so
Stunning.so — это инновационная платформа, предназначенная для оптимизации процесса создания веб-сайтов и генерации контента. Используя искусственный интеллект, он предлагает пользователям удобный способ создания индивидуальных веб-сайтов и создания привлекательного контента для социальных сетей с помощью простого и интуитивно понятного интерфейса. Этот инструмент идеально подходит для компаний, которые ищут эффективные решения для быстрого и легкого создания сильного присутствия в Интернете. Stunning.so идеально подходит для предпринимателей и малого бизнеса. Он делает упор на удобные для пользователя технологии для улучшения стратегий цифрового маркетинга.
Plask
plask.ai
Plask Motion — это инструмент для захвата движения и анимации на базе искусственного интеллекта. Используя технологию искусственного интеллекта, он преобразует видео в потрясающую анимацию, предоставляя практические решения для создания 3D-изображений и рабочих процессов. Этот инструмент специально создан для нужд разработки прототипов игр, что делает создание анимации простым и эффективным. Удобный для пользователя Plask Motion предлагает обучающие материалы сообщества, которые упрощают процесс освоения и обучения, предоставляя пошаговые инструкции о том, как лучше всего использовать его функции. Кроме того, он предлагает пользователям возможность импортировать готовые анимации в предпочитаемый ими инструмент. Plask Motion, обслуживающий более широкие творческие отрасли, включая игры, кино и виртуальную реальность, доказал, что упрощает захват движения и создает плавное и эффективное создание анимации. Пользователи могут удобно находить ответы на часто задаваемые вопросы на платформе. Благодаря активному сообществу пользователей многие авторы использовали его для реализации творческих проектов.
PicFinder
picfinder.ai
PicFinder делает создание изображений таким же быстрым, как и поиск изображений. Для создателей он делает мозговой штурм, раскадровку и итерацию контента намного быстрее, чем любой другой ИИ. Для команд это позволяет использовать пользовательский контент в реальном времени для игр или приложений, где опыт персонализируется на месте для пользователя, и он становится создателем. С помощью PicFinder уже создано более 100 миллионов изображений.
Midgenai
midgenai.com
Лучший бесплатный генератор изображений AI с лучшими обученными моделями
Kua.ai
kua.ai
Kua.ai, ваш новаторский партнер в области инноваций в электронной коммерции. Kua.ai, основанная в 2022 году, представляет собой динамичное SaaS-предприятие, тщательно созданное коллективом опытных аналитиков и гениальных инженеров. В Kua.ai мы не просто компания, мы — симфония умов, стремящихся произвести революцию в сфере электронной коммерции с помощью генеративного искусственного интеллекта. Сотрудничество запечатлено в нашей ДНК. Мы создали тесные альянсы с ведущими новаторами в области искусственного интеллекта, такими как Amazon Web Service, Google и Microsoft. Эти партнерские отношения позволяют нам оставаться в авангарде технологического прогресса, снабжая продавцов электронной коммерции непревзойденными инструментами, олицетворяющими зенит инноваций.
StockLibrary
stocklibrary.ai
Stock Library AI — это передовая платформа, которая использует искусственный интеллект для создания индивидуальных стоковых изображений на основе ваших подробных описаний. Просто введите то, что вам нужно, и искусственный интеллект воплотит ваше видение в жизнь.
SoundMadeSeen
soundmadeseen.com
Создайте потрясающие видео с вашим аудиоконтентом в минуты! Превратите свои подкасты, музыку и повествование в увлекательные видео с Soundmadeseen - ваш ярлык в удивительные визуальные эффекты! Легко транскрибируйте и анализируйте свой аудиоконтент. Получите предложения по лучшим цитатам, чтобы снять видео или поделиться по сообщениям в социальных сетях. Сделайте дизайн с нуля или выберите из ряда шаблонов. Добавьте текст, изображения, формы, панели прогресса, аудио визуализаторы и субтитры, используя наш пользовательский редактор. Выпустите свое творчество, используя наш встроенный генератор изображений ИИ. Используйте одно из наших случайно выбранных подсказок, если вы ищете вдохновение! Soundmadeseen дает вам все инструменты, необходимые для создания коротких видеороликов с использованием вашего аудиоконтента. Идеально подходит для социальных сетей!
PicStock.ai
picstock.ai
Picstock-это фондовая фотоплатформа, которая специализируется на изображениях, сгенерированных AI. Это предоставляет создателям искусственного интеллекта пространство, чтобы поделиться своей работой и общаться с пользователями, которым нужны уникальные, высококачественные визуальные эффекты. Его платформа предназначена для того, чтобы быть справедливым и прозрачным, а художники получают 90% дохода от продаж премиум -класса. Он стремится создать разнообразную и курируемую библиотеку изображений, и он постоянно работает над улучшением своей платформы и услуг на основе отзывов от своих пользователей и художников. Сосредоточив внимание на контенте, сгенерированном AI, и определяя приоритеты справедливости и качества, он направлен на создание лучшего опыта как для художников, так и для пользователей на рынке фотографий.
StockCake
stockcake.com
StockCake — это веб-сайт, на котором представлены фотографии, созданные с помощью искусственного интеллекта. Все фотографии находятся в общественном достоянии, а это означает, что вы можете свободно использовать их в личных или коммерческих целях без необходимости спрашивать разрешения или указывать авторство.
Gagen
gagen.ai
Gagen — это мощный и невероятно удобный генератор изображений с искусственным интеллектом, который включает в себя самые современные модели рисования, большие языковые модели и многочисленные профессиональные рабочие процессы. В Gagen вам не нужно изучать специализированные подсказки, развертывать и настраивать сложные профессиональные рабочие процессы или отлаживать параметры. Вы можете полностью избежать этих разочаровывающих и отнимающих много времени процессов. Просто общайтесь с ИИ наиболее удобным для вас способом и на предпочитаемом языке. Искусственный интеллект поймет ваши потребности и создаст потрясающие произведения искусства. Если вам нужны корректировки, вы можете поговорить с ИИ, и ИИ автоматически выберет лучшие инструменты и методы для редактирования ваших изображений, пока вы не будете полностью удовлетворены.
EVE AI
dapp.eveai.xyz
Превращайте мечты об искусственном интеллекте в реальность с помощью EVE AI. Изучите возможности товарищества, творческий набор и NFT, работающие на блокчейне. Создавайте качественные ресурсы для своих творческих проектов с помощью скорости и единообразия стиля, основанных на искусственном интеллекте. EVEAI учится на взаимодействии с клиентами, чтобы постоянно улучшать свою производительность с помощью алгоритмов глубокого обучения.
2Moons
2moonsai.com
У 2Moons есть инструменты искусственного интеллекта для генерации изображений с использованием нескольких движков, таких как FLUX. Просмотрите обширную коллекцию из 100 тысяч подсказок, чтобы получить вдохновение и идеи для вашего следующего творения ИИ. 2moons — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная для создания и поиска уникальных изображений. Он предлагает пользователям возможность исследовать различные художественные стили, такие как винтаж, дизайн в стиле Pixar, поп-арт, игровая графика и многое другое. Сайт систематизирует свой контент по таким категориям, как иллюстрации, фотографии, абстракция, природа и фэнтези, предоставляя пользователям широкий выбор возможностей в зависимости от их творческих потребностей. 2moons регулярно выделяет избранные подсказки, предлагая пользователям тщательно подобранную коллекцию произведений искусства, созданных искусственным интеллектом, для стимулирования творчества. Эти подсказки служат источником вдохновения для различных проектов, позволяя пользователям исследовать различные стили и художественные возможности. Кроме того, инструмент предоставляет функцию поиска, позволяющую пользователям легко находить идеи изображений, соответствующие их конкретным потребностям, что делает его универсальным ресурсом для всех, кто хочет создать или улучшить визуальный контент. 2moons обслуживает цифровых художников, дизайнеров, фотографов и всех, кто интересуется искусством, созданным с помощью искусственного интеллекта, позволяя им создавать изображения профессионального качества с минимальными усилиями. Благодаря легкому доступу к различным стилям и источникам вдохновения, это творческое пространство, где пользователи могут экспериментировать и быстро воплощать в жизнь свои художественные замыслы. Платформа удобна для пользователя и предлагает как бесплатные, так и платные варианты доступа.
PicTrix.ai
pictrix.ai
Pictrix.ai предлагает: 100+ предопределенных стилей, создайте свой собственный стиль, цветные SVG, типографику, многочисленные соотношения размеров / сторон, неограниченные загрузки, 10 бесплатных поколений изображений в день, направляйте ИИ с вашим собственным изображением и многое другое!
PolyBuzz
polybuzz.ai
Polybuzz (ранее Poly.ai)-это инновационная платформа чат-ботов, предназначенная для облегчения более глубоких и более осторожных разговоров с использованием искусственного интеллекта следующего поколения. Он предлагает пользователям возможность участвовать в бесплатных и динамичных чатах с более чем 10 миллионами уникальных персонажей, улучшая опыт ролевой игры и случайные разговоры.
FaceMeX
facemex.ai
FaceMeX — это комплексный бесплатный набор инструментов искусственного интеллекта, предназначенный для оптимизации вашего творческого процесса. Если вы хотите поменять лица, превратить текст в изображения или отредактировать фотографии, вы можете найти все, что вам нужно, в одном месте.
Runware
runware.ai
Сверхбыстрая и недорогая генеративная среда. Работает на специальном оборудовании и питается экологически чистой энергией. Развертывайте контент искусственного интеллекта без особых усилий — не нужны эксперты по инфраструктуре или машинному обучению. Сочетая запатентованное оборудование с ускоренным программным обеспечением и оркестрацией, Runware обеспечивает молниеносную генерацию образов при невероятно низких затратах. Никакого ухудшения изображения, просто улучшенная Stable Diffusion посредством хорошо продуманного API, который поддерживает всю экосистему SD, включая такие технологии, как ControlNet, LoRA, IP-адаптеры, InstantID и другие. Получите полную гибкость в выборе модели, включая более 180 тысяч SD-моделей с открытым исходным кодом, а также возможность использовать любую из ваших собственных моделей, прошедших частное обучение или доработанных. Runware поддерживается некоторыми ведущими мировыми инвесторами, в том числе: a16z Speedrun, Lunar Ventures, Zero Prime, Begin Capital и другими.
PixieMint
pixiemint.com
Мгновенно создавайте потрясающие визуальные эффекты за считанные секунды. С легкостью используйте тщательно подобранные генеративные инструменты искусственного интеллекта для маркетинга, рекламы, фотографий продуктов, концепт-арта и многого другого. Навыки Photoshop не требуются. PixieMint предлагает широкий выбор творческих инструментов искусственного интеллекта с лучшим фотореалистичным созданием искусственного интеллекта: 1. Текст в изображение 2. Изображение к изображению 3. Заменить объект 4. Стереть объект 5. Заменить фон 6. Удалить фон 7. Введите и замените 8. Высококлассное изображение 9. Генеративная заливка 10. Рендеринг эскиза 11. Создатель наклеек 12. Смена лица 13. Переосмыслите 14. Генерация звука 15. Генерация видео
DrawThisAI
drawthis.ai
DrawThisAI — ваш высококачественный генератор искусственных изображений с искусственным интеллектом. Одним щелчком мыши превратите свои идеи в поразительные визуальные шедевры. Создаете ли вы потрясающие визуальные эффекты для социальных сетей, погружаетесь в мир NFT или сокращаете затраты на дизайн, DrawThis.ai сделает это без усилий. Создавайте захватывающие парейдолические (скрытые) изображения, которые привлекают аудиторию и расширяют ваше присутствие в Интернете — и все это без ограничений и границ. Испытайте чистую творческую силу у вас под рукой!
IconPea
iconpea.com
IconPea.com — это бесплатный онлайн-инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для создания бесплатных значков. Он использует передовые технологии искусственного интеллекта для создания уникальных и высококачественных значков для различных целей, включая веб-дизайн, разработку значков приложений и графические проекты.
Aux Machina
auxmachina.com
Если вам нужен самый простой генератор фотографий с искусственным интеллектом во вселенной, попробуйте Aux Machina. Никаких подсказок не требуется. Бесплатно в течение ограниченного времени.
Picsman
picsman.ai
Легко улучшайте и создавайте фотографии продуктов с помощью наших инструментов редактирования AI. Удаление фона, генератор изображений AI, удаление объектов, улучшение фотографий и пакетное редактирование. Профессиональный инструмент для редактирования фотографий, который автоматически удаляет фон и помогает стирать объекты с изображений одним касанием, а также обладает мощными функциями создания искусственного интеллекта. С помощью этого приложения превратите свои изображения в изображения профессионального качества, которые позволят вам продавать больше товаров.
BeautyPlus
beautyplus.com
Фоторедактор BeautyPlus AI предназначен для удобного редактирования фотографий. Это приложение для редактирования изображений на базе искусственного интеллекта, использующее передовые алгоритмы искусственного интеллекта для автоматического улучшения и редактирования изображений для повышения качества.
PicLumen
piclumen.com
Генерация изображений AI с помощью методов преобразования текста в изображение и изображения в изображение. Неограниченное количество бесплатных творений без водяных знаков в различных стилях.
Imagine Anything
imagineanything.ai
Создавайте бесплатные изображения ИИ с помощью Imagine Anything. Легко создавайте фотографии, клипарты, графику и многое другое с помощью нашего генератора искусственного интеллекта. Imagine Anything в настоящее время является генератором изображений с использованием искусственного интеллекта, но он работает над созданием универсальной платформы, позволяющей творческим людям воплотить свои идеи в жизнь. Его цель — предложить комплексный набор инструментов искусственного интеллекта для создания различных типов контента, включая изображения, видео, сценарии, книги, озвучку, субтитры и музыку.
Remix
remix.ai
Remix AI — это социальная сеть для вашего воображения. Remix — это веб-приложение и социальное мобильное приложение для iOS и Android, позволяющее находить и создавать лучший видео- и графический контент, созданный искусственным интеллектом. Поделитесь своими Midjourneys, Runways и посмотрите, что создают другие. Создавайте с помощью нашего собственного совместного механизма искусственного интеллекта. Участвуйте в веселых хэштегах, темах и исследованиях. Приложение разработано с нуля с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта для обеспечения максимального удобства. Создавайте и делитесь изображениями и видео AI с друзьями или сообществом Remix. Используйте бесплатно без рекламы или обновите версию до Remix Pro, чтобы получить неограниченный доступ и непревзойденные впечатления. * Создавайте и делайте ремиксы с помощью ИИ * Создавайте и общайтесь с друзьями * Поделитесь со всем миром
Qolaba
qolaba.ai
Qolaba находится в авангарде генеративных технологий искусственного интеллекта, призванных изменить способы создания и потребления цифрового контента. Платформа Qolaba предоставляет инновационные инструменты, которые расширяют возможности создателей цифрового контента, фрилансеров, художников, фотографов, студентов, маркетинговых агентств и предприятий по всему миру. Благодаря набору расширенных функций, включая генерацию текста в изображение, возможности преобразования текста в речь и сложные языковые модели, такие как Claude Opus, Gemini Pro и Mistral Large, Qolaba позволяет пользователям более эффективно и с легкостью воплощать свои творческие идеи в жизнь. потрясающее качество. Приверженность Qolaba качеству, доступности и удобному дизайну помогает авторам любого происхождения добиться признания в отрасли и улучшить свои творческие процессы.
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen — это инструмент для создания изображений на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям создавать уникальные изображения из текстовых подсказок. Миссия ImgGen — сделать создание изображений простым, быстрым и доступным для каждого. ImgGen стремится предоставить людям удобный веб-интерфейс, позволяющий воплотить в жизнь свои визуальные идеи. ImgGen использует технологию искусственного интеллекта для создания изображений, которые выглядят достоверно. Наши модели обучаются на миллионах изображений, чтобы улавливать закономерности и визуальные концепции. ImgGen была основана в 2023 году Рамандипом Сингхом, опытным инженером-программистом из Индии. Я всегда стремился сделать генерацию изображений доступной для повседневных творческих приложений. Увидев быстрый прогресс в моделях изображений AI, я решил создать простой в использовании веб-интерфейс на основе этих моделей.
PromeAI
promeai.com
PromeAI имеет мощные помощники по проектированию на базе искусственного интеллекта и обширную управляемую библиотеку стилей моделей AIGC (C-AIGC), позволяющую легко создавать потрясающую графику, видео и анимацию. PromeAI — незаменимый инструмент для архитекторов, дизайнеров интерьеров, дизайнеров продуктов и дизайнеров игр/анимации.
Artimator
artimator.io
Бесплатный генератор искусств с искусственным интеллектом Наш БЕСПЛАТНЫЙ генератор искусственный интеллект основан на Stable Diffusion 1.5, Stable Diffusion XL (SDXL) и Artimator и поможет вам очень легко создавать удивительные и самые красивые произведения искусства из вашего текстового описания или изображения с помощью AI! Вы можете создавать неограниченное количество уникальных произведений искусства на основе вашего текстового описания. Если вам не нравится получившийся искусственный интеллект, вы можете сгенерировать его заново с тем же текстовым описанием, чтобы получить другой результат, или добавить дополнительные пояснения к подсказке. С помощью фотогенератора Artimator AI вы сможете оформить свое селфи в разных стилях и узнать, как ваши любимые персонажи мультфильмов выглядели бы в реальной жизни. Также наш генератор изображений с искусственным интеллектом позволяет легко удалять с вашей фотографии ненужные объекты, например, незнакомцев. Генератор изображений с искусственным интеллектом сэкономит ваше время на поиске бесплатных изображений и сэкономит деньги на их покупке на стоковых изображениях. Когда вы создаете искусство ИИ с помощью нашего бесплатного генератора изображений ИИ, вы автоматически получаете все права на свое искусство ИИ.
AKOOL
akool.com
Akool - это прорывная генеративная платформа искусственного интеллекта для персонализированного визуального маркетинга и рекламы. Платформа обеспечивает легкое создание качественных онлайн-обучающих видеороликов с использованием AI-сгенерированных аватаров, что приводит к значительной экономии затрат и расширенным творческим возможностям. С Akool создатели маркетинга и новаторы могут создавать индивидуальные возможности, привлекая людей, которые тянут людей в бренд таким образом, чтобы они превращают их в лояльных клиентов. Akool позволяет предприятиям в масштабе генерировать гипер -персонализированные видео и изображения коммерческого качества на бренд и на одного клиента через веб -сайт и API, с вариантами безопасности предприятия.
Try it on AI
tryitonai.com
Попробуйте это на Миссия ИИ — построить будущее персональных изображений. Названная WSJ лидером в области решений для визуального искусственного интеллекта, в декабре 2022 года мы запустили первую в мире фотостудию с искусственным интеллектом. Оптимизируя время и затраты без ущерба для визуального совершенства, а также предлагая потрясающую библиотеку стилей портретов, наше решение для студии с искусственным интеллектом взяло на себя мир штурмом. В Try it on AI мы считаем, что каждый заслуживает визуального представления, которое красноречиво говорит об его авторитете и опыте. Наши решения предназначены как для студентов, так и для профессионалов, которые хотят улучшить свои профили LinkedIn, маркетинговые материалы, брендинг работодателя, социальные профили и веб-сайты с помощью потрясающих визуальных эффектов, которые оставляют неизгладимое впечатление как на клиентов, так и на заказчиков. Поскольку 300 000 человек и более 1000 компаний уже используют Try it on AI для своих визуальных нужд, вы тоже можете присоединиться к революции сегодня.
Real Fake Photos
realfakephotos.com
Real Fake Photos — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для создания высококачественных изображений для использования в профилях приложений для знакомств. Для этого пользователю необходимо загрузить 10–15 изображений себя, на которых хорошо видно лицо. Затем модель искусственного интеллекта использует эти изображения для создания более качественных изображений, которые затем можно использовать в профиле знакомств пользователя. Весь процесс прост и состоит из трех шагов: загрузка изображений, их обрезка и утроение совпадений пользователя. Инструмент можно использовать бесплатно, но пользователи могут перейти на премиум-план, чтобы удалить водяные знаки с изображений. Real Fake Photos предлагает удобство и доступность, а также доказал свою эффективность в улучшении совпадений профилей знакомств. Если пользователи не удовлетворены результатами, они могут обратиться в службу поддержки для устранения проблемы.
Artblast AI
artblastai.com
ArtBlast AI — это исключительное веб-приложение на базе искусственного интеллекта, которое позволяет пользователям раскрыть свой творческий потенциал и воплотить в жизнь свои художественные идеи. Благодаря удобному интерфейсу он позволяет пользователям, независимо от уровня их опыта, создавать потрясающие и уникальные произведения искусства, используя свои собственные концепции, эскизы и фотографии. Преобразуя мысли в завораживающие визуальные эффекты, сотрудничая с ИИ посредством личных эскизов и рисунков и создавая замечательные вариации собственных изображений, ArtBlast AI действительно предлагает безграничный потенциал для творчества. Более того, пользователи могут дополнительно персонализировать свои творения, добавляя описательный текст, что делает их беспрецедентным инструментом для работы с технологиями искусственного интеллекта. Испытайте магию создания искусственных изображений с помощью ArtBlast AI. Превратите изображения в сказочные произведения искусства с помощью ArtBlast AI — генератора изображений на базе искусственного интеллекта. Раскройте творческий потенциал с помощью персонализированных вариаций.
Aihairstyles
aihairstyles.com
Попробуйте разные прически с помощью ИИ — зачесанные назад, помподур и многое другое. Мужской и женский стили
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics — стартап в области медиатехнологий, разрабатывающий инструмент для создания искусственного интеллекта, который позволит независимым кинематографистам создавать визуальные эффекты уровня блокбастеров за небольшую часть бюджета.
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai — это генератор изображений с искусственным интеллектом, который создает потрясающие реалистичные изображения из простого текста и графических подсказок. Если вам нужны изображения для маркетинговых материалов, вдохновения для дизайна или фотографий для электронной коммерции, Artsmart.ai предоставит вам все необходимое. Просто выберите набор настроек, соответствующий желаемому стилю, например фотореалистичный или импрессионистский, и введите описание изображения, которое вы хотите создать. С помощью Artsmart.ai вы можете легко улучшить свою маркетинговую игру и произвести впечатление на свою аудиторию визуально привлекательным контентом.
Lucidpic
lucidpic.com
Фотостудия Lucidpic с искусственным интеллектом позволяет создавать уникальные, бесплатные, гиперреалистичные изображения людей за небольшую часть затрат на проведение реальных фотосессий или покупку стоковых фотографий. * Аватары: создайте цифровую версию себя из одной фотографии. Креативные и реалистичные аватары за считанные секунды. * Стоковые фотографии: создавайте изображения, созданные искусственным интеллектом, вместе с людьми для своих проектов. * Генератор персонажей с искусственным интеллектом: создавайте собственных персонажей и людей для любого сценария, контролируя внешний вид, обстановку и стиль.
Geleza
geleza.app
Единственная платформа искусственного интеллекта, которая вам когда-либо понадобится! Устали от слишком большого количества платформ искусственного интеллекта? Мы тоже! Найдите все инструменты в одном месте. Революционируйте свою работу с помощью ИИ. Присоединяйтесь к нам и начните внедрять инновации уже сегодня.
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
DeviantArt DreamUp — это генератор искусственного интеллекта, который позволяет пользователям безопасно и справедливо создавать произведения искусства, созданные искусственным интеллектом. Этот инструмент позволяет создателям контролировать, как используются их произведения искусства, следует ли обучать модели и наборы данных ИИ на основе их контента, можно ли создавать изображения ИИ в их стиле и следует ли указывать их авторство, когда их стиль используется в качестве вдохновения. в изображениях, созданных DreamUp. Инструмент масштабирует все изображения до максимального разрешения и позволяет пользователям повторно запускать их, используя ту же подсказку, или корректировать исходную подсказку в новом направлении. Кроме того, DeviantArt DreamUp имеет автоматическую пометку #AIart и индикацию DreamUp для всех изображений, представленных на платформе. Это помогает пользователям контролировать, сколько произведений искусственного интеллекта они видят во время просмотра DeviantArt. Все изображения должны соответствовать Условиям обслуживания и Политике этикета. Все участники DeviantArt получают 5 бесплатных подсказок для начала работы.
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