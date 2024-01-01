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Программное обеспечение для создания изображений AI - Самые популярные приложения
Генераторы изображений ИИ — это программные приложения или платформы, которые используют генеративный ИИ (искусственный интеллект) для создания высококачественных изображений. Эти алгоритмы предназначены для имитации человеческого творчества и художественного стиля, позволяя создавать визуально привлекательные и разнообразные изображения на основе определяемых пользователем входных данных или критериев. Технология генерации изображений AI позволяет пользователям создавать изображения, напоминающие реальные объекты, сцены или художественные концепции. Эти системы на базе искусственного интеллекта стали ценными инструментами для художников, дизайнеров, создателей контента и других специалистов, которым требуется доступ к обширному репертуару визуальных ресурсов для своих проектов. Одной из ключевых особенностей генераторов изображений ИИ является возможность преобразования текста в изображение. Пользователи могут предоставлять описательные текстовые подсказки или ключевые слова, а программное обеспечение интеллектуально интерпретирует и переводит их в визуально привлекательные изображения. Будь то яркое описание пейзажа, внешности персонажа или конкретного объекта, генератор изображений AI использует свои передовые алгоритмы для создания изображений, которые точно соответствуют предоставленному текстовому вводу. В дополнение к функциям преобразования текста в изображение генераторы изображений AI предоставляют пользователям разнообразный набор параметров настройки. Пользователи могут указывать различные атрибуты изображения, такие как стиль, цветовая схема, композиция или конкретные детали объекта, для достижения желаемого визуального результата. Программное обеспечение использует сложные модели глубокого обучения, чтобы гарантировать, что сгенерированные изображения обладают реалистичными деталями, точным рендерингом и общей связной композицией. В отличие от традиционного программного обеспечения для редактирования изображений, которое в основном полагается на ручные манипуляции или фильтры, например программного обеспечения для редактирования фотографий, генераторы изображений с искусственным интеллектом используют методы машинного обучения для анализа закономерностей, обучения на обширных наборах данных и создания изображений с впечатляющим уровнем детализации и художественного стиля. Эти генераторы не ограничиваются уже существующими графическими ресурсами, но способны создавать совершенно новые визуальные эффекты на основе определяемых пользователем параметров или текстовых вводов. Кроме того, генераторы изображений ИИ имеют сходство с синтетическим медиа-программным обеспечением, поскольку оба они ориентированы на генерацию визуального контента. Чтобы претендовать на включение в категорию генераторов изображений AI, продукт должен: * Используйте передовые алгоритмы искусственного интеллекта для создания высококачественных изображений, имитирующих человеческие творческие способности и художественный стиль, с помощью текстовых подсказок. * Предоставляйте гибкие возможности настройки, позволяющие пользователям контролировать различные аспекты создаваемых изображений, такие как стиль, композиция, цветовая палитра или атрибуты конкретных объектов. * Предоставьте пользователям возможность взаимодействовать с процессом создания изображений AI, предоставляя средства для повторения, уточнения или точной настройки результатов с помощью механизмов обратной связи или интерактивных интерфейсов.
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Leonardo.AI
leonardo.ai
Создавайте качественные ресурсы для своих творческих проектов с помощью скорости и единообразия стиля на основе искусственного интеллекта.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — это бесплатный онлайн-редактор изображений с использованием искусственного интеллекта. Используйте его для создания произведений искусства, публикаций в социальных сетях, презентаций, плакатов, видеороликов, логотипов и многого другого.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Приложение для графического дизайна, которое поможет вам создавать публикации в социальных сетях профессионального качества, приглашения, цифровые открытки, графику и многое другое. Начните со своей идеи и создайте для себя что-то уникальное.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — это программа и сервис генеративного искусственного интеллекта, созданные и поддерживаемые независимой исследовательской лабораторией Midjourney, Inc. в Сан-Франциско. Midjourney генерирует изображения на основе описаний на естественном языке, называемых подсказками, аналогично DALL-E O...
Fotor
fotor.com
Бесплатный онлайн-редактор фотографий для всех. Бесплатно редактируйте фотографии с помощью фоторедактора Fotor всего за несколько кликов. Он охватывает все онлайн-инструменты для редактирования фотографий, поэтому вы можете обрезать изображения, изменять их размер, добавлять текст к фотографиям, да...
ClipDrop
clipdrop.co
Создавайте профессиональные визуальные эффекты без фотостудии
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Чудо-студия. Инструмент искусственного интеллекта, который автоматически анимирует, освещает и компонует компьютерные персонажи в сцену живого действия.
PromeAI
promeai.com
PromeAI имеет мощные помощники по проектированию на базе искусственного интеллекта и обширную управляемую библиотеку стилей моделей AIGC (C-AIGC), позволяющую легко создавать потрясающую графику, видео и анимацию. PromeAI — незаменимый инструмент для архитекторов, дизайнеров интерьеров, дизайнеров п...
AKOOL
content.akool.com
Персонализированная контентная платформа AGI для коммерции Мы являемся универсальным магазином для малого бизнеса и электронной коммерции, где можно получить персонализированные описания продуктов профессионального качества в виде текста, изображений, голоса и видео с использованием AIGC.
getimg.ai
getimg.ai
Все, что вам нужно для создания изображений с помощью ИИ. Волшебные художественные инструменты искусственного интеллекта. Создавайте оригинальные изображения, изменяйте существующие, расширяйте изображения за пределы исходных границ и многое другое.
Simplified
simplified.com
Универсальная платформа цифрового дизайна, которая поможет вам создавать контент, масштабировать свой бренд и сотрудничать с вашей командой, как никогда раньше. Все, что вам нужно, чтобы рассказать свою историю, в одном месте.
Booth AI
booth.ai
Создавайте фотографии продуктов профессионального качества с помощью искусственного интеллекта. Быстро создавайте высококачественные фотографии образа жизни, просто указав желаемый снимок и загрузив несколько образцов изображений продуктов.
Craiyon
craiyon.com
Модель AI рисует изображения из любой подсказки!
Artsmart.ai
artsmart.ai
Превратите воображение в искусство. Наш генератор изображений с искусственным интеллектом воплощает воображение в жизнь, создавая потрясающие произведения искусства, иллюстрации и изображения за считанные секунды.
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
Создавайте произведения искусства, созданные искусственным интеллектом, безопасно и честно DeviantArt DreamUp™ позволяет создавать произведения искусства с использованием искусственного интеллекта, зная, что к авторам и их работам относятся справедливо. Создайте любой образ, который только можете с...
Stockimg.ai
stockimg.ai
Генерация изображений с помощью ИИ для команд. Вы можете легко создавать логотипы с использованием ИИ, обложки книг с использованием ИИ, плакаты с использованием ИИ и многое другое — Stockimg AI
Artimator
artimator.io
Бесплатный генератор искусств с искусственным интеллектом Наш БЕСПЛАТНЫЙ генератор искусственный интеллект основан на Stable Diffusion 1.5, Stable Diffusion XL (SDXL) и Artimator и поможет вам очень легко создавать потрясающие и самые красивые произведения искусства из вашего текстового описания ил...
Dreamlike
dreamlike.art
Создавайте потрясающие оригинальные произведения искусства за считанные секунды с помощью ИИ. Волшебные инструменты искусственного интеллекта. Создавайте бесконечные оригинальные изображения, изменяйте существующие и многое другое.
Artblast AI
artblastai.com
Создавайте искусство с помощью ИИ. Объединяйтесь с ИИ! Используйте свои идеи, рисунки и собственные фотографии для создания уникальных произведений искусства.
Lucidpic
lucidpic.com
Приложения, которые обеспечивают интерактивное обучение определенному навыку или предмету. Например: арифметика, алфавит, письмо, раннее обучение и специальное образование, солнечная система, словарный запас, цвета, изучение языка, подготовка к стандартным тестам, география, школьные порталы, дресс...
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen — это инструмент для создания изображений на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям создавать уникальные изображения из текстовых подсказок. Миссия ImgGen — сделать создание изображений простым, быстрым и доступным для каждого. ImgGen стремится предоставить людям удо...
Imagine Me
imagineme.app
Представлять себе. Тип. Генерировать. Создайте потрясающее искусство ИИ с помощью одной строки текста.
RenderNet
rendernet.ai
RenderNet AI — мощный генератор изображений, ориентированный на создание единообразных персонажей и управление их позой, композицией и стилем.
Midgenai
midgenai.com
Лучший бесплатный генератор изображений AI с лучшими обученными моделями
WOMBO Dream
dream.ai
Создавайте красивые произведения искусства, используя возможности искусственного интеллекта. Введите подсказку, выберите художественный стиль и наблюдайте, как WOMBO Dream за считанные секунды превратит вашу идею в картину с помощью искусственного интеллекта.
HotpotAI
hotpot.ai
Hotpot.ai — это платформа, которая использует искусственный интеллект для создания различной графики, изображений и текста.
ImagineArt
imagine.art
Представьте себе генератор искусств с искусственным интеллектом, который открывает безграничные возможности творчества. С Imagine вы можете легко создавать впечатляющие шедевры, используя всего лишь текстовую подсказку и выбранный художественный стиль. Независимо от того, являетесь ли вы опытным худ...
Plask
plask.ai
Plask Motion: ваш набор инструментов для анимации на основе видео и искусственного интеллекта, идеально подходящий для быстрого создания прототипов и революционного изменения вашего рабочего процесса в 3D.
illostrationAI
illostration.com
IllostrationAI — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям создавать иллюстрации, созданные с помощью искусственного интеллекта, за считанные секунды. С IllostrationAI вы можете выбрать свой стиль из библиотеки различных стилей, описать объект, который хотите ...
1min.AI
1min.ai
Повышение производительности с помощью ИИ — хороший способ улучшить вашу работу и жизнь. Однако переключение или изучение новых инструментов для разных случаев использования — это не весело, да и дорого! 1min.AI — это универсальное приложение для искусственного интеллекта, которое открывает все фун...
DeftGPT
deftgpt.com
С DeftGPT вы можете: * Упростите написание контента: DeftGPT позволяет вам задавать вопросы, получать мгновенные ответы и вести интерактивные беседы с искусственным интеллектом. У вас будет мгновенный доступ к GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude от Anthropic и множеству других ботов. * Управление командо...
Try it on AI
tryitonai.com
Создавайте снимки профессионального студийного качества с помощью искусственного интеллекта. Нужна новая фотография профиля LinkedIn, актерские снимки или даже портреты для Интернета и социальных сетей? Экономьте время, деньги и используйте Try it on AI, чтобы создать идеальный выстрел в голову с п...
Real Fake Photos
realfakephotos.com
Превратите свои селфи в профессиональные снимки с помощью искусственного интеллекта. Аутентичный. Неотличимо от реальности. Простой. Используйте 10-20 фотографий с телефона. Удобный. Загрузите, выберите и оплатите за считанные минуты.
PicFinder
picfinder.ai
PicFinder делает создание изображений таким же быстрым, как и поиск изображений. Для создателей он делает мозговой штурм, раскадровку и итерацию контента намного быстрее, чем любой другой ИИ. Для команд это позволяет использовать пользовательский контент в реальном времени для игр или приложений, гд...
Aihairstyles
aihairstyles.com
Попробуйте разные прически с помощью ИИ — зачесанные назад, помподур и многое другое. Мужской и женский стили
Geleza
geleza.app
Единственная платформа искусственного интеллекта, которая вам когда-либо понадобится! Устали от слишком большого количества платформ искусственного интеллекта? Мы тоже! Найдите все инструменты в одном месте. Революционируйте свою работу с помощью ИИ. Присоединяйтесь к нам и начните внедрять инновац...
neural.love
neural.love
Улучшение онлайн-видео, изображений и звука с помощью искусственного интеллекта
LocalBot AI
localbot.ai
LocalBot.ai дает владельцам местного бизнеса возможность сэкономить драгоценное время и деньги, используя передовые инструменты искусственного интеллекта. LocalBot.AI использует самые популярные модели искусственного интеллекта, такие как GPT, Dall-E, Ada, для создания текста, изображений, кода и м...
Tolio.se
tolio.se
TOLIO — это инструмент для письма на базе искусственного интеллекта, который упрощает процесс письма. Откройте для себя будущее создания контента уже сегодня. Tolio переопределяет способ создания контента. С нашей платформой на базе искусственного интеллекта вы можете создавать все: от увлекательны...
Stunning
stunning.so
Stunning.so — это инновационная платформа, предназначенная для оптимизации процесса создания веб-сайтов и генерации контента. Используя искусственный интеллект, он предлагает пользователям удобный способ создания индивидуальных веб-сайтов и создания привлекательного контента для социальных сетей с п...
IMI Prompt
imiprompt.com
IMI Prompt Builder — это комплексный генератор подсказок Midjourney v5 с тысячами опций, доступных в Интернете, на Android и iOS. Всего несколькими щелчками мыши пользователи могут создавать уникальные произведения искусства Midjourney v5, отражающие их личный стиль и художественное видение.
DoItAI.Pro
doitai.pro
DoItAI.Pro предлагает набор инструментов на базе искусственного интеллекта, которые позволяют вам с легкостью создавать визуальный, текстовый и аудиоконтент. Являетесь ли вы цифровым художником, ищущим вдохновения, писателем, которому нужен интересный текст, или музыкантом, желающим создавать оригин...
Arrk
arrk.app
Arrk: Набор ресурсов для создания контента с использованием ИИ | Генерация контента, изображений, чат-ботов, озвучки | Повышение производительности | Повышение качества
VREE Labs
vree.ai
В VREE Labs мы стремимся преобразовать среду электронной коммерции с помощью нашей генеративной 3D-технологии — плавного преобразования нескольких изображений со страницы вашего продукта в 3D-модели для AR/VR-коммерции путем разработки решений для 3D-моделирования на базе искусственного интеллекта и...
Pareto
pareto.io
Pareto — это платформа искусственного интеллекта Native Gen. Мы с гордостью обслуживаем более 500 000 пользователей в более чем 107 странах мира, включая более 400 платных предприятий среднего и крупного масштаба. Наш инновационный прорыв произошел с появлением Тесс, первого в мире помощника по мар...
iSenseHUB
isensehub.ai
Встречайте iSenseHUB: идеальную платформу на базе искусственного интеллекта, призванную революционизировать способы создания, проектирования и оптимизации. Наша миссия, оснащенная более чем 65 передовыми инструментами искусственного интеллекта, — предоставить частным лицам и предприятиям возможность...
Kua.ai
kua.ai
Kua.ai, ваш новаторский партнер в области инноваций в электронной коммерции. Kua.ai, основанная в 2022 году, представляет собой динамичное SaaS-предприятие, тщательно созданное коллективом опытных аналитиков и гениальных инженеров. В Kua.ai мы не просто компания, мы — симфония умов, стремящихся про...
AIBoxSet
aiboxset.com
AIBoxSet Интегрируйте самые популярные модели искусственного интеллекта, такие как GPT, Dall-E, Ada, для создания текста, изображений, кода и самообучающихся моделей глубокого обучения за считанные секунды. Процесс прост. Все, что вам нужно сделать, это предложить тему или идею, а наш генератор на о...
Snowpixel
snowpixel.app
Создавайте, настраивайте, очаровывайте с помощью Snowpixel. Создавайте красивые изображения, видео, музыку и многое другое, используя только текст. Обучайте пользовательские модели собственными данными для персонализированного подхода.
AIEasyUse
aieasyuse.com
AIEasyUse делает использование ИИ для повседневных задач простым и доступным для каждого. Простые в использовании инструменты AIEasyUse позволяют создавать контент, генерировать изображения, общаться с чат-ботами, получать помощь в создании кода и преобразовывать голос в текст с помощью технологии и...
Artisse
artisse.ai
Artisse Interactive, признанная KPMG и HSBC одним из 10 самых быстрорастущих развивающихся гигантов в Азии, является лидером в использовании революционных технологий искусственного интеллекта и блокчейна для преобразования традиционных отраслей. Artisse может создавать гиперреалистичные изображения...
ChatDesigner.ai
chatdesigner.ai
ChatDesigner — это агент проектирования на базе искусственного интеллекта, с которым пользователи могут общаться в чате для удовлетворения своих дизайнерских потребностей. ChatDesigner использует большую языковую модель для сортировки более 30 функций искусственного интеллекта по созданию и редактир...
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx — передовая компания в области искусственного интеллекта, специализирующаяся на разработке передовых инструментов для создания контента на базе искусственного интеллекта. Платформа AI Magicx предлагает широкий набор функций (в общей сложности более 75), предназначенных для оптимизации и ул...