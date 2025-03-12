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Программное обеспечение для генерации кода AI использует возможности искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML) для автоматического создания одной или нескольких строк кода на основе ввода на естественном языке. Эти инструменты используют обширные наборы данных для создания эффективного и функционального кода, который соответствует передовым практикам кодирования. Пользователи описывают желаемую функциональность на естественном языке, побуждая генераторов кода ИИ создавать или предлагать код, отвечающий конкретным задачам. Разработчики используют программное обеспечение для генерации кода искусственного интеллекта, чтобы упростить повторяющиеся задачи кодирования, экономя время и усилия. Путем плавной интеграции автодополнения кода с использованием ИИ в свой рабочий процесс разработчики повышают согласованность кода и повышают производительность. Хотя эта область относительно новая, доступен широкий спектр генераторов кода искусственного интеллекта, предлагающих различные функции и варианты интеграции. Некоторые генераторы кода искусственного интеллекта доступны через интерфейсы онлайн-чата, а другие легко интегрируются в существующие интегрированные среды разработки в качестве комплексных помощников по написанию кода искусственного интеллекта. Для включения в категорию «Генерация кода AI» продукт должен соответствовать следующим критериям: * Используйте искусственный интеллект для автоматической генерации кода. * Поддержка нескольких языков программирования * Генерация кода на основе пользовательского ввода на естественном языке. * Разрешить пользователям настраивать код, сгенерированный ИИ. Таким образом, программное обеспечение для генерации кода искусственного интеллекта позволяет разработчикам писать код более эффективно, повышая производительность и формируя будущее разработки программного обеспечения.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT - это AI-приложение для текстовых и голосовых взаимодействий, аналитики данных и автоматизации задач с функцией памяти и мультимодальными возможностями.
Google Gemini
gemini.google.com
Google Gemini — это AI-приложение для помощи в написании, поиске информации и взаимодействии с медиа через текст, голос и изображения.
Claude
claude.ai
Клод - это чат-бот ИИ, который помогает решать задачи и генерировать текст, обеспечивая безопасность и поддержку на нескольких языках.
Blackbox
blackbox.ai
Blackbox — это инструмент на основе ИИ, помогающий разработчикам повышать производительность, ускорять отладку и автоматизировать рутинные задачи.
Replit
replit.com
Replit - это облачная IDE, позволяющая писать код и создавать приложения в различных языках программирования с возможностью совместной работы и развертывания.
Build AI
buildai.space
Приложение Build AI позволяет создавать веб-приложения с поддержкой ИИ без необходимости программирования за счет простого описания.
Krater AI
krater.ai
Krater AI — это универсальное приложение для создания контента и анализа данных с использованием технологий искусственного интеллекта.
Autocode
autocode.com
Autocode — это приложение для работы с JavaScript и API, которое позволяет создавать уведомления, автоматизированные задачи, боты и SQL-запросы.
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor — это инструмент на основе ИИ, который помогает разработчикам, особенно начинающим, понять код на различных языках программирования.
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter — платформа, использующая ИИ GPT-4 для создания текстов и изображений на основе заданных тем на 33 языках.
Tabnine
tabnine.com
Tabnine — это AI-помощник для завершения кода, который улучшает разработку программного обеспечения, предоставляя умные предложения и обеспечивая безопасность кода.
Codeium
codeium.com
Codeium — инструмент на базе ИИ для помощи в кодировании, предлагающий автозавершение кода, поиск и чат, поддерживающий более 70 языков программирования.
DeftGPT
deftgpt.com
С DeftGPT можно удобно писать контент, управлять командой, взаимодействовать с документами и интегрировать AI в различные платформы.
WPCode
wpcode.com
WPCode позволяет пользователям WordPress добавлять пользовательские фрагменты кода без редактирования файлов темы, упрощая настройку веб-сайта.
CodePal
codepal.ai
CodePal — платформа с ИИ для помощи разработчикам в кодировании, генерации, анализе и оптимизации кода, интегрируется с IDE и поддерживает API.
Sourcegraph
sourcegraph.com
Sourcegraph — это инструмент для поиска и навигации по коду, помогающий разработчикам улучшать код, находить ошибки и управлять проектами.
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate - инструмент с ИИ для автоматической отладки и оптимизации кода, позволяющий разработчикам писать и исправлять код быстрее и точнее.
AskCodi
askcodi.com
AskCodi — AI-ассистент для программирования, который упрощает кодирование, предлагает генерацию кода, автозавершение и помощь в обучении через интерактивные рабочие тетради.
Refraction
refraction.dev
Refraction — инструмент для разработчиков, использующий ИИ для рефакторинга кода, генерации документации и создания юнит-тестов.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI помогает предприятиям внедрять генерирующий ИИ через приложения TuneChat для общения, TuneStudio для настройки моделей и ChainFury как движок запросов.
CodeSquire.ai
codesquire.ai
Codesquire.ai — AI-ассистент для написания кода, помогающий пользователям в создании, оптимизации и пояснении кода, интегрируется с IDE для повышения эффективности.
AI2sql
ai2sql.io
AI2SQL позволяет пользователям создавать SQL-запросы на простом английском языке, автоматически переводя их в точные команды SQL.
mutable.ai
mutable.ai
mutable.ai — это инструмент ИИ для ускорения разработки ПО, который генерирует качественный код, помогает с автозаполнением, тестами и рефакторингом.
Pareto
pareto.io
Pareto - платформа Ген AI для маркетологов, автоматизирующая процессы и позволяющая сосредоточиться на стратегических задачах.
Refact.ai
refact.ai
Refact.ai — это инструмент для рефакторинга кода с использованием ИИ, который анализирует и оптимизирует код, предлагая улучшения и автоматизацию задач.
Bito
bito.ai
Bito — это инструмент с ИИ для автоматизации обзора кода, завершения кода и управления проектами, интегрируемый с популярными IDE.
Programming Helper
programming-helper.com
Приложение Programming Helper помогает разработчикам ускорить кодирование с помощью интеллектуальных предложений, примеров кода, интеграции с IDE и инструментов для отладки.
iSenseHUB
isensehub.ai
iSenseHUB - это платформа с инструментами ИИ для создания контента, дизайна и управления задачами, упрощающая работу пользователей.
Moderne
moderne.io
Moderne — платформа для сотрудничества разработчиков, которая автоматически выполняет рефакторинг и анализ кода, ускоряя миграцию и обновление исходного кода.
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