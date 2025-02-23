Программное обеспечение для генерации кода AI - Самые популярные приложения - Таджикистан

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Программное обеспечение для генерации кода AI использует возможности искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML) для автоматического создания одной или нескольких строк кода на основе ввода на естественном языке. Эти инструменты используют обширные наборы данных для создания эффективного и функционального кода, который соответствует передовым практикам кодирования. Пользователи описывают желаемую функциональность на естественном языке, побуждая генераторов кода ИИ создавать или предлагать код, отвечающий конкретным задачам. Разработчики используют программное обеспечение для генерации кода искусственного интеллекта, чтобы упростить повторяющиеся задачи кодирования, экономя время и усилия. Путем плавной интеграции автодополнения кода с использованием ИИ в свой рабочий процесс разработчики повышают согласованность кода и повышают производительность. Хотя эта область относительно новая, доступен широкий спектр генераторов кода искусственного интеллекта, предлагающих различные функции и варианты интеграции. Некоторые генераторы кода искусственного интеллекта доступны через интерфейсы онлайн-чата, а другие легко интегрируются в существующие интегрированные среды разработки в качестве комплексных помощников по написанию кода искусственного интеллекта. Для включения в категорию «Генерация кода AI» продукт должен соответствовать следующим критериям: * Используйте искусственный интеллект для автоматической генерации кода. * Поддержка нескольких языков программирования * Генерация кода на основе пользовательского ввода на естественном языке. * Разрешить пользователям настраивать код, сгенерированный ИИ. Таким образом, программное обеспечение для генерации кода искусственного интеллекта позволяет разработчикам писать код более эффективно, повышая производительность и формируя будущее разработки программного обеспечения.
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ChatGPT
chatgpt.com
CHATGPT-это бесплатная система ИИ. Используйте его для привлечения разговоров, получить понимание, автоматизировать задачи и свидетельствовать о будущем ИИ, все в одном месте.
Google Gemini
gemini.google.com
Близнецы дают вам прямой доступ к лучшей семейству ИИ в Google, так что вы можете: - Получите помощь в написании, мозговом штурме, обучении и многом другом - суммируйте и найдите быструю информацию от Gmail или Google Drive - генерировать изображения на лету - Используйте текст, голос, фотографии и камеру, чтобы получить помощь по -новому Ранее известный как Бард.
Claude
claude.ai
Claude от Anpropic - помощник ИИ следующего поколения, построенный антропным и обученным, чтобы быть безопасным, точным и безопасным, чтобы помочь вам выполнить лучшую работу.
iSenseHUB
isensehub.ai
Встречайте iSenseHUB: идеальную платформу на базе искусственного интеллекта, призванную революционизировать способы создания, проектирования и оптимизации. Наша миссия, оснащенная более чем 65 передовыми инструментами искусственного интеллекта, — предоставить частным лицам и предприятиям возможность оптимизировать свои процессы и создавать высококачественный контент с молниеносной скоростью. Думайте о iSenseHUB как о своем личном помощнике с искусственным интеллектом, готовом решать широкий спектр задач. От создания кода, создания статей, оптимизированных для SEO, разработки графики до управления публикациями в социальных сетях — мы охватываем все это. Наши инструменты созданы для упрощения сложных задач, позволяя вам сосредоточиться на самом важном: развитии вашего бизнеса и развитии творческих способностей. iSenseHUB — это не просто инструмент; это комплексный набор решений на базе искусственного интеллекта. Это похоже на то, что у вас под рукой целая команда экспертов, но без огромной цены. Независимо от того, являетесь ли вы стартапом, стремящимся к масштабированию, крупной корпорацией, стремящейся к эффективности, или частным лицом, стремящимся максимизировать производительность, iSenseHUB — это универсальный магазин для всего, что касается искусственного интеллекта. Испытайте мощь искусственного интеллекта с iSenseHUB. Присоединяйтесь к нам сегодня и навсегда измените свой подход к работе. Погрузитесь в будущее создания, дизайна и оптимизации контента с помощью iSenseHUB, где искусственный интеллект сочетается с эффективностью.
WPCode
wpcode.com
Автоматизируйте свой сайт и приложения WordPress. Создавайте расширенные средства автоматизации за считанные минуты, которые подключаются к вашим любимым плагинам, другим сайтам WordPress и приложениям, отличным от WordPress. Это одновременно легко и мощно!
Refact.ai
refact.ai
Refact — это помощник по программированию на базе искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, обеспечивающий невероятно быстрое завершение кода, мощные инструменты улучшения кода и чат. Тщательно настроенный помощник по кодированию с использованием искусственного интеллекта, повышающий производительность команды разработчиков на 45 %.
Programming Helper
programming-helper.com
Больше, чем просто генератор кода. Инструмент, который поможет вам решить широкий спектр задач. Все в одном месте.
Moderne
moderne.io
Moderne — это платформа для совместной работы разработчиков для автоматического рефакторинга и анализа кода, которая позволяет быстро и точно переносить, поддерживать и защищать исходный код в массовом масштабе. Исправления, обновления и миграции кода, которые могут занять многие месяцы ручной работы, можно выполнить за считанные минуты. Наш уникальный IP позволяет вам точно преобразовывать несколько репозиториев одновременно и безопасно использовать искусственный интеллект (ИИ) для улучшения вашего кода.
CodePal
codepal.ai
CodePal — лучший помощник в программировании. Это комплексная платформа, предлагающая ряд помощников по кодированию и инструментов для помощи разработчикам. Он отлично подходит для студентов, новичков, опытных разработчиков и компаний, которые хотят улучшить свой процесс разработки. Генераторы кода AI могут выполнять различные задачи, такие как программирование, применять преобразования и манипуляции с кодом и многие другие задачи. Генераторы кода AI очень полезны для обучения, поскольку они могут дать хорошее представление о том, как задача должна быть записана в коде.
mutable.ai
mutable.ai
mutable.ai — это инструмент искусственного интеллекта, целью которого является ускорение разработки программного обеспечения за счет предоставления возможностей генерации кода производственного качества. Он предлагает такие функции, как AI Autocomplete, который позволяет пользователям эффективно создавать прототипы кода, сводя к минимуму время, затрачиваемое на создание шаблонного кода и поиск решений в Stack Overflow. Этот инструмент позволяет одним щелчком мыши преобразовать прототипы в код производственного качества, что упрощает рефакторинг, документацию и добавление типов. Одной из примечательных особенностей mutable.ai является его разработка, управляемая подсказками, которая позволяет пользователям напрямую инструктировать ИИ изменить их код. Эта функция позволяет разработчикам эффективно взаимодействовать с инструментом и быстро вносить необходимые изменения в свою кодовую базу. Кроме того, инструмент предлагает возможности создания тестов, автоматически генерируя модульные тесты с использованием методов искусственного интеллекта и метапрограммирования, что экономит время и усилия разработчиков при написании тестов вручную. Mutable.ai совместим с популярными средами разработки, такими как VS Code, JetBrains и GitHub, что делает его доступен широкому кругу разработчиков. Инструмент предоставляет документацию для этих сред, гарантируя, что у пользователей есть необходимые ресурсы для эффективного использования его возможностей. В целом, mutable.ai предлагает комплексное решение для разработчиков программного обеспечения, позволяющее им оптимизировать рабочий процесс, улучшить качество кода и сэкономить время за счет использования передовых методов искусственного интеллекта.
CodeSquire.ai
codesquire.ai
Помощник по написанию кода искусственного интеллекта для ученых, инженеров и аналитиков. Получайте дополнения и предложения по коду по мере ввода. * Пишет код с учетом вашего стиля кода и вариантов использования. * Пишет сложные функции, определяя несколько шагов. * Объясняет код *Переводит язык в SQL-запросы. *Пишет функции с использованием известных библиотек. *Превращает ваши комментарии в код
Codeium
codeium.com
Codeium — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для облегчения процедур кодирования с помощью таких эффективных функций, как завершение кода с использованием искусственного интеллекта, поиск и чат, предназначенный для разработчиков и профессионалов в области кодирования. Он поддерживает более 70 языков и интегрирован для работы с широко используемыми IDE, обеспечивая пользователям удобный интерфейс. Этот инструмент потенциально способен изменить опыт разработчиков, поскольку он создан для ускорения процессов кодирования и повышения уровня производительности. Возможности генеративного кода Codeium могут помочь пользователям сэкономить время на кодирование, тем самым обеспечивая более быструю доставку продукции. Codeium доступен бесплатно и имеет неограниченную функцию автозаполнения, что обеспечивает инклюзивную и постоянно растущую поддержку языков. Кроме того, он имеет специально обученную собственную модель и инфраструктуру, которая обеспечивает функции автозаполнения и поиска, а также функцию чата для дополнительной поддержки. Его предложения варьируются от индивидуального использования до корпоративного уровня, с множеством функций, таких как быстрое автозаполнение кода, чат-помощник с искусственным интеллектом в редакторе, неограниченное использование, поддержка через различные платформы, расширенная персонализация вашей кодовой базы и поддержка GPT-4 среди других, в зависимости от на выбранном пакете. Он расширяет возможности завершения кода и поиска в различных репозиториях кода.
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate, самый быстрый способ написать код без ошибок. CodeMate — это инструмент на базе искусственного интеллекта, призванный помочь разработчикам писать код в 10 раз быстрее за счет автоматического исправления ошибок, не покидая своей среды. Это как иметь пару программистов, которые всегда готовы помочь вам отладить и оптимизировать ваш код. Ключевые особенности * CodeMateGPT: эта функция автоматизирует такие задачи, как отладка кода, исправление ошибок, проверка и оптимизация. Он дает вам лучшую версию вашего написанного кода за считанные секунды. * Мгновенная отладка: CodeMate может анализировать ваш код в нескольких тестовых случаях на основе вашего подхода и генерировать подробные исправления вместе с описанием ошибки. * CodeMate-Отчет: получите подробный отчет о производительности и качестве вашего кода, а также оценку программирования, который поможет вам улучшить свои навыки кодирования для написания кода отраслевого уровня. * Чат CodeMate: задавайте любые вопросы и получайте ответы, адаптированные в соответствии с вашей собственной кодовой базой. Эта функция чата на базе искусственного интеллекта находится прямо в вашем редакторе и имеет сквозное шифрование. * Подробный обзор кода: просмотрите свой код в соответствии с лучшими практиками, которым следует следовать при разработке программного обеспечения с помощью ИИ, как будто рядом с вами сидит опытный разработчик.
Tabnine
tabnine.com
Tabnine — это помощник по программированию с использованием искусственного интеллекта, который ускоряет и упрощает разработку программного обеспечения, сохраняя при этом конфиденциальность, безопасность и соответствие вашего кода. Повысьте скорость разработки, качество кода и удовлетворенность разработчиков за счет автоматизации рабочего процесса кодирования — и быстрее выходите на рынок — с помощью Tabnine AI.
Bito
bito.ai
Bito создает доступные и точные инструменты искусственного интеллекта, которым доверяют разработчики по всему миру. Разработанный для того, чтобы помочь разработчикам программного обеспечения создавать более быстрый и лучший код, Bito предлагает ряд инструментов, в том числе: агенты проверки кода AI, чат AI в вашей IDE или CLI, дополнения кода AI и AI, который понимает ваш код. Новейшая разработка Bito, агент проверки кода AI, обеспечивает высококачественную проверку кода AI, что сокращает время человеческого проектирования при запросах на включение на 50%.
Pareto
pareto.io
Pareto — это платформа искусственного интеллекта Native Gen. Мы с гордостью обслуживаем более 500 000 пользователей в более чем 107 странах мира, включая более 400 платных предприятий среднего и крупного масштаба. Наш инновационный прорыв произошел с появлением Тесс, первого в мире помощника по маркетингу с искусственным интеллектом (ИИ). Тесс сыграла важную роль в ускорении достижений человечества, умело интегрируя данные и системы посредством сквозной автоматизации. С помощью Парето маркетологи возвращают себе свое драгоценное время, позволяя им сосредоточиться на более стратегических и высокоэффективных действиях. Мы обеспечиваем более высокие результаты при меньшем участии в повторяющихся задачах.
DeftGPT
deftgpt.com
С DeftGPT вы можете: * Упростите написание контента: DeftGPT позволяет вам задавать вопросы, получать мгновенные ответы и вести интерактивные беседы с искусственным интеллектом. У вас будет мгновенный доступ к GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude от Anthropic и множеству других ботов. * Управление командой: DeftGPT упрощает управление и выставление счетов, позволяя приглашать неограниченное количество участников в учетную запись вашей организации. Это экономит ваши деньги и одновременно повышает общую производительность. Кроме того, благодаря нашему плану вы можете объединить свои платежные данные в одну учетную запись для дополнительного удобства. * Общайтесь с любым PDF-файлом или документом: от юридических соглашений до финансовых отчетов, DeftGPT вдохнет жизнь в ваши документы. Вы можете задавать вопросы, получать сводки, находить информацию и многое другое. Кроме того, он совместим с различными форматами, включая PDF, txt, docx, doc и даже eml! * Получайте результаты, подобные ChatGPT, прямо рядом с поиском Google: идеальный инструмент для получения точных и надежных результатов поиска вместе с Google. Попрощайтесь с ненужными данными и получите точные ответы с помощью нашей интеллектуальной интеграции. Оптимизируйте поиск с помощью DeftGPT! * Создавайте контент в Chrome в любое время. С легкостью создавайте исключительный контент с помощью Chrome, нажав настраиваемый ярлык. Этот быстрый и простой способ позволяет создавать уникальный и привлекательный контент или изменять существующий текст для таких задач, как редактирование биографии в социальных сетях или сжатие статей. Кроме того, вы можете настроить ярлык по своему усмотрению. * Используйте DeftGPT где угодно: DeftGPT — это ваш универсальный инструмент для плавной интеграции на различных платформах. Используйте его в популярных приложениях, таких как Документы Google, почтовые клиенты и социальные сети. Кроме того, благодаря своей универсальности DeftGPT легко работает с такими платформами, как Gmail, LinkedIn, Twitter, Facebook и другими.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков, позволяющая точно настраивать и развертывать LLM. ChainFury: наш движок подсказок с открытым исходным кодом, доступный на GitHub.
Autocode
autocode.com
Уведомления о новых пользователях. Оповещения о покупке. Запланированные работы. Сообщество ботов. SQL-запросы. Внутренняя оснастка. Создавайте все, что захотите, с помощью JavaScript и API.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — это LLM-программа по программированию, призванная изменить способы создания программного обеспечения. Создавая BLACKBOX.AI, мы преследуем следующие цели: Ускорьте темпы инноваций внутри компаний, заставив инженеров в 10 раз быстрее создавать и выпускать продукты. Ускорить рост числа инженеров-программистов по всему миру и увеличить число инженеров в 10 раз с примерно 100 миллионов до 1 миллиарда.
AskCodi
askcodi.com
AskCodi — это помощник по кодированию с использованием искусственного интеллекта, который служит парным программистом для разработчиков. Он предлагает различные функции и приложения для повышения производительности и эффективности задач кодирования. С помощью AskCodi программисты могут воспользоваться преимуществами функций искусственного интеллекта, таких как Codi Chat, удобный интерфейс чата для создания диалогов по коду, и Codi Workbooks, блокноты в стиле Jupyter, которые открывают безграничные возможности для разработчиков. Этот инструмент также обеспечивает генерацию кода, автозаполнение и перевод между языками программирования, что делает его универсальным и удобным для разработчиков. AskCodi делает упор на интуитивно понятный пользовательский интерфейс, разработанный разработчиками для разработчиков, позволяющий легко ориентироваться и повышать концентрацию внимания при выполнении задач по кодированию. Он также уделяет приоритетное внимание конфиденциальности и безопасности, включая первоклассные инструменты для защиты кода. Благодаря росту под руководством пользователей AskCodi стремится постоянно совершенствоваться и развиваться на основе отзывов и потребностей пользователей. Этот инструмент обеспечивает эффективность на основе искусственного интеллекта, которая повышает производительность за счет сокращения повторяющихся процессов и высвобождения времени для важных действий. Его цель — открыть будущее кодирования и инноваций, предоставляя платформу для повышения производительности и оптимизации рабочих процессов разработчиков. Уникальный подход AskCodi к кодированию в стиле рабочей тетради разработан для облегчения быстрого и эффективного обучения. Он предлагает знакомый интерфейс, пошаговый прогресс и возможность генерировать, объяснять, документировать и тестировать код. Кроме того, набор приложений Codi Apps расширяет возможности кодирования, улучшает рабочий процесс и повышает эффективность. AskCodi доступен в виде веб-приложения, а также в виде расширений/плагинов для популярных IDE, таких как Visual Studio Code, Sublime Text и IDE JetBrains. Он предлагает гибкие и прозрачные варианты ценообразования, позволяя пользователям выбирать нужные им функции по цене, соответствующей их потребностям.
Krater AI
krater.ai
Krater.ai — это универсальная платформа для приложений искусственного интеллекта. Krater.ai позволяет вам легко создавать контент и копировать его за считанные секунды, используя возможности искусственного интеллекта. Поднимите свои предприятия на новый уровень с помощью Krater AI. Наше универсальное приложение SuperApp раскрывает возможности технологии искусственного интеллекта, позволяя выполнять любые задачи: от создания контента до преобразования текста в речь. С Krater вы получите доступ к безграничным возможностям и настоящим инновациям. Испытайте непревзойденную функциональность и простоту использования — зарегистрируйтесь сейчас и получите преимущество ИИ.
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter — это платформа SaaS (программное обеспечение как услуга), которая использует сложную технологию искусственного интеллекта OpenAI GPT4 для создания различного текстового контента, такого как статьи, блоги, реклама, средства массовой информации и т. д., на 33 языках. Пользователи также могут создавать изображения AI, просто описывая изображение с помощью OpenAI DALL-E AI Solution. Пользователи могут ввести приглашение или тему в AIWriter, и платформа сгенерирует полный фрагмент текста на основе этого ввода, используя технологию GPT4.
Refraction
refraction.dev
Refraction — это инструмент генерации кода на базе искусственного интеллекта для разработчиков, который выполняет рефакторинг кода, генерирует документацию, создает модульные тесты и многое другое. Просто вставьте блок кода, выберите язык или фреймворк, затем нажмите «Создать», и вы станете свидетелем волшебства.
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor — это средство объяснения кода, основанное на искусственном интеллекте (ИИ), призванное помочь разработчикам всех уровней, особенно новичкам, понять, как работает код на различных языках программирования. Этот инструмент интуитивно понятен, вам просто нужно ввести интересующий вас код и выбрать способ его объяснения. Используя AI Code Mentor, вы получите более глубокое понимание логики программирования и станете лучшим разработчиком.
Build AI
buildai.space
Создавайте собственные веб-приложения на базе искусственного интеллекта, адаптированные к вашему бизнесу. Никаких технических навыков не требуется. Создавайте интерфейсы искусственного интеллекта за считанные минуты. Просто опишите свое приложение, а наша платформа сделает все остальное. Кодирование не требуется!
AI2sql
ai2sql.io
С AI2sql любой — от инженеров до новичков — может создавать эффективные и точные SQL-запросы. Попрощайтесь с синтаксическими ошибками и долгими часами написания кода.
Sourcegraph
sourcegraph.com
Sourcegraph — ведущая платформа анализа кода, которая революционизирует то, как разработчики понимают, исправляют и автоматизируют свой код. В Sourcegraph мы используем возможности искусственного интеллекта вместе с Cody, нашим помощником по программированию с использованием искусственного интеллекта, чтобы помочь разработчикам лучше понять свой код. Наша технология позволяет легко перемещаться по большим базам кода, находить соответствующие фрагменты кода и получать исторический контекст. Кроме того, наши инструменты поиска и анализа кода помогут вам быстро исправлять ошибки, рефакторить код и повышать производительность — и все это в одном простом в использовании интерфейсе. Более миллиона инженеров используют Sourcegraph для повышения безопасности кода, эффективного привлечения разработчиков, содействия повторному использованию кода, разрешения инцидентов и улучшения работоспособности кода. Интеллект кода — это важнейшая функция, которая повышает скорость разработки на предприятии, качество и стабильность программного обеспечения, а также работоспособность команды. Ведущие компании, такие как Databricks, Plaid, Uber, Lyft, Reddit, GE и Dropbox, полагаются на Sourcegraph при создании продуктов, на которые мы все полагаемся. Sourcegraph — полностью удаленная компания, поддерживаемая Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Craft Ventures, Redpoint Ventures и Goldcrest Capital.
Replit
replit.com
Repl.it-это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры Repl, которая означает «read -evaluate -pprint loop». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и Джорданским дизайнером Хая Одеей в 2016 году. Repl.it позволяет пользователям писать код и создавать приложения и веб -сайты с помощью браузера. Кроме того, Repl.it позволяет пользователям обмениваться проектами различными способами. Они также принимают «Jams», кодирующие соревнования на основе определенной темы. Призы конкурса часто варьируются от временного обновления счета, денег, криптовалюты или подарочной карты. Реплика в Repl.it - это интерактивная среда программирования. Вы можете создать рабочее пространство в большинстве популярных языков программирования, где вам дают контейнер на виртуальной машине, где может работать ваш код. В любой конкретной реплике есть две основные части - редактор и консоль. Редактор использует Monaco, ту же технологию, которая поддерживает Visual Studio Code. На Mobile редактор Ace. Repl. У этого есть премиум -уровень под названием Hacker Plan. Это позволяет больше места для хранения, частный код и неограниченное количество сотрудников по проекту, а план образования GitHub включает в себя 3 месяца бесплатно от хакерского плана. На Repl.it насчитывается более 60 различных языков программирования, включая Python, Ruby, HTML и Java. Компания получила финансирование от Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta и других. «Компания имеет более 500 000 еженедельных активных разработчиков и более 3 миллионов пользователей. На сайте Repl.it также есть форум разговоров. Этот форум используется многими разработчиками по всему миру, чтобы поделиться своими творениями. Форум сохраняется чистым модераторами разговоров.
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