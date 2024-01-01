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Программное обеспечение для генерации кода AI - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для генерации кода AI использует возможности искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML) для автоматического создания одной или нескольких строк кода на основе ввода на естественном языке. Эти инструменты используют обширные наборы данных для создания эффективного и функционального кода, который соответствует передовым практикам кодирования. Пользователи описывают желаемую функциональность на естественном языке, побуждая генераторов кода ИИ создавать или предлагать код, отвечающий конкретным задачам. Разработчики используют программное обеспечение для генерации кода искусственного интеллекта, чтобы упростить повторяющиеся задачи кодирования, экономя время и усилия. Путем плавной интеграции автодополнения кода с использованием ИИ в свой рабочий процесс разработчики повышают согласованность кода и повышают производительность. Хотя эта область относительно новая, доступен широкий спектр генераторов кода искусственного интеллекта, предлагающих различные функции и варианты интеграции. Некоторые генераторы кода искусственного интеллекта доступны через интерфейсы онлайн-чата, а другие легко интегрируются в существующие интегрированные среды разработки в качестве комплексных помощников по написанию кода искусственного интеллекта. Для включения в категорию «Генерация кода AI» продукт должен соответствовать следующим критериям: * Используйте искусственный интеллект для автоматической генерации кода. * Поддержка нескольких языков программирования * Генерация кода на основе пользовательского ввода на естественном языке. * Разрешить пользователям настраивать код, сгенерированный ИИ. Таким образом, программное обеспечение для генерации кода искусственного интеллекта позволяет разработчикам писать код более эффективно, повышая производительность и формируя будущее разработки программного обеспечения.

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ChatGPT

ChatGPT

chatgpt.com

ChatGPT: оптимизация языковых моделей для диалога. Мы обучили модель ChatGPT, которая взаимодействует в диалоговом режиме. Формат диалога позволяет ChatGPT отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. ChatGPT — это родств...

Google Gemini

Google Gemini

gemini.google.com

Вы можете использовать Bard для продвижения своих идей. С небольшой помощью Барда вы сможете делать такие вещи, как: - Обдумывайте идеи, разрабатывайте план или находите разные способы добиться цели. - Получите быстрое и понятное резюме по более сложным темам. - Создавайте первые наброски конспекто...

Claude

Claude

claude.ai

Claude — ИИ-помощник нового поколения для решения ваших задач любого масштаба.

Replit

Replit

replit.com

Repl.it — это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры REPL, что означает «цикл чтения-оценки-печати». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и иорданским дизайнером Хайей Оде в 2016 году. Repl.it позволяет...

Blackbox

Blackbox

blackbox.ai

BLACKBOX.AI — это LLM-программа по программированию, призванная изменить способы создания программного обеспечения. Создавая BLACKBOX.AI, мы преследуем следующие цели: Ускорьте темпы инноваций внутри компаний, заставив инженеров в 10 раз быстрее создавать и выпускать продукты. Ускорить рост числа ...

Build AI

Build AI

buildai.space

Встройте искусственный интеллект в свой бизнес. За считанные минуты. Создавайте собственные веб-приложения на базе искусственного интеллекта, адаптированные к вашему бизнесу. Никаких технических навыков не требуется.

Krater AI

Krater AI

krater.ai

Поднимите свои предприятия на новый уровень с помощью Krater AI. Наше универсальное приложение SuperApp раскрывает возможности технологии искусственного интеллекта, позволяя выполнять любые задачи: от создания контента до преобразования текста в речь. С Krater вы получите доступ к безграничным возмо...

AI Code Mentor

AI Code Mentor

code-mentor.ai

Наставник по AI-коду. Начните программировать умнее уже сегодня с помощью идеального инструмента объяснения. на основе искусственного интеллекта для оптимизации, рефакторинга и проверки кода!

Autocode

Autocode

autocode.com

Уведомления о новых пользователях. Оповещения о покупке. Запланированные работы. Сообщество ботов. SQL-запросы. Внутренняя оснастка. Создавайте все, что захотите, с помощью JavaScript и API.

AIWRITER

AIWRITER

aiwriter.fi

Хотите заработать деньги с помощью Chat GPT? Не ищите ничего, кроме AI Writer — идеального инструмента для создания высококачественного интересного контента за считанные секунды. Благодаря нашим передовым алгоритмам искусственного интеллекта и интуитивно понятному интерфейсу вы можете с легкостью с...

Refraction

Refraction

refraction.dev

Рефакторинг кода, создание документации, создание модульных тестов и многое другое. Просто вставьте блок кода, выберите язык или инфраструктуру, затем нажмите «Создать», и вы станете свидетелем волшебства.

Sourcegraph

Sourcegraph

sourcegraph.com

Понимайте, исправляйте и автоматизируйте свою кодовую базу с помощью платформы анализа кода Sourcegraph.

AskCodi

AskCodi

askcodi.com

Помощник по кодированию с использованием искусственного интеллекта. Парный программатор для нужд разработчиков.

AI2sql

AI2sql

ai2sql.io

С помощью AI2sql инженеры и неинженеры могут легко писать эффективные и безошибочные SQL-запросы, не зная SQL.

Tabnine

Tabnine

tabnine.com

Tabnine — это помощник по программированию с использованием искусственного интеллекта, который ускоряет и упрощает разработку программного обеспечения, сохраняя при этом конфиденциальность, безопасность и соответствие вашего кода. Повысьте скорость разработки, качество кода и удовлетворенность разр...

WPCode

WPCode

wpcode.com

Автоматизируйте свой сайт и приложения WordPress. Создавайте расширенные средства автоматизации за считанные минуты, которые подключаются к вашим любимым плагинам, другим сайтам WordPress и приложениям, отличным от WordPress. Это одновременно легко и мощно!

CodePal

CodePal

codepal.ai

CodePal — лучший помощник в программировании. Это комплексная платформа, предлагающая ряд помощников по кодированию и инструментов для помощи разработчикам. Он отлично подходит для студентов, новичков, опытных разработчиков и компаний, которые хотят улучшить свой процесс разработки. Генераторы кода...

Codeium

Codeium

codeium.com

Codeium — это современная суперсила кодирования, набор инструментов для ускорения кода, созданный на основе передовой технологии искусственного интеллекта. Благодаря простой интеграции с редакторами вы можете сосредоточиться на том, чтобы стать лучшим разработчиком программного обеспечения, а не лу...

DeftGPT

DeftGPT

deftgpt.com

С DeftGPT вы можете: * Упростите написание контента: DeftGPT позволяет вам задавать вопросы, получать мгновенные ответы и вести интерактивные беседы с искусственным интеллектом. У вас будет мгновенный доступ к GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude от Anthropic и множеству других ботов. * Управление командо...

Refact.ai

Refact.ai

refact.ai

Refact — это помощник по программированию на базе искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, обеспечивающий невероятно быстрое завершение кода, мощные инструменты улучшения кода и чат. Тщательно настроенный помощник по кодированию с использованием искусственного интеллекта, повышающий про...

CodeMate AI

CodeMate AI

codemate.ai

CodeMate, самый быстрый способ написать код без ошибок. CodeMate — это инструмент на базе искусственного интеллекта, призванный помочь разработчикам писать код в 10 раз быстрее за счет автоматического исправления ошибок, не покидая своей среды. Это как иметь пару программистов, которые всегда готовы...

Bito

Bito

bito.ai

Bito создает доступные и точные инструменты искусственного интеллекта, которым доверяют разработчики по всему миру. Разработанный, чтобы помочь разработчикам программного обеспечения создавать более быстрый и лучший код, Bito предлагает ряд инструментов, в том числе: агенты проверки кода AI, чат AI...

Tune AI

Tune AI

tunehq.ai

Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков,...

Programming Helper

Programming Helper

programming-helper.com

Больше, чем просто генератор кода. Инструмент, который поможет вам решить широкий спектр задач. Все в одном месте.

CodeSquire.ai

CodeSquire.ai

codesquire.ai

Помощник по написанию кода искусственного интеллекта для ученых, инженеров и аналитиков. Получайте дополнения и предложения по коду по мере ввода. * Пишет код с учетом вашего стиля кода и вариантов использования. * Пишет сложные функции, определяя несколько шагов. * Объясняет код *Переводит язык в ...

Pareto

Pareto

pareto.io

Pareto — это платформа искусственного интеллекта Native Gen. Мы с гордостью обслуживаем более 500 000 пользователей в более чем 107 странах мира, включая более 400 платных предприятий среднего и крупного масштаба. Наш инновационный прорыв произошел с появлением Тесс, первого в мире помощника по мар...

iSenseHUB

iSenseHUB

isensehub.ai

Встречайте iSenseHUB: идеальную платформу на базе искусственного интеллекта, призванную революционизировать способы создания, проектирования и оптимизации. Наша миссия, оснащенная более чем 65 передовыми инструментами искусственного интеллекта, — предоставить частным лицам и предприятиям возможность...

Moderne

Moderne

moderne.io

Moderne — это платформа для совместной работы разработчиков для автоматического рефакторинга и анализа кода, которая позволяет быстро и точно переносить, поддерживать и защищать исходный код в массовом масштабе. Исправления, обновления и миграции кода, которые могут занять многие месяцы ручной рабо...

mutable.ai

mutable.ai

mutable.ai

Mutable.ai рад представить Auto Wiki v2: наша технология преобразует вашу кодовую базу в статьи в стиле Википедии. Теперь, когда у вас есть диаграммы кода и возможность использовать искусственный интеллект для редактирования вашей вики, это наш любимый способ узнать о новых кодовых базах и поддержив...

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