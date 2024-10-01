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Программное обеспечение для генерации кода AI - Самые популярные приложения - Кюрасао
Программное обеспечение для генерации кода AI использует возможности искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML) для автоматического создания одной или нескольких строк кода на основе ввода на естественном языке. Эти инструменты используют обширные наборы данных для создания эффективного и функционального кода, который соответствует передовым практикам кодирования. Пользователи описывают желаемую функциональность на естественном языке, побуждая генераторов кода ИИ создавать или предлагать код, отвечающий конкретным задачам. Разработчики используют программное обеспечение для генерации кода искусственного интеллекта, чтобы упростить повторяющиеся задачи кодирования, экономя время и усилия. Путем плавной интеграции автодополнения кода с использованием ИИ в свой рабочий процесс разработчики повышают согласованность кода и повышают производительность. Хотя эта область относительно новая, доступен широкий спектр генераторов кода искусственного интеллекта, предлагающих различные функции и варианты интеграции. Некоторые генераторы кода искусственного интеллекта доступны через интерфейсы онлайн-чата, а другие легко интегрируются в существующие интегрированные среды разработки в качестве комплексных помощников по написанию кода искусственного интеллекта. Для включения в категорию «Генерация кода AI» продукт должен соответствовать следующим критериям: * Используйте искусственный интеллект для автоматической генерации кода. * Поддержка нескольких языков программирования * Генерация кода на основе пользовательского ввода на естественном языке. * Разрешить пользователям настраивать код, сгенерированный ИИ. Таким образом, программное обеспечение для генерации кода искусственного интеллекта позволяет разработчикам писать код более эффективно, повышая производительность и формируя будущее разработки программного обеспечения.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — это бесплатная система искусственного интеллекта. Используйте его для общения, получения ценной информации, автоматизации задач и наблюдения за будущим искусственного интеллекта — и все это в одном месте.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini предоставляет вам прямой доступ к лучшему семейству моделей искусственного интеллекта Google, чтобы вы могли: - Получите помощь с письмом, мозговым штурмом, обучением и многим другим. - Обобщайте и находите краткую информацию из Gmail или Google Диска. - Создание изображений на лету - Исполь...
Claude
claude.ai
Claude — ИИ-помощник нового поколения для решения ваших задач любого масштаба.
Replit
replit.com
Repl.it — это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры REPL, что означает «цикл чтения-оценки-печати». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и иорданским дизайнером Хайей Оде в 2016 году. Repl.it позволяет...
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — это LLM-программа по программированию, призванная изменить способы создания программного обеспечения. Создавая BLACKBOX.AI, мы преследуем следующие цели: Ускорьте темпы инноваций внутри компаний, заставив инженеров в 10 раз быстрее создавать и выпускать продукты. Ускорить рост числа ...
Build AI
buildai.space
Создавайте собственные веб-приложения на базе искусственного интеллекта, адаптированные к вашему бизнесу. Никаких технических навыков не требуется. Создавайте интерфейсы искусственного интеллекта за считанные минуты. Просто опишите свое приложение, а наша платформа сделает все остальное. Кодировани...
Krater AI
krater.ai
Krater.ai — это универсальная платформа для приложений искусственного интеллекта. Krater.ai позволяет вам легко создавать контент и копировать его за считанные секунды, используя возможности искусственного интеллекта. Поднимите свои предприятия на новый уровень с помощью Krater AI. Наше универсальн...
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor — это средство объяснения кода, основанное на искусственном интеллекте (ИИ), призванное помочь разработчикам всех уровней, особенно новичкам, понять, как работает код на различных языках программирования. Этот инструмент интуитивно понятен, вам просто нужно ввести интересующий вас ко...
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter — это платформа SaaS (программное обеспечение как услуга), которая использует сложную технологию искусственного интеллекта OpenAI GPT4 для создания различного текстового контента, такого как статьи, блоги, реклама, средства массовой информации и т. д., на 33 языках. Пользователи также могут...
Autocode
autocode.com
Уведомления о новых пользователях. Оповещения о покупке. Запланированные работы. Сообщество ботов. SQL-запросы. Внутренняя оснастка. Создавайте все, что захотите, с помощью JavaScript и API.
Refraction
refraction.dev
Refraction — это инструмент генерации кода на базе искусственного интеллекта для разработчиков, который выполняет рефакторинг кода, генерирует документацию, создает модульные тесты и многое другое. Просто вставьте блок кода, выберите язык или фреймворк, затем нажмите «Создать», и вы станете свидете...
Sourcegraph
sourcegraph.com
Sourcegraph — ведущая платформа анализа кода, которая революционизирует то, как разработчики понимают, исправляют и автоматизируют свой код. В Sourcegraph мы используем возможности искусственного интеллекта вместе с Cody, нашим помощником по программированию с использованием искусственного интеллек...
WPCode
wpcode.com
Автоматизируйте свой сайт и приложения WordPress. Создавайте расширенные средства автоматизации за считанные минуты, которые подключаются к вашим любимым плагинам, другим сайтам WordPress и приложениям, отличным от WordPress. Это одновременно легко и мощно!
DeftGPT
deftgpt.com
С DeftGPT вы можете: * Упростите написание контента: DeftGPT позволяет вам задавать вопросы, получать мгновенные ответы и вести интерактивные беседы с искусственным интеллектом. У вас будет мгновенный доступ к GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude от Anthropic и множеству других ботов. * Управление командо...
Tabnine
tabnine.com
Tabnine — это помощник по программированию с использованием искусственного интеллекта, который ускоряет и упрощает разработку программного обеспечения, сохраняя при этом конфиденциальность, безопасность и соответствие вашего кода. Повысьте скорость разработки, качество кода и удовлетворенность разр...
Codeium
codeium.com
Codeium — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для облегчения процедур кодирования с помощью таких эффективных функций, как завершение кода с использованием искусственного интеллекта, поиск и чат, предназначенный для разработчиков и профессионалов в области кодирования...
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate, самый быстрый способ написать код без ошибок. CodeMate — это инструмент на базе искусственного интеллекта, призванный помочь разработчикам писать код в 10 раз быстрее за счет автоматического исправления ошибок, не покидая своей среды. Это как иметь пару программистов, которые всегда готовы...
AskCodi
askcodi.com
AskCodi — это помощник по кодированию с использованием искусственного интеллекта, который служит парным программистом для разработчиков. Он предлагает различные функции и приложения для повышения производительности и эффективности задач кодирования. С помощью AskCodi программисты могут воспользоват...
CodePal
codepal.ai
CodePal — лучший помощник в программировании. Это комплексная платформа, предлагающая ряд помощников по кодированию и инструментов для помощи разработчикам. Он отлично подходит для студентов, новичков, опытных разработчиков и компаний, которые хотят улучшить свой процесс разработки. Генераторы кода...
AI2sql
ai2sql.io
С AI2sql любой — от инженеров до новичков — может создавать эффективные и точные SQL-запросы. Попрощайтесь с синтаксическими ошибками и долгими часами написания кода.
CodeSquire.ai
codesquire.ai
Помощник по написанию кода искусственного интеллекта для ученых, инженеров и аналитиков. Получайте дополнения и предложения по коду по мере ввода. * Пишет код с учетом вашего стиля кода и вариантов использования. * Пишет сложные функции, определяя несколько шагов. * Объясняет код *Переводит язык в ...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков,...
mutable.ai
mutable.ai
mutable.ai — это инструмент искусственного интеллекта, целью которого является ускорение разработки программного обеспечения за счет предоставления возможностей генерации кода производственного качества. Он предлагает такие функции, как AI Autocomplete, который позволяет пользователям эффективно соз...
iSenseHUB
isensehub.ai
Встречайте iSenseHUB: идеальную платформу на базе искусственного интеллекта, призванную революционизировать способы создания, проектирования и оптимизации. Наша миссия, оснащенная более чем 65 передовыми инструментами искусственного интеллекта, — предоставить частным лицам и предприятиям возможность...
Bito
bito.ai
Bito создает доступные и точные инструменты искусственного интеллекта, которым доверяют разработчики по всему миру. Разработанный для того, чтобы помочь разработчикам программного обеспечения создавать более быстрый и лучший код, Bito предлагает ряд инструментов, в том числе: агенты проверки кода A...
Pareto
pareto.io
Pareto — это платформа искусственного интеллекта Native Gen. Мы с гордостью обслуживаем более 500 000 пользователей в более чем 107 странах мира, включая более 400 платных предприятий среднего и крупного масштаба. Наш инновационный прорыв произошел с появлением Тесс, первого в мире помощника по мар...
Refact.ai
refact.ai
Refact — это помощник по программированию на базе искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, обеспечивающий невероятно быстрое завершение кода, мощные инструменты улучшения кода и чат. Тщательно настроенный помощник по кодированию с использованием искусственного интеллекта, повышающий про...
Programming Helper
programming-helper.com
Больше, чем просто генератор кода. Инструмент, который поможет вам решить широкий спектр задач. Все в одном месте.
Moderne
moderne.io
Moderne — это платформа для совместной работы разработчиков для автоматического рефакторинга и анализа кода, которая позволяет быстро и точно переносить, поддерживать и защищать исходный код в массовом масштабе. Исправления, обновления и миграции кода, которые могут занять многие месяцы ручной рабо...