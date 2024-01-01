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Программное обеспечение для чат-ботов с искусственным интеллектом - Самые популярные приложения - Ангола
Чат-боты с искусственным интеллектом представляют собой значительный прогресс во взаимодействии человека с компьютером, используя передовые технологии искусственного интеллекта (ИИ) для вовлечения пользователей в разговоры, которые очень напоминают взаимодействие с людьми. В отличие от обычных чат-ботов, которые полагаются на предопределенные сценарии, чат-боты с искусственным интеллектом используют алгоритмы понимания естественного языка (NLU) и машинного обучения (ML), чтобы понимать и реагировать на вводимые пользователем данные динамичным и контекстуально соответствующим образом. В основе чат-ботов с искусственным интеллектом лежат большие языковые модели (LLM), сложные модели машинного обучения, обученные на обширных наборах данных. Эти модели позволяют чат-ботам генерировать ответы, имитирующие шаблоны и нюансы человеческого языка, улучшая взаимодействие с пользователем, обеспечивая персонализированное и контекстуально соответствующее взаимодействие. Анализируя огромные объемы данных, LLM позволяют чат-ботам понимать контекст, предугадывать потребности пользователей и автономно генерировать значимые ответы. Одной из отличительных особенностей чат-ботов с искусственным интеллектом является их способность работать независимо как автономные продукты, устраняя необходимость интеграции в существующие приложения или веб-сайты. Хотя некоторые решения предлагают возможности интеграции с проприетарными бизнес-системами, чат-боты с искусственным интеллектом предназначены для автономной работы, предоставляя пользователям беспрепятственный и интуитивно понятный диалог. Универсальность чат-ботов с искусственным интеллектом позволяет им выполнять широкий спектр задач, включая предоставление информации, предложение рекомендаций и даже создание контента. Более того, эти чат-боты постоянно учатся и совершенствуются в результате взаимодействия с пользователем, со временем повышая свою оперативность и функциональность. Анализируя отзывы и поведение пользователей, чат-боты с искусственным интеллектом адаптируются к индивидуальным предпочтениям и совершенствуют свои разговорные способности, обеспечивая все более человеческий опыт. Чат-боты с искусственным интеллектом находят применение в различных секторах, включая обслуживание клиентов, создание контента, личную помощь и многое другое. Их потенциал революционизировать взаимодействие пользователей с технологиями заключается в их способности предлагать интуитивно понятные и адаптивные интерфейсы, отвечающие индивидуальным потребностям и предпочтениям. Чтобы быть классифицированным как чат-бот с искусственным интеллектом, продукт должен использовать передовые технологии искусственного интеллекта, такие как NLU и ML, работать независимо как автономное решение, предоставлять персонализированные ответы на основе ввода пользователя, постоянно учиться и совершенствоваться в результате взаимодействия с пользователем, а также обеспечивать обратную связь с пользователем для улучшения. производительность с течением времени. Эти критерии гарантируют, что чат-боты с искусственным интеллектом обеспечивают сложный диалоговый опыт, отражающий человеческое взаимодействие, предлагая при этом практическую полезность в различных областях.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — это бесплатная система искусственного интеллекта. Используйте его для общения, получения ценной информации, автоматизации задач и наблюдения за будущим искусственного интеллекта — и все это в одном месте.
Claude
claude.ai
Claude — ИИ-помощник нового поколения для решения ваших задач любого масштаба.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — это исследовательская и диалоговая поисковая система на базе чат-бота, которая отвечает на запросы, используя прогнозируемый текст на естественном языке. Запущенный в 2022 году, Perplexity генерирует ответы, используя источники из Интернета, и цитирует ссылки в текстовом ответе.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повседневный AI-спутник. Microsoft Copilot использует возможности искусственного интеллекта для повышения производительности, раскрытия творческих способностей и помогает вам лучше понимать информацию с помощью простого чата.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini предоставляет вам прямой доступ к лучшему семейству моделей искусственного интеллекта Google, чтобы вы могли: - Получите помощь с письмом, мозговым штурмом, обучением и многим другим. - Обобщайте и находите краткую информацию из Gmail или Google Диска. - Создание изображений на лету - Исполь...
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты,...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором...
Intercom
intercom.com
Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с ...
Jasper
jasper.ai
Джаспер: Брендовый AI For Business создает контент везде, где бы вы ни находились в Интернете, всегда от лица вашего бренда. Джаспер — ваш творческий помощник с искусственным интеллектом, который может учиться и писать в вашем уникальном фирменном тоне. Говорите ли вы смело, нахально, официально ил...
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind — это интерфейс пользовательского интерфейса чата, который позволяет вам использовать чаты ИИ всех популярных моделей ИИ с вашим ключом API (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini и т. д.). Используя ключ API с интерфейсом пользовательского интерфейса чата, например Typing Mind, вы получ...
Writesonic
writesonic.com
Writesonic совершает революцию в сфере создания контента и качества обслуживания клиентов, выступая вашим надежным помощником в создании увлекательного контента и разработке мощных чат-ботов с искусственным интеллектом. Наша платформа сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и креативность, пр...
Simplified
simplified.com
Simplified — это платформа для проектирования и совместной работы для современных маркетинговых команд. Теперь можно быстро создавать фирменный контент для всех каналов без необходимости редактировать его вручную после загрузки ресурсов; Simplified сделает все это за вас! Таким образом, вы сведете к...
Andi
andisearch.com
Анди занимается поиском следующего поколения с помощью генеративного искусственного интеллекта. Вместо ссылок Анди дает вам ответы — как если бы вы спросили умного друга. Анди использует языковые модели в сочетании с реальными данными, чтобы генерировать ответы на вопросы, а также объяснять и обобща...
AfforAI
afforai.com
Afforai — это чат-бот с искусственным интеллектом, который ищет, обобщает и переводит информацию из нескольких источников для проведения достоверных исследований. Добавьте объемные исследовательские документы в стопки требований к соблюдению требований и извлеките необходимые вам ключевые выводы. A...
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI — это комплексная платформа, призванная помочь компаниям создавать рабочую силу с использованием искусственного интеллекта и управлять ею. Он предоставляет инструменты и решения для набора агентов искусственного интеллекта, которые могут автоматизировать широкий спектр задач: от продаж ...
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT — это платформа для совместной работы, на которой команды численностью от 2 до 2000 человек могут использовать ИИ в своей работе. Учитесь, сотрудничайте и осваивайте искусственный интеллект в одном общем рабочем пространстве. Представьте себе мир, в котором коллективный разум вашей команд...
Magai
magai.co
Magai — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая помогает создателям контента ускорить процесс создания. Его мощный набор инструментов позволяет пользователям быстро и точно создавать и улучшать контент благодаря интуитивно понятному интерфейсу чата и передовым моделям искусственного...
1min.AI
1min.ai
Повышение производительности с помощью ИИ — хороший способ улучшить вашу работу и жизнь. Однако переключение или изучение новых инструментов для разных случаев использования — это не весело, да и дорого! 1min.AI — это универсальное приложение для искусственного интеллекта, которое открывает все фун...
Cognosys
cognosys.ai
Cognosys — это новый мощный веб-агент искусственного интеллекта, предназначенный для революционного повышения производительности и упрощения сложных задач. Он использует самые передовые технологии искусственного интеллекта, чтобы улучшить повседневную жизнь. Ключевые особенности и преимущества * Ве...
ODIN
getodin.ai
Odin AI меняет правила игры для предприятий, государственных учреждений и стартапов. Эта комплексная платформа искусственного интеллекта обеспечивает визуальную согласованность и соответствие бренду, предлагая функции, которые оптимизируют операции и повышают производительность. Раскройте возможнос...
Build Chatbot
buildchatbot.ai
Build Chatbot — это простой в использовании конструктор чат-ботов, который позволяет предприятиям и частным лицам за считанные минуты создавать собственных чат-ботов с искусственным интеллектом. Он может извлекать подробную информацию из различных типов файлов, таких как PDF, CSV, файлы DOCX, URL-ад...
DeftGPT
deftgpt.com
С DeftGPT вы можете: * Упростите написание контента: DeftGPT позволяет вам задавать вопросы, получать мгновенные ответы и вести интерактивные беседы с искусственным интеллектом. У вас будет мгновенный доступ к GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude от Anthropic и множеству других ботов. * Управление командо...
Anakin.ai
anakin.ai
Anakin.ai — это конструктор приложений искусственного интеллекта без кода, который позволяет пользователям создавать индивидуальные приложения искусственного интеллекта для автоматизации задач, создания контента, ответа на вопросы и многого другого. Он включает в себя тысячи готовых приложений искус...
AgentGPT
agentgpt.reworkd.ai
AgentGPT — это автономная платформа AI-агентов, которая позволяет пользователям создавать и развертывать настраиваемые автономные AI-агенты непосредственно в браузере. Просто назначьте имя и цель своему ИИ-агенту и наблюдайте, как он отправляется в захватывающее путешествие для достижения поставленн...
Salebot
salebot.ai
SaleBot — это универсальный конструктор чат-ботов, предназначенный для оптимизации взаимодействия с клиентами на различных платформах обмена сообщениями, включая Вконтакте, Telegram, Facebook, Viber, Talk-me, WhatsApp и Instagram. Эта платформа предоставляет предприятиям комплексный набор инструмент...
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense — это то, как самые опытные компании в мире устраняют неопределенность при принятии решений. Благодаря анализу рынка и поиску, основанным на проверенном искусственном интеллекте, AlphaSense быстро предоставляет актуальную информацию из заслуживающей доверия вселенной общедоступного и част...
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia — это поисковая система на базе искусственного интеллекта, которая помогает пользователям быстро и эффективно находить точные ответы на свои вопросы. Оно позволяет пользователям осуществлять поиск по обширным исследованиям рынка, целевому извлечению информации и т. д. с помощью ИИ-аналитика, ...
Twig
twig.so
Twig — это инструмент на базе искусственного интеллекта, призванный помочь пользователям быстро и легко находить нужные ответы в технической документации, не тратя часы на просмотр бесконечных страниц документов. Инструмент работает путем семантического анализа документации, баз знаний, прошлых зая...
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Диалоговый интерфейс Flowtrail AI, управляемый искусственным интеллектом, упрощает ваш путь к анализу данных. Оптимизируйте процесс анализа данных без особых усилий и устраните сложность традиционного анализа. Никаких знаний в области аналитики или SQL не требуется. Мгновенно создавайте отчеты и инф...
ChatGate
chatgate.ai
ChatGate AI — это универсальная платформа с ChatGPT, Gemini и Claude, а также навигатор для тысяч глобальных продуктов искусственного интеллекта. * Магазин ИИ: Самым большим преимуществом ChatGate AI является магазин ИИ, где вы можете найти тысячи инструментов и платформ ИИ, которые охватывают все ...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков,...
Gleen AI
gleen.ai
Наша миссия в Gleen — радовать клиентов наших клиентов. Gleen AI — самый точный и мощный в мире генеративный искусственный интеллект для команд по работе с клиентами. Наш генеративный ИИ не галлюцинирует, его можно развернуть менее чем за 2 часа, он интегрируется с ведущими решениями службы поддержк...
Swimm
swimm.io
Swimm — это инструмент управления знаниями для кода, созданный для команд разработчиков, стремящихся к эффективному обмену знаниями. С помощью Swimm каждый разработчик может быстро понять код и внести в него свой вклад.
Arconar
arconar.com
Arconar — это торговая площадка модулей искусственного интеллекта, которая позволяет нам получать точные результаты контента с помощью различных модулей, основанных на моделях искусственного интеллекта. Торговая площадка включает в себя модули, адаптированные к потребностям пользователей, такие как ...
PocketAI
mypocketai.com
PocketAI — ChatGPT Plus в WhatsApp предлагает мощный опыт чат-бота с искусственным интеллектом прямо в WhatsApp. С PocketAI вы можете повысить производительность и креативность, используя передовые модели искусственного интеллекта, включая OpenAI GPT-4 Turbo и ChatGPT Enterprise. Вот некоторые ключе...
SmythOS
smythos.com
SmythOS меняет способы использования ИИ предприятиями. Наша революционная операционная система искусственного интеллекта, первая в своем роде, объединяет сети специализированных агентов искусственного интеллекта, позволяя им работать вместе в полной гармонии. В отличие от монолитного ИИ, этот скоорд...
younet.ai
younet.ai
Younet — это инновационная платформа, основанная на искусственном интеллекте (ИИ), которая позволяет пользователям создавать персонализированные модели ИИ на основе своих знаний о данных. Наша платформа использует возможности обработки естественного языка (NLP) для понимания и предоставления точных ...
iSenseHUB
isensehub.ai
Встречайте iSenseHUB: идеальную платформу на базе искусственного интеллекта, призванную революционизировать способы создания, проектирования и оптимизации. Наша миссия, оснащенная более чем 65 передовыми инструментами искусственного интеллекта, — предоставить частным лицам и предприятиям возможность...
Persana AI
persana.ai
Сверхмощная аналитика продаж на базе искусственного интеллекта При поддержке YCombinator погрузитесь в будущее с Persana AI, вашим партнером в повышении продаж на основе искусственного интеллекта. Мы здесь, чтобы улучшить ваши результаты продаж и увеличить ваш доход. Основные моменты: * Автоматиза...
AiryChat
airychat.com
AiryChat — это чат-платформа виртуального помощника на базе искусственного интеллекта, которая помогает пользователям добиться большего на работе, в учебе и в жизни. Он использует расширенные возможности искусственного интеллекта, такие как генеративный искусственный интеллект, для предоставления ин...
ChatSpark
chatspark.io
ChatSpark предлагает чат-боты на базе искусственного интеллекта, предназначенные для улучшения обслуживания и взаимодействия с клиентами. Эти чат-боты работают по нескольким каналам, включая веб-сайты, социальные сети и приложения для обмена сообщениями, обеспечивая круглосуточную поддержку. Ключевы...
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks — это платформа искусственного интеллекта для повышения производительности, которая помогает компаниям сделать свою информацию доступной и полезной для каждого сотрудника. Его помощник по знаниям Dash AI мгновенно отвечает на рабочие вопросы, генерирует соответствующий контент, находит док...
Jaweb
jaweb.me
Jaweb.me — это веб-сайт, предоставляющий услуги чат-ботов на базе искусственного интеллекта для различных отраслей, включая обслуживание клиентов, электронную коммерцию, банковское дело, образование и многое другое. Jaweb предлагает платформу чат-ботов на базе искусственного интеллекта для автомати...
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer — это платформа взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта, предназначенная для повышения эффективности и персонализации обслуживания клиентов. Он обеспечивает круглосуточную доступность, быстрое реагирование на запросы и значительную экономию средств за счет снижения п...
InsertChat
insertchat.com
InsertChat — это усовершенствованный виджет чата на базе искусственного интеллекта, предназначенный для повышения вовлеченности пользователей и оптимизации поддержки клиентов на вашем веб-сайте. Благодаря полной интеграции с вашим существующим сайтом, InsertChat обеспечивает динамичный и интерактивн...
Voxal.ai
voxal.ai
Voxal.ai был создан как решение всех существующих проблем, с которыми бизнес сталкивается при использовании чат-ботов. Он обеспечивает не только текстовые ответы, является быстрым, доступным и совместим с любым веб-сайтом или отраслью, включая Shopify, Wordpress. С Voxal.ai вы можете стимулировать р...
DenserAI
denser.ai
Denser — это новаторское облачное приложение, созданное для корпоративных клиентов и позволяющее им использовать возможности genAI с собственными корпоративными данными. Denser позволяет пользователям задавать комплексные диалоговые запросы и получать точные ответы из своего набора данных.
Octocom
octocom.ai
Octocom — это платформа поддержки клиентов с искусственным интеллектом для магазинов электронной коммерции, которая автоматизирует поддержку клиентов для выполнения рутинных задач и освобождает вашу команду для обработки только исключительных случаев. Интеграция одним щелчком мыши с основными платфо...
Stunning
stunning.so
Stunning.so — это инновационная платформа, предназначенная для оптимизации процесса создания веб-сайтов и генерации контента. Используя искусственный интеллект, он предлагает пользователям удобный способ создания индивидуальных веб-сайтов и создания привлекательного контента для социальных сетей с п...
Ebi.Ai
ebi.ai
EBI.AI — технологическая компания на базе искусственного интеллекта, которая специализируется на предоставлении диалоговых решений искусственного интеллекта для бизнеса. Цель компании — помочь предприятиям автоматизировать и оптимизировать операции по обслуживанию и поддержке клиентов с помощью чат-...
Owlbot
owlbot.ai
Owlbot — это чат-бот на базе искусственного интеллекта, который объединяет и интерпретирует данные из различных источников. Он упрощает анализ данных и представляет информацию в удобном для пользователя формате, позволяя вам принимать обоснованные решения.
Chat Data
chat-data.com
Chat Data — это универсальная платформа, предназначенная для создания и интеграции чат-ботов с искусственным интеллектом на веб-сайты. Эти настраиваемые чат-боты можно обучать с использованием данных, предоставленных пользователем, которые могут быть либо документами, либо ссылками на соответствующи...
Simulacrum AI
simulacrumai.com
Simulacrum AI — это платформа искусственного интеллекта для текстовых, голосовых и видеоразговоров на уровне человека. Мы помогаем предприятиям внедрять голосовые и текстовые возможности общения в любую среду. Благодаря единой интеграции он создает многоканальные интеллектуальные диалоги, адаптирова...
ChatMax
chatmax.ai
ChatMax — это передовая платформа чат-ботов с искусственным интеллектом, предназначенная для использования ваших уникальных бизнес-данных для предоставления высокоточных и эффективных решений по обслуживанию клиентов. ChatMax, основанный на запатентованных больших языковых моделях, предлагает безопа...
WorkHub
workhub.ai
WorkHub — это платформа для командного успеха на базе искусственного интеллекта, которая предлагает инструменты совместной работы для удаленных команд, позволяющие обеспечить гибридную работу, повысить вовлеченность, производительность и моральный дух сотрудников. Платформа предназначена для удовле...
Wali
mywali.co
Wali — ведущий поставщик решений искусственного интеллекта, призванных предоставить компаниям действенные аналитические данные и идеи. Мы специализируемся на использовании возможностей искусственного интеллекта для стимулирования роста бизнеса, улучшения процесса принятия решений и содействия иннова...
Droxy
droxy.ai
Превратите любой контент в привлекательного чат-бота с искусственным интеллектом с помощью Droxy. Идеально подходит для расширения обмена знаниями в сфере образования, бизнеса и за его пределами.
sitenote
sitenote.ai
sitenote — это CMS (система управления контентом) для уведомлений веб-сайтов, модальных окон и чат-ботов на базе искусственного интеллекта. Это помогает маркетологам запускать кампании по повышению коэффициента конверсии веб-сайта, не требуя каких-либо технических знаний.
AI4Chat
ai4chat.co
AI4Chat: революция в области разговорного искусственного интеллекта Добро пожаловать в AI4Chat, ваше главное место для передовых диалоговых решений искусственного интеллекта. В AI4Chat мы используем возможности искусственного интеллекта, чтобы изменить способы взаимодействия компаний со своими клие...