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Программное обеспечение для проверки возраста
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Программное обеспечение для проверки возраста - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для проверки возраста используется для подтверждения возраста человека, как правило, в двух сценариях: онлайн для транзакций электронной коммерции или лично в киоске точки продаж (POS) розничного магазина. Эти решения необходимы для проверки возраста клиентов, приобретающих товары или услуги с ограничением по возрасту, включая энергетические напитки, алкоголь, табачные изделия, продукты из каннабиса, оружие, контент для взрослых, продукцию для азартных игр и другие регулируемые товары.

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GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply — это приложение для проверки геолокации и предотвращения мошенничества, используемое в играх, финансах и медиа для соответствия требованиям и защиты данных.

LexisNexis

LexisNexis

lexisnexis.com

LexisNexis - платформа для юридических исследований и управления документами, предоставляющая доступ к данным и аналитике для юридических профессионалов.

Yoti

Yoti

yoti.com

Yoti - приложение для цифровой идентификации, позволяющее безопасно хранить и проверять личные данные и возраст пользователей.

Onfido

Onfido

onfido.com

Onfido - приложение для автоматической проверки идентификации, обеспечивающее безопасность и соответствие требованиям в различных отраслях.

Persona

Persona

withpersona.com

Persona - платформа для автоматизации проверки идентичности и управления KYC/AML процессами, помогает защищаться от мошенничества.

ComplyCube

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube - платформа для автоматизации проверки личности, борьбы с отмыванием денег и соблюдения требований KYC в различных отраслях.

Sumsub

Sumsub

sumsub.com

Sumsub - платформа для проверки идентификации и соответствия требованиям, предлагающая инструменты KYC, AML и предотвращения мошенничества.

Luxand.cloud

Luxand.cloud

luxand.cloud

Luxand.Cloud — это API для распознавания лиц, предлагающее функции обнаружения, идентификации и анализа эмоций для интеграции в различные приложения.

Veriff

Veriff

veriff.com

Veriff — платформа для автоматизированной проверки личности с использованием ИИ, обеспечивающая безопасность и соблюдение нормативных требований.

Ondato

Ondato

ondato.com

Ondato — платформа для проверки личности, оптимизирующая процессы KYC и AML с помощью ИИ. Поддерживает различные методы проверки и интеграцию через API.

Intellicheck

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck — приложение для проверки идентификации, обеспечивающее верификацию личности, борьбу с мошенничеством и проверку возраста через мобильные устройства и API.

Token of Trust

Token of Trust

tokenoftrust.com

Token of Trust - платформа для проверки личности, позволяющая компаниям аутентифицировать пользователей и предотвращать мошенничество через различные методы проверки.

Socure

Socure

socure.com

Socure - платформа для проверки идентификации и предотвращения мошенничества, использующая ИИ и машинное обучение для автоматизированной проверки данных клиентов.

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