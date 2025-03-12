Программное обеспечение для проверки возраста - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для проверки возраста используется для подтверждения возраста человека, как правило, в двух сценариях: онлайн для транзакций электронной коммерции или лично в киоске точки продаж (POS) розничного магазина. Эти решения необходимы для проверки возраста клиентов, приобретающих товары или услуги с ограничением по возрасту, включая энергетические напитки, алкоголь, табачные изделия, продукты из каннабиса, оружие, контент для взрослых, продукцию для азартных игр и другие регулируемые товары.
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GeoComply
geocomply.com
GeoComply — это приложение для проверки геолокации и предотвращения мошенничества, используемое в играх, финансах и медиа для соответствия требованиям и защиты данных.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis - платформа для юридических исследований и управления документами, предоставляющая доступ к данным и аналитике для юридических профессионалов.
Yoti
yoti.com
Yoti - приложение для цифровой идентификации, позволяющее безопасно хранить и проверять личные данные и возраст пользователей.
Onfido
onfido.com
Onfido - приложение для автоматической проверки идентификации, обеспечивающее безопасность и соответствие требованиям в различных отраслях.
Persona
withpersona.com
Persona - платформа для автоматизации проверки идентичности и управления KYC/AML процессами, помогает защищаться от мошенничества.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube - платформа для автоматизации проверки личности, борьбы с отмыванием денег и соблюдения требований KYC в различных отраслях.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub - платформа для проверки идентификации и соответствия требованиям, предлагающая инструменты KYC, AML и предотвращения мошенничества.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Luxand.Cloud — это API для распознавания лиц, предлагающее функции обнаружения, идентификации и анализа эмоций для интеграции в различные приложения.
Veriff
veriff.com
Veriff — платформа для автоматизированной проверки личности с использованием ИИ, обеспечивающая безопасность и соблюдение нормативных требований.
Ondato
ondato.com
Ondato — платформа для проверки личности, оптимизирующая процессы KYC и AML с помощью ИИ. Поддерживает различные методы проверки и интеграцию через API.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck — приложение для проверки идентификации, обеспечивающее верификацию личности, борьбу с мошенничеством и проверку возраста через мобильные устройства и API.
Token of Trust
tokenoftrust.com
Token of Trust - платформа для проверки личности, позволяющая компаниям аутентифицировать пользователей и предотвращать мошенничество через различные методы проверки.
Socure
socure.com
Socure - платформа для проверки идентификации и предотвращения мошенничества, использующая ИИ и машинное обучение для автоматизированной проверки данных клиентов.
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