Token of Trust

tokenoftrust.com

Отчеты о репутации потребителей Token of Trust® — это самый простой способ для потребителей подтвердить свою личность предприятиям и другим лицам. Предприятия могут использовать платформу идентификации Token of Trust для проверки потребителей во время регистрации учетной записи, при оформлении заказа или в любой момент по запросу. Необходимо ли вашему бизнесу проверять возраст клиентов? Расположение? Личность? Не переживайте — это наша специализация. С помощью настраиваемых рабочих процессов Token of Trust предприятия могут определять характеристики идентификации потребителей, которые важно фиксировать и проверять, а затем устанавливать правила автоматической обработки процесса утверждения.