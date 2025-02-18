Программное обеспечение для проверки возраста - Самые популярные приложения - Тёркс и Кайкос

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Программное обеспечение для проверки возраста используется для подтверждения возраста человека, как правило, в двух сценариях: онлайн для транзакций электронной коммерции или лично в киоске точки продаж (POS) розничного магазина. Эти решения необходимы для проверки возраста клиентов, приобретающих товары или услуги с ограничением по возрасту, включая энергетические напитки, алкоголь, табачные изделия, продукты из каннабиса, оружие, контент для взрослых, продукцию для азартных игр и другие регулируемые товары.
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Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc. предоставляет решения для проверки цифровой личности по требованию для целей KYC, борьбы с мошенничеством и проверки возраста. Ее высокоточные, быстрые и безопасные решения доступны через IDN-Direct, решение на основе API, которое интегрируется в системы и процессы клиентов, а также через IDN-Portal, который можно запустить менее чем за час. Intellicheck можно использовать через мобильное устройство, браузер или розничный торговый терминал/сканер.
Veriff
veriff.com
Veriff предлагает высокоавтоматизированное программное обеспечение для проверки личности на базе искусственного интеллекта. Их платформа предназначена для борьбы с мошенничеством, обеспечения соблюдения требований и защиты клиентов. С помощью Veriff компании могут создавать надежные цифровые сообщества, улучшать качество обслуживания пользователей и стимулировать рост. Сочетание технологий искусственного интеллекта и собственных групп проверки позволяет Veriff эффективно предотвращать мошеннические действия, одновременно сводя к минимуму трудности для реальных пользователей во время их взаимодействия с клиентами. Их решения для проверки личности включают в себя мощную проверку документов и личности, подтверждение адреса, проверку базы данных и проверку возраста. Эти функции помогают оптимизировать процессы регистрации, соблюдать правила и автоматизировать проверку возраста для обеспечения безопасности и безопасности всех пользователей. Veriff также предлагает решения «Знай своего клиента» (KYC), включая упрощенные проверки KYC и проверку AML для постоянного мониторинга и защиты от потенциальная деятельность по отмыванию денег. Кроме того, их функция биометрической аутентификации обеспечивает безопасный доступ к учетной записи без пароля, а функция оценки возраста повышает конверсию за счет проверки возраста на основе селфи. Чтобы эффективно противодействовать мошенничеству, Veriff предоставляет услуги по защите от мошенничества для защиты бизнеса от мошенничества с личными данными, а также сбор данных о мошенничестве. инструменты для повышения эффективности борьбы с мошенничеством с помощью расширенных аналитических возможностей. В целом, программное обеспечение Veriff для проверки личности на основе искусственного интеллекта помогает предприятиям устанавливать доверие и прозрачность в Интернете, защищать от мошеннических действий, соблюдать правила и расширяться по всему миру.
Ondato
ondato.com
Ondato — технологическая компания, которая оптимизирует процессы, связанные с KYC и AML, с помощью передовых инструментов искусственного интеллекта, которые охватывают весь спектр задач по обеспечению соответствия: от регистрации новых клиентов до комплексной базы данных для постоянного мониторинга клиентов.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube — это универсальная платформа для автоматизации и упрощения проверки личности (IDV), борьбы с отмыванием денег (AML) и соблюдения требований «Знай своего клиента» (KYC). Платформа на базе искусственного интеллекта помогает предприятиям автоматизировать процессы цифровой регистрации клиентов и eKYC, проверяя их личность с помощью лицевой и поведенческой биометрии и сопоставляя их биоданные с более чем 3000 точками данных по всему миру. ComplyCube в настоящее время поддерживает существующие предприятия в сфере финансовых технологий, банковского дела, телекоммуникаций, транспорта и электронной коммерции.
Socure
socure.com
Запатентованная платформа машинного обучения Socure обеспечивает повышенный стандарт обеспечения полного соответствия требованиям CIP/KYC, обнаружения мошенничества, проверки документов, удостоверяющих личность, и проверки владения банковским счетом с помощью специально созданного комплексного пакета решений, обеспечивающего надежную и лучшую в отрасли точность. чтобы раскрыть доверие к личности для цифрового взаимодействия и взаимодействия при регистрации и на протяжении всего пути клиента.
Onfido
onfido.com
Onfido, компания Entrust, помогает предприятиям создавать автоматизированную проверку личности с учетом их уникальных потребностей с помощью комплексного решения для проверки личности на базе искусственного интеллекта. Мы помогаем более чем 1200 компаниям поддерживать открытые, безопасные и инклюзивные отношения со своими клиентами. Наша платформа Real Identity помогает предприятиям беспрепятственно привлекать клиентов в любом масштабе, одновременно предотвращая мошенничество и соблюдая KYC, AML и другие нормативные требования.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional является ведущим глобальным поставщиком юридической, регулирующей и деловой информации и аналитики, которые помогают клиентам повысить производительность, повысить принятие решений и результаты, а также продвигать верховенство закона по всему миру. LexisNexis помогает адвокатам выигрывать дела, более эффективно управлять своей работой, лучше обслуживать своих клиентов и развивать свои практики. Lexisnexis помогает корпорациям лучше понять свои рынки, мониторировать их бренды и конкуренцию, а также смягчать бизнес -риск. Lexisnexiss сотрудничает с университетами для обучения студентов, а Lexisnexis поддерживает национальное строительство с правительствами и судами, делая законы доступными и укрепляя юридические инфраструктуры. Lexisnexis сотрудничает с ведущими глобальными ассоциациями и клиентами для сбора доказательств против военных преступников и предоставления инструментов для борьбы с торговлей людьми. LexisNexis Legal & Professional, которая обслуживает клиентов в более чем 130 странах с 10 000 сотрудников по всему миру, является частью Group Relx Group, глобального поставщика информации и аналитики для профессиональных и бизнес -клиентов в разных отраслях.
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требований, которым доверяют ведущие бренды и регулирующие органы на протяжении последних десяти лет, одобрены десятками регулирующих органов, установлены на более чем 400 миллионах устройств и анализируют более 10 миллиардов транзакций в год. Решения GeoComply включают в себя анализ местоположения, устройства и идентификации, а также расширенное машинное обучение для обнаружения и оповещения о мошеннической деятельности. Интегрируя решения GeoComply в свои процессы и системы управления рисками, организации могут выявлять мошенничество на более раннем этапе взаимодействия с пользователем, лучше устанавливать его истинную цифровую идентичность и укреплять цифровое доверие. Отмеченные наградами продукты GeoComply основаны на технологиях, разработанных для строго регулируемого и сложного рынка онлайн-игр и ставок на спорт в США. Помимо iGaming, GeoComply предоставляет решения для обнаружения мошенничества с использованием геолокации для потоковых видеовещателей, а также для онлайн-банкинга, платежей и криптовалют, формируя впечатляющий список клиентов, включая Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings и FanDuel.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Расширенный API поиска и распознавания лиц. Luxand.Cloud находится в авангарде технологий распознавания лиц, создавая будущее, в котором безопасность органично переплетается с инновациями. Благодаря точности и сложности наши передовые решения меняют представление о проверке личности. Повысьте свою цифровую безопасность с помощью плавного контроля доступа, открывая персонализированный и расширенный опыт. Доверьтесь Luxand.Cloud, который станет лидером в защите вашего цифрового рубежа с беспрецедентной надежностью. Присоединяйтесь к нам в путешествии по новому определению границ безопасности в эпоху цифровых технологий. Luxand.cloud поддерживает: - Обнаружение лиц - Распознавание лиц - Проверка лица - Распознавание эмоций - Обнаружение ориентиров лица - Обнаружение живости - Обрезка лица
Persona
withpersona.com
Надежная инфраструктура идентификации Persona помогает предприятиям автоматизировать любой вариант использования, связанный с идентификацией, — от безопасного сбора и проверки информации о пользователях до принятия решений и проведения проверок вручную. Управляйте полностью совместимыми программами KYC/AML, боритесь с мошенничеством и автоматизируйте операции — все в одном месте. Интеграция за полдня, с разработкой или без нее и с использованием менее 10 строк кода. - Наша команда состоит из бывших инженеров и дизайнеров Square, Uber, Coursera, Dropbox и Slack. Мы гордимся тем, что нас финансируют одни из лучших фирм венчурного капитала, включая First Round Capital и Coatue. В число наших ангелов-инвесторов входят Перрет и Уильям Хоккей (соучредители Plaid), Тони Сюй (Doordash) и Дилан Филд (основатель и генеральный директор Figma).
Sumsub
sumsub.com
Sumsub — это единая платформа проверки, обеспечивающая безопасность всего пути пользователя. Благодаря настраиваемым решениям Sumsub для KYC/AML, KYB, мониторинга транзакций и предотвращения мошенничества вы можете организовать процесс проверки, приветствовать больше клиентов по всему миру, соблюдать требования соответствия, сократить расходы и защитить свой бизнес. У Sumsub более 2000 клиентов в сфере финансовых технологий, криптовалют, транспорта, торговли и игр, включая Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy и TransferGo.
Token of Trust
tokenoftrust.com
Отчеты о репутации потребителей Token of Trust® — это самый простой способ для потребителей подтвердить свою личность предприятиям и другим лицам. Предприятия могут использовать платформу идентификации Token of Trust для проверки потребителей во время регистрации учетной записи, при оформлении заказа или в любой момент по запросу. Необходимо ли вашему бизнесу проверять возраст клиентов? Расположение? Личность? Не переживайте — это наша специализация. С помощью настраиваемых рабочих процессов Token of Trust предприятия могут определять характеристики идентификации потребителей, которые важно фиксировать и проверять, а затем устанавливать правила автоматической обработки процесса утверждения.
Yoti
yoti.com
Проверка возраста Yoti использует комбинацию технологии искусственного интеллекта, защиты от спуфинга и проверки подлинности документов, поэтому вы можете быть уверены в возрасте своих клиентов.
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