Программное обеспечение для проверки возраста - Самые популярные приложения - Суринам

Veriff

veriff.com

Veriff предлагает высокоавтоматизированное программное обеспечение для проверки личности на базе искусственного интеллекта. Их платформа предназначена для борьбы с мошенничеством, обеспечения соблюдения требований и защиты клиентов. С помощью Veriff компании могут создавать надежные цифровые сообщества, улучшать качество обслуживания пользователей и стимулировать рост. Сочетание технологий искусственного интеллекта и собственных групп проверки позволяет Veriff эффективно предотвращать мошеннические действия, одновременно сводя к минимуму трудности для реальных пользователей во время их взаимодействия с клиентами. Их решения для проверки личности включают в себя мощную проверку документов и личности, подтверждение адреса, проверку базы данных и проверку возраста. Эти функции помогают оптимизировать процессы регистрации, соблюдать правила и автоматизировать проверку возраста для обеспечения безопасности и безопасности всех пользователей. Veriff также предлагает решения «Знай своего клиента» (KYC), включая упрощенные проверки KYC и проверку AML для постоянного мониторинга и защиты от потенциальная деятельность по отмыванию денег. Кроме того, их функция биометрической аутентификации обеспечивает безопасный доступ к учетной записи без пароля, а функция оценки возраста повышает конверсию за счет проверки возраста на основе селфи. Чтобы эффективно противодействовать мошенничеству, Veriff предоставляет услуги по защите от мошенничества для защиты бизнеса от мошенничества с личными данными, а также сбор данных о мошенничестве. инструменты для повышения эффективности борьбы с мошенничеством с помощью расширенных аналитических возможностей. В целом, программное обеспечение Veriff для проверки личности на основе искусственного интеллекта помогает предприятиям устанавливать доверие и прозрачность в Интернете, защищать от мошеннических действий, соблюдать правила и расширяться по всему миру.