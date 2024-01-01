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Программное обеспечение для проверки возраста - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для проверки возраста используется для подтверждения возраста человека, как правило, в двух сценариях: онлайн для транзакций электронной коммерции или лично в киоске точки продаж (POS) розничного магазина. Эти решения необходимы для проверки возраста клиентов, приобретающих товары или услуги с ограничением по возрасту, включая энергетические напитки, алкоголь, табачные изделия, продукты из каннабиса, оружие, контент для взрослых, продукцию для азартных игр и другие регулируемые товары.

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GeoComply

GeoComply

geocomply.com

Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требо...

Ondato

Ondato

ondato.com

Ondato — технологическая компания, которая оптимизирует процессы, связанные с KYC и AML, с помощью передовых инструментов искусственного интеллекта, которые охватывают весь спектр задач по обеспечению соответствия: от регистрации новых клиентов до комплексной базы данных для постоянного мониторинга ...

Onfido

Onfido

onfido.com

Цифровая идентификация — это просто. Создайте доверие на этапе адаптации и за его пределами с помощью комплексного решения для цифровой идентификации на базе искусственного интеллекта, созданного, чтобы помочь вам узнавать своих клиентов в Интернете. Автоматизация позволяет вам привлекать новых кли...

LexisNexis

LexisNexis

lexisnexis.com

LexisNexis Legal & Professional — ведущий мировой поставщик юридической, нормативной и деловой информации и аналитики, которые помогают клиентам повысить производительность, улучшить процесс принятия решений и результаты, а также продвигать верховенство закона во всем мире. LexisNexis помогает юрис...

ComplyCube

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube — ведущая SaaS-платформа для онлайн-проверки личности, решений AML и KYC. Подтвердите личность своего клиента за считанные секунды. Попробуйте нас сегодня!

Luxand.cloud

Luxand.cloud

luxand.cloud

Интегрируйте распознавание лиц на свой веб-сайт, приложение или программное обеспечение с помощью нашего облачного API. Точное распознавание и сравнение человеческих лиц. Определите ранее отмеченных людей на изображениях. Определите возраст, пол и эмоции на фотографии.

Veriff

Veriff

veriff.com

Veriff — это глобальная компания, предоставляющая услуги по проверке личности, основанная и имеющая штаб-квартиру в Таллинне, Эстония. Компания предлагает услуги онлайн-бизнесу по предотвращению попыток мошенничества и обеспечению соблюдения нормативных требований. Предлагая защиту от мошенничества ...

Intellicheck

Intellicheck

intellicheck.com

Единственное решение для борьбы с мошенничеством, эффективность которого превышает 99 % в розничной торговле, финансовых услугах, правоохранительных органах и отраслях с возрастными ограничениями.

Persona

Persona

withpersona.com

Служба онлайн-проверки идентификаторов, помогающая любому бизнесу в любой отрасли собирать, проверять и управлять идентификационными данными пользователей на протяжении всего жизненного цикла клиента.

Yoti

Yoti

yoti.com

Проверка возраста Yoti использует комбинацию технологий искусственного интеллекта, защиты от спуфинга и проверки подлинности документов, поэтому вы можете быть уверены в возрасте своих клиентов.

Sumsub

Sumsub

sumsub.com

Sumsub — это единая платформа проверки, обеспечивающая безопасность всего пути пользователя. Благодаря настраиваемым решениям Sumsub для KYC/AML, KYB, мониторинга транзакций и предотвращения мошенничества вы можете организовать процесс проверки, приветствовать больше клиентов по всему миру, соблюдат...

Token of Trust

Token of Trust

tokenoftrust.com

Отчеты о репутации потребителей Token of Trust® — это самый простой способ для потребителей подтвердить свою личность предприятиям и другим лицам. Предприятия могут использовать платформу идентификации Token of Trust для проверки потребителей во время регистрации учетной записи, при оформлении заказ...

Socure

Socure

socure.com

Идентичность начинается здесь. Точная проверка и привлечение большего количества новых клиентов с помощью Socure, ведущего поставщика решений для цифровой проверки личности и борьбы с мошенничеством.

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