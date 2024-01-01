Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows, Linux. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для проверки возраста - Самые популярные приложения - Бурунди
Программное обеспечение для проверки возраста используется для подтверждения возраста человека, как правило, в двух сценариях: онлайн для транзакций электронной коммерции или лично в киоске точки продаж (POS) розничного магазина. Эти решения необходимы для проверки возраста клиентов, приобретающих товары или услуги с ограничением по возрасту, включая энергетические напитки, алкоголь, табачные изделия, продукты из каннабиса, оружие, контент для взрослых, продукцию для азартных игр и другие регулируемые товары.
Отправить новое приложение
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требо...
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional — ведущий мировой поставщик юридической, нормативной и деловой информации и аналитики, которые помогают клиентам повысить производительность, улучшить процесс принятия решений и результаты, а также продвигать верховенство закона во всем мире. LexisNexis помогает юрис...
Onfido
onfido.com
Onfido, компания Entrust, помогает предприятиям создавать автоматизированную проверку личности с учетом их уникальных потребностей с помощью комплексного решения для проверки личности на базе искусственного интеллекта. Мы помогаем более чем 1200 компаниям поддерживать открытые, безопасные и инклюзив...
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube — это универсальная платформа для автоматизации и упрощения проверки личности (IDV), борьбы с отмыванием денег (AML) и соблюдения требований «Знай своего клиента» (KYC). Платформа на базе искусственного интеллекта помогает предприятиям автоматизировать процессы цифровой регистрации клиент...
Ondato
ondato.com
Ondato — технологическая компания, которая оптимизирует процессы, связанные с KYC и AML, с помощью передовых инструментов искусственного интеллекта, которые охватывают весь спектр задач обеспечения соответствия: от регистрации новых клиентов до комплексной базы данных для постоянного мониторинга кли...
Yoti
yoti.com
Проверка возраста Yoti использует комбинацию технологии искусственного интеллекта, защиты от спуфинга и проверки подлинности документов, поэтому вы можете быть уверены в возрасте своих клиентов.
Persona
withpersona.com
Надежная инфраструктура идентификации Persona помогает предприятиям автоматизировать любой вариант использования, связанный с идентификацией, — от безопасного сбора и проверки информации о пользователях до принятия решений и проведения проверок вручную. Управляйте полностью совместимыми программами ...
Luxand.cloud
luxand.cloud
Расширенный API поиска и распознавания лиц. Luxand.Cloud находится в авангарде технологий распознавания лиц, создавая будущее, в котором безопасность органично переплетается с инновациями. Благодаря точности и сложности наши передовые решения меняют представление о проверке личности. Повысьте свою ц...
Veriff
veriff.com
Veriff предлагает высокоавтоматизированное программное обеспечение для проверки личности на базе искусственного интеллекта. Их платформа предназначена для борьбы с мошенничеством, обеспечения соблюдения требований и защиты клиентов. С помощью Veriff компании могут создавать надежные цифровые сообще...
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc. предоставляет решения для проверки цифровой личности по требованию для целей KYC, борьбы с мошенничеством и проверки возраста. Ее высокоточные, быстрые и безопасные решения доступны через IDN-Direct, решение на основе API, которое интегрируется в системы и процессы клиентов, а так...
Token of Trust
tokenoftrust.com
Отчеты о репутации потребителей Token of Trust® — это самый простой способ для потребителей подтвердить свою личность предприятиям и другим лицам. Предприятия могут использовать платформу идентификации Token of Trust для проверки потребителей во время регистрации учетной записи, при оформлении заказ...
Sumsub
sumsub.com
Sumsub — это единая платформа проверки, обеспечивающая безопасность всего пути пользователя. Благодаря настраиваемым решениям Sumsub для KYC/AML, KYB, мониторинга транзакций и предотвращения мошенничества вы можете организовать процесс проверки, приветствовать больше клиентов по всему миру, соблюдат...
Socure
socure.com
Запатентованная платформа машинного обучения Socure обеспечивает повышенный стандарт обеспечения полного соответствия требованиям CIP/KYC, обнаружения мошенничества, проверки документов, удостоверяющих личность, и подтверждения владения банковским счетом с помощью специально созданного комплексного ...