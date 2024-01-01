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Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для проверки возраста - Самые популярные приложения - Андорра Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для проверки возраста используется для подтверждения возраста человека, как правило, в двух сценариях: онлайн для транзакций электронной коммерции или лично в киоске точки продаж (POS) розничного магазина. Эти решения необходимы для проверки возраста клиентов, приобретающих товары или услуги с ограничением по возрасту, включая энергетические напитки, алкоголь, табачные изделия, продукты из каннабиса, оружие, контент для взрослых, продукцию для азартных игр и другие регулируемые товары.