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Программное обеспечение для партнерского маркетинга
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Программное обеспечение для партнерского маркетинга - Самые популярные приложения

Программы партнерского маркетинга предлагают высокоэффективный подход к увеличению продаж и продвижению продуктов и услуг. Это дает партнерам возможность получать значительный доход, особенно если у них значительная сеть или аудитория. Создатели контента, такие как блоггеры, влиятельные лица и интернет-деятели, часто используют партнерский маркетинг в качестве одной из своих стратегий монетизации. С точки зрения рекламодателя, программы партнерского маркетинга служат дополнительным каналом для увеличения продаж и повышения узнаваемости бренда. Сотрудничая с филиалами, рекламодатели могут задействовать свою существующую аудиторию и использовать ее влияние для увеличения продаж и повышения узнаваемости бренда. В целом, программы партнерского маркетинга создают взаимовыгодные отношения, в которых могут процветать как партнеры, так и рекламодатели. Филиалы имеют потенциал для получения существенного дохода, в то время как рекламодатели могут расширить свой охват и достичь своих маркетинговых целей благодаря этому совместному подходу.

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ClickBank

ClickBank

clickbank.com

ClickBank — платформа для аффилированного маркетинга, связывающая продавцов и партнеров для продвижения цифровых продуктов.

Tapfiliate

Tapfiliate

tapfiliate.com

Tapfiliate — это облачная платформа для управления партнерским и реферальным маркетингом с интеграцией с Shopify, WooCommerce и другими сервисами.

Impact

Impact

impact.com

Impact — платформа управления партнерствами, помогающая бизнесам управлять различными видами партнерств, включая аффилиатов и влиятельных лиц.

Post Affiliate Pro

Post Affiliate Pro

postaffiliatepro.com

Post Affiliate Pro — программное обеспечение для управления партнерскими программами и оптимизации работы аффилированных лиц.

Simplero

Simplero

simplero.com

Simplero - это платформа для онлайн-тренеров, позволяющая создавать курсы, управлять продажами, маркетингом и взаимодействовать с клиентами.

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

BrandChamp - платформа для управления программами послов бренда, оптимизирующая сотрудничество с влиятельными лицами и анализ эффективности маркетинга.

Rewardful

Rewardful

rewardful.com

Rewardful позволяет компаниям SaaS создавать и управлять партнерскими программами с интеграцией Stripe и Paddle, отслеживая рекомендации и комиссии.

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

PartnerStack - платформа для управления партнерствами, поддерживающая маркетинг, реферальные и реселлерские программы с инструментами для обучения и выплат.

Affiliatics

Affiliatics

affiliatics.com

Affiliatics - это программа для управления партнерским маркетингом, отслеживания рефералов и оптимизации комиссий для онлайн и офлайн бизнесов.

Digital First AI

Digital First AI

digitalfirst.ai

Digital First AI - инструмент для оптимизации маркетинга, предлагающий стратегические рекомендации и библиотеку тактик для пользователей и компаний.

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero - приложение для управления партнерским, влиятельным и реферальным маркетингом, предлагающее инструменты для отслеживания и оптимизации кампаний.

Marketcall

Marketcall

marketcall.com

Marketcall — это аффилиатская сеть «Оплата за звонок», предлагающая более 200 предложений для пользователей.

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

PayKickstart — это платформа для управления подписками и партнерскими программами, оптимизирующая процесс продаж для онлайн-бизнеса.

Get4views

Get4views

get4views.com

Get4views - сервис для легального продвижения YouTube-каналов и видео, помогает блогерам увеличить просмотры и подписчиков, бизнесу - привлечь клиентов.

Admitad

Admitad

admitad.com

Admitad - платформа для партнерского маркетинга, соединяющая рекламодателей с издателями и инфлюенсерами для роста их бизнеса.

Offer18

Offer18

offer18.com

Offer18 - платформа для партнерского маркетинга, предлагающая инструменты для отслеживания кампаний, оптимизации рекламы и управления эффективностью. Программа предоставляет индивидуализированные функции.

Awin

Awin

awin.com

Awin — платформа для партнерского маркетинга, соединяющая бизнес с более чем 225 000 мировых партнеров и позволяющая оптимизировать маркетинговые кампании.

LeadDyno

LeadDyno

leaddyno.com

LeadDyno помогает управлять партнерскими и реферальными программами, интегрируется с Shopify и Stripe, предоставляет инструменты для отслеживания и анализа.

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

Реферизатор - приложение для автоматизации реферального маркетинга, позволяющее создавать и управлять реферальными кампаниями для повышения клиентской базы.

Involve Asia

Involve Asia

involve.asia

Involve Asia - это приложение для партнерского маркетинга, соединяющее пользователей с глобальными брендами и предоставляющее инструменты для управления и анализа кампаний.

Roster

Roster

getroster.com

Приложение Roster помогает компаниям преобразовывать заинтересованных клиентов в амбассадоров бренда для увеличения узнаваемости и доходов.

Attribution

Attribution

attributionapp.com

Attribution — это инструмент для многофункциональной атрибуции, позволяющий отслеживать расходы, конверсии и эффективность рекламы на разных платформах.

CJ

CJ

cj.com

CJ Affiliate — крупнейшая сеть аффилированного маркетинга, связывающая рекламодателей и издателей для роста онлайн-продаж.

LoudCrowd

LoudCrowd

loudcrowd.com

LoudCrowd позволяет брендам создавать индивидуальные страницы для создателей контента, помогая им зарабатывать на продажах и улучшать доход.

RedTrack

RedTrack

redtrack.io

RedTrack - платформа для аналитики и автоматизации, позволяющая отслеживать конверсии в реальном времени и оптимизировать рекламные кампании.

UpPromote

UpPromote

uppromote.com

UpPromote — приложение для управления партнерскими программами на Shopify, позволяющее создавать, отслеживать и оптимизировать маркетинговые кампании.

Evolup

Evolup

evolup.com

Evolup - платформа для создания партнерских магазинов с использованием ИИ, позволяющая легко управлять продуктами, контентом и SEO без необходимости в технических навыках.

FirstPromoter

FirstPromoter

firstpromoter.com

FirstPromoter - платформа для отслеживания партнерских программ и реферального маркетинга с интеграцией к платежным системам.

Voluum

Voluum

voluum.com

Voluum - платформа для отслеживания и оптимизации рекламных кампаний с возможностями аналитики и A/B-тестирования.

LinkMink

LinkMink

linkmink.com

LinkMink помогает компаниям отслеживать рефералов через ссылки оплаты Stripe без серверов и программирования за 5 минут.

Partnerize

Partnerize

partnerize.com

Partnerize - платформа для управления партнерскими отношениями, обеспечивающая отслеживание транзакций, анализ производительности и поиск новых партнеров.

BeMob

BeMob

bemob.com

BeMob - облачная платформа для отслеживания и оптимизации рекламных кампаний с подробной аналитикой и поддержкой нескольких пользователей.

LinkTrust

LinkTrust

linktrust.com

LinkTrust — платформа для маркетинга с оплатой за результат, используемая компаниями и агентствами более 20 лет.

C3PA

C3PA

c3pa.net

C3PA — платформа для аффилированного маркетинга, предлагающая программы Pay-Per-Action в сферах знакомств, лотерей и азартных игр.

Squaredance

Squaredance

squaredance.io

Squaredance — это платформа для DTC-брендов, помогающая привлекать клиентов и увеличивать продажи через цифровые каналы с поддержкой маркетинга.

GrowSurf

GrowSurf

growsurf.com

GrowSurf – это программа для управления реферальными программами, помогающая стартапам привлекать клиентов и увеличивать рост бизнеса.

FMTC Affiliates

FMTC Affiliates

fmtc.co

Приложение FMTC Affiliates упрощает управление аффилированным маркетингом, предлагая доступ к программам и инструментам для оптимизации кампаний.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

Ambassador - это платформа для автоматизации реферального маркетинга, упрощающая управление рефералами и партнерами.

Tolt

Tolt

tolt.io

Tolt предлагает ПО для аффилиатного маркетинга стартапам SaaS, позволяя запускать свои программы с бесплатным планом и поддержкой Stripe и Paddle.

RefMonkey

RefMonkey

refmonkey.com

RefMonkey позволяет создавать программы рефералов, аффилиатов, MLM и лояльности для сайтов и мобильных приложений через интеграцию или API.

Performcb

Performcb

performcb.com

PerformCB - платформа для партнерского маркетинга, соединяющая издателей и рекламодателей, предлагающая различные модели оплаты за действия пользователей.

Reditus

Reditus

getreditus.com

Reditus - инструмент для управления партнерами для B2B SaaS компаний, предлагающий отслеживание комиссий и поддержку по набору филиалов.

Social Snowball

Social Snowball

socialsnowball.io

Social Snowball — приложение для автоматизации партнерского маркетинга в магазинах Shopify, позволяющее клиентам делиться реферальными кодами и получать комиссионные.

Target Circle

Target Circle

targetcircle.com

Target Circle — это программа для управления партнерским маркетингом, позволяющая отслеживать и оптимизировать партнерские программы и взаимодействие с различными партнерами.

Metricks

Metricks

metricks.io

Metricks — приложение для роста и масштабирования affiliate-маркетинга, предоставляющее необходимые инструменты для развития вашего бренда.

SaaSquatch

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch — это программное обеспечение для управления рефералами и программами лояльности, помогающее компаниям увеличивать клиентов и их удержание.

Rakuten Advertising

Rakuten Advertising

rakutenadvertising.com

Rakuten Advertising — платформа для соединения рекламодателей и издателей, использующая ИИ для оптимизации маркетинга и повышения конверсий.

Fintel Connect

Fintel Connect

fintelconnect.com

Fintel Connect — платформа для аффилированного маркетинга, созданная для финтехов и банков, которая помогает привлекать клиентов через партнеров и влиятельных лиц.

MGID

MGID

mgid.com

MGID - нативная рекламная платформа для эффективного взаимодействия рекламодателей и издателей с целевой аудиторией через нативные объявления.

SocialLadder

SocialLadder

socialladderapp.com

SocialLadder — платформа для управления послами бренда, позволяющая связываться с ними, распределять задачи и отслеживать эффективность в маркетинге.

AdsBridge

AdsBridge

adsbridge.com

AdsBridge - это программное обеспечение для отслеживания рекламы, которое помогает оптимизировать маркетинговые кампании и анализировать рекламный трафик.

AffSub2

AffSub2

affsub2.com

AffSub2 — платформа для управления и анализа партнерского маркетинга, предлагающая возможности отслеживания и интеграции для оптимизации кампаний.

wecantrack

wecantrack

wecantrack.com

Wecantrack - платформа для управления данными партнерских маркетологов, позволяющая отслеживать продажи и конверсии из более чем 350 сетей и интегрироваться с различными маркетинговыми инструментами.

HOQU

HOQU

hoqu.com

HOQU — это платформа для управления, отслеживания и оптимизации онлайн-рекламных кампаний с аналитикой и отчетностью. Цены основываются на конверсиях.

Circlewise

Circlewise

circlewise.io

Circlewise - платформа для управления и оптимизации партнерских программ, предлагающая инструменты для анализа производительности и сотрудничества.

Phonexa

Phonexa

phonexa.com

Phonexa - это программное обеспечение для отслеживания и управления маркетинговыми кампаниями, оптимизирующее процессы захвата и анализа потенциальных клиентов.

AdsPaying Media

AdsPaying Media

adspayingmedia.com

AdsPaying Media — это мировая аффилиатная сеть, которая помогает издателям монетизировать контент и оптимизировать доходы от рекламы.

2Performant

2Performant

2performant.com

2Performant — платформа для управления партнерским маркетингом, позволяющая бизнесам отслеживать эффективность кампаний и управлять партнерскими программами.

Monetate

Monetate

monetate.com

Монетат – платформа для персонализации электронной коммерции, позволяющая брендам создать индивидуальный опыт для пользователей через адаптированный контент и A/B-тестирование.

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