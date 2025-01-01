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Программы партнерского маркетинга предлагают высокоэффективный подход к увеличению продаж и продвижению продуктов и услуг. Это дает партнерам возможность получать значительный доход, особенно если у них значительная сеть или аудитория. Создатели контента, такие как блоггеры, влиятельные лица и интернет-деятели, часто используют партнерский маркетинг в качестве одной из своих стратегий монетизации. С точки зрения рекламодателя, программы партнерского маркетинга служат дополнительным каналом для увеличения продаж и повышения узнаваемости бренда. Сотрудничая с филиалами, рекламодатели могут задействовать свою существующую аудиторию и использовать ее влияние для увеличения продаж и повышения узнаваемости бренда. В целом, программы партнерского маркетинга создают взаимовыгодные отношения, в которых могут процветать как партнеры, так и рекламодатели. Филиалы имеют потенциал для получения существенного дохода, в то время как рекламодатели могут расширить свой охват и достичь своих маркетинговых целей благодаря этому совместному подходу.
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ClickBank
clickbank.com
ClickBank — платформа для аффилированного маркетинга, связывающая продавцов и партнеров для продвижения цифровых продуктов.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate — это облачная платформа для управления партнерским и реферальным маркетингом с интеграцией с Shopify, WooCommerce и другими сервисами.
Impact
impact.com
Impact — платформа управления партнерствами, помогающая бизнесам управлять различными видами партнерств, включая аффилиатов и влиятельных лиц.
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro — программное обеспечение для управления партнерскими программами и оптимизации работы аффилированных лиц.
Simplero
simplero.com
Simplero - это платформа для онлайн-тренеров, позволяющая создавать курсы, управлять продажами, маркетингом и взаимодействовать с клиентами.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp - платформа для управления программами послов бренда, оптимизирующая сотрудничество с влиятельными лицами и анализ эффективности маркетинга.
Rewardful
rewardful.com
Rewardful позволяет компаниям SaaS создавать и управлять партнерскими программами с интеграцией Stripe и Paddle, отслеживая рекомендации и комиссии.
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack - платформа для управления партнерствами, поддерживающая маркетинг, реферальные и реселлерские программы с инструментами для обучения и выплат.
Affiliatics
affiliatics.com
Affiliatics - это программа для управления партнерским маркетингом, отслеживания рефералов и оптимизации комиссий для онлайн и офлайн бизнесов.
Digital First AI
digitalfirst.ai
Digital First AI - инструмент для оптимизации маркетинга, предлагающий стратегические рекомендации и библиотеку тактик для пользователей и компаний.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero - приложение для управления партнерским, влиятельным и реферальным маркетингом, предлагающее инструменты для отслеживания и оптимизации кампаний.
Marketcall
marketcall.com
Marketcall — это аффилиатская сеть «Оплата за звонок», предлагающая более 200 предложений для пользователей.
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart — это платформа для управления подписками и партнерскими программами, оптимизирующая процесс продаж для онлайн-бизнеса.
Get4views
get4views.com
Get4views - сервис для легального продвижения YouTube-каналов и видео, помогает блогерам увеличить просмотры и подписчиков, бизнесу - привлечь клиентов.
Admitad
admitad.com
Admitad - платформа для партнерского маркетинга, соединяющая рекламодателей с издателями и инфлюенсерами для роста их бизнеса.
Offer18
offer18.com
Offer18 - платформа для партнерского маркетинга, предлагающая инструменты для отслеживания кампаний, оптимизации рекламы и управления эффективностью. Программа предоставляет индивидуализированные функции.
Awin
awin.com
Awin — платформа для партнерского маркетинга, соединяющая бизнес с более чем 225 000 мировых партнеров и позволяющая оптимизировать маркетинговые кампании.
LeadDyno
leaddyno.com
LeadDyno помогает управлять партнерскими и реферальными программами, интегрируется с Shopify и Stripe, предоставляет инструменты для отслеживания и анализа.
Referrizer
referrizer.com
Реферизатор - приложение для автоматизации реферального маркетинга, позволяющее создавать и управлять реферальными кампаниями для повышения клиентской базы.
Involve Asia
involve.asia
Involve Asia - это приложение для партнерского маркетинга, соединяющее пользователей с глобальными брендами и предоставляющее инструменты для управления и анализа кампаний.
Roster
getroster.com
Приложение Roster помогает компаниям преобразовывать заинтересованных клиентов в амбассадоров бренда для увеличения узнаваемости и доходов.
Attribution
attributionapp.com
Attribution — это инструмент для многофункциональной атрибуции, позволяющий отслеживать расходы, конверсии и эффективность рекламы на разных платформах.
CJ
cj.com
CJ Affiliate — крупнейшая сеть аффилированного маркетинга, связывающая рекламодателей и издателей для роста онлайн-продаж.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd позволяет брендам создавать индивидуальные страницы для создателей контента, помогая им зарабатывать на продажах и улучшать доход.
RedTrack
redtrack.io
RedTrack - платформа для аналитики и автоматизации, позволяющая отслеживать конверсии в реальном времени и оптимизировать рекламные кампании.
UpPromote
uppromote.com
UpPromote — приложение для управления партнерскими программами на Shopify, позволяющее создавать, отслеживать и оптимизировать маркетинговые кампании.
Evolup
evolup.com
Evolup - платформа для создания партнерских магазинов с использованием ИИ, позволяющая легко управлять продуктами, контентом и SEO без необходимости в технических навыках.
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter - платформа для отслеживания партнерских программ и реферального маркетинга с интеграцией к платежным системам.
Voluum
voluum.com
Voluum - платформа для отслеживания и оптимизации рекламных кампаний с возможностями аналитики и A/B-тестирования.
LinkMink
linkmink.com
LinkMink помогает компаниям отслеживать рефералов через ссылки оплаты Stripe без серверов и программирования за 5 минут.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize - платформа для управления партнерскими отношениями, обеспечивающая отслеживание транзакций, анализ производительности и поиск новых партнеров.
BeMob
bemob.com
BeMob - облачная платформа для отслеживания и оптимизации рекламных кампаний с подробной аналитикой и поддержкой нескольких пользователей.
LinkTrust
linktrust.com
LinkTrust — платформа для маркетинга с оплатой за результат, используемая компаниями и агентствами более 20 лет.
C3PA
c3pa.net
C3PA — платформа для аффилированного маркетинга, предлагающая программы Pay-Per-Action в сферах знакомств, лотерей и азартных игр.
Squaredance
squaredance.io
Squaredance — это платформа для DTC-брендов, помогающая привлекать клиентов и увеличивать продажи через цифровые каналы с поддержкой маркетинга.
GrowSurf
growsurf.com
GrowSurf – это программа для управления реферальными программами, помогающая стартапам привлекать клиентов и увеличивать рост бизнеса.
FMTC Affiliates
fmtc.co
Приложение FMTC Affiliates упрощает управление аффилированным маркетингом, предлагая доступ к программам и инструментам для оптимизации кампаний.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador - это платформа для автоматизации реферального маркетинга, упрощающая управление рефералами и партнерами.
Tolt
tolt.io
Tolt предлагает ПО для аффилиатного маркетинга стартапам SaaS, позволяя запускать свои программы с бесплатным планом и поддержкой Stripe и Paddle.
RefMonkey
refmonkey.com
RefMonkey позволяет создавать программы рефералов, аффилиатов, MLM и лояльности для сайтов и мобильных приложений через интеграцию или API.
Performcb
performcb.com
PerformCB - платформа для партнерского маркетинга, соединяющая издателей и рекламодателей, предлагающая различные модели оплаты за действия пользователей.
Reditus
getreditus.com
Reditus - инструмент для управления партнерами для B2B SaaS компаний, предлагающий отслеживание комиссий и поддержку по набору филиалов.
Social Snowball
socialsnowball.io
Social Snowball — приложение для автоматизации партнерского маркетинга в магазинах Shopify, позволяющее клиентам делиться реферальными кодами и получать комиссионные.
Target Circle
targetcircle.com
Target Circle — это программа для управления партнерским маркетингом, позволяющая отслеживать и оптимизировать партнерские программы и взаимодействие с различными партнерами.
Metricks
metricks.io
Metricks — приложение для роста и масштабирования affiliate-маркетинга, предоставляющее необходимые инструменты для развития вашего бренда.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — это программное обеспечение для управления рефералами и программами лояльности, помогающее компаниям увеличивать клиентов и их удержание.
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
Rakuten Advertising — платформа для соединения рекламодателей и издателей, использующая ИИ для оптимизации маркетинга и повышения конверсий.
Fintel Connect
fintelconnect.com
Fintel Connect — платформа для аффилированного маркетинга, созданная для финтехов и банков, которая помогает привлекать клиентов через партнеров и влиятельных лиц.
MGID
mgid.com
MGID - нативная рекламная платформа для эффективного взаимодействия рекламодателей и издателей с целевой аудиторией через нативные объявления.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder — платформа для управления послами бренда, позволяющая связываться с ними, распределять задачи и отслеживать эффективность в маркетинге.
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge - это программное обеспечение для отслеживания рекламы, которое помогает оптимизировать маркетинговые кампании и анализировать рекламный трафик.
AffSub2
affsub2.com
AffSub2 — платформа для управления и анализа партнерского маркетинга, предлагающая возможности отслеживания и интеграции для оптимизации кампаний.
wecantrack
wecantrack.com
Wecantrack - платформа для управления данными партнерских маркетологов, позволяющая отслеживать продажи и конверсии из более чем 350 сетей и интегрироваться с различными маркетинговыми инструментами.
HOQU
hoqu.com
HOQU — это платформа для управления, отслеживания и оптимизации онлайн-рекламных кампаний с аналитикой и отчетностью. Цены основываются на конверсиях.
Circlewise
circlewise.io
Circlewise - платформа для управления и оптимизации партнерских программ, предлагающая инструменты для анализа производительности и сотрудничества.
Phonexa
phonexa.com
Phonexa - это программное обеспечение для отслеживания и управления маркетинговыми кампаниями, оптимизирующее процессы захвата и анализа потенциальных клиентов.
AdsPaying Media
adspayingmedia.com
AdsPaying Media — это мировая аффилиатная сеть, которая помогает издателям монетизировать контент и оптимизировать доходы от рекламы.
2Performant
2performant.com
2Performant — платформа для управления партнерским маркетингом, позволяющая бизнесам отслеживать эффективность кампаний и управлять партнерскими программами.
Monetate
monetate.com
Монетат – платформа для персонализации электронной коммерции, позволяющая брендам создать индивидуальный опыт для пользователей через адаптированный контент и A/B-тестирование.
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