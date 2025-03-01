Программное обеспечение для партнерского маркетинга - Самые популярные приложения - Тринидад и Тобаго

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программы партнерского маркетинга предлагают высокоэффективный подход к увеличению продаж и продвижению продуктов и услуг. Это дает партнерам возможность получать значительный доход, особенно если у них значительная сеть или аудитория. Создатели контента, такие как блоггеры, влиятельные лица и интернет-деятели, часто используют партнерский маркетинг в качестве одной из своих стратегий монетизации. С точки зрения рекламодателя, программы партнерского маркетинга служат дополнительным каналом для увеличения продаж и повышения узнаваемости бренда. Сотрудничая с филиалами, рекламодатели могут задействовать свою существующую аудиторию и использовать ее влияние для увеличения продаж и повышения узнаваемости бренда. В целом, программы партнерского маркетинга создают взаимовыгодные отношения, в которых могут процветать как партнеры, так и рекламодатели. Филиалы имеют потенциал для получения существенного дохода, в то время как рекламодатели могут расширить свой охват и достичь своих маркетинговых целей благодаря этому совместному подходу.
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RevGlue
revglue.com
SaaS-инструменты монетизации партнерского маркетинга для британских филиалов и влиятельных лиц в социальных сетях. Создавайте новые кэшбэки, купоны, сайты сравнения мобильных или широкополосных сетей за считанные минуты с помощью партнерских инструментов и наборов данных RevGlue. Монетизируйте существующие веб-сайты, публикации в блогах, подписчиков в социальных сетях или мобильные приложения с помощью бесплатных инструментов для издателей RevGlue. Свяжитесь с нами для разработки индивидуального партнерского проекта по всему миру.
Roster
getroster.com
Влияние есть у каждого, и лучшие бренды используют Roster, чтобы использовать его. С помощью Roster компании превращают преданных клиентов в представителей бренда, которые повышают узнаваемость в социальных сетях, стимулируют маркетинговые инициативы, такие как обзоры, и увеличивают доход. Комплексный набор инструментов реестра помогает компаниям: (1) привлекать, вовлекать и вознаграждать сообщество (2) повышать узнаваемость бренда (3) использовать пользовательский контент (4) увеличивать доходы от устной рекламы
Circlewise
circlewise.io
Центр партнерства Circlewise — это полный набор инструментов для создания и управления вашими собственными партнерскими программами во всех странах, устройствах и вертикалях, включая электронную коммерцию, финансовые технологии, путешествия и услуги. Наш флагманский продукт дает нашим рекламодателям следующие возможности: • Настроить полностью фирменный и настраиваемый интерфейс, аналитику, управление предложениями и страницы регистрации партнеров. • Отслеживайте, контролируйте и оптимизируйте эффективность партнеров в их собственных партнерских программах. • Воспользуйтесь преимуществами торговой площадки Circlewise и обширными услугами по подбору и управлению партнерами, включая исследование и проверку партнеров, монетизацию и оплату. • Дополнительные услуги медиабаинга, контент-маркетинга и программных кампаний. Чтобы узнать больше, посетите www.circlewise.io.
Referrizer
referrizer.com
Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга для расширения возможностей вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса и откройте для себя множество премиальных приложений и готовых интеграций, чтобы еще больше повысить результаты. Зарегистрируйтесь БЕСПЛАТНО (кредитная карта не требуется).
Squaredance
squaredance.io
Squaredance — это партнерская площадка, помогающая брендам DTC привлекать новых клиентов и увеличивать продажи во всех каналах. Мы предлагаем комплексное комплексное решение, отвечающее потребностям цифрового маркетолога. Подключите свой цифровой магазин, запускайте неограниченное количество кампаний, находите экспертов в области СМИ, атрибутируйте и отслеживайте эффективность, а также оптимизируйте, платя только за продажи.
Performcb
performcb.com
Perform[cb] позволяет брендам привлекать новых клиентов через дополнительные цифровые каналы по модели оплаты за результат. Наша запатентованная технология и тщательно курируемый партнерский рынок позволяют согласовать цену «затраты за единицу» с пожизненной ценностью клиента. Независимо от того, являетесь ли вы предпринимателем, стремящимся привлечь трафик, или брендом из списка Fortune 500, нуждающимся в комплексной стратегии результативного маркетинга, Perform[cb] является признанным лидером в области онлайн-перформанс-маркетинга и занимает рыночную площадку №1 в мире. Мы специализируемся на стратегии результативного маркетинга для конкретных отраслей, чтобы вы могли привлечь нужных клиентов и платить только за тех клиентов, которых приобрели.
HOQU
hoqu.com
HOQU — это платформа SaaS Performance Marketing для создания сетей, а также управления, отслеживания и оптимизации рекламных кампаний в Интернете. Пользователи HOQU получают полный доступ ко всем основным функциям в соответствии с тарифным планом. Ценовая политика основана на конверсиях, а не кликах — это позволяет бизнесу экономить до 90% своих затрат.
RedTrack
redtrack.io
RedTrack — это передовая платформа аналитики и автоматизации для мира без файлов cookie. С RedTrack вы можете получать точные данные о конверсиях из ваших маркетинговых каналов в режиме реального времени. Как маркетолог или руководитель, вы можете получать объективную информацию о производительности, предотвращать трату рекламы и увеличивать доходы компании. RedTrack создает решения для партнерских маркетологов, предприятий электронной коммерции, а также маркетинговых агентств.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дает маркетологам возможность увеличивать количество клиентов, рекомендаций и доходов, используя силу сарафанного радио. Их удобное для маркетологов программное обеспечение упрощает реферальный маркетинг, автоматизируя процесс регистрации, отслеживания, вознаграждения и управления вашими клиентами, филиалами, влиятельными лицами и партнерами. Потребительские бренды и компании B2B по всему миру быстро внедряют, масштабируют и оптимизируют свои программы реферального маркетинга, партнерские и партнерские программы, а также кампании влияния с помощью новаторского программного обеспечения Ambassador.
Refersion
refersion.com
Refersion, ведущая платформа партнерского маркетинга, работает с тысячами брендов электронной коммерции, такими как Barstool Sports, Magic Spoon, Blenders Eyewear и Pura Vida браслеты, чтобы охватить новую аудиторию, повысить конверсию и увеличить доход. Refersion управляет, отслеживает и помогает развивать программы послов, влиятельных лиц и партнерских маркетинговых программ с помощью собственного отслеживания, неограниченных предложений и пользовательских структур комиссионных, прямых партнерских платежей и налогов. Refersion создает партнерские отношения с брендами, которые способствуют росту электронной коммерции, благодаря нашей ведущей в отрасли технологии атрибуции и интеллектуальному анализу данных. Мы интегрируемся со всеми основными торговыми платформами, такими как Shopify, Salesforce Commerce Cloud, Magento, WooCommerce и BigCommerce, а также с вашим полным маркетинговым стеком электронной коммерции. Начните использовать нашу 14-дневную бесплатную пробную версию прямо сейчас!
wecantrack
wecantrack.com
wecantrack — это комплексное решение для партнерского маркетинга, предназначенное для оптимизации работы партнерских издателей. С помощью wecantrack партнерские издатели могут легко консолидировать данные о продажах и конверсиях из более чем 350 партнерских сетей в единую, удобную для пользователя платформу. Эта централизованная платформа упрощает процесс мониторинга и анализа эффективности партнерской сети. Кроме того, wecantrack предлагает бесшовную интеграцию с различными маркетинговыми инструментами, включая Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel, Microsoft Ads, TikTok Ads, Snapchat Ads, Taboola, Outbrain и другие. Эта интеграция позволяет пользователям связывать свои данные партнерского маркетинга с этими популярными маркетинговыми платформами, обеспечивая целостное представление об их онлайн-кампаниях. Набор функций wecantrack надежен и включает в себя такие важные функции, как сбор данных и составление отчетов, пользовательские отчеты и отчеты по электронной почте, расширенные отчеты API и поддержка веб-перехватчиков. Кроме того, платформа предлагает интеграцию с инструментами анализа данных, такими как Looker (Data) Studio и BigQuery, что позволяет пользователям глубже изучать свои данные для получения действенной информации. Таким образом, wecantrack предоставляет партнерским издателям мощное решение для эффективного управления данными их партнерской сети. Консолидируя данные из различных партнерских сетей и интегрируя их с известными маркетинговыми инструментами, мы можем отслеживать процесс партнерского маркетинга, позволяя издателям принимать обоснованные решения и эффективно оптимизировать свои кампании.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd — это первое и лучшее предложение, которое ПОМОГАЕТ БРЕНДАМ лучше монетизировать своих создателей с помощью витрин влиятельных лиц на УСЛОВИЯХ БРЕНДА. LoudCrowd предлагает ведущим брендам электронной коммерции (Gymshark, boohoo и т. д.) решение для авторской коммерции, позволяющее фактически конкурировать с такими взрывными сторонними игроками, как TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts и другими. Клиенты LoudCrowd не только получают жизненно важный доход от сторонних игроков, но также видят резкое увеличение коэффициента конверсии создателя-партнера (CVR) и средней стоимости заказа (AOV), а также значительно более низкие затраты на привлечение клиентов (CPA). Витрины Influencer от LoudCrowd позволяют бренду предоставить любому автору персонализированную страницу с белой маркировкой. Создатели могут создавать пакеты продуктов своими руками, интегрировать контент из Instagram и TikTok и получать комиссионные от продаж, которые они продвигают. Персонализированные целевые страницы создаются автоматически, без использования ресурсов бренда для разработки. Витрины Influencer от LoudCrowd представляют собой будущее партнерского маркетинга, работающего на благо бренда.
MGID
mgid.com
Наше видение состоит в том, чтобы развивать новый этап цифровых медиа, позволяя потребителям одинаково позитивно взаимодействовать с контентом и спонсируемой рекламой.
Social Snowball
socialsnowball.io
Простые партнерские программы для ваших клиентов и авторов Стимулируйте, автоматизируйте и анализируйте сарафанное радио среди ваших клиентов, авторов и сообщества.
Affiliatics
affiliatics.com
Программное обеспечение для партнерского маркетинга и отслеживания партнерских программ для онлайн- и офлайн-бизнеса. Запустите партнерскую программу и увеличьте продажи. Попробуйте 30-дневную бесплатную пробную версию.
Buzzbassador
buzzbassador.com
Развивайте свой бизнес на автопилоте вместе с авторами Buzzbassador помогает вам объединиться и привлечь влиятельных лиц и авторов для создания аутентичного сарафанного маркетинга с на 82 % более высокой конверсией.
Fintel Connect
fintelconnect.com
Fintel Connect — это ведущая универсальная платформа партнерского маркетинга, сеть и агентство, специально созданное для финтех-компаний и банков. С Fintel финансовые бренды имеют все необходимое для масштабирования привлечения клиентов посредством партнерского маркетинга и маркетинга влияния, включая специализированную партнерскую платформу (+ механизм обеспечения соответствия), курируемую сеть из тысяч филиалов и влиятельных лиц, ориентированных на финансы, а также команду экспертов для управления и масштабировать канал. В настоящее время мы поддерживаем партнерские программы более чем 90 финтех-компаний, банков и кредитных союзов по всей Северной Америке, включая Ramp, BMO и Live Oak Bank, и это лишь некоторые из них. Чтобы узнать, как Fintel Connect может обеспечить масштабируемый рост вашего бренда, посетите сайт www.fintelconnect.com.
Monetate
monetate.com
Monetate дает маркетологам возможность дать клиентам почувствовать, что их понимают и ценят на индивидуальном человеческом уровне. Monetate дает брендам возможность реализовать полностью интегрированную стратегию персонализации. Архитектура, ориентированная на производительность, обеспечивает известный простой в использовании интерфейс с набором мощных инструментов, охватывающих разработку и проверку идей, а также предоставление масштабируемых межканальных взаимодействий «один к одному». Порадуйте потребителей исключительным опытом, чтобы повысить вовлеченность, конверсию и, в конечном итоге, пожизненную ценность клиента. Monetate влияет на миллиарды долларов годового дохода таких ведущих брендов, как Office Depot, Reebok, Patagonia, QVC, J Crew Group и сотен других лидеров рынка.
LinkMink
linkmink.com
Увеличьте свой доход от SaaS Никаких серверов или кода не требуется. Компании, использующие платежные ссылки Stripe, могут начать отслеживать рефералов за 5 минут благодаря нашей интеграции копирования и вставки!
Metricks
metricks.io
Начните развивать свой бренд сегодня. Решение, необходимое для роста и масштабирования вашего партнерского маркетинга.
LinkTrust
linktrust.com
Устойчивая опора в постоянно меняющемся мире перформанс-маркетинга. LinkTrust со штаб-квартирой в самом сердце Силикон-Слоупс, штат Юта, имеет более чем двадцатилетний опыт работы в отрасли в качестве платформы, которую выбирают тысячи компаний, филиалов, сетей и агентств, использующих маркетинг, основанный на результатах, для стимулирования роста и положительной рентабельности инвестиций.
Target Circle
targetcircle.com
Target Circle — это мощное программное обеспечение для партнерского маркетинга для рекламодателей, агентств и сетей. Это позволяет вашей команде создавать, отслеживать, управлять, анализировать и оптимизировать ваши партнерские программы. Платформа предназначена для эффективного управления всеми вашими партнерами, включая партнеров, влиятельных лиц, мобильные приложения, клиентов и покупателей медиа. Точный таргетинг на аудиторию, а также автоматическое выставление счетов и платежей партнерам означают, что управление вашими партнерами становится простым и разумным. Кроме того, вы можете улучшить свои программы с первого дня, подключившись к десяткам тысяч предварительно интегрированных партнеров Marketplace.
2Performant
2performant.com
Мы — быстроразвивающаяся технологическая компания, которая разрабатывает и управляет партнерской сетью 2Performant.com. Наша платформа уже 13 лет помогает интернет-магазинам удаленно сотрудничать с тысячами талантов цифрового маркетинга на демократичной и прозрачной основе. Мы верим в маркетинговую демократию и результативный маркетинг. Это означает, что онлайн-маркетинг может стать доступным для любого, обладающего необходимыми навыками, и что усилия всегда будут соответствующим образом вознаграждены. Мы поддерживаем новый класс независимых высококвалифицированных профессионалов и непредубежденных предпринимателей. Эти две категории могут работать вместе и произвести революцию в сегодняшней онлайн-бизнес-среде.
AdsPaying Media
adspayingmedia.com
AdsPaying Media — это глобальная партнерская сеть, позволяющая рекламодателям и издателям любого размера развивать свой бизнес в Интернете. Наша сеть предоставляет маркетинговые решения для наших партнеров, и, кроме того, мы предлагаем глобальное сообщество людей, технологий и бизнес-аналитики. Независимо от того, какой тип партнера, уровень обслуживания или инструменты нужны вашему бизнесу, ваш бизнес получит все решения для обеспечения устойчивого роста.
AffSub2
affsub2.com
AffSub2 — это быстрорастущая сеть, ориентированная на надежность, эффективность и пожизненную ценность. Мы успешно подключаем рекламодателей и партнёров со всего мира.
FMTC Affiliates
fmtc.co
Упростите свой бизнес. Присоединяйтесь к тысячам партнерских программ через единый поток продуктов API, который объединяет ваши монетизированные ссылки.
Get4views
get4views.com
Get4views — легальный сервис продвижения YouTube-каналов и видео. Это помогает блоггерам набирать просмотры и подписчиков, а компаниям помогает увеличивать продажи и привлекать посетителей сайта.
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge — это программное обеспечение премиум-класса для отслеживания акул партнерской индустрии. Это стабильный и заслуживающий доверия продукт с первоклассной поддержкой, интуитивно понятным интерфейсом и полным набором функций, позволяющих оптимизировать рекламные кампании.
C3PA
c3pa.net
C3PA — высокотехнологичная сеть партнерских программ Pay-Per-Action. Мы быстро растем, предоставляя нашим партнерам эксклюзивные предложения с индивидуальными условиями. Вертикали, на которых мы специализируемся: знакомства, тотализаторы и азартные игры. Вы можете получать еженедельные выплаты по категориям «Знакомства» и «Азартные игры», нетто-15 по всем остальным категориям. У нас есть несколько инструментов, которые помогут сделать вашу работу более прибыльной: Smartlink, API, ссылка для отслеживания. Мы ценим качественный трафик и поощряем его объемы за счет значительного увеличения ставок выплат. Вы можете быть уверены, что с вами будут работать компетентные менеджеры, которые искренне заботятся об успехе ваших кампаний.
Foxoffers
foxoffers.com
С Foxoffers вы получаете ежедневные выплаты в криптовалюте и фиатных валютах, индивидуальные целевые страницы и собственную команду по закупкам средств массовой информации, которая будет сопровождать вас на всем пути. Скажите «да» своему эффективному маркетингу с помощью Foxoffers!
RefMonkey
refmonkey.com
Развивайте свой бизнес с помощью маркетинга из уст в уста! Настройте реферальные, партнерские, млм-программы, программы лояльности для любого веб-сайта или мобильного приложения через нашу интеграцию (Zapier, Shopify и многие другие) или API.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder — это комплексная платформа управления корпоративными создателями для маркетинговых команд, стремящихся собрать под одной крышей послов, влиятельных лиц и партнеров. Бренды, ориентированные на потребителя, такие как Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff и Live Nation, используют SocialLadder для продвижения через своих клиентов и превращают их в драйверы роста, активируя свое сообщество для создания контента и увеличения конверсии. Технология SocialLadder позволяет вам оптимизировать общение, назначать цифровые и реальные задачи, отслеживать взаимодействие и вознаграждать успешных представителей за помощь в продвижении вашего бренда. Ваши представители настроены на успех, позволяя вам сосредоточиться на общей стратегии роста, а не тратить время на повседневное управление. SocialLadder имеет инструменты, необходимые вашему бренду: ОТКРЫТЬ: использовать машинное обучение для поиска в вашей CRM клиентов, которые идеально подходят для того, чтобы стать послами. ОТСЛЕЖИВАТЬ: нацеливать и назначать задачи послам (цифровое, физическое и отслеживание конверсий). ИЗМЕРЕНИЕ: рентабельность инвестиций и единица измерения. экономика деятельности представителей. ИНТЕГРАЦИЯ: корпоративный API для сложных развертываний. УПРОЩЕНИЕ: назначение задач, общение и адаптация представителей. ВОВЛЕЧЕНИЕ: 100 % мобильность для представителей, позволяющая поддерживать вовлеченность и подотчетность вашего сообщества. НАГРАЖДЕНИЕ: управление запасами и платежами, встроенное в платформу. МАСШТАБИРОВАНИЕ: автоматическое обучение на успешных примерах. Послы помогут узнать больше. Посетите SocialLadder, чтобы получить живую демо-версию.
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
Наша миссия в Rakuten Advertising — сделать Интернет лучше. Место, которое приносит актуальность, ценность и удовольствие всем участникам – рекламодателям, издателям и потребителям. Как нам это сделать? Никогда не замедляясь. Постоянно внедряя инновации. Объединив средства массовой информации, принадлежащие и управляемые Rakuten, с нашим новаторским искусственным интеллектом и богатым пониманием потребителей. Подключая мировые бренды к нашей ведущей в отрасли сети издателей. Используя революционную стратегию, основанную на десятилетиях обучения, чтобы изменить отрасль в том виде, в котором мы ее знаем.
Attribution
attributionapp.com
Атрибуция — наиболее полное и простое в реализации решение мультитач-атрибуции. Просматривайте свои расходы, посещения, конверсии, доходы и рентабельность инвестиций в рекламу (ROAS) в одном простом представлении. Интегрирует стоимость и автоматическую пометку большинства основных рекламных платформ, включая Facebook, Google, Quora, Linkedin и Adroll. Интеграция конверсий с Segment, Stripe, Salesforce, Hubspot, Marketo и другими! Атрибуция на уровне пользователя И атрибуция на основе аккаунта. Отчеты на основе когорт, показывающие рентабельность инвестиций в рекламу по каналам по дням, неделям или месяцам, для получения полезной информации. Это та система, которую вы искали.
Awin
awin.com
Развивайте свой бизнес с помощью глобальной сети партнерского маркетинга, которая предоставляет маркетинговые решения для рекламодателей, агентств и издателей по всему миру.
BrandChamp
brandchamp.io
Превратите своих клиентов в чемпионов бренда с помощью BrandChamp. BrandChamp оптимизирует активацию и управление программами по защите бренда, как никогда раньше. Присоединяйтесь к самым быстрорастущим брендам, чтобы увеличить продажи рефералов и стимулировать пользовательский контент посредством успешных информационно-пропагандистских инициатив. Наша универсальная платформа легко интегрируется с ведущими решениями для электронной коммерции, платформами социальных сетей и торговыми площадками.
ClickBank
clickbank.com
ClickBank — ведущий мировой ритейлер с собственной торговой площадкой. Мы даем возможность продавцам и предпринимателям увеличивать свои продажи с помощью нашей глобальной партнерской сети.
FirstPromoter
firstpromoter.com
Отслеживание партнеров и рефералов для SaaS. Запустите собственную партнерскую и реферальную программу за считанные минуты. Быстрая интеграция с Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee или с нашим API.
GrowSurf
growsurf.com
Развивайте свой бизнес в одночасье, каждую ночь. GrowSurf — это справочное программное обеспечение для технологических стартапов. Наши клиенты видят рентабельность инвестиций 300-1000% + ежемесячный рост на 9-40%.
Impact
impact.com
Impact.com, ведущая глобальная платформа управления партнерскими отношениями, с момента ее основания в 2008 году меняет способы поиска и управления всеми типами партнерских отношений, включая филиалы, влиятельных лиц, издателей коммерческого контента, B2B и т. д. Созданная платформа помогает компаниям — брендам, издателям и агентствам — строить подлинные, прочные и полезные отношения как с издателями, так и с потребителями. Обеспечивая прозрачность всего пути потребителя, они могут с легкостью и прозрачностью агрегировать, организовывать и оптимизировать общую ценность всего комплекса партнерских отношений, стимулируя рост и создавая новую ценность для потребителей. Чтобы узнать больше о том, как технологическая платформа и рынок партнерских отношений Impact.com способствуют росту доходов таких глобальных корпоративных брендов, как Walmart, Uber, Shopify, Lenovo, L'Oreal, Fanatics, Levi's и 1-800-Flowers, посетите сайт www.impact. ком.
LeadDyno
leaddyno.com
Развивайте и управляйте своей партнерской, влиятельной или реферальной программой. Синхронизация с Shopify, Stripe и более чем 25 интеграциями. Попробуйте наше партнерское программное обеспечение бесплатно в течение 30 дней.
Marketcall
marketcall.com
Партнерская сеть с оплатой за звонок Marketcall — лучший выбор на рынке. Более двухсот предложений Pay Per Call
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack — это комплексное решение для партнерских отношений. Платформа поддерживает партнерский маркетинг, реферальную и реселлерскую деятельность, а также решает вопросы управления партнерскими приложениями, взаимодействия, атрибуции, обучения, выплат, соответствия требованиям и дополнительных потребностей партнерских каналов. Компании, использующие PartnerStack, размещают свои программы на торговой площадке PartnerStack, предоставляя доступ к своей программе растущей сети, насчитывающей более 450 000 партнеров. Эти компании видят увеличение дохода на своих партнерских каналах на 30 % благодаря партнерам, приобретенным через сеть PartnerStack. Сеть позволяет партнерам продавать несколько приложений SaaS с единой платформы, что необходимо для интегрированных решений SaaS, инвестирующих в канал.
Simplero
simplero.com
Simplero помогает тренерам и создателям знаний построить бизнес и жизнь, которые им нравятся, упрощая свой стек программного обеспечения до одной веселой и простой в использовании платформы, чтобы они могли развивать значимые отношения со своими клиентами. От создания курсов, создания веб-сайтов и отправки электронных писем до продажи продуктов, управления партнерскими программами и автоматизации. С Simplero вы можете вести свой онлайн-бизнес в одном месте, а не повсюду. Simplero дает лидерам возможность создавать сообщества, которые меняют мир. - Отличная поддержка - Создание веб-сайтов и целевых страниц - Управление партнерами - Маркетинг и автоматизация по электронной почте - Платежи и подписки - Курсы и сообщества - Информация о клиентах
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate позаботится обо всех ваших потребностях в партнерском и реферальном маркетинге. Синхронизируйте Tapfiliate с Shopify, WooCommerce и более чем 30 другими интеграциями.
BeMob
bemob.com
BeMob — мощный облачный трекер для управления и оптимизации рекламных кампаний. Мгновенные перенаправления, расширенный таргетинг, подробная аналитика, защита от ботов и шпионов, многопользовательский доступ, общие отчеты, многоязычный пользовательский интерфейс и команда поддержки с конкурентоспособными ценами и бесплатным планом делают BeMob идеальным решением для отслеживания рекламы как для новичков, так и для профессионалов.
Offer18
offer18.com
Что такое предложение 18? Платформа партнерского маркетинга Offer18 очень эффективно развилась за короткий промежуток времени и теперь занимает четкую позицию среди ведущих мировых платформ партнерского маркетинга. Offer18 доверяет большое количество Партнеров/Рекламодателей/Агентств/Рекламных сетей, и многие из них еще будут подключены в ближайшие дни, постоянно уделяя особое внимание эффективности обслуживания клиентов с помощью лучшего инструмента партнерского маркетинга. Чем Offer18 отличается от других? Offer18 среди других платформ отличается предоставлением настраиваемых функций с расширенными функциями. Будь то функции, связанные с безопасностью или расширенные функции, API или интеллектуальные предложения, уникальные клики или множественные конверсии, внесение IP-адресов в белый или черный список, разрешение или блокировка определенной страны, браузер, устройства, интернет-провайдер и т. д., динамические токены и параметры, большой список моделей для запуска кампаний, реализация ссылок на показы, загрузка креативов и многое другое. Выделенный менеджер по работе с клиентами и круглосуточная поддержка, будь то рекламная сеть стартапа или ведущая партнерская сеть, каждый из них будет полезен, чтобы вывести свой бизнес на высокий уровень успеха в индустрии цифрового маркетинга. Offer18 хорошо разбирается в предоставлении рекламным сетям всего необходимого, а также по запросу добавляет индивидуальные функции. Если кто-то новичок в мире партнерских сетей решит использовать какую-либо платформу, то Offer18 — наиболее подходящая платформа. Список лучших аффилированных маркетологов как клиентов со всего мира постоянно увеличивается и, как ожидается, его пополнится еще больше.
Voluum
voluum.com
Voluum — ведущее программное обеспечение для отслеживания рекламы. Благодаря расширенным аналитическим функциям и встроенным инструментам оптимизации и автоматизации, трекер рекламы Voluum поможет вам масштабировать и получать прибыль от ваших маркетинговых онлайн-кампаний.
Admitad
admitad.com
Admitad — это партнерская маркетинговая платформа, которая предоставляет набор высокотехнологичных решений для рекламодателей, издателей и влиятельных лиц любого размера, которые помогают им развивать свой бизнес по всему миру с помощью стратегического партнерства. Admitad объединяет бренды и ритейлеров с более чем 100 000 активных паблишеров по всему миру. Контент-сайты, влиятельные лица и создатели, сайты сравнения цен, подсети, сервисы сделок и кэшбэка, email-маркетологи и медиабайеры могут открыть новые источники дохода с портфелем ведущих брендов Admitad в более чем 40 категориях.
Tolt
tolt.io
Tolt предлагает SaaS-стартапам программное обеспечение для партнерского маркетинга, помогая им создавать и запускать собственную партнерскую программу. В отличие от других решений, Tolt имеет бесплатный план и работает как с Stripe, так и с Paddle прямо из коробки. Все, что поможет вашему SaaS расти с помощью партнерского маркетинга, включая автоматические выплаты, партнерский портал с белой маркировкой для партнеров, страницу активов, комиссию 0% и многое другое!
Involve Asia
involve.asia
Involve Asia — это глобальная компания, занимающаяся маркетинговыми технологиями, которая предоставляет брендам и рекламодателям платформу для управления тысячами партнерских отношений с создателями контента, филиалами и разработчиками. Основанная в 2014 году, Involve Asia пользуется поддержкой таких крупных венчурных компаний, как 500 Startups, OSK Technology Ventures и Cradle Seed Ventures, и имеет устойчивое присутствие в Азии с офисами в Малайзии, Индонезии и Таиланде. На сегодняшний день сотни брендов в секторе электронной коммерции, путешествий и финансов использовали платформу Involve для установления и развития партнерских отношений с более чем 400 000 создателями контента, разработчиками и филиалами Involve. Достижение транзакций на сумму более 1 миллиарда долларов, 2 миллиардов просмотров страниц и сотен миллионов посетителей для наших клиентов.
Evolup
evolup.com
Evolup — это передовая платформа, которая позволяет людям с легкостью создавать свои собственные партнерские интернет-магазины, используя мощные технологии искусственного интеллекта. Независимо от того, являетесь ли вы опытным предпринимателем или только начинаете, Evolup предлагает простой и удобный интерфейс, который позволит вам быстро запустить свой магазин. С Evolup у вас есть свобода выбора продуктов, которые вы хотите продвигать, из широкого спектра партнерских программ. Вы можете демонстрировать продукты, которые вам нравятся, и получать комиссионные с каждой продажи, совершенной через ваш магазин. И лучшая часть? Evolup берет на себя все: от выполнения заказов до обслуживания клиентов, поэтому вы можете сосредоточиться на развитии своего бизнеса и максимизации своих доходов. Помимо простоты и гибкости, Evolup оснащен инновационными инструментами, которые помогут вам добиться успеха. От расширенных функций SEO до синхронизации Amazon и персонализированных рекомендаций по продуктам на основе искусственного интеллекта — в Evolup есть все, что вам нужно, чтобы вывести свой партнерский бизнес на новый уровень.
Rewardful
rewardful.com
Превратите своих самых преданных поклонников в лучших маркетологов. Rewardful — это простой способ для SaaS-компаний настроить партнерские и реферальные программы с помощью Stripe & Paddle. Просто подключите свою учетную запись и позвольте нам отслеживать рефералов, скидки и комиссионные для вас!
Digital First AI
digitalfirst.ai
Digital First AI — это инструмент, предназначенный для оптимизации маркетинговых усилий и демократизации процесса для частных лиц и предприятий, независимо от уровня опыта. Он оказывает помощь в разработке маркетинговых стратегий, рекомендуя лучшие тактики, основанные на ответах на отдельные вопросы о бизнесе. Уникальной особенностью Digital First AI является библиотека тактик; ресурс, содержащий стратегии популярных брендов и опытных маркетологов. Эта тактика служит стартовой площадкой для разработки персонализированных маркетинговых схем. Платформа использует искусственный интеллект для оптимизации различных маркетинговых аспектов: от создания контента для блогов, социальных сетей, веб-сайтов и многого другого до предложения новых рынков и сегментов, предложения экспериментов с продуктами и предоставления постоянного рекомендации по развитию бизнеса. Более того, этот инструмент помогает предприятиям всех форм и размеров мгновенно стать стратегами маркетинга. Он действует за пределами временных технологий или тенденций и опирается на процесс принятия решений, основанный на человеческом подходе. Еще одной ключевой особенностью является библиотека тактик, управляемая сообществом, в которой содержится более 500 маркетинговых тактик. Эта тактика прозрачно описана, ее цель и ориентированность на результат – обеспечить четкие пути достижения поставленных целей. Кроме того, этот инструмент также помогает пользователям органично создавать новые источники дохода. Клиенты аплодируют эффективности и характеру сотрудничества Digital First AI, отмечая, что этот инструмент меняет правила игры в формировании маркетинговых кампаний и стратегий, что приводит к значительному росту и улучшению результатов.
Trackdesk
trackdesk.com
Бесплатное программное обеспечение для отслеживания партнеров Увеличьте поток своих партнерских доходов с начальными инвестициями в размере 0 долларов США.
CJ
cj.com
CJ Affiliate — крупнейшая в мире партнерская сеть. Обладая более чем 20-летним опытом, CJ Affiliate является самым надежным и признанным именем в партнерском маркетинге, имеющим репутацию последовательного обеспечения разумного роста для наших клиентов. Являясь частью Publicis Groupe и сотрудничая с Publicis Media, CJ использует беспрецедентные данные для реализации по-настоящему ориентированного на клиента подхода к партнерскому маркетингу. CJ ежемесячно охватывает более 1 миллиарда цифровых потребителей в более чем 240 странах и территориях по всему миру. CJ работает с наибольшей концентрацией 1000 крупнейших ритейлеров IR, а продажи клиентов CJ в Интернете в 2 раза превышают продажи следующего ближайшего партнерского поставщика. CJ обеспечивает стабильный рост и прибыльность клиентов благодаря качественному партнерству с премиальной, курируемой и прозрачной сетью партнеров CJ. CJ предоставляет передовые инструменты и технологии, позволяющие легко создавать гибкие модели компенсации и контролировать эффективность программ; обширные данные о потребителях, каналах и категориях, которые раскрывают скрытую ценность и обеспечивают разумный рост и конкурентное преимущество; и опытные, увлеченные люди, которые привносят опыт, качественные идеи, стратегию и лучшие практики всем клиентам во всем, что они делают.
UpPromote
uppromote.com
UpPromote: Affiliate & Referral — это наиболее рекомендуемое решение для партнерского маркетинга/рефералов в магазине приложений Shopify. Приложение обеспечивает простой и понятный процесс регистрации, а также предлагает мощные возможности, которые помогут продавцам Shopify с легкостью создавать партнерские программы и управлять ими. UpPromote подходит для бизнеса всех размеров и предлагает гибкие варианты цен: от БЕСПЛАТНО до 199,99 долларов США в месяц. Кроме того, UpPromote реализует настройку по запросу корпоративных клиентов.
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro Лидер в области партнерского программного обеспечения Управляйте несколькими партнерскими программами и повышайте эффективность своих партнеров с помощью Post Affiliate Pro.
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart заново изобрел выставление счетов за подписку и управление партнерами для онлайн-бизнеса, который хочет продавать умнее, продавать проще, продавать быстрее и продавать больше. Увеличьте свои продажи, удерживайте больше клиентов и увеличивайте регулярный доход с помощью передовых готовых инструментов, таких как настраиваемые параметры оформления заказа, управление напоминаниями, восстановление корзины, инструменты конверсии и многое другое. Получите полную гибкость и возможности для управления своим бизнесом благодаря множеству сторонних интеграций, надежному API и мобильному приложению.
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