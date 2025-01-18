Программное обеспечение для партнерского маркетинга - Самые популярные приложения - Катар

Offer18

offer18.com

Что такое предложение 18? Платформа партнерского маркетинга Offer18 очень эффективно развилась за короткий промежуток времени и теперь занимает четкую позицию среди ведущих мировых платформ партнерского маркетинга. Offer18 доверяет большое количество Партнеров/Рекламодателей/Агентств/Рекламных сетей, и многие из них еще будут подключены в ближайшие дни, постоянно уделяя особое внимание эффективности обслуживания клиентов с помощью лучшего инструмента партнерского маркетинга. Чем Offer18 отличается от других? Offer18 среди других платформ отличается предоставлением настраиваемых функций с расширенными функциями. Будь то функции, связанные с безопасностью или расширенные функции, API или интеллектуальные предложения, уникальные клики или множественные конверсии, внесение IP-адресов в белый или черный список, разрешение или блокировка определенной страны, браузер, устройства, интернет-провайдер и т. д., динамические токены и параметры, большой список моделей для запуска кампаний, реализация ссылок на показы, загрузка креативов и многое другое. Выделенный менеджер по работе с клиентами и круглосуточная поддержка, будь то рекламная сеть стартапа или ведущая партнерская сеть, каждый из них будет полезен, чтобы вывести свой бизнес на высокий уровень успеха в индустрии цифрового маркетинга. Offer18 хорошо разбирается в предоставлении рекламным сетям всего необходимого, а также по запросу добавляет индивидуальные функции. Если кто-то новичок в мире партнерских сетей решит использовать какую-либо платформу, то Offer18 — наиболее подходящая платформа. Список лучших аффилированных маркетологов как клиентов со всего мира постоянно увеличивается и, как ожидается, его пополнится еще больше.