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Программное обеспечение для партнерского маркетинга - Самые популярные приложения - Багамы
Программы партнерского маркетинга предлагают высокоэффективный подход к увеличению продаж и продвижению продуктов и услуг. Это дает партнерам возможность получать значительный доход, особенно если у них значительная сеть или аудитория. Создатели контента, такие как блоггеры, влиятельные лица и интернет-деятели, часто используют партнерский маркетинг в качестве одной из своих стратегий монетизации. С точки зрения рекламодателя, программы партнерского маркетинга служат дополнительным каналом для увеличения продаж и повышения узнаваемости бренда. Сотрудничая с филиалами, рекламодатели могут задействовать свою существующую аудиторию и использовать ее влияние для увеличения продаж и повышения узнаваемости бренда. В целом, программы партнерского маркетинга создают взаимовыгодные отношения, в которых могут процветать как партнеры, так и рекламодатели. Филиалы имеют потенциал для получения существенного дохода, в то время как рекламодатели могут расширить свой охват и достичь своих маркетинговых целей благодаря этому совместному подходу.
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ClickBank
clickbank.com
ClickBank — ведущий мировой ритейлер с собственной торговой площадкой. Мы даем возможность продавцам и предпринимателям увеличивать свои продажи с помощью нашей глобальной партнерской сети.
Impact
impact.com
Impact.com, ведущая глобальная платформа управления партнерскими отношениями, с момента ее основания в 2008 году меняет способы поиска и управления всеми типами партнерских отношений, включая филиалы, влиятельных лиц, издателей коммерческого контента, B2B и т. д. Созданная платформа помогает компани...
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate позаботится обо всех ваших потребностях в партнерском и реферальном маркетинге. Синхронизируйте Tapfiliate с Shopify, WooCommerce и более чем 30 другими интеграциями.
Simplero
simplero.com
Simplero помогает тренерам и создателям знаний построить бизнес и жизнь, которые им нравятся, упрощая свой стек программного обеспечения до одной веселой и простой в использовании платформы, чтобы они могли развивать значимые отношения со своими клиентами. От создания курсов, создания веб-сайтов и о...
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack — это комплексное решение для партнерских отношений. Платформа поддерживает партнерский маркетинг, реферальную и реселлерскую деятельность, а также решает вопросы управления партнерскими приложениями, взаимодействия, атрибуции, обучения, выплат, соответствия требованиям и дополнительных...
BrandChamp
brandchamp.io
Превратите своих клиентов в чемпионов бренда с помощью BrandChamp. BrandChamp оптимизирует активацию и управление программами по защите бренда, как никогда раньше. Присоединяйтесь к самым быстрорастущим брендам, чтобы увеличить продажи рефералов и стимулировать пользовательский контент посредством у...
Digital First AI
digitalfirst.ai
Digital First AI — это инструмент, предназначенный для оптимизации маркетинговых усилий и демократизации процесса для частных лиц и предприятий, независимо от уровня опыта. Он оказывает помощь в разработке маркетинговых стратегий, рекомендуя лучшие тактики, основанные на ответах на отдельные вопрос...
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro Лидер в области партнерского программного обеспечения Управляйте несколькими партнерскими программами и повышайте эффективность своих партнеров с помощью Post Affiliate Pro.
Affiliatics
affiliatics.com
Программное обеспечение для партнерского маркетинга и отслеживания партнерских программ для онлайн- и офлайн-бизнеса. Запустите партнерскую программу и увеличьте продажи. Попробуйте 30-дневную бесплатную пробную версию.
Rewardful
rewardful.com
Превратите своих самых преданных поклонников в лучших маркетологов. Rewardful — это простой способ для SaaS-компаний настроить партнерские и реферальные программы с помощью Stripe & Paddle. Просто подключите свою учетную запись и позвольте нам отслеживать рефералов, скидки и комиссионные для вас!
Marketcall
marketcall.com
Партнерская сеть с оплатой за звонок Marketcall — лучший выбор на рынке. Более двухсот предложений Pay Per Call
Awin
awin.com
Развивайте свой бизнес с помощью глобальной сети партнерского маркетинга, которая предоставляет маркетинговые решения для рекламодателей, агентств и издателей по всему миру.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — это мощное программное обеспечение для партнерского, влиятельного и реферального маркетинга — все в одном. Начиная всего с 49 долларов США, GrowthHero масштабируется вместе с вами! Полностью гибкие инструменты для вашего успеха: - Партнерский портал с белой маркировкой, полная настройка...
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart заново изобрел выставление счетов за подписку и управление партнерами для онлайн-бизнеса, который хочет продавать умнее, продавать проще, продавать быстрее и продавать больше. Увеличьте свои продажи, удерживайте больше клиентов и увеличивайте регулярный доход с помощью передовых готовых...
Evolup
evolup.com
Evolup — это передовая платформа, которая позволяет людям с легкостью создавать свои собственные партнерские интернет-магазины, используя мощные технологии искусственного интеллекта. Независимо от того, являетесь ли вы опытным предпринимателем или только начинаете, Evolup предлагает простой и удобны...
Admitad
admitad.com
Admitad — это партнерская маркетинговая платформа, которая предоставляет набор высокотехнологичных решений для рекламодателей, издателей и влиятельных лиц любого размера, которые помогают им развивать свой бизнес по всему миру с помощью стратегического партнерства. Admitad объединяет бренды и ритейл...
Get4views
get4views.com
Get4views — легальный сервис продвижения YouTube-каналов и видео. Это помогает блоггерам набирать просмотры и подписчиков, а компаниям помогает увеличивать продажи и привлекать посетителей сайта.
Involve Asia
involve.asia
Involve Asia — это глобальная компания, занимающаяся маркетинговыми технологиями, которая предоставляет брендам и рекламодателям платформу для управления тысячами партнерских отношений с создателями контента, филиалами и разработчиками. Основанная в 2014 году, Involve Asia пользуется поддержкой таки...
Offer18
offer18.com
Что такое предложение 18? Платформа партнерского маркетинга Offer18 очень эффективно развилась за короткий промежуток времени и теперь занимает четкую позицию среди ведущих мировых платформ партнерского маркетинга. Offer18 доверяет большое количество Партнеров/Рекламодателей/Агентств/Рекламных сетей...
LeadDyno
leaddyno.com
Развивайте и управляйте своей партнерской, влиятельной или реферальной программой. Синхронизация с Shopify, Stripe и более чем 25 интеграциями. Попробуйте наше партнерское программное обеспечение бесплатно в течение 30 дней.
Attribution
attributionapp.com
Атрибуция — наиболее полное и простое в реализации решение мультитач-атрибуции. Просматривайте свои расходы, посещения, конверсии, доходы и рентабельность инвестиций в рекламу (ROAS) в одном простом представлении. Интегрирует стоимость и автоматическую пометку большинства основных рекламных платформ...
GrowSurf
growsurf.com
Развивайте свой бизнес в одночасье, каждую ночь. GrowSurf — это справочное программное обеспечение для технологических стартапов. Наши клиенты видят рентабельность инвестиций 300-1000% + ежемесячный рост на 9-40%.
Roster
getroster.com
Влияние есть у каждого, и лучшие бренды используют Roster, чтобы использовать его. С помощью Roster компании превращают преданных клиентов в представителей бренда, которые повышают узнаваемость в социальных сетях, стимулируют маркетинговые инициативы, такие как обзоры, и увеличивают доход. Комплексн...
Referrizer
referrizer.com
Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга для расширения возможностей вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса...
BeMob
bemob.com
BeMob — мощный облачный трекер для управления и оптимизации рекламных кампаний. Мгновенные перенаправления, расширенный таргетинг, подробная аналитика, защита от ботов и шпионов, многопользовательский доступ, общие отчеты, многоязычный пользовательский интерфейс и команда поддержки с конкурентоспосо...
FirstPromoter
firstpromoter.com
Отслеживание партнеров и рефералов для SaaS. Запустите собственную партнерскую и реферальную программу за считанные минуты. Быстрая интеграция с Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee или с нашим API.
LoudCrowd
loudcrowd.com
Маркетинг – это экспериментирование. И следующий замечательный эксперимент для вашей стратегии цифрового маркетинга — это использование пользовательского контента (UGC) для расширения вашей аудитории, усиления ее вовлечения и увеличения доходов. Это происходит с LoudCrowd. LoudCrowd сотрудничает с н...
LinkTrust
linktrust.com
Устойчивая опора в постоянно меняющемся мире перформанс-маркетинга. LinkTrust со штаб-квартирой в самом сердце Силикон-Слоупс, штат Юта, имеет более чем двадцатилетний опыт работы в отрасли в качестве платформы, которую выбирают тысячи компаний, филиалов, сетей и агентств, использующих маркетинг, ос...
UpPromote
uppromote.com
UpPromote: Affiliate & Referral — это наиболее рекомендуемое решение для партнерского маркетинга/рефералов в магазине приложений Shopify. Приложение обеспечивает простой и понятный процесс регистрации, а также предлагает мощные возможности, которые помогут продавцам Shopify с легкостью создавать пар...
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
Наша миссия в Rakuten Advertising — сделать Интернет лучше. Место, которое приносит актуальность, ценность и удовольствие всем участникам – рекламодателям, издателям и потребителям. Как мы это сделаем? Никогда не замедляясь. Постоянно внедряя инновации. Объединив средства массовой информации, принад...
Voluum
voluum.com
Voluum — ведущее программное обеспечение для отслеживания рекламы. Благодаря расширенным аналитическим функциям и встроенным инструментам оптимизации и автоматизации, трекер рекламы Voluum поможет вам масштабировать и получать прибыль от ваших маркетинговых онлайн-кампаний.
LinkMink
linkmink.com
Увеличьте свой доход от SaaS Никаких серверов или кода не требуется. Компании, использующие платежные ссылки Stripe, могут начать отслеживать рефералов за 5 минут благодаря нашей интеграции копирования и вставки!
Partnerize
partnerize.com
Partnerize — лидер в области автоматизации партнерских отношений. Платформа Partnerize является единственной в своем роде, предоставляющей полностью интегрированный и всеобъемлющий набор возможностей для обнаружения, найма, оптимизации, оплаты, безопасности бренда и предотвращения мошенничества для ...
Target Circle
targetcircle.com
Target Circle — это мощное программное обеспечение для партнерского маркетинга для рекламодателей, агентств и сетей. Это позволяет вашей команде создавать, отслеживать, управлять, анализировать и оптимизировать ваши партнерские программы. Платформа предназначена для эффективного управления всеми ваш...
Social Snowball
socialsnowball.io
Простые партнерские программы для ваших клиентов и авторов Стимулируйте, автоматизируйте и анализируйте сарафанное радио среди ваших клиентов, авторов и сообщества.
Fintel Connect
fintelconnect.com
Fintel Connect — это ведущая универсальная платформа партнерского маркетинга, сеть и агентство, специально созданное для финтех-компаний и банков. С Fintel финансовые бренды имеют все необходимое для масштабирования привлечения клиентов посредством партнерского маркетинга и маркетинга влияния, включ...
Tolt
tolt.io
Tolt предлагает SaaS-стартапам программное обеспечение для партнерского маркетинга, помогая им создавать и запускать собственную партнерскую программу. В отличие от других решений, Tolt имеет бесплатный план и работает как с Stripe, так и с Paddle прямо из коробки. Все, что поможет вашему SaaS расти...
RefMonkey
refmonkey.com
Развивайте свой бизнес с помощью маркетинга из уст в уста! Настройте реферальные, партнерские, млм-программы, программы лояльности для любого веб-сайта или мобильного приложения через нашу интеграцию (Zapier, Shopify и многие другие) или API.
FMTC Affiliates
fmtc.co
Упростите свой бизнес. Присоединяйтесь к тысячам партнерских программ через единый поток продуктов API, который объединяет ваши монетизированные ссылки.
Squaredance
squaredance.io
Squaredance — это партнерская площадка, помогающая брендам DTC привлекать новых клиентов и увеличивать продажи во всех каналах. Мы предлагаем комплексное комплексное решение, отвечающее потребностям цифрового маркетолога. Подключите свой цифровой магазин, запускайте неограниченное количество кампани...
Phonexa
phonexa.com
Phonexa — это программное обеспечение корпоративного уровня для отслеживания эффективности, партнерского и партнерского маркетинга. Phonexa Suite — это базовая технология, которая обеспечивает взаимодействие с потребителями и жизненный цикл звонков, помогая командам перформанс-маркетинга повышать ре...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — это сложное программное обеспечение для реферального маркетинга и лояльности, которое привлекает ваших клиентов, где бы они ни находились — в вашем мобильном или веб-приложении или за его пределами. Некоторые из самых инновационных и известных брендов в мире используют SaaSquatch для во...
CJ
cj.com
CJ Affiliate — крупнейшая в мире партнерская сеть. Обладая более чем 20-летним опытом, CJ Affiliate является самым надежным и признанным именем в партнерском маркетинге, имеющим репутацию последовательного обеспечения разумного роста для наших клиентов. Являясь частью Publicis Groupe и сотрудничая с...
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder — это комплексная платформа управления корпоративными создателями для маркетинговых команд, стремящихся собрать под одной крышей послов, влиятельных лиц и партнеров. Бренды, ориентированные на потребителя, такие как Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff и Live Nation, используют Socia...
C3PA
c3pa.net
C3PA — высокотехнологичная сеть партнерских программ Pay-Per-Action. Мы быстро растем, предоставляя нашим партнерам эксклюзивные предложения с индивидуальными условиями. Вертикали, на которых мы специализируемся: знакомства, тотализаторы и азартные игры. Вы можете получать еженедельные выплаты по ка...
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge — это программное обеспечение премиум-класса для отслеживания акул партнерской индустрии. Это стабильный и заслуживающий доверия продукт с первоклассной поддержкой, интуитивно понятным интерфейсом и полным набором функций, позволяющих оптимизировать рекламные кампании.
Metricks
metricks.io
Начните развивать свой бренд сегодня. Решение, необходимое для роста и масштабирования вашего партнерского маркетинга.
Monetate
monetate.com
Monetate дает маркетологам возможность дать клиентам почувствовать, что их понимают и ценят на индивидуальном человеческом уровне. Monetate дает брендам возможность реализовать полностью интегрированную стратегию персонализации. Архитектура, ориентированная на производительность, обеспечивает извест...
MGID
mgid.com
Наше видение состоит в том, чтобы создать новый этап цифровых медиа, позволяющий потребителям одинаково позитивно взаимодействовать с контентом и спонсируемой рекламой.
wecantrack
wecantrack.com
wecantrack — это комплексное решение для партнерского маркетинга, предназначенное для оптимизации работы партнерских издателей. С помощью wecantrack партнерские издатели могут легко консолидировать данные о продажах и конверсиях из более чем 350 партнерских сетей в единую, удобную для пользователя п...
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дает маркетологам возможность увеличивать количество клиентов, рекомендаций и доходов, используя силу сарафанного радио. Их удобное для маркетологов программное обеспечение упрощает реферальный маркетинг, автоматизируя процесс регистрации, отслеживания, вознаграждения и управления вашими ...
HOQU
hoqu.com
HOQU — это платформа SaaS Performance Marketing для создания сетей, а также управления, отслеживания и оптимизации рекламных кампаний в Интернете. Пользователи HOQU получают полный доступ ко всем основным функциям в соответствии с тарифным планом. Ценовая политика основана на конверсиях, а не кликах...
Performcb
performcb.com
Perform[cb] позволяет брендам привлекать новых клиентов через дополнительные цифровые каналы по модели оплаты за результат. Наша запатентованная технология и тщательно курируемый партнерский рынок позволяют согласовать цену «затраты за единицу» с пожизненной ценностью клиента. Независимо от того, яв...
Circlewise
circlewise.io
Центр партнерства Circlewise — это полный набор инструментов для создания и управления вашими собственными партнерскими программами во всех странах, устройствах и вертикалях, включая электронную коммерцию, финансовые технологии, путешествия и услуги. Наш флагманский продукт дает нашим рекламодателям...
Reditus
getreditus.com
Reditus — это инструмент управления партнерскими программами для B2B SaaS-компаний. Это помогает компаниям привлекать новых партнеров через свой рынок, помогая им расти за пределами своей собственной сети. Их УТП — это чистый пользовательский интерфейс, поддержка в чате и то, как они воспринимают от...
Foxoffers
foxoffers.com
С Foxoffers вы получаете ежедневные выплаты в криптовалюте и фиатных валютах, индивидуальные целевые страницы и собственную команду по закупкам средств массовой информации, которая будет сопровождать вас на всем пути. Скажите «да» своему эффективному маркетингу с помощью Foxoffers!
AffSub2
affsub2.com
AffSub2 — это быстрорастущая сеть, ориентированная на надежность, эффективность и пожизненную ценность. Мы успешно подключаем рекламодателей и партнёров со всего мира.
AdsPaying Media
adspayingmedia.com
AdsPaying Media — это глобальная партнерская сеть, позволяющая рекламодателям и издателям любого размера развивать свой бизнес в Интернете. Наша сеть предоставляет маркетинговые решения для наших партнеров, и, кроме того, мы предлагаем глобальное сообщество людей, технологий и бизнес-аналитики. Неза...
2Performant
2performant.com
Мы — быстроразвивающаяся технологическая компания, которая разрабатывает и управляет партнерской сетью 2Performant.com. Наша платформа уже 13 лет помогает интернет-магазинам удаленно сотрудничать с тысячами талантов цифрового маркетинга на демократичной и прозрачной основе. Мы верим в маркетинговую ...