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Программное обеспечение рекламной сети
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Программное обеспечение рекламной сети - Самые популярные приложения

Рекламные сети связывают рекламодателей с издателями веб-сайтов и приложений, консолидируя рекламные ресурсы с этих платформ и согласовывая их со спросом рекламодателей, чтобы упростить процесс покупки цифровой рекламы. Это предлагает рекламодателям единый источник потенциальных мест размещения рекламы, а издателям — возможность монетизации своих веб-сайтов. Рекламодателям рекламные сети отображают доступный инвентарь для покупки. Издатели упаковывают инвентарь, чтобы максимизировать его привлекательность и прибыльность для рекламодателей. Выступая в качестве посредников, рекламные сети соединяют управление кампаниями рекламодателя с программным обеспечением издателя для управления рекламой, обеспечивая интеграцию обеих систем с рекламной сетью.

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Beehiiv

Beehiiv

beehiiv.com

Beehiiv - платформа для управления и развития информационных бюллетеней, предлагающая инструменты для создания контента, аналитики и монетизации.

MaxBounty

MaxBounty

maxbounty.com

MaxBounty – сеть CPA для связи рекламодателей с филиалами, предлагает инструменты для управления и анализа партнерских маркетинговых кампаний.

Flashtalking

Flashtalking

flashtalking.com

Flashtalking — платформа для управления персонализированной рекламой, обеспечивающая кросс-канальное размещение и аналитику для эффективных маркетинговых стратегий.

EX.CO

EX.CO

ex.co

EX.CO — платформа для создания контента, позволяющая улучшить взаимодействие с аудиторией на сайте без необходимости в разработчиках и дизайнерах.

PubScale

PubScale

pubscale.com

PubScale — панель управления для мобильных издателей, позволяющая масштабировать приложения и игры, привлекать пользователей и увеличивать доход от рекламы.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry - это платформа для маркетинга основанного на аккаунтах, которая управляет маркетинговыми и продажными кампаниями на всех этапах покупательского пути.

Performcb

Performcb

performcb.com

PerformCB - платформа для партнерского маркетинга, соединяющая издателей и рекламодателей, предлагающая различные модели оплаты за действия пользователей.

Adapex

Adapex

adapex.io

Adapex - платформа для монетизации рекламных запасов издателей, предлагающая инструменты для управления доходами и отчетности.

ADxAD.COM

ADxAD.COM

adxad.com

ADxAD — это рекламная сеть, специализирующаяся на азиатском трафике, предлагающая широкий ассортимент форматов рекламы и гибкое таргетирование.

AdPushup

AdPushup

adpushup.com

AdPushup — платформа оптимизации рекламных доходов, помогающая издателям увеличивать доход от рекламы с помощью технологий и аналитики.

ClickAdilla

ClickAdilla

clickadilla.com

ClickAdilla - рекламная платформа для самослуживания, предлагающая качественный трафик и инструменты для управления кампаниями в интернете.

Publift

Publift

publift.com

Publift — платформа для оптимизации доходов от рекламы на веб-сайтах, предлагающая индивидуальные рекламные стратегии и инструменты аналитики.

Viztrade

Viztrade

viztrade.com

Viztrade — платформа для упрощения цифровой рекламы, позволяющая владельцам медиа легко продавать рекламные места и управлять кампаниями.

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