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Программное обеспечение рекламной сети - Самые популярные приложения - Белиз
Рекламные сети связывают рекламодателей с издателями веб-сайтов и приложений, консолидируя рекламные ресурсы с этих платформ и согласовывая их со спросом рекламодателей, чтобы упростить процесс покупки цифровой рекламы. Это предлагает рекламодателям единый источник потенциальных мест размещения рекламы, а издателям — возможность монетизации своих веб-сайтов. Рекламодателям рекламные сети отображают доступный инвентарь для покупки. Издатели упаковывают инвентарь, чтобы максимизировать его привлекательность и прибыльность для рекламодателей. Выступая в качестве посредников, рекламные сети соединяют управление кампаниями рекламодателя с программным обеспечением издателя для управления рекламой, обеспечивая интеграцию обеих систем с рекламной сетью.
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beehiiv
beehiiv.com
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EX.CO
ex.co
EX.CO — это отмеченная наградами платформа видеотехнологий, ориентированная на издателей, которая позволяет издателям владеть своим видеоконтентом и стратегиями монетизации для получения максимальной прибыли.
MaxBounty
maxbounty.com
MaxBounty — ведущая в отрасли сеть перформанс-маркетинга.
Flashtalking
flashtalking.com
Flashtalking — ведущий независимый рекламный сервер для опытных рекламодателей. Мы используем данные для персонализации рекламы в режиме реального времени, независимо анализируем ее эффективность и обеспечиваем оптимизацию, которая способствует повышению вовлеченности и рентабельности инвестиций для...
Performcb
performcb.com
Perform[cb] позволяет брендам привлекать новых клиентов через дополнительные цифровые каналы по модели оплаты за результат. Наша запатентованная технология и тщательно курируемый партнерский рынок позволяют согласовать цену «затраты за единицу» с пожизненной ценностью клиента. Независимо от того, яв...
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM) Foundry организует маркетинговые и торговые кампании на каждом этапе пути к покупке. На единой платформе Foundry ABM сочетает в себе функции рекламы на основе учетных записей, веб-персонализации и активации продаж для организации кампаний по неско...
Adapex
adapex.io
Мы работаем с ведущими мировыми издателями, чтобы максимизировать их доходы, одновременно защищая пользовательский опыт. Наша единая платформа собственных инструментов и услуг помогает издателям увеличивать доходы от рекламы.
ClickAdilla
clickadilla.com
ClickAdilla — это высокотехнологичная рекламная сетевая платформа самообслуживания, которая обеспечивает качественный трафик с помощью систем защиты от мошенничества и спама. Сеть предоставляет услуги рекламодателям и издателям. Создание рекламной кампании занимает всего несколько кликов — удобный и...
AdPushup
adpushup.com
AdPushup — это платформа для оптимизации доходов, которая помогает веб-издателям устойчиво увеличивать свои доходы от рекламы, используя сочетание передовых технологий, партнерских отношений с премиальным спросом и проверенного опыта в области рекламных операций. AdPushup – сертифицированный издател...
Publift
publift.com
Ваш сайт уникален. Ваша рекламная стратегия и технология тоже должны быть такими. С помощью Publift вы можете использовать одни и те же стандартные подходы для глубокой и персонализированной рекламной стратегии, адаптированной специально для вашего сайта. Ваш сайт уникален. Ваша рекламная стратегия...
Viztrade
viztrade.com
Viztrade делает сложную цифровую рекламу простой. Наша полностью настраиваемая рекламная платформа самообслуживания с белой этикеткой упрощает продажу рекламных ресурсов. Мы работаем с владельцами СМИ по всему миру, чтобы упростить процесс продажи рекламы. Мы автоматизируем создание заказов на рекла...
ADxAD.COM
adxad.com
ADxAD — рекламная сеть №1 для азиатского трафика и всего мира. Pops, Native, Display, Push обеспечивают высококонверсионный трафик с гибким таргетингом. Производительность и точность в масштабе. Начните сейчас с бесплатного полного обслуживания: рекламируйте, чтобы получать прибыль. Целью ADxAD явля...
PubScale
pubscale.com
PubScale — это унифицированная панель управления, предназначенная для мобильных издателей с целью масштабирования своих приложений или игр. Это помогает мобильным издателям привлекать пользователей для своих приложений или игр и монетизировать их для увеличения доходов от рекламы. PubScale включает ...