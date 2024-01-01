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Программное обеспечение для инструментов активного обучения - Самые популярные приложения
Инструменты активного обучения — это специализированные программные решения, созданные для улучшения разработки моделей машинного обучения (ML). Они работают в рамках контролируемой структуры, стратегически оптимизируя аннотацию данных, маркировку и обучение моделей. В отличие от более широких платформ ML или MLOps, эти инструменты специально разработаны для создания итеративного цикла обратной связи, который напрямую информирует процесс обучения модели, выявляя крайние случаи и уменьшая требования к меткам. Эта целевая обратная связь использует неопределенность модели для определения наиболее ценных данных для аннотаций, тем самым повышая производительность модели с меньшим, но более релевантным набором данных. В отличие от обычного программного обеспечения для маркировки данных, инструменты активного обучения уделяют основное внимание процессу аннотирования, а также управлению и выбору наиболее подходящих данных для маркировки. Более того, они выходят за рамки функциональности платформ анализа данных и машинного обучения, не просто развертывая модели, но и активно совершенствуя их посредством циклов непрерывного обучения. Эти инструменты обладают уникальными функциями, которые автоматически выявляют ошибки и выбросы, предоставляют полезную информацию для улучшения модели и обеспечивают интеллектуальный выбор данных, что крайне важно для точной настройки уже существующих моделей в соответствии с конкретными сценариями использования. Значимость инструментов активного обучения возросла с появлением моделей с открытым исходным кодом, предоставляемых организациями ИИ, поскольку они обслуживают более широкий круг пользователей, стремящихся настроить эти модели в соответствии со своими конкретными требованиями. Эти инструменты служат командам искусственного интеллекта, специалистам по компьютерному зрению, инженерам ML и специалистам по обработке данных, помогая создавать эффективные циклы активного обучения, которые заметно отличаются от более широких сред ML или услуг хранения данных и межсетевого взаимодействия, предлагаемых платформами MLOps. Чтобы продукт рассматривался для включения в категорию «Инструменты активного обучения», он должен: 1. Содействие созданию итерационного цикла между аннотацией данных и обучением модели. 2. Обладать возможностями автоматического выявления ошибок модели, выбросов и крайних случаев. 3. Предлагайте информацию о производительности модели и направляйте процесс аннотирования для ее улучшения. 4. Включите выбор и управление обучающими данными для эффективной оптимизации модели.
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Labelbox
labelbox.com
Механизм данных для ИИ. Курирование данных, маркировка с помощью искусственного интеллекта, обучение и диагностика моделей, а также услуги по маркировке — все на одной платформе для создания более качественных продуктов с использованием искусственного интеллекта и очень быстро.
Galileo AI
usegalileo.ai
Galileo AI совершает революцию в способах проектирования пользовательского интерфейса в эпоху генеративного искусственного интеллекта. Современный искусственный интеллект Galileo создает высококачественные проекты пользовательского интерфейса на основе естественного языка, давая людям возможность со...
Lightly AI
lightly.ai
Lightly помогает командам машинного обучения создавать более качественные модели на основе более качественных данных. Это позволяет компаниям выбирать правильные данные для обучения модели с помощью активного обучения. Разумно выбирайте лучшие образцы для обучения модели с помощью расширенных алгори...
V7
v7labs.com
Полная инфраструктура для корпоративных обучающих данных, включая маркировку, рабочие процессы, наборы данных и работу людей.
Modal
modal.com
Modal создает лучшую инфраструктуру для инженеров и специалистов по данным.
Cleanlab
cleanlab.ai
Компания Cleanlab, разработанная в Массачусетском технологическом институте и проверенная в компаниях из списка Fortune 500, предлагает самое популярное в мире программное обеспечение для обработки данных в области искусственного интеллекта. Большинству ИИ и аналитики мешают проблемы с данными (оши...
Encord
encord.com
Все инструменты, необходимые для быстрого создания более качественных моделей Encord — это ведущая платформа данных для продвинутых команд компьютерного зрения: оптимизируйте рабочие процессы маркировки и RLHF, наблюдайте и оценивайте модели, а также управляйте и курируйте данные, чтобы быстрее пер...
Dataloop
dataloop.ai
Наконец, решение, созданное для предприятий Благодаря комплексному руководству по бренду Mark AI и возможностям настройки ИИ мы предлагаем решение корпоративного уровня, которое позволяет вам формировать индивидуальность и обмен сообщениями вашего ИИ в соответствии с требованиями вашего бизнеса.