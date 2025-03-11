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Бухгалтерское программное обеспечение позволяет как частным лицам, так и предприятиям эффективно управлять своими финансовыми транзакциями, записями и операциями. На крупных предприятиях его полезность расширяется для оптимизации функций управления персоналом и расчета заработной платы, управления юридическими процессами, облегчения создания счетов, ведения бухгалтерских книг и составления документов. Его появление значительно свело к минимуму использование электронных таблиц Excel и ручных записей кассовой книги для хранения финансовой информации. Кроме того, он легко интегрируется с различными другими инструментами, такими как программное обеспечение для управления персоналом, системы расчета заработной платы, инструменты бюджетирования и прогнозирования, платформы банковской выверки, решения для автоматизации кредиторской задолженности и программное обеспечение для выставления счетов, что позволяет пользователям получить полный обзор своих финансовых показателей.
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QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks Online - облачное бухгалтерское ПО для учета доходов и расходов, управления заработной платой и финансами малых и средних предприятий.
Asana
asana.com
Asana - это приложение для управления проектами, которое помогает командам организовывать задачи, отслеживать прогресс и улучшать сотрудничество.
Wave
waveapps.com
Wave - облачный инструмент для бухгалтерского учета и финансового управления, предназначенный для малых предприятий и фрилансеров.
Xero
xero.com
Xero - это облачное бухгалтерское программное обеспечение для малых и средних предприятий, упрощающее управление финансами и бухгалтерией.
Odoo
odoo.com
Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.
myBillBook
mybillbook.in
My BillBook - приложение для выставления счетов и управления запасами для малых предприятий в Индии с поддержкой GST.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — это онлайн-платформа для бухгалтерии и выставления счетов, помогающая малому бизнесу и фрилансерам управлять финансами и автоматизировать административные задачи.
FreeAgent
freeagent.com
FreeAgent — онлайн бухгалтерия для малого бизнеса и фрилансеров, упрощает управление расходами, зарплатой и налогами, предлагает отслеживание денежного потока.
sevDesk
sevdesk.de
Севдеск — облачное приложение для онлайн-выставления счетов и управления бухгалтерией для малых предприятий.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite — облачная платформа для управления финансами, операциями и отношениями с клиентами, поддерживающая интеграцию бизнес-процессов.
Vyapar
vyaparapp.in
Vyapar - приложение для управления бизнесом, предлагающее функции учета, выставления счетов и управления запасами для малых и средних предприятий.
Deskera
deskera.com
Deskera - это интегрированная платформа для управления бизнесом, предоставляющая решения для учёта, запасов, зарплаты и маркетинга для малых и средних предприятий.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct - это гибкая финансовая платформа с функционалом бухгалтерского учета для бизнеса, включая основные бухгалтерские функции и управление проектами.
Holded
holded.com
Holded — это программное обеспечение для управления бизнесом, объединяющее бухгалтерский учет, CRM, проекты и запасы в одном приложении.
Pennylane
pennylane.tech
Pennylane позволяет руководителям принимать обоснованные решения и управлять финансами, обеспечивая доступ к данным в реальном времени и инструментам для выставления счетов.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — платформа для управления бизнесом, которая помогает фрилансерам и малым компаниям вести проекты, выставлять счета и управлять клиентами в одном месте.
Momenteo
momenteo.com
Momenteo — удобное приложение для учета выполненной работы, расходов и поездок в календаре с автоматической генерацией учетных записей.
Zybra
zybra.in
Zybra — простое программное обеспечение для бухгалтерии и расчета GST, предназначенное для малого и среднего бизнеса в Индии.
AccountEdge
accountedge.com
AccountEdge Pro — это бухгалтерское ПО для малых и средних предприятий, предлагающее управление финансами, зарплатой, инвентарем и контактами на Mac и Windows.
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks — это простое в использовании бухгалтерское программное обеспечение для малого бизнеса и фрилансеров, позволяющее управлять счетами и финансами.
Wafeq
wafeq.com
Wafeq - это бухгалтерское программное обеспечение для управления финансами, составления отчетности и оптимизации учетных процессов в компаниях.
Akounto
akounto.com
Akounto - облачное бухгалтерское программное обеспечение для управления финансовыми данными бизнеса, включая отслеживание доходов и расходов.
Akaunting
akaunting.com
Akaunting — бесплатное, открытое онлайн-бухгалтерское ПО для малых предприятий и фрилансеров, включает управление счетами, расходами и отчетность.
TopNotepad
topnotepad.com
TopNotepad — это простое облачное приложение для выставления счетов, учета и CRM для фрилансеров и малых бизнесов.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica - облачное ERP-решение для small и medium бизнеса, интегрирующее бизнес-функции для оптимизации операций и управления ресурсами.
Crunch
crunch.co.uk
Crunch — это приложение для простого учета, советы экспертов и обслуживание от сертифицированных бухгалтеров для фрилансеров, подрядчиков и малых бизнесов.
KolayBi
kolaybi.com
KolayBi — это программное обеспечение для облегчения учета и финансовых операций для стартапов, малых и средних предприятий.
Enerpize
enerpize.com
Enerpize - приложение для управления бизнесом, объединяющее основные функции для оптимизации процессов и повышения эффективности в малом и среднем бизнесе.
Striven
striven.com
Striven — это программа для управления бизнесом, объединяющая функции для учёта, продаж, проектов и отчетности в одном приложении.
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz — онлайн-программа для управления малым и средним бизнесом. Упрощает инвойсирование, управление продажами, бухгалтерию и управление проектами.
Cashflow
cashflow.do
Приложение Cashflow помогает малым бизнесам управлять финансами, оптимизируя денежные потоки и предоставляя инструменты для анализа и прогнозирования.
Tripletex
tripletex.no
Tripletex — веб-приложение для бухгалтерского учета и финансового управления, позволяющее отслеживать расходы, выставлять счета и генерировать отчеты.
Giddh
giddh.com
Giddh - облачное бухгалтерское программное обеспечение для учета, выставления счетов и подачи GST, подходящее для малого бизнеса и стартапов.
Vic.ai
vic.ai
Vic.ai - это программное обеспечение с ИИ для автоматизации бухгалтерии и процессов кредиторской задолженности, включая обработку счетов и анализ данных.
e-conomic
e-conomic.com
E-Conomic - многопользовательское онлайн-бухгалтерское ПО для малых и средних компаний с функциями автоматизации учета и управления финансами.
TaxBit
taxbit.com
Taxbit — приложение для автоматизации расчета налогов на криптовалюту, поддерживающее более 500 бирж и кошельков, с соблюдением налоговых норм.
Patriot
patriotsoftware.com
Программа Patriot позволяет американским компаниям и бухгалтерам управлять бухгалтерским учётом онлайн с двумя вариантами: Basic за $20 и Premium за $30 в месяц.
Aliaddo
aliaddo.com
Aliaddo - это платформа для интеграции функций и автоматизации рабочих процессов, помогающая пользователям управлять задачами и взаимодействиями с клиентами.
QuickFile
quickfile.co.uk
QuickFile - бесплатное облачное приложение для бухгалтерского учета, упрощающее управление финансами для малых и средних предприятий в Великобритании.
Vencru
vencru.com
Vencru - бесплатное приложение для учета и выставления счетов, позволяющее отслеживать продажи, клиентов, запасы и вести финансовую отчетность.
InformerOnline
informer.eu
InformerOnline — удобное программное обеспечение для бухгалтерии в Австрии. Позволяет оформлять счета, цифровизировать документы и предлагает бесплатный тестовый период.
AccountsIQ
accountsiq.com
AccountsIQ — облачное бухгалтерское ПО для автоматизации финансовых процессов и консолидации отчетности для бизнеса и бухгалтерских практик.
Dappr
dappr.com
Dappr – это приложение для запуска бизнеса, позволяющее создать LLC или C-корпорацию, открыть расчетный счет, вести бухгалтерию и управлять выплатами.
Moneypex
moneypex.com
Moneypex - облачное бухгалтерское ПО для управления финансами бизнеса, включая создание счетов, бухгалтерский учет и возврат НДС.
Munim
themunim.com
Munim помогает упростить управление финансами для бизнеса, предлагая удобный интерфейс и возможность создания пользователей с различными правами.
Myaccountant
myaccountant.co
Myaccountant - это приложение для управления бизнесом, агрегирования финансов и автоматизации бухгалтерского учета с функциями отслеживания доходов и расходов.
Zahir Software
zahiraccounting.com
Программное обеспечение Zahir — это система для управления финансами и бухгалтерией, предлагающая инструменты для отчетности, анализа и автоматизации процессов.
Pandle
pandle.com
Pandle - это облачное приложение для бухгалтерского учета, предназначенное для малых предприятий в Великобритании. Оно упрощает управление финансами и отслеживание расходов.
Xledger
xledger.net
Xledger - облачное ERP-решение для автоматизации управления финансами и бизнес-процессами, доступное более чем в 60 странах.
SoftLedger
softledger.com
SoftLedger – облачное программное обеспечение для учета, обеспечивающее управление финансами и активами в режиме реального времени.
Leapfin
leapfin.com
Leapfin — платформа автоматизации бухгалтерского учета доходов, помогающая компаниям быстрее закрывать месячные отчеты и точно представлять финансовые данные.
Crunched
crunched.io
Crunched — облачное бухгалтерское ПО, которое помогает владельцам бизнеса управлять счетами, отслеживать расходы и работать с бухгалтером.
Enterpryze
enterpryze.com
Enterpryze — облачное решение для управления бизнесом, объединяющее финансы, CRM, инвентарь и услуги в одном приложении с мобильным доступом.
Rillet
rillet.com
Rillet — бухгалтерская система для SaaS-компаний, которая включает выставление счетов, признание выручки и интеграции с платёжными и CRM-системами.
Kiwili
kiwili.com
Kiwili - онлайн-программа для управления бизнесом, которая позволяет отслеживать проекты, управлять финансами и сотрудничать с командой в реальном времени.
MYOB New Zealand
myob.com
Myob New Zealand - это приложение для управления финансами и бизнес-процессами, включая учет, работу с зарплатой и отчетность.
TrulySmall
trulysmall.com
TrulySmall - приложение для учета, автоматизирующее бухгалтерию для малых предприятий, позволяя управлять доходами, расходами и выставлением счетов.
CashCtrl
cashctrl.com
CashCtrl — облачное ПО для учета, обработки заказов и управления адресами для малых и средних предприятий, бухгалтеров и фрилансеров.
Bearbook
bearbook.com
Bearbook — это онлайн-программа для учета, которая помогает управлять продажами, запасами и бухгалтерией в бизнесе.
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