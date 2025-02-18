Бухгалтерское программное обеспечение - Самые популярные приложения - Тёркс и Кайкос

AccountEdge

accountedge.com

AccountEdge Pro — это мощное и простое в использовании программное обеспечение для бухгалтерского учета малого бизнеса для настольных компьютеров Mac и Windows. Доступна 30-дневная бесплатная пробная версия. С помощью AccountEdge Pro владельцы бизнеса могут систематизировать, обрабатывать и составлять отчеты по своей финансовой информации, чтобы сосредоточиться на своем бизнесе. Его набор функций создан для того, чтобы пользователи могли управлять всеми аспектами своего бизнеса, включая бухгалтерский учет, интегрированный расчет заработной платы, продажи и покупки, управление контактами, отслеживание запасов, онлайн-заказы, выставление счетов за время и многое другое. AccountEdge предназначен для работы со всеми типами малого и среднего бизнеса. Он используется компаниями, которые продают, создают и управляют товарно-материальными запасами, предоставляют профессиональные услуги или выставляют счета за время, затраченное на проекты. Ключевые особенности Выставление счетов за продажи — важнейший компонент вашего бизнеса. Создавайте и отправляйте клиентам счета за продукты, услуги или время, а также отслеживайте статус платежей по открытым продажам. Расходы Управление покупками и расходами помогает отслеживать запасы и накладные расходы. AccountEdge позволяет вам управлять поставщиками, платежами и повторяющимися транзакциями. Банковское дело Банковское дело помогает вам управлять входом и выходом денег настолько детально, насколько вы хотите. Благодаря интегрированным банковским каналам и автоматическому сопоставлению выверка ваших счетов становится проще простого. Расчет заработной платы Ваши сотрудники — ваш самый важный актив, и соблюдение требований путем отслеживания их заработной платы, начислений и расходов имеет решающее значение для вашего бизнеса. Благодаря нашей дополнительной услуге по расчету заработной платы вы всегда будете в последних таблицах налогов по заработной плате для точной обработки. Инвентаризация Отслеживание инвентаризации помогает вам управлять своими товарами и услугами и отслеживать их запасы по местонахождению, чтобы убедиться, что у вас достаточно продуктов под рукой или в заказе, чтобы помочь удовлетворить требования клиентов. Бухгалтерский учет Ваш план счетов лежит в основе вашей финансовой отчетности. Ведите свою главную книгу и бюджеты, создавайте финансовые отчеты, которые помогут вам контролировать свой бизнес и принимать обоснованные решения. Управление контактами Управление контактами помогает поддерживать хорошие отношения с потенциальными клиентами, клиентами, поставщиками и сотрудниками. Храните все их данные в одном месте, чтобы их было легче использовать при продажах, покупках и маркетинговой деятельности. Учет времени Продажа времени и отслеживание незавершенной работы имеют решающее значение, если ваша работа связана с проектом или работой. Создавайте собственные тарифы выставления счетов и отслеживайте время своих сотрудников с помощью табелей учета рабочего времени или квитанций о деятельности. Управление данными Легко управляйте своими данными с помощью удобного импорта и экспорта, анализа на экране, сотен программных отчетов и экспорта PowerBI, чтобы получить более подробную информацию о своих операциях.