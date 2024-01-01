Бухгалтерские фирмы - Самые популярные приложения
Бухгалтерские фирмы предлагают обширные решения по управлению финансами для бизнеса. Благодаря тщательному мониторингу финансовых данных эти фирмы обеспечивают соблюдение нормативных требований и предлагают рекомендации по финансовым вопросам. Как правило, предприятия сотрудничают с бухгалтерскими фирмами в течение всего года, причем более активное взаимодействие происходит в течение квартальных или ежемесячных отчетных периодов и подготовки налогов. Налоговые услуги являются распространенным предложением, причем некоторые фирмы специализируются исключительно в этой области. Более того, бухгалтерские фирмы проводят тщательные проверки, известные как бухгалтерский аудит, для проверки практики бухгалтерского учета организаций на предмет неэффективности, несоответствий или нарушений. Подобно бухгалтерским услугам, многие бухгалтерские фирмы также предоставляют услуги по ведению учета ежедневных финансовых операций предприятий.
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Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
Являясь мировым лидером в области экспертных решений, мы помогаем профессионалам оказывать глубокое влияние, когда это наиболее важно, в секторах здравоохранения, налогообложения, бухгалтерского учета, финансов и права.
Pilot
pilot.com
Сосредоточьтесь на своем бизнесе, зная, что наши опытные бухгалтеры при помощи суперспособностей программного обеспечения позаботятся о ваших бухгалтерских книгах.
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark предлагает онлайн-бухгалтерский учет, который включает в себя автоматизированный учет с доступом к специальной команде по работе с клиентами для упрощенной подготовки налогов, выставления счетов, платежей, отслеживания расходов и многого другого.
inDinero
indinero.com
inDinero — компания, занимающаяся программным обеспечением и услугами по бухгалтерскому учету, предоставляющая программное обеспечение для бухгалтерского и финансового учета. Компания inDinero, основанная в 2009 году Джессикой Мах, Энди Су и Андреа Баррика, в 2010 году окончила инкубатор стартапов Y...
Paro.ai
paro.ai
Paro — это платформа роста, которая объединяет экспертное сообщество талантов и предприятия для решения неотложных задач и разработки плана долгосрочного успеха. Благодаря запатентованной технологии искусственного интеллекта и глубокому отраслевому опыту Paro предлагает предприятиям наиболее подходя...