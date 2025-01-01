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Программное обеспечение для управления учетными данными
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Программное обеспечение для управления учетными данными - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления данными учетных записей играет решающую роль в эффективном управлении данными о потенциальных клиентах на протяжении всего процесса маркетинга на основе учетных записей (ABM). Это гарантирует, что отделы продаж и маркетинга имеют доступ к целевым аккаунтам в режиме реального времени, что позволяет им принимать обоснованные решения и предпринимать соответствующие действия. Чтобы стратегия ABM была успешной, продавцам необходимо четко понимать, на каком этапе процесса находится каждый потенциальный клиент и вероятность того, что он превратится в клиента. Системы управления учетными данными служат централизованной платформой для документирования и передачи всей соответствующей учетной информации между отделами продаж и маркетинга. Это способствует беспрепятственному сотрудничеству и гарантирует согласованность усилий обеих команд. Развертывая программное обеспечение для управления учетными данными, отделы маркетинга и продаж могут максимизировать эффективность своих маркетинговых инициатив. Это оптимизирует поток информации, улучшает коммуникацию и в конечном итоге приводит к более эффективным маркетинговым кампаниям. Это программное обеспечение выступает в качестве жизненно важного инструмента для оптимизации координации и взаимодействия между отделами маркетинга и продаж, что в конечном итоге приводит к улучшению результатов для организации.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals — платформа для генерации лидов с ИИ, которая позволяет отслеживать посетителей сайта и взаимодействовать с ними, не требуя заполнения форм.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

SALESmanago — платформа автоматизации маркетинга для оптимизации взаимодействия с клиентами и повышения эффективности кампаний в eCommerce.

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly — платформа для автоматизации продаж для малых и средних предприятий, отслеживающая намерения покупателей и оптимизирующая взаимодействие с посетителями сайта.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai - платформа по анализу доходов, улучшающая продажи через интеграцию ИИ с CRM для оптимизации процесса управления клиентами и возможностями.

Octane11

Octane11

octane11.com

Octane11 — платформа аналитики и сотрудничества для B2B, объединяющая маркетинговые и коммерческие данные для улучшения бизнес-результатов.

Intandemly

Intandemly

intandemly.com

Intandemly — это софт для маркетинга и продаж, который помогает генерировать спрос и вовлеченность среди целевых клиентов, упрощая управление учетными записями и автоматизацию.

LeadAngel

LeadAngel

leadangel.com

LeadAngel — платформа для управления лидами, которая осуществляет маршрутизацию и сопоставление потенциальных клиентов для оптимизации процессов продаж.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus — платформа для B2B, помогающая управлять взаимодействием с клиентами на всех этапах их жизненного цикла.

Folloze

Folloze

folloze.com

Folloze - платформа для B2B-маркетинга, создающая персонализированный контентный опыт для улучшения взаимодействия с клиентами и анализа данных.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Demandbase — платформа для маркетинга и продаж, использующая данные о клиентах для целевого взаимодействия и оптимизации стратегий ABM.

Metadata

Metadata

metadata.io

Приложение Metadata автоматизирует ручную работу для B2B-маркетологов, позволяя им сосредоточиться на стратегии и креативе.

Nymblr

Nymblr

nimbler.com

Nymblr — платформа B2B для получения качественных контактных данных с проверкой электронной почты. Подходит для продавцов, маркетологов и разработчиков.

N.Rich

N.Rich

nrich.ai

Приложение N.Rich помогает находить целевые аккаунты с намерением покупки, активировать их с помощью цифровой рекламы и передавать горячие аккаунты в отдел продаж.

Owler

Owler

owler.com

Owler - это платформа бизнес-аналитики, которая предоставляет информацию о компаниях и конкурентной разведке для улучшения продаж и анализа рынка.

Visual Visitor

Visual Visitor

visualvisitor.com

Visual Visitor - это платформа для анализа веб-трафика, идентификации анонимных посетителей и отслеживания намерений покупателей в B2B-продажах.

xiQ

xiQ

xiqinc.com

Приложение xiQ использует нейронауку и ИИ для анализа покупательского поведения, предлагая персонализированные продажи и маркетинговые решения.

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly - это облачная платформа для B2B-маркетинга, обеспечивающая инструменты для персонализации контента и оптимизации взаимодействия с клиентами.

Keyplay

Keyplay

keyplay.io

Keyplay – это инструмент для B2B-команд, помогающий находить, выбирать и отслеживать целевые счета с интеграцией в CRM. Он упрощает процесс выбора аккаунтов.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry - это платформа для маркетинга основанного на аккаунтах, которая управляет маркетинговыми и продажными кампаниями на всех этапах покупательского пути.

Influ2

Influ2

influ2.com

Influ2 — это платформа для персонализированной рекламы, позволяющая рекламировать контент конкретным лицам в целевых компаниях и отслеживать их взаимодействие.

Groove

Groove

groove.co

Groove — платформа для взаимодействия с продажами, позволяющая повысить эффективность продаж через автоматизацию и адаптивное выполнение стратегий.

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

Enlyft помогает B2B-компаниям находить и приоритизировать потенциальных клиентов, используя ИИ и данные о компаниях для эффективного взаимодействия и продаж.

Ocean.io

Ocean.io

ocean.io

Ocean.io — платформа для поиска данных, предлагающая B2B-компании адреса электронной почты и номера телефонов нужных людей в нужных компаниях.

Propensity

Propensity

propensity.com

Propensity — платформа для маркетинга на основе аккаунтов (ABM) для малых B2B-команд, которая помогает находить и управлять лидами с помощью программных рекламных кампаний.

UpLead

UpLead

uplead.com

UpLead - платформа для B2B-процессинга, предоставляющая точные контактные данные с функциями проверки электронной почты и интеграцией с CRM-системами.

CUFinder

CUFinder

companyurlfinder.com

CUFinder — это платформа для поиска деловых контактов и обогащения данных, автоматизирующая процесс и улучшая стратегии продаж и маркетинга.

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon — это решение для персонализации и управления клиентским путешествием, позволяющее улучшать взаимодействие с посетителями веб-сайта.

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks – платформа для B2B, помогающая идентифицировать, привлекать и конвертировать целевые учетные записи с помощью аналитики и автоматизации.

LoneScale

LoneScale

lonescale.com

LoneScale помогает командам по продажам и маркетингу находить потенциальных клиентов, автоматизируя процесс и улучшая результаты с помощью ИИ.

Bombora

Bombora

bombora.com

Bombora — платформа B2B для анализа намерений, помогающая компаниям отслеживать исследовательскую активность потенциальных клиентов и оптимизировать маркетинг.

Koncert

Koncert

koncert.com

Koncert — платформа на базе ИИ для оптимизации процессов продаж с инструментами для набора номеров, аналитики и управления данными.

6sense

6sense

6sense.com

6Sense - платформа ABM для B2B, использующая ИИ и аналитику для оптимизации маркетинга, выявления целевых клиентов и улучшения взаимодействия между продажами и маркетингом.

Openprise

Openprise

openprisetech.com

Openprise - платформа для автоматизации процессов RevOps, упрощает управление данными, интегрирует системы и улучшает качество данных для B2B-компаний.

MadKudu

MadKudu

madkudu.com

MadKudu помогает B2B-компаниям прогнозировать и приоритизировать действия, автоматизируя рабочие процессы и интегрируя данные для оптимизации управления потенциальными клиентами.

CaliberMind

CaliberMind

calibermind.com

CaliberMind — платформа для анализа данных о клиентах, оптимизации маркетинга и продаж, способствующая лучшему пониманию поведения и предпочтений клиентов.

Madison Logic

Madison Logic

madisonlogic.com

Madison Logic помогает компаниям находить ключевые учетные записи и вовлекать их на всем этапе покупательского пути с помощью данных и многоканальных стратегий.

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