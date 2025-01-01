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Программное обеспечение для управления данными учетных записей играет решающую роль в эффективном управлении данными о потенциальных клиентах на протяжении всего процесса маркетинга на основе учетных записей (ABM). Это гарантирует, что отделы продаж и маркетинга имеют доступ к целевым аккаунтам в режиме реального времени, что позволяет им принимать обоснованные решения и предпринимать соответствующие действия. Чтобы стратегия ABM была успешной, продавцам необходимо четко понимать, на каком этапе процесса находится каждый потенциальный клиент и вероятность того, что он превратится в клиента. Системы управления учетными данными служат централизованной платформой для документирования и передачи всей соответствующей учетной информации между отделами продаж и маркетинга. Это способствует беспрепятственному сотрудничеству и гарантирует согласованность усилий обеих команд. Развертывая программное обеспечение для управления учетными данными, отделы маркетинга и продаж могут максимизировать эффективность своих маркетинговых инициатив. Это оптимизирует поток информации, улучшает коммуникацию и в конечном итоге приводит к более эффективным маркетинговым кампаниям. Это программное обеспечение выступает в качестве жизненно важного инструмента для оптимизации координации и взаимодействия между отделами маркетинга и продаж, что в конечном итоге приводит к улучшению результатов для организации.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.
Signals
getsignals.ai
Signals — платформа для генерации лидов с ИИ, которая позволяет отслеживать посетителей сайта и взаимодействовать с ними, не требуя заполнения форм.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — платформа автоматизации маркетинга для оптимизации взаимодействия с клиентами и повышения эффективности кампаний в eCommerce.
Warmly
warmly.ai
Warmly — платформа для автоматизации продаж для малых и средних предприятий, отслеживающая намерения покупателей и оптимизирующая взаимодействие с посетителями сайта.
People.ai
people.ai
People.ai - платформа по анализу доходов, улучшающая продажи через интеграцию ИИ с CRM для оптимизации процесса управления клиентами и возможностями.
Octane11
octane11.com
Octane11 — платформа аналитики и сотрудничества для B2B, объединяющая маркетинговые и коммерческие данные для улучшения бизнес-результатов.
Intandemly
intandemly.com
Intandemly — это софт для маркетинга и продаж, который помогает генерировать спрос и вовлеченность среди целевых клиентов, упрощая управление учетными записями и автоматизацию.
LeadAngel
leadangel.com
LeadAngel — платформа для управления лидами, которая осуществляет маршрутизацию и сопоставление потенциальных клиентов для оптимизации процессов продаж.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, помогающая управлять взаимодействием с клиентами на всех этапах их жизненного цикла.
Folloze
folloze.com
Folloze - платформа для B2B-маркетинга, создающая персонализированный контентный опыт для улучшения взаимодействия с клиентами и анализа данных.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase — платформа для маркетинга и продаж, использующая данные о клиентах для целевого взаимодействия и оптимизации стратегий ABM.
Metadata
metadata.io
Приложение Metadata автоматизирует ручную работу для B2B-маркетологов, позволяя им сосредоточиться на стратегии и креативе.
Nymblr
nimbler.com
Nymblr — платформа B2B для получения качественных контактных данных с проверкой электронной почты. Подходит для продавцов, маркетологов и разработчиков.
N.Rich
nrich.ai
Приложение N.Rich помогает находить целевые аккаунты с намерением покупки, активировать их с помощью цифровой рекламы и передавать горячие аккаунты в отдел продаж.
Owler
owler.com
Owler - это платформа бизнес-аналитики, которая предоставляет информацию о компаниях и конкурентной разведке для улучшения продаж и анализа рынка.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Visual Visitor - это платформа для анализа веб-трафика, идентификации анонимных посетителей и отслеживания намерений покупателей в B2B-продажах.
xiQ
xiqinc.com
Приложение xiQ использует нейронауку и ИИ для анализа покупательского поведения, предлагая персонализированные продажи и маркетинговые решения.
Hushly
hushly.com
Hushly - это облачная платформа для B2B-маркетинга, обеспечивающая инструменты для персонализации контента и оптимизации взаимодействия с клиентами.
Keyplay
keyplay.io
Keyplay – это инструмент для B2B-команд, помогающий находить, выбирать и отслеживать целевые счета с интеграцией в CRM. Он упрощает процесс выбора аккаунтов.
Foundry
foundryco.com
Foundry - это платформа для маркетинга основанного на аккаунтах, которая управляет маркетинговыми и продажными кампаниями на всех этапах покупательского пути.
Influ2
influ2.com
Influ2 — это платформа для персонализированной рекламы, позволяющая рекламировать контент конкретным лицам в целевых компаниях и отслеживать их взаимодействие.
Groove
groove.co
Groove — платформа для взаимодействия с продажами, позволяющая повысить эффективность продаж через автоматизацию и адаптивное выполнение стратегий.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft помогает B2B-компаниям находить и приоритизировать потенциальных клиентов, используя ИИ и данные о компаниях для эффективного взаимодействия и продаж.
Ocean.io
ocean.io
Ocean.io — платформа для поиска данных, предлагающая B2B-компании адреса электронной почты и номера телефонов нужных людей в нужных компаниях.
Propensity
propensity.com
Propensity — платформа для маркетинга на основе аккаунтов (ABM) для малых B2B-команд, которая помогает находить и управлять лидами с помощью программных рекламных кампаний.
UpLead
uplead.com
UpLead - платформа для B2B-процессинга, предоставляющая точные контактные данные с функциями проверки электронной почты и интеграцией с CRM-системами.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — это платформа для поиска деловых контактов и обогащения данных, автоматизирующая процесс и улучшая стратегии продаж и маркетинга.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для персонализации и управления клиентским путешествием, позволяющее улучшать взаимодействие с посетителями веб-сайта.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks – платформа для B2B, помогающая идентифицировать, привлекать и конвертировать целевые учетные записи с помощью аналитики и автоматизации.
LoneScale
lonescale.com
LoneScale помогает командам по продажам и маркетингу находить потенциальных клиентов, автоматизируя процесс и улучшая результаты с помощью ИИ.
Bombora
bombora.com
Bombora — платформа B2B для анализа намерений, помогающая компаниям отслеживать исследовательскую активность потенциальных клиентов и оптимизировать маркетинг.
Koncert
koncert.com
Koncert — платформа на базе ИИ для оптимизации процессов продаж с инструментами для набора номеров, аналитики и управления данными.
6sense
6sense.com
6Sense - платформа ABM для B2B, использующая ИИ и аналитику для оптимизации маркетинга, выявления целевых клиентов и улучшения взаимодействия между продажами и маркетингом.
Openprise
openprisetech.com
Openprise - платформа для автоматизации процессов RevOps, упрощает управление данными, интегрирует системы и улучшает качество данных для B2B-компаний.
MadKudu
madkudu.com
MadKudu помогает B2B-компаниям прогнозировать и приоритизировать действия, автоматизируя рабочие процессы и интегрируя данные для оптимизации управления потенциальными клиентами.
CaliberMind
calibermind.com
CaliberMind — платформа для анализа данных о клиентах, оптимизации маркетинга и продаж, способствующая лучшему пониманию поведения и предпочтений клиентов.
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic помогает компаниям находить ключевые учетные записи и вовлекать их на всем этапе покупательского пути с помощью данных и многоканальных стратегий.
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