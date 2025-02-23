Программное обеспечение для управления учетными данными - Самые популярные приложения - Таджикистан

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
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Программное обеспечение для управления данными учетных записей играет решающую роль в эффективном управлении данными о потенциальных клиентах на протяжении всего процесса маркетинга на основе учетных записей (ABM). Это гарантирует, что отделы продаж и маркетинга имеют доступ к целевым аккаунтам в режиме реального времени, что позволяет им принимать обоснованные решения и предпринимать соответствующие действия. Чтобы стратегия ABM была успешной, продавцам необходимо четко понимать, на каком этапе процесса находится каждый потенциальный клиент и вероятность того, что он превратится в клиента. Системы управления учетными данными служат централизованной платформой для документирования и передачи всей соответствующей учетной информации между отделами продаж и маркетинга. Это способствует беспрепятственному сотрудничеству и гарантирует согласованность усилий обеих команд. Развертывая программное обеспечение для управления учетными данными, отделы маркетинга и продаж могут максимизировать эффективность своих маркетинговых инициатив. Это оптимизирует поток информации, улучшает коммуникацию и в конечном итоге приводит к более эффективным маркетинговым кампаниям. Это программное обеспечение выступает в качестве жизненно важного инструмента для оптимизации координации и взаимодействия между отделами маркетинга и продаж, что в конечном итоге приводит к улучшению результатов для организации.
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LoneScale
lonescale.com
LoneScale помогает командам по доходам создавать и закрывать больше каналов продаж, привлекая наиболее вероятных покупателей. Что касается продаж, LoneScale автоматически масштабирует намерения продаж в CRM, чтобы каждый день предоставлять квалифицированную воронку продаж и аргументы в пользу продаж, чтобы представители заказывали больше встреч и получали больше доходов. Что касается маркетинга, LoneScale фиксирует все ключевые намерения и контакты, чтобы автоматизировать высокоэффективные кампании ABM, снизить CAC и увеличить вклад в доход. Используя искусственный интеллект, LoneScale автоматически обеспечивает CRM покупателями, подходящими для ваших лучших клиентов. Это означает, что представители могут сосредоточиться на продажах, а не на исследовании данных. Быстрорастущие компании доверяют LoneScale, чтобы увеличить свой процент выигрышей в 3 раза, сэкономить +10 часов на каждого представителя и увеличить свою воронку продаж на 100 тысяч долларов ARR.
xiQ
xiqinc.com
Платформа продаж и маркетинга, ориентированная на личность, xiQ сочетает в себе нейробиологию, психологию и искусственный интеллект, чтобы понять мышление покупателей и факторы, влияющие на их решения о покупке. Наша отмеченная наградами запатентованная платформа искусственного интеллекта предоставляет личностные данные, комплексную информацию об учетных записях и тщательно подобранный контент в режиме реального времени прямо под рукой вашей команды, чтобы они могли быстрее завоевывать доверие и заключать сделки. Наши крупные корпоративные клиенты привлекли свою аудиторию в 10 раз лучше по сравнению с традиционными маркетинговыми каналами, сэкономили тысячи часов времени на исследования и добились до 24 % более высоких показателей успешных сделок. Ключевые возможности собственной платформы xiQ на базе искусственного интеллекта: * Индивидуальная аналитика для индивидуальных сценариев продаж * SmartSourced Content™, который обеспечивает 10-кратное увеличение вовлеченности * Собственные данные о намерениях и расширенная аналитика для индивидуализации каждого взаимодействия * Instasites (микросайты, предназначенные для индивидуального взаимодействия) * Комплексные универсальные профили компаний, составленные за секунды * Триггеры продаж и оповещения в реальном времени прямо на ваш почтовый ящик * Outlook, Salesforce, MS Teams и интеграция с социальными сетями Испытайте xiQ на xiQinc.com.
Warmly
warmly.ai
Warmly — это первая автономная платформа оркестрации продаж, специально созданная для коммерческих отделов малого и среднего бизнеса. Платформа объединяет метаданные из инструментов обеспечения продаж, B2B-намерений и инструментов обогащения для идентификации, отслеживания и связи с посетителями веб-сайта, готовыми к конверсии. Автоматически агрегируя данные и интегрируя информацию с различных платформ, Warmly организует наиболее эффективный следующий шаг для проведения квалифицированных переговоров с отделом продаж. Мы искренне помогаем вашей команде по доходам быстрее обнаружить возможности на рынке. Продвигайте их быстрее. И достигайте своих целей квартал за кварталом. Их платформа AI Warm Leads освещает вашу воронку продаж, отслеживая сигналы о покупательских намерениях на вашем веб-сайте, исходящих сообщениях и CRM. Затем они помогут вам закрыть этот конвейер теплым и интересным способом. Кроме того, их набор бесплатных инструментов продаж поможет вашей команде лучше взаимодействовать с потенциальными клиентами или клиентами в вашем календаре и в Zoom с помощью отмеченного наградами приложения Essential Zoom.
Keyplay
keyplay.io
Выбор аккаунта для амбициозных команд GTM. Если вы делаете что-либо на основе учетных записей, вам нужны правильные учетные записи. Keyplay помогает вам с точностью находить, выбирать и отслеживать идеальные учетные записи. В отличие от сложных и дорогих платформ ABM, вы можете начать работу с Keyplay бесплатно и интегрироваться с Salesforce или HubSpot CRM за считанные минуты. Keyplay помогает вам упростить три основные задачи по выбору учетной записи: 1.) НАЙТИ новые учетные записи. Составьте карту своего рынка с помощью точных данных. Один рабочий процесс для обнаружения, сохранения и сегментирования всего вашего рынка. 2.) ВЫБИРАЙТЕ аккаунты для территорий и игр. Смоделируйте свой ICP с помощью двойников и сигналов. Автоматически оценивайте и обогащайте каждую учетную запись. 3.) ОТСЛЕЖИВАТЬ счета. Двусторонняя синхронизация с HubSpot или Salesforce CRM. Настройка за 90 секунд с автоматическим созданием полей и непрерывной синхронизацией. Ваш идеальный список аккаунтов наконец-то стал возможен.
Octane11
octane11.com
Octane11 — это платформа для анализа данных и совместной работы, ориентированная на B2B, которая объединяет платные, собственные и заработанные данные о маркетинге, продажах и использовании продуктов для достижения реальных бизнес-результатов. Мы помогаем предприятиям B2B с доходом более 100 миллионов долларов интегрировать, обогащать и анализировать данные между командами, а также сравнивать производительность с отраслевыми показателями. Клиенты используют готовые визуализации Octane11 или доставляют расширенные данные в инструмент BI, CDP, CRM или другую конечную точку по своему выбору. Octane11 действительно является недостающим звеном в стеке данных B2B, которое превращает разрозненные данные в полезную информацию и повышает производительность за небольшую часть времени и затрат.
CaliberMind
calibermind.com
Как стратегический B2B-лидер, вы должны держать руку на пульсе рынка. Но со всеми инструментами, которые используют ваши команды, сложно соединить точки и выяснить, находит ли ваше сообщение отклик у нужной аудитории в нужный момент. Платформа CaliberMind систематизирует и анализирует ваши данные, чтобы ваши идеи стали более ясными. Конечно, мы занимаемся атрибуцией, оценкой вовлеченности, аналитикой воронок продаж и многим другим. Но настоящий подарок, который мы преподносим лидерам по доходам, — это способность выявлять проблемы и тенденции раньше, чем это сможет сделать кто-либо другой.
Hushly
hushly.com
Hushly — это универсальное облако для конверсий, предназначенное для улучшения качества обслуживания покупателей и увеличения конверсий для маркетологов B2B. Наша система взаимодействия включает в себя различные инструменты и возможности, такие как персонализация веб-сайтов, персонализация контента, создание и персонализация целевых страниц, сбор спроса, обогащение, проверенные людьми потенциальные клиенты, а также опыт на основе учетных записей. Эти инструменты позволяют маркетологам создавать более актуальный и привлекательный опыт для своей целевой аудитории, что в конечном итоге может помочь добиться лучших бизнес-результатов, таких как повышение вовлеченности, более высокие коэффициенты конверсии и повышение лояльности клиентов. Покупатели получают выгоду от динамичного, персонализированного контента и подключенного цифрового опыта, который позволяет им быть более образованными и быстрее принимать обоснованные решения.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для веб-персонализации и оркестрации на основе учетной записи. Платформа оркестрации путешествий на основе целей — это основной узел, используемый для понимания пути клиента и предоставления персонализированного опыта в масштабе, который побуждает посетителей продолжать взаимодействовать с вашим веб-сайтом, что способствует повышению эффективности бизнеса. . Ускорьте свою воронку продаж и доходы с помощью персонализации на основе атрибуции: - Предоставляйте каждому посетителю веб-сайта нужные сообщения и ресурсы, помогая им быстрее стать вашими клиентами. - Поймите, как ваши маркетинговые усилия влияют на бизнес-цели, и составьте карту пути вашего клиента от первого контакта до заключенных сделок. - Превращайте посетителей в клиентов, а не только в потенциальных клиентов!
Propensity
propensity.com
Propensity — единственная платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM), созданная для небольших команд роста B2B. Мы упрощаем использование данных о намерениях для создания списков заинтересованных клиентов и контактов, разогреваем эти контакты с помощью многоканальных кампаний ABM и ежедневно передаем список высококвалифицированных потенциальных клиентов продажам. Результатом является автоматизированный, постоянно работающий механизм ABM, который генерирует поток MQA и увеличивает вовлеченность в продажи в 5 раз по сравнению с традиционной тактикой роста B2B. Почему Propensity? - Создайте аудиторию за 5 минут, запустите менее чем за 2 недели - Создание неограниченного списка учетных записей с данными о намерениях - Полностью расширенные контакты для каждого списка учетных записей - Еженедельный список прогреваемых учетных записей и контактов для продаж - Программные медийные объявления - Рассылка маркетинговой электронной почты - Доступ в нашу библиотеку сборников игр ABM - Генератор контента AI - Еженедельная встреча с Propensity CSM - Интеграция с Hubspot и Salesforce - Время окупаемости инвестиций — 30–180 дней в зависимости от вашего сборника пьес. Основные функции Propensity: Библиотека игровых книг - Предварительно созданные сборники пьес в диапазоне от 30 до 90 дней. Редактор Playbook. Легко редактируйте каждую игру в выбранной пользователем книге. Audience Builder. Использует лицензированные сторонние данные о намерениях на уровне учетной записи для понимания интересов и поведения покупателей со склонностью к покупке. Модели, встроенные в круги покупателей. Создание и управление целевыми контактами на основе намерений на уровне учетной записи. Менеджер каналов — оркестровка и активация межканальных кампаний. Панель ABM — измерение и аналитика учетной записи для количественной оценки роста и эффективности. Интеграция с маркетинговыми технологиями и технологиями продаж.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, подразделение NextRoll, предлагает амбициозным B2B-компаниям любого размера платформу на основе учетных записей, позволяющую согласовать работу своих отделов маркетинга и продаж и уверенно увеличивать доходы. Платформа RollWorks, основанная на машинном обучении и обширной базе данных учетных записей, помогает вам идентифицировать целевые учетные записи, привлекать их к цифровой рекламе, веб-персонализации, подписям электронной почты и автоматизации продаж и, наконец, измерять эффективность ваших программ. RollWorks — незаменимая платформа для больших и малых отделов маркетинга и продаж, которые считают, что подход на основе учетных записей — это просто хороший B2B-маркетинг. Начните сегодня на сайте www.rollworks.com.
Koncert
koncert.com
Koncert — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная для повышения успеха продаж путем предоставления набора инструментов для процесса продаж. Платформа включает Koncert Dialers, набор из четырех уникальных программ дозвона для продаж, адаптированных к потребностям команды: AI Parallel Dialer, AIFlow Dialer, Agent-Assisted Dialer и Click to Call Dialer. Эти дозвонщики помогают разумно управлять фильтрацией, подключением и отслеживанием звонков по продажам. Платформа также представляет Koncert Cadence, многоканальный инструмент продаж, работающий по разным каналам, включая телефон, электронную почту, видео и социальные сети, для разнообразного охвата. Кроме того, Koncert предлагает Remote Salesfloor — интеллектуальную функцию, созданную для воспроизведения традиционного рабочего пространства торгового зала в цифровом формате. Для оптимизации исходящих звонков платформа оснащена функцией Caller ID Management — новой функцией тепловой карты для управления номерами исходящих звонков. Он также предлагает бесшовную интеграцию с предварительно вложенными инструментами, повышая удобство использования. Кроме того, аспект машинного обучения Koncert помогает в поиске потенциальных клиентов, предлагая возможность оценивать и расставлять приоритеты потенциальных клиентов. Он также включает в себя уникальный инструмент коучинга для менеджеров — Koncert Remote Coach. Koncert стремится помочь пользователям ускорить успех продаж с помощью своей системы набора номера с использованием искусственного интеллекта и других функций, ориентированных на продажи.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft помогает командам по продажам и маркетингу B2B находить, расставлять приоритеты, привлекать и конвертировать компании, которые с наибольшей вероятностью будут покупать их продукты, с помощью специального искусственного интеллекта и глубоких собственных данных учетных записей. Мы даем вам возможность найти наиболее подходящие аккаунты среди десятков миллионов компаний по всему миру, ориентируясь на внедрение технологий и сотни бизнес-атрибутов. Наша платформа искусственного интеллекта предсказывает, кому нужны ваши технологические продукты и когда они будут готовы к покупке. Более того, Enlyft за считанные секунды предоставляет вашим командам доступ к важной для бизнеса информации о каждом аккаунте — для уверенного, целенаправленного и эффективного охвата. Мы делаем это, объединяя модели искусственного интеллекта, оптимизированные для продаж и маркетинга, с собственными механизмами сбора данных, чтобы создать самую богатую, самую надежную и актуальную базу данных о потенциальных клиентах на рынке. Enlyft — это неотъемлемая часть вашего рабочего процесса благодаря простому в использовании веб-сайту, плагину, загрузке данных, контактам LinkedIn, интеграции CRM и многому другому. От Fortune 100 до стартапов — самые продуктивные в мире команды по продажам и маркетингу полагаются на формирование спроса на основе искусственного интеллекта Enlyft, чтобы усилить и расставить приоритеты в своих поисковых процессах и привлечь больше клиентов — за небольшую часть своего бюджета.
Owler
owler.com
Owler — это платформа бизнес-аналитики с более чем 5 миллионами пользователей, которая предоставляет информацию о ваших ключевых потенциальных клиентах, счетах и клиентах. Легко получайте доступ к данным в режиме реального времени от более чем 15 миллионов частных и государственных компаний, чтобы оставаться впереди конкурентов, получая мгновенные обновления о компаниях во всех отраслях! Owler Max предоставляет вам информацию на уровне учетной записи, контактные данные и триггеры продаж, которые вам нужны для ускорения и оптимизации процесса продаж и получения большего дохода — и все это на одной платформе.
MadKudu
madkudu.com
Система Revenue Automation Intelligence от MadKudu помогает командам, занимающимся сбором доходов, сосредоточиться на прогнозировании и определении приоритетов правильных действий, приносящих доход. Автоматизируя ключевые рабочие процессы, расставляя приоритеты для действенных сигналов и работая там, где уже находятся ваши команды, вы можете позволить своим командам по доходам полностью сосредоточиться на управлении и закрытии конвейера.
Ocean.io
ocean.io
Более интеллектуальная платформа поисковых данных, которая приносит вам в 5 раз больше качественных потенциальных клиентов для более быстрого и эффективного роста доходов. Ocean.io предоставляет командам продаж и маркетинга B2B электронные письма и номера телефонов ПРАВИЛЬНЫХ людей в ПРАВИЛЬНЫХ компаниях.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — это инновационная платформа B2B для привлечения потенциальных клиентов и обогащения данных, которая производит революцию в продажах и маркетинге. Благодаря передовым алгоритмам и искусственному интеллекту он позволяет компаниям находить высококачественных потенциальных клиентов, обогащать данные о клиентах и оптимизировать процессы. Благодаря полной интеграции в существующие системы CUFinder позволяет компаниям персонализировать общение, экономить время и получать конкурентные преимущества в современном динамичном бизнес-среде. Испытайте преобразующую силу CUFinder и откройте новые возможности для успеха в продажах и маркетинге.
Intandemly
intandemly.com
Intandemly предоставляет программное обеспечение для маркетинга и продаж на основе учетных записей + экспертов для создания спроса, вовлеченности и доходов от целевых учетных записей. Вы получаете сочетание людей, процессов и нашей платформы продаж. Более 400 организаций доверяют Intandemly стимулирование продаж. Программное обеспечение на базе SaaS сегодня используют организации численностью от 1 до 10 000 человек. Идентификация: Intandemly предлагает расширение Chrome, которое упрощает идентификацию, исключая при этом ввод данных для представителей. Изучите свои учетные записи и потенциальных клиентов, получите актуальные контактные данные и поместите их в модуль «Потенциальные клиенты». Перспектива: увеличьте продажи с помощью нашей встроенной CRM, которая предлагает аналитику, управление учетными записями, звонки, автоматизацию электронной почты и многое другое. Создайте оптимизированный рабочий процесс продаж, который поможет вам заключать больше сделок. Вовлекайте: создавайте аудитории аккаунтов и запускайте игры через рекламу, Linkedin, ретаргетинговую прямую почтовую рассылку и электронную почту. Согласуйте маркетинг с остальной частью организации и обращайтесь к клиентам наиболее персонализированным способом.
Nymblr
nimbler.com
Nymblr — это платформа контактных данных Ultimata B2B для продавцов, маркетологов и разработчиков. Получите доступ к высококачественным контактным данным со встроенной проверкой электронной почты в реальном времени, рабочей электронной почте, личной электронной почте и даже номерам мобильных телефонов. Наш подход, ориентированный на клиента, стандартный вариант «white label», план «все включено» с неограниченным количеством пользователей и приверженность высококачественным контактным данным — вот что отличает нас. Попробуйте бесплатно на сайте www.nymblr.com.
Openprise
openprisetech.com
Openprise способствует революции в RevOps. Openprise автоматизирует критически важные процессы RevOps, чтобы устранить разрозненность и объединить специалистов по продажам и маркетингу и их технологии для обеспечения взрывного роста. Openprise — это единая платформа без кода, которая позволяет вам упростить стек RevTech, быстрее реагировать на изменения на вашем рынке и масштабировать операции для достижения ваших целей по доходам. Команды RevOps в таких лидерах отрасли, как UI Path, Freshworks, Zendesk, Zscaler и Okta, полагаются на Openprise для получения эффективного и предсказуемого дохода. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.openprisetech.com.
LeadAngel
leadangel.com
Ранняя пташка получает продажу. Фильтрация, сопоставление и маршрутизация мгновенно приводят к нужному продавцу. Заключайте больше сделок. LeadAngel — это платформа управления потенциальными клиентами B2B, включая сопоставление потенциальных клиентов и маршрутизацию. Быстрые, надежные и настраиваемые операции работают с Salesforce CRM и другими системами. Доступны API для маршрутизации и сопоставления потенциальных клиентов. LeadAngel помогает предприятиям, организациям и предприятиям улучшить процесс продаж, чтобы быстрее заключать больше сделок. Программное обеспечение предлагает маршрутизацию потенциальных клиентов, сопоставление потенциальных клиентов, нечеткое сопоставление, дедупликацию потенциальных клиентов, маркетинговые стратегии на основе учетных записей и подробную отчетность. Сопоставление очень настраиваемое и очень быстрое.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Мощная, доступная и простая в использовании платформа для анализа продаж. Мы делаем продажи B2B проще. Помогаем командам продаж и маркетинга продавать больше за меньшее время. Наша платформа включает в себя - Данные о намерениях покупателя - Базу данных контактов B2B с более чем 606 миллионами контактов - Идентификацию анонимных посетителей веб-сайта - Отслеживание электронной почты/предложений. Преимущества нашей платформы включают в себя: - Помощь вашим отделам продаж и маркетинга в установлении первого контакта. 36% продаж достаются тому продавцу, который ответит первым. - Сократите время поиска на целых 80 %. Мы предоставляем данные, необходимые для достижения этой сложной перспективы. - Раскройте свои скрытые потенциальные возможности. Мы поможем вам получить больше потенциальных клиентов из уже имеющегося трафика. - Перспективы не отвечают? Мы дадим вам представление о том, что происходит с точки зрения перспектив. Основанная в 2009 году, мы имеем офисы в Джексонвилле, штат Флорида, и в Атланте, штат Джорджия. Благодаря более чем 2220 клиентам и реселлерам с белой этикеткой Visual Visitor быстро становится предпочтительной платформой для растущих компаний.
Bombora
bombora.com
Предложение Bombora определяет, какие компании и какие темы в настоящее время исследуют, а также интенсивность этих усилий. Он оценивает эти сигналы, чтобы затем помочь отделам продаж и маркетинга расставить приоритеты для целевых клиентов, настроить общение с ними и оптимизировать маркетинговые усилия. Bombora приносит наибольшую пользу организациям со штатом более 100 сотрудников.
Demandbase
demandbase.com
Платформа Demandbase One Smarter GTM™ помогает командам достигать своих целей по доходам, используя меньше ресурсов. Он использует данные учетной записи, богатую и надежную информацию на уровне учетной записи, чтобы помочь вам организовать продажи и маркетинговые действия и придать актуальность каждому этапу процесса покупки B2B. Вы получите единое окно, объединяющее все источники информации и идей, а также все продажи и маркетинговые ходы, что позволит вам раньше выявлять возможности, более разумно взаимодействовать с ними и быстрее заключать сделки. Создавайте точные аудитории, используя нашу информацию об учетных записях, данные CRM и MAP, сигналы намерений, технографию и многое другое. Затем используйте дополнительные возможности для большей точности и контроля: единственная рекламная платформа B2B, оптимизированная для охвата целых команд закупщиков, повышения конверсии веб-сайта за счет персонализации, координации значимого взаимодействия с клиентами в вашей экосистеме и каналах, а также измерения того, как маркетинговая и коммерческая деятельность влияет на потоки продаж и доходы. Продавцы могут даже использовать свои CRM-приложения, чтобы получить интеллектуальную информацию о контактах и компаниях, а также увидеть активность в базе спроса и намерения. С помощью Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence вы можете координировать все действия с GTM для упрощения покупок.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и программного обеспечения CRM - плюс методология, ресурсы и поддержку - чтобы помочь предприятиям расти лучше. Начните с бесплатными инструментами и обновляйте по мере роста. Благодаря маркетинговому центру все ваши маркетинговые инструменты и данные находятся на одной в использовании, мощной платформе. Вы сохраните ценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который привлекает и преобразует нужных клиентов в масштабе. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, потому что маркетинговый центр создан как часть платформы HubSpot CRM. При использовании полной платформы CRM маркетологи могут достичь беспрецедентного выравнивания с продажами, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение - Hubspot позволяет вам масштабировать вашу компанию, а не сложность. У Hubspot есть все, что вам нужно, чтобы стать лучше.
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic дает возможность крупнейшим и наиболее быстрорастущим компаниям быстрее конвертировать свои лучшие клиенты, находя и взаимодействуя на протяжении всего пути клиента с наиболее влиятельными членами комитета по закупкам. Платформа ML, глобальная многоканальная платформа для активации и измерения медиа ABM, позволяет маркетологам корпоративных организаций использовать уникальные собственные данные для определения учетных записей, которые с наибольшей вероятностью совершат покупку, максимизировать взаимодействие по нескольким каналам и ускорить циклы продаж, чтобы положительно повлиять на рентабельность инвестиций.
People.ai
people.ai
People.ai — лидер в руководстве корпоративными отделами продаж на проверенном пути к конвейеру и получению дохода. Платформа анализа корпоративных доходов People.ai позволяет организациям ускорить сложные циклы продаж, привлекая нужных людей к нужным клиентам. Благодаря нашей запатентованной технологии искусственного интеллекта People.ai позволяет отделам продаж четко видеть, с кем работать в каждом из своих аккаунтов и что именно делать, чтобы заключать наиболее прибыльные сделки. Такие предприятия, как AppDynamics, DataRobot, Okta и Zoom, знают, что люди покупают у людей, и именно поэтому люди покупают у People.ai.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. является американской облачной компанией по программному обеспечению со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния. Он предоставляет (CRM) службу управления взаимоотношениями с клиентами, а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune занимал Salesforce под номером в своем «Списке 100 лучших компаний для работы», на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — это платформа взаимодействия с клиентами для жаждущих воздействия маркетинговых команд электронной коммерции, которые хотят быть экономичными, но мощными и надежными партнерами по росту доходов для руководителей. Наши решения на основе искусственного интеллекта уже используются более чем 2000 предприятиями среднего бизнеса в 50 странах, а также многими известными мировыми брендами, такими как Vodafone, Lacoste, New Balance и Victoria’s Secret. SALESmanago выполняет свое обещание по максимизации роста доходов и улучшению ключевых показателей эффективности электронной коммерции, используя три принципа: (1) близость к клиентам для создания подлинных отношений с клиентами, основанных на нулевых и первичных данных; (2) Точное исполнение для обеспечения превосходного многоканального обслуживания клиентов благодаря гиперперсонализации; и (3) Growth Intelligence, объединяющая рекомендации человека и искусственного интеллекта, позволяющая прагматично и быстрее принимать решения для достижения максимального эффекта. Дополнительная информация: www.salesmanago.com.
Terminus
terminusplatform.com
Старый способ ведения дел больше не работает. И вы не можете позволить себе отставать. Стратегии B2B изменились, и правила игры изменились. Вам нужна платформа, эксперты и тактические руководства, чтобы привести вас туда, где должен быть ваш бизнес, особенно в условиях растущей потребности быть более эффективным с каждым долларом. Terminus — это платформа, созданная для вашего успеха. Это помогает вашей команде встречаться с клиентами на протяжении всего их жизненного цикла. Вам нужна платформа, основанная на собственных данных, которая окружает покупателей привлекательным цифровым опытом от приобретения учетной записи до ее расширения и продления. Наша система создана для повышения рентабельности инвестиций, минимизации мошенничества, придания приоритета безопасности бренда и превращения намерений в актуальные и действенные идеи для команд GTM.
UpLead
uplead.com
UpLead — это поисковая платформа B2B, которая предоставляет данные о контактах и компаниях B2B высочайшего качества. Функции включают в себя: проверку электронной почты в режиме реального времени, контакты по всему миру в более чем 200 странах, более 50 критериев поиска, отслеживание технологий, маркетинг на основе учетных записей, анализ конкурентов, анализ шаблонов электронной почты, ссылки на социальные профили, Salesforce и 12 других интеграций CRM, надежный API и многое другое. .
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
Groove
groove.co
Groove, компания Clari, — это ведущая на рынке платформа для взаимодействия с продавцами, которая позволяет руководителям продаж реализовывать свою стратегию умным и адаптивным способом. С помощью Groove руководители предприятий могут использовать автоматизацию, чтобы делать больше с меньшими затратами, повышая эффективность и результативность на протяжении всего жизненного цикла клиента. Groove позволяет более чем 75 000 пользователей в ADP, Google, Uber, iHeartMedia, Capital One и других крупных предприятиях работать более эффективно и результативно. Чтобы узнать больше, посетите https://groove.co.
Influ2
influ2.com
Сделайте рекламу неотъемлемой частью разговора о продажах. Influ2 — это персонализированная рекламная платформа, которая позволяет вам охватить конкретных людей в целевых аккаунтах и увидеть, кто взаимодействует с вашей рекламой. Предлагайте соответствующий контент ключевым лицам, принимающим решения, отслеживайте намерения на уровне контактов и предоставляйте продажам контекст, необходимый для привлечения ценных клиентов. С помощью индивидуальной рекламы Influ2 вы можете увеличить поток продаж в 2,26 раза, привлекая лиц, принимающих решения, на протяжении всего их пути.
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицированных контактов без необходимости заполнения формы посетителями.
6sense
6sense.com
Изобретите новый способ, которым ваша компания создает, управляет и преобразует потоки продаж в доход. Наше программное обеспечение ABM позволяет получить аналитическую информацию о доходах, что приводит к созданию высококачественного конвейера, исключая догадки и предоставляя вашей команде по доходам необходимые данные и прозрачность.
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM) Foundry организует маркетинговые и торговые кампании на каждом этапе пути к покупке. На единой платформе Foundry ABM сочетает в себе функции рекламы на основе учетных записей, веб-персонализации и активации продаж для организации кампаний по нескольким каналам. Эти инструменты и аналитика кампании работают на основе запатентованного механизма покупательского намерения на основе искусственного интеллекта, который оценивает интерес клиентов во время пути к покупке. Foundry ABM может организовывать кампании ABM для повышения осведомленности, вовлеченности и расширения каналов продаж в своих целевых аккаунтах. Чтобы узнать больше, https://foundryco.com/our-solutions/software/. Примечание. Многие обзоры относятся к платформе Triblio, которая сейчас называется Foundry ABM.
Metadata
metadata.io
Метаданные исключают ручную и повторяющуюся работу, поэтому маркетологи B2B могут, наконец, сосредоточиться на стратегии, креативности и увеличении доходов.
N.Rich
nrich.ai
Увеличьте свой конвейер, сохраняя при этом бюджет. Найдите учетные записи ICP с подтвержденными покупательскими намерениями, активируйте их с помощью многоканальной цифровой рекламы и доставьте популярные учетные записи для продаж.
Folloze
folloze.com
Целью Folloze является расширение возможностей B2B-маркетинговых команд, стремящихся реагировать на запросы нового поколения B2B-покупателей, путем создания ведущей в отрасли платформы взаимодействия с покупателями. Под руководством маркетологов, работающих на переднем крае, отделы по работе с доходами используют Folloze, чтобы быстро и легко предоставлять привлекательный, основанный на данных опыт, который позволяет покупателям получать необходимую информацию там, где они находятся, и все это персонализировано с учетом их индивидуального пути к клиенту. Основанная в 2013 году двумя руководителями по маркетингу, которые своими глазами наблюдали, как меняются покупки и продажи в сфере B2B, Folloze с гордостью обслуживает сегодня некоторые из крупнейших и наиболее успешных брендов B2B, включая такие компании, как Cisco, FireEye, Google, Okta и Workday.
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