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Программное обеспечение для взаимодействия с Интернетом и контентом на основе учетных записей позволяет компаниям создавать индивидуальные, фирменные онлайн-взаимодействия и взаимодействие с контентом в больших масштабах, улучшая результаты маркетинговых инициатив на основе учетных записей. Это программное обеспечение позволяет маркетологам создавать и распространять контент, адаптированный для отдельных учетных записей, ускоряя процесс продаж. Это достигается за счет настройки текста, элементов брендинга, призывов к действию, изображений и многого другого, отображая уникальный контент для каждой целевой учетной записи на веб-сайте компании. Кроме того, это программное обеспечение помогает маркетологам отслеживать просмотры страниц и конверсии для каждой учетной записи, предоставляя ценную информацию при взаимодействии со своим веб-сайтом и контентом.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
Warmly
warmly.ai
Warmly — платформа для автоматизации продаж для малых и средних предприятий, отслеживающая намерения покупателей и оптимизирующая взаимодействие с посетителями сайта.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это инструмент для создания интерактивных онлайн-публикаций из PDF-файлов с эффектом перелистывания страниц.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, помогающая управлять взаимодействием с клиентами на всех этапах их жизненного цикла.
Folloze
folloze.com
Folloze - платформа для B2B-маркетинга, создающая персонализированный контентный опыт для улучшения взаимодействия с клиентами и анализа данных.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase — платформа для маркетинга и продаж, использующая данные о клиентах для целевого взаимодействия и оптимизации стратегий ABM.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip позволяет быстро создавать персонализированные контентные опыты, управлять контентом и интегрироваться с различными платформами для улучшения взаимодействия с клиентами.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует статический контент, такой как PDF и презентации, в интерактивные микросайты для улучшения вовлеченности без необходимости программирования.
xiQ
xiqinc.com
Приложение xiQ использует нейронауку и ИИ для анализа покупательского поведения, предлагая персонализированные продажи и маркетинговые решения.
Hushly
hushly.com
Hushly - это облачная платформа для B2B-маркетинга, обеспечивающая инструменты для персонализации контента и оптимизации взаимодействия с клиентами.
Foundry
foundryco.com
Foundry - это платформа для маркетинга основанного на аккаунтах, которая управляет маркетинговыми и продажными кампаниями на всех этапах покупательского пути.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite - это программное обеспечение для управления контентом и поддержки продаж, которое помогает маркетинговым и продажным командам организовывать, распространять и отслеживать контент.
Propensity
propensity.com
Propensity — платформа для маркетинга на основе аккаунтов (ABM) для малых B2B-команд, которая помогает находить и управлять лидами с помощью программных рекламных кампаний.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для персонализации и управления клиентским путешествием, позволяющее улучшать взаимодействие с посетителями веб-сайта.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow - платформа для создания интерактивного контента, включая тесты, опросы и калькуляторы, без необходимости в разработке и дизайне.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory - платформа для персонализированного контент-маркетинга в B2B, оптимизирующая взаимодействие с клиентами и повышающая эффективность стратегий ABM.
Recotap
recotap.com
Recotap — это платформа для B2B-маркетинга, которая помогает запускать персонализированные кампании на основе аккаунтов для повышения эффективности маркетинга.
Proof
useproof.com
Proof — это приложение, которое помогает повысить доверие посетителей, создать ощущение срочности и увеличить конверсии на страницах на 10-15%.
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