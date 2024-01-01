Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей - Самые популярные приложения - Антигуа и Барбуда Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для взаимодействия с Интернетом и контентом на основе учетных записей позволяет компаниям создавать индивидуальные, фирменные онлайн-взаимодействия и взаимодействие с контентом в больших масштабах, улучшая результаты маркетинговых инициатив на основе учетных записей. Это программное обеспечение позволяет маркетологам создавать и распространять контент, адаптированный для отдельных учетных записей, ускоряя процесс продаж. Это достигается за счет настройки текста, элементов брендинга, призывов к действию, изображений и многого другого, отображая уникальный контент для каждой целевой учетной записи на веб-сайте компании. Кроме того, это программное обеспечение помогает маркетологам отслеживать просмотры страниц и конверсии для каждой учетной записи, предоставляя ценную информацию при взаимодействии со своим веб-сайтом и контентом.