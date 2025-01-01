Платформы оркестрации на основе учетных записей - Самые популярные приложения

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Платформы оркестрации на основе учетных записей предлагают предприятиям централизованное решение для оптимизации маркетинговых усилий на основе учетных записей, способствуя согласованности между отделами продаж и маркетинга. Эти платформы играют решающую роль, помогая компаниям ориентироваться на конкретные учетные записи, реализовывать эффективные маркетинговые кампании на основе учетных записей (ABM), а также оценивать и совершенствовать стратегии. Центральным элементом их функциональности является обеспечение унифицированного управления списком учетных записей, что позволяет определять приоритеты и сегментировать целевые учетные записи компании. Используя возможности этих платформ, команды по маркетингу и продажам могут сосредоточиться на выявлении и развитии наиболее перспективных клиентов для своего бизнеса. Более того, платформы оркестрации на основе учетных записей облегчают проведение многоканальных кампаний. Они часто попадают в одну или несколько из следующих категорий: программное обеспечение для прямой почтовой рассылки на основе учетной записи, рекламное программное обеспечение на основе учетной записи и программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетной записи. Примечательно, что, хотя программное обеспечение может предоставлять возможности выполнения на основе учетных записей, оно не обязательно может представлять собой комплексную платформу ABM.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.
Signals
getsignals.ai
Signals — платформа для генерации лидов с ИИ, которая позволяет отслеживать посетителей сайта и взаимодействовать с ними, не требуя заполнения форм.
Warmly
warmly.ai
Warmly — платформа для автоматизации продаж для малых и средних предприятий, отслеживающая намерения покупателей и оптимизирующая взаимодействие с посетителями сайта.
Octane11
octane11.com
Octane11 — платформа аналитики и сотрудничества для B2B, объединяющая маркетинговые и коммерческие данные для улучшения бизнес-результатов.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, помогающая управлять взаимодействием с клиентами на всех этапах их жизненного цикла.
Folloze
folloze.com
Folloze - платформа для B2B-маркетинга, создающая персонализированный контентный опыт для улучшения взаимодействия с клиентами и анализа данных.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase — платформа для маркетинга и продаж, использующая данные о клиентах для целевого взаимодействия и оптимизации стратегий ABM.
Metadata
metadata.io
Приложение Metadata автоматизирует ручную работу для B2B-маркетологов, позволяя им сосредоточиться на стратегии и креативе.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip позволяет быстро создавать персонализированные контентные опыты, управлять контентом и интегрироваться с различными платформами для улучшения взаимодействия с клиентами.
Hushly
hushly.com
Hushly - это облачная платформа для B2B-маркетинга, обеспечивающая инструменты для персонализации контента и оптимизации взаимодействия с клиентами.
Foundry
foundryco.com
Foundry - это платформа для маркетинга основанного на аккаунтах, которая управляет маркетинговыми и продажными кампаниями на всех этапах покупательского пути.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft помогает B2B-компаниям находить и приоритизировать потенциальных клиентов, используя ИИ и данные о компаниях для эффективного взаимодействия и продаж.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence — платформа для B2B-маркетинга, использующая большие данные для определения и привлечения целевых клиентов через онлайн-рекламу.
Propensity
propensity.com
Propensity — платформа для маркетинга на основе аккаунтов (ABM) для малых B2B-команд, которая помогает находить и управлять лидами с помощью программных рекламных кампаний.
BambooBox
bamboobox.ai
BambooBox помогает маркетинговым командам увеличивать доход, предлагая анализ данных, приоритетизацию клиентов и рекомендации по следующему действию.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для персонализации и управления клиентским путешествием, позволяющее улучшать взаимодействие с посетителями веб-сайта.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks – платформа для B2B, помогающая идентифицировать, привлекать и конвертировать целевые учетные записи с помощью аналитики и автоматизации.
6sense
6sense.com
6Sense - платформа ABM для B2B, использующая ИИ и аналитику для оптимизации маркетинга, выявления целевых клиентов и улучшения взаимодействия между продажами и маркетингом.
Maestro ABM
maestroabm.com
Maestro ABM - платформа для улучшения маркетинга, ориентированного на учетные записи, с фокусом на персонализированных взаимодействиях и интеграции данных.
Recotap
recotap.com
Recotap — это платформа для B2B-маркетинга, которая помогает запускать персонализированные кампании на основе аккаунтов для повышения эффективности маркетинга.
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic помогает компаниям находить ключевые учетные записи и вовлекать их на всем этапе покупательского пути с помощью данных и многоканальных стратегий.
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