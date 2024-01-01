Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Платформы оркестрации на основе учетных записей - Самые популярные приложения - Бангладеш Самые популярные Недавно добавленные

Платформы оркестрации на основе учетных записей предлагают предприятиям централизованное решение для оптимизации маркетинговых усилий на основе учетных записей, способствуя согласованности между отделами продаж и маркетинга. Эти платформы играют решающую роль, помогая компаниям ориентироваться на конкретные учетные записи, реализовывать эффективные маркетинговые кампании на основе учетных записей (ABM), а также оценивать и совершенствовать стратегии. Центральным элементом их функциональности является обеспечение унифицированного управления списком учетных записей, что позволяет определять приоритеты и сегментировать целевые учетные записи компании. Используя возможности этих платформ, команды по маркетингу и продажам могут сосредоточиться на выявлении и развитии наиболее перспективных клиентов для своего бизнеса. Более того, платформы оркестрации на основе учетных записей облегчают проведение многоканальных кампаний. Они часто попадают в одну или несколько из следующих категорий: программное обеспечение для прямой почтовой рассылки на основе учетной записи, рекламное программное обеспечение на основе учетной записи и программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетной записи. Примечательно, что, хотя программное обеспечение может предоставлять возможности выполнения на основе учетных записей, оно не обязательно может представлять собой комплексную платформу ABM.